 Влада фактично відкриває шлях до колонізації України, - Тимошенко про законопроєкт про ринок землі. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Батьківщини", про це Юлія Тимошенко заявила під час виступу у Верховній Раді.

"Сьогодні на голосування ставиться той законопроєкт, який передбачає продаж землі, в тому числі іноземцям, та продаж в одні руки по 210 тисяч гектарів. Це означає, що той, хто у світі має більше грошей, зможе "мати" й Україну", – наголосила Юлія Тимошенко.

Політик закликала парламентарів не загострювати ситуацію та не провокувати народ, "який закипає". На думку Юлії Тимошенко, відкриття ринку землі можливо лише після проведення референдуму та вивчення міжнародного досвіду з цього питання.

"Я дійсно вірила в те, що всі важливі рішення ухвалюватимуться через референдум, як це передбачено у програмі нашого президента. Сьогодні 75% людей згідно з опитуванням компанії "Рейтинг" виступають проти продажу землі", – зазначила лідер "Батьківщини".

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Юлія Тимошенко обурилася, що розглядаючи таке важливе питання, владна більшість не дала слово аграріям, які категорично проти розпродажу землі. І без їхньої згоди ухвалювати це стратегічне рішення неприпустимо.

"Я буквально благаю кожного депутата: перед тим, як натиснути зелену кнопку, подумайте, як ви входите в історію України. Або як ті, хто руйнує Україну в стратегічній перспективі, або як ті, хто захищає її майбутнє. Не боротьба в залі важлива, а майбутнє нашої держави!" – підсумувала політик.

Нагадаємо, 13 листопада Верховна Рада розглядає законопроєкти про ринок землі.

Першим на порядку денному внесено урядовий законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення". Нардепи з різних фракцій подали 10 альтернативних законопроєктів.

Згідно з пропозиціями Кабміну, набувати права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення зможуть громадяни України, юридичні особи, утворені згідно із законодавством України, територіальні громади та держава. Законопроєкти розглянуть у першому читанні.