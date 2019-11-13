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 Поліція демонтувала намет мітингувальників під Нацбанком. ВIДЕО

Поліцейські відновили безперешкодний доступ у будівлю і проїзд біля Національного банку України. Після того як представники громадської організації відмовилися демонтувати встановлений військовий намет, його прибрали правоохоронці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"Сьогодні зранку представники громадської організації розпочали акцію під стінами Нацбанку. При цьому вони встановили військовий намет, який перешкоджав вільному руху пішоходів і зайняв частину дороги. Для відновлення безперешкодного проходу та автомобільного проїзду правоохоронці звернулися до організаторів акції із проханням демонтувати намет. У відповідь учасники заходу розпочали словесну перепалку та відмовилися виконувати вимогу поліцейських. Тож правоохоронці демонтували намет самотужки, при цьому виникла штовханина", - сказано в повідомленні.

Як наголошується, згодом представники громадської організації звернулися до поліції із повідомленням про пошкодження намету. Тож на місце події прибула слідчо-оперативна група територіального управління поліції.

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Зібрані відомості за цим фактом зареєстровані в Печерському управлінні поліції. Проводиться перевірка, за результатами якої буде прийняте відповідне правове рішення.

Як повідомляють ЗМІ, протестувальники вимагають відставки керівників Нацбанку в особі Якова Смолія та його заступниці Катерини Рожкової.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3159402
 
 
 Топ коментарі
 
Порошенко настоящий диктатор, не дает митинговать барыга чертов.......oh wait
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Це коли аваков був поганим, а зараз же він хороший?
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Порошенко настоящий диктатор, не дает митинговать барыга чертов.......oh wait
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при желании сменить руководство Нацбанка
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Це коли аваков був поганим, а зараз же він хороший?
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коментар відмічено як спам  
 
Це коли петя був поганим, а зараз же він хороший!
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Це прихильник продажу нашої землі кацапам, не звертайте уваги. Меле, аби молоти
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я також прихильник продажу землі.

взагалі продажу.

а кацапам чи ще там комусь - це окреме питання.
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Зрозуміло, що землю будуть продавати, але ж не бездумно. Те, що відбувається у нас сильно нагадує " Рейдерство «по-українськи» здебільшого полягає у набутті сумнівними шляхами тимчасового права розпоряджатися активами та якнайшвидшим продажем цих активів пов'язаним із рейдером особам, із наступними перепродаваннями вилучених активів між пов'язаними особами, маючи на меті завадити (унеможливити) їхньому поверненню законним власникам."
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так це "набуття сумнівними шляхами" і визване мораторієм на продаж і нічим іншим.
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А те, як вони хочуть протягти це рішення, не сумнівний шлях?
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Я не розбирався шо там і як з цим законопроектом.
Мабуть не все в порядку, якщо ЄС і Голос проти.

Але ж я не про те.

ЄС і Голос проти, бо закон не правильний,

А БЮТ проти, бо взагалі проти продажу землі, як такого
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Аваков не месте, методы те же. Что тебя не устраивает?
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Тю, то я й питаю, що на що ви міняли? Авакова на авакова? То в чому покращеня?
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Только дебил не понимает разницу между митингом и огромной военной палаткой которая мешает проходу.
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Тогда вопрос, Майдан нужно было разгонять?
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Это защитники Гонтаревой и ко, я так и не понял?
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Безумие - делать одно и то же, и каждый раз ожидать иного результата (Альберт Эйнштейн)
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Одним словом - "мусорня". Майбутній беркут...
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а что за политическая организация выступает?
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логично. митингуйте, пикетируйте., но не мешайте людям работать и беспрепятственно ходить. Действуйте законно.
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Хтось з політологів казав, що у Авакова з Коломойським угода про забезпечення політичної стабільності. Тобто недопущення масових протестів і майдану. Тому поліція і нацгвардія Авакова будуть діяти швидко і жорстко, а у разі потреби для розгону протестів їм на допомогу підтягнуться підконтрольні Авакову айдарівці і нацжони.
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Правильно сделали! Хватит уже майданов, дайте пожить спокойно!
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