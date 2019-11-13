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 Політика України
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 Влада фактично відкриває шлях до колонізації України, - Тимошенко про законопроєкт про ринок землі. ВIДЕО

Ухвалення законопроєкту №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" фактично означатиме колонізацію України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Батьківщини", про це Юлія Тимошенко заявила під час виступу у Верховній Раді.

"Сьогодні на голосування ставиться той законопроєкт, який передбачає продаж землі, в тому числі іноземцям, та продаж в одні руки по 210 тисяч гектарів. Це означає, що той, хто у світі має більше грошей, зможе "мати" й Україну", – наголосила Юлія Тимошенко.

Політик закликала парламентарів не загострювати ситуацію та не провокувати народ, "який закипає". На думку Юлії Тимошенко, відкриття ринку землі можливо лише після проведення референдуму та вивчення міжнародного досвіду з цього питання.

"Я дійсно вірила в те, що всі важливі рішення ухвалюватимуться через референдум, як це передбачено у програмі нашого президента. Сьогодні 75% людей згідно з опитуванням компанії "Рейтинг" виступають проти продажу землі", – зазначила лідер "Батьківщини".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми як правоцентристи підтримуємо ринок землі, але в нинішньому вигляді закон ухвалювати не можна, - Ірина Геращенко

Юлія Тимошенко обурилася, що розглядаючи таке важливе питання, владна більшість не дала слово аграріям, які категорично проти розпродажу землі. І без їхньої згоди ухвалювати це стратегічне рішення неприпустимо.

"Я буквально благаю кожного депутата: перед тим, як натиснути зелену кнопку, подумайте, як ви входите в історію України. Або як ті, хто руйнує Україну в стратегічній перспективі, або як ті, хто захищає її майбутнє. Не боротьба в залі важлива, а майбутнє нашої держави!" – підсумувала політик.

Нагадаємо, 13 листопада Верховна Рада розглядає законопроєкти про ринок землі.

Першим на порядку денному внесено урядовий законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення". Нардепи з різних фракцій подали 10 альтернативних законопроєктів.

Згідно з пропозиціями Кабміну, набувати права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення зможуть громадяни України, юридичні особи, утворені згідно із законодавством України, територіальні громади та держава. Законопроєкти розглянуть у першому читанні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3159408
 
   
 Топ коментарі
 
Йуля вже локті кусає, що підтримала хрипляву наркозалежну шмаклю.
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А прихильники Тимошенки по суті підтримали Зе. Оце вам новий поворот!
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Ви тільки вдумайтесь - Зе на**ав, не просто нарід, він на**ав навіть Йулю! Йулю, Карл!
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не знаю, как у тебя вообще повернулись пальцы написать что он латифундист Влада фактично відкриває шлях до колонізації України, - Тимошенко про законопроєкт про ринок землі - Цензор.НЕТ 37
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Она текст законопроекта читала? Я не читал, поэтому и ни "за" и ни "против" УКАЗАННОГО законопроекта. А рынок земли действительно давно открывать надо.
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свинарчуки, бариги, ПРойдисвіти за мордор і абинеюльки привели до влади ЗЕлень.
бачіли очі що купували, тепер їжте, хоть повилазьте. вже двадцять рокїв на в вуха ї на вуха вішають абинеюлька щоб і далі мати можливість драти як овець.
кожен народ заслуговуе своїх правителів(С)

Завдяки першому Майдану ми нарешті зажили нормально! З 2004 по 2008 зарплати виросли в кілька разів, 1000 баксів в Києві не були захмарною зарплатою, їх багато хто отримував.
В 2007 українці купили 550 тис. нових машин, в 2008 - 623 тис. - це рекорд за всю історію України! Для довідки, в 2018 - 76 тис. Житло масово купували, хоча воно в баксах було рази в 2 дорожче, ніж зараз! Ну році так в 2007-2008 при тій «щовкралавсе» зарплати у нас були на 30-40% вищі, ніж у Білорусі і вищі, ніж в Болгарії чи Румунії (десь на рівні Хорватії були). Ріст ВВП був 6-8%, щорічно 10-11 млрд. баксів іноземних інвестицій. Український авторинок був №7 у Європі

доки гниломордий не здав країну рецидівістам і баригам, від яких досі так і не позбавились серуть тут на всіх хто не з їхньої свинарчукової воровської кодли.
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Свинарчуки привели до влади Зелень ? )))))))))))))))))))))))))))

Шо ти куриш ?
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свинарчуки топили всіх, крім промосковських щов вийти в другий тур по сценарію другого терміну кучми. і отримали зебіла.
народ вже ніколи до влади не вибере свінарчука, як би він до неї не рвався.
кого завгодно тільки не свинарчука і мордорівських зозуль.
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а твой лечащий врач что говорит по поводу твоей прогрессирующей шизофрении ?
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ищешь соседа в твою палату?

Ты попытайся своими проблемами поделится с врачём. Здесь от них не лечат

Жалко мне тебя. Мне всегда инвалидов жалко.
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Ось так...***** .........ВОНА ПРАЦЮЄ.....не знімаючи лабутенів !!!
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Если кто-то против продажи земли, то пусть не продаёт свою землю.
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Якщо селянин сьогодні отримує за га два мішка кукурудзи на рік(200гр), то він не захоче продати її за 2000 дол???(в 300раз більше). Це він буде 300 років кожен рік бігати за кукурудзою, або продасть пай, купе собі крутий айфон і буде втикати в нього?
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Я сейчас и вону, и Ляшко готова в рот целовать... но держу себя в руках ибо нех)))))
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Юля не упустила возможность аработать очки перед лохторатом
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Ойойой! Юленьке краюху земельки не попадет! Беда звони в колокола! Все пропало!))))
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Ти, Сергію, дебіл і всі твої батьки були дебілами.
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для свинарчуків і мародерів клятаюлька страшніше **уйла .
тому і завили як бешені суки на повний місяць.
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Ну вообще то ты немного забрехался..все порохоботы как раз против продажи земли. Да и как показывают даже самые купленные соц опросы абсолютное большинство населения тоже против продажи земли. И это правильно.
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Тигра в своих политджунгях отстала от жизни - Украина, увы, всегда была чьей-то колонией.
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По різонму було. Землі січі запорожської були землями вільних людей. Гетьманщина теж була вільними землями.
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..её мозги,да нынешним мудакам...Да и "папередникам" тоже...Умная женщина,только дураки-за дураков и голосуют..
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Вот в этом вопросе Юля абсолютно права !!!!!
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Зелень доведе Україну до громадянської війни.
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Директор Европейского банка реконструкции и развития заявил, что украинская спешка в земельной реформе неуместна
Быстрое внедрение земельной реформы в Украине может повлечь за собой необратимые ошибки, полагает управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития (****) по странам Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне.
"Мантра, которую мы постоянно слышим, в том числе слышали и в Мариуполе (на инвестиционном форуме - ред.) на прошлой неделе, - "нам нужно спешить, сделать все как можно быстрее, да, будут ошибки, но потом мы их поправим". Земельная реформа - такое место, где нельзя допускать ошибки, они будут необратимы. Давайте возьмем паузу, подумаем и сделаем все постепенно и правильно. И сбережем права малых фермеров", - сказал он в ходе Киевского международного экономического форума в субботу.
такого же мнения придерживается заместитель начальника управления корпоративных финансов Европейского инвестиционного банка (***) Жан-Жак Сулакру.
"Украине не стоит спешить... Я бы рекомендовал делать это постепенно, вначале решая вопрос земель в государственной собственности, приватизируя ее", - отметил Сулакру.
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Ой, баба яга объявилась...
Можно подумать, она не тоже самое собиралась сделать, если бы беня назначил ее ************ вместо шута экранного, наркоши необразованного....
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