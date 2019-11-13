 "Не треба. Підведіться, будь ласка", - мешканка Алтайського краю на колінах попросила прем'єра РФ увімкнути гарячу воду в будинку. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал Дождь, на відеозаписі видно, що жінку відразу оточили люди і затулили її від камер.
"Не треба. Підведіться, будь ласка", - пролунала фраза і жінку відразу підняли на ноги.
"Я втомилася ходити по всіх інстанціях! Я інвалід другої групи, зверталася в усі інстанції. У нас три роки немає води гарячої. Газова котельня у нас своя з 2003 року. Три п'ятиповерхівки, 140 квартир залишилися без гарячої води з 2016 року", - поскаржилася Медведєву жінка.
Особливо наші олбодоби, які втомились від війни і вже хочуть миру по росіски !
Прийде лапоть - цілуватимите його і дупу москальску.
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Починить избенку лесу попросила.
Отвечал: нет лесу, и не жди - не будет!
«Вот приедет барин - барин нас рассудит,
Барин сам увидит, что плоха избушка,
И велит дать лесу», - думает старушка...
я подумал что действительно бРойлер накарябал...(аж очки протер)
ну мы то знаем!...а им - сапоги лизать - вода теплее станет (в....ну...как бы сказать... ґде!)))))