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 Суспільство, За кордоном
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Все про:гаряча вода (52) Медведєв (1171) Росія (20596)

 "Не треба. Підведіться, будь ласка", - мешканка Алтайського краю на колінах попросила прем'єра РФ увімкнути гарячу воду в будинку. ВIДЕО

Під час робочої поїздки по Алтайському краю жителька села Саннікове стала на коліна перед прем'єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим і попросила увімкнути в будинку гарячу воду, відсутню з 2016 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал Дождь, на відеозаписі видно, що жінку відразу оточили люди і затулили її від камер.

"Не треба. Підведіться, будь ласка", - пролунала фраза і жінку відразу підняли на ноги.

"Я втомилася ходити по всіх інстанціях! Я інвалід другої групи, зверталася в усі інстанції. У нас три роки немає води гарячої. Газова котельня у нас своя з 2003 року. Три п'ятиповерхівки, 140 квартир залишилися без гарячої води з 2016 року", - поскаржилася Медведєву жінка.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ви тримайтеся тут. Просто грошей немає. Гарного вам настрою", - російський гуморист Слєпаков записав пісню за мотивами крилатої фрази Медведєва. ВІДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3159449
 
 
 Топ коментарі
 
Дивітесь люди !
Особливо наші олбодоби, які втомились від війни і вже хочуть миру по росіски !
Прийде лапоть - цілуватимите його і дупу москальску.
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А ты чьих ватопитек будешь? Где ты видел чтоб кто-то в но7ах валялся у мэров или министров с припиздентами? Примеры приведи или заспамься
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Холопы . Это не лечится . Время лечит .
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Дивітесь люди !
Особливо наші олбодоби, які втомились від війни і вже хочуть миру по росіски !
Прийде лапоть - цілуватимите його і дупу москальску.
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Краще. В нас на баріна більшість не сподівається.
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А ты чьих ватопитек будешь? Где ты видел чтоб кто-то в но7ах валялся у мэров или министров с *************? Примеры приведи или заспамься
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То ж реклама братскаго народа для України: "Нєжілі богато, нєх..й начинать".
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У нас на царя не молятся не просят на коленях а дают пинка на выборах или гонят до Ростова
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Дело не в том, что в Украине не лучше, дело в том, что Украина не строит при этом из себя великую передовую державу.
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Медведев надеюсь чистит ботинки, следующим будет лизание его ботинок 🤪🤪🤪таки прав был министр культуры рашки, россияни счастливые обладатели лишней хромосомы
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ЗЄлєбобіки, ви ще хочете в росососію з Бєньою?
Рекламний ролик спеціально для вас.
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надо было и ботинок поцеловать, а лучше грязь под ногами, тьфу, рабские души....
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Насрать...нахер нам эта ботва тут???бутус не засоряй укрсми этим гамном
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У бурмистра Власа бабушка Ненила
Починить избенку лесу попросила.
Отвечал: нет лесу, и не жди - не будет!
«Вот приедет барин - барин нас рассудит,
Барин сам увидит, что плоха избушка,
И велит дать лесу», - думает старушка...
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эту часть суши не затронуза отмена крепостного права.......
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Они Куликово Поле ищут . "Не надо. Встаньте, пожалуйста", - жительница Алтайского края на коленях попросила премьера РФ включить горячую воду в доме - Цензор.НЕТ 3827 Его нет . Орда никуда не ушла , она в раше .
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Холопы . Это не лечится . Время лечит .
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было бы смешно, если бы не было грустно в украине идет со всех кранов вода в 60 градусов, а не 32 или вовсе ее нет, в квартирах плюс 23, а не 17-19 ну и тд
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Держитесь там. Всего доброго,хорошего настроения и здоровья.


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а бойлер поставить слабо? лучше на коленях... умолять
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блин! напугал))))
я подумал что действительно бРойлер накарябал...(аж очки протер)
ну мы то знаем!...а им - сапоги лизать - вода теплее станет (в....ну...как бы сказать... ґде!)))))
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Тетка - типичный совок, неужели не очевидно? У нее даже понимания такого нет, осознания, что можно что-то решить самостоятельно, альтернативным путем. Она дитя сталинского кнута, хрущевской безхозяйственности, брежневского застоя и горбачевских сказок, когда "папа" в лице государства все порешает. А если не решает, то надо лучше попросить.
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Алтайский край, село. Там наверное со времен Сталина проводку ни кто не менял "Не треба. Підведіться, будь ласка", - мешканка Алтайського краю на колінах попросила прем'єра РФ увімкнути гарячу воду в будинку - Цензор.НЕТ 5820. Какой там бойлер "Не треба. Підведіться, будь ласка", - мешканка Алтайського краю на колінах попросила прем'єра РФ увімкнути гарячу воду в будинку - Цензор.НЕТ 3009?
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Вы живете в Тамбове? И дети ваши там живут. Зачем вам английский, вы все равно никуда не поедете. (с) Депутат Госдуры.
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Кацапсяче дно... Не бойлер поставити, а краще у барина на колінах просити снісхождЄнія... Зато спитай в неї хто такі бандЄрАвци, вона сходу скаже "Не надо. Встаньте, пожалуйста", - жительница Алтайского края на коленях попросила премьера РФ включить горячую воду в доме - Цензор.НЕТ 9264
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Часто можно услышать от мудрого украинского народа, что в братской России высокий уровень жизни.
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а шо кизяком топить не пробовали? можно еще Рейхстаг из гавна и палок разобрать, сколеновстающие, слопатоедящие, расеюпросравшие....
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забыла руку поцеловать при прошении, нарушен этикет))
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А знаєте, мені якось до спини всі ці кацапські негаразди.
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