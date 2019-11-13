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 Політика України, Суспільство
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Все про:Крим (7717) "русский мир" (208) Кориневич Антон (16)

 Повальної підтримки ідеї "русского мира" в окупованому Криму немає, - представник президента в АРК Кориневич. ВIДЕО

Постійний представник президента України Володимира Зеленського в АРК Антон Кориневич заявив, що в тимчасово окупованому Росією Криму багато тих, хто "чекає на Україну".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив на брифінгу в середу в Києві.

"Дуже важливо сказати, що в Криму немає повальної підтримки ідеї так званого русского мира. Там є люди, які очікують на Україну, очікують від України спочатку, можливо, меседжів, потім реальних дій", - сказав він.

Кориневич наголосив, що представництво президента в АРК намагається підтримувати контакт з усіма тими в Криму, хто "хоче бачити і чути Україну".

"З органами окупаційної влади ми, безумовно, не спілкуємося. Тут не може бути жодних питань. Ми спілкуємося з усіма тими, хто може нам допомогти в питанні захисту наших громадян, скажімо так", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Усе залишається, як є. Я не бачу підстав для змін, - постпред президента Кориневич про подачу води в окупований Крим

Зі свого боку заступниця постпреда президента в АРК Таміла Ташева зазначила, що питання повернення Криму до складу України не має зникати з інформаційного порядку денного в Україні та за її межами, що є одним із завдань цього органу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3159426
 
 
 Топ коментарі
 
Они наказаны , ещё пару сезонов и "путин - ху@ло" ? Всеобщей поддержки идеи "русского мира" в оккупированном Крыму нет, - представитель президента в АРК Кориневич - Цензор.НЕТ 2753 Только в Украине не хотят видеть этих дебилов .
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Всеобщей поддержки может и нет, а процентов этак на девяносто три есть.
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лучше похерить и домбас и крым, просто забыть об этих гетто. иначе придется волка, который в лес смотрит, кормить и кормить
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..че уже Крысчан попустило ?!!!!.. да не ребята кушайте еще....
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В моём списке уже два слова, от которых меня колбасит. Это активисты и месседж.
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Они наказаны , ещё пару сезонов и "путин - ху@ло" ? Только в Украине не хотят видеть этих дебилов .
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Хочется спросить у Кориневича: а как он узнал об этом? Сомневаюсь, что методом опроса... Может у него есть хоть какие-то данные о % соотношении русо и украинофилов? Хотя бы самые приблизительные?
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Всеобщей поддержки может и нет, а процентов этак на девяносто три есть.
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як показує історія, немає нічого вічного. Тому прийде час, коли крисичани, які волали "за руццкій мир", підуть на корм черноморськми бичкам та крабам.
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Стоит проанализировать результаты любых всеукраинских выборов в Крыму до 2014г. и становится очевидно, что Крым действительно был значительно менее ватным чем Донецкая и Луганская области. Уровень поддержки комунистов и прочих пророссийских рыгоаналов, там была на уровне Харьковской и Одесской областей.
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Просто в Криму було багато українців, що мали там бізнеса, в Донецьк їхати робити бізнес сенсу не було.
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Интересно, а откуда он знает ? Он там хотя бы был ?
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А що таке "ідеї рузьке міра", щоб сусіди жили гірше і щоб діти жили гірше за батьків?
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брешет, был я там в том году, за рашку топят почти все !
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Окупований Ростов теж був за німців.
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лучше похерить и домбас и крым, просто забыть об этих гетто. иначе придется волка, который в лес смотрит, кормить и кормить
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