 "Подивіться на спадкоємців Ягоди, Єжова, Берії, кривавих катів українського народу. Ці люди - наступники тих, хто влаштовував Голодомор", - нардеп від СН Потураєв про колег з ОПЗЖ. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Потураєв сказав під час виступу з трибуни Верховної Ради.
"Ми нарешті зведемо рахунки з маніяком Леніним і людожером Сталіним, які зробили все, щоб позбавити український народ головного багатства - землі. Ми повернемо українцям землю раз і назавжди. І я хочу, щоб вся країна подивилася на спадкоємців Ягоди, Єжова, Берії, кривавих катів українського народу. Ці люди - наступники тих, хто влаштовував Голодомор, убив мільйони українців, позбавивши їх землі", - сказав Потураєв.
а почему он не начал с моники и шифера.
эти БУКВАЛЬНО наследники нквд
лицемеры в этой СН ))))))))))))))))))
ху..властью, либо дать в аренду крупному игроку. ну еще можно взять яйца в кулак и попробовать самому стать таким крупным, но это уже из области статпогрешности вероятность.
- жиди. (Голодомор був влаштований жидами)
Тому в Україні - у владі не повинно бути - жодного етнічного жида, полужида і кацапів.
А також колишніх - комуняк, кэгэбешнiкiв...
Одни лишь россияне нам братский народ!!!
Лишь один вопрос меня мучит. А НЕ жиды есть? Ну кроме станиса насрайки выше. В природе они существуют?
P.S. Кстати, ещё жиды устроили холокост. Во время Второй мировой войны Восточный Израиль напал на Польшу вместе с Северным Израилем, а потом они что-то не поделили.…Ну жиды они такие...
А шо за радость пялить бельма на ОПЗЖ ? Они и так, знамо дело, падлюки - нахапали пока фарт был, теперь можно и помудровать - на сытый желудок корчить из себя сердобольного посподручней будет. Ну порыдает там ихний Бойко о тяжкой судьбинушке простого лохмандея, постенает о согбенной и угнетённой лохопедине - на том и делу конец. Но они не при делах - какой с них спрос? За всё в ответе «Слуга народа» - на них и посмотрят... В прицелы.
Гражданин Украины имеет право купить землю!!!!
выставить на аукцион и вернуть это немного разные понятия.
П- Период
И- Идеализации
З- Западной
Д-Демократии и
Е- Европейских
Ц- Ценностей
ВОНИ ОРГАНІЗУВАЛИ ГЕНОЦИД УКРАЇНЦІВ: Керівний склад НКВС УСРР середини 1930-х років
. Н А Ц І О Н А Л Ь Н І С Т Ь
1. Євреї- 60(66,67%) Росіяни -13(14,44%) Українці - 6 (6,67%)Латиші - 3(3,33%) Поляки - 2 (2,22%)
Білоруси - 1 (1,11%) Немає даних - 5 (5,56%)
2. За статистикою в УССР у 1926 р. проживало:
75,4% - українців 8,1% - росіян 6,5% - 5,0% - поляків 1,5% - 1,1% - молдаван румунів
0,5% - болгар 0,5% - татар 0,3% - угорців 0,3% - греків 0,2% - білорусів 0,07% - вірмен 0,5% - інших
III . П А Р Т Й Н С Т Ь
Члени ВКП(б) - 82 (91,11%) Кандидат у члени ВКП(б) - 1 (1,11%) Немає даних - 7 (7,78%)