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 Політика України, Суспільство
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Все про:земля (418) Потураєв (24) Опозиційна платформа - За життя (11)

 "Подивіться на спадкоємців Ягоди, Єжова, Берії, кривавих катів українського народу. Ці люди - наступники тих, хто влаштовував Голодомор", - нардеп від СН Потураєв про колег з ОПЗЖ. ВIДЕО

Депутат Верховної Ради Микита Потураєв зі "Слуги народу" оголосив нардепів фракції ОПЗЖ наступниками радянських наркомів Генріха Ягоди, Миколи Єжова та Лаврентія Берії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Потураєв сказав під час виступу з трибуни Верховної Ради.

"Ми нарешті зведемо рахунки з маніяком Леніним і людожером Сталіним, які зробили все, щоб позбавити український народ головного багатства - землі. Ми повернемо українцям землю раз і назавжди. І я хочу, щоб вся країна подивилася на спадкоємців Ягоди, Єжова, Берії, кривавих катів українського народу. Ці люди - наступники тих, хто влаштовував Голодомор, убив мільйони українців, позбавивши їх землі", - сказав Потураєв.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Зе!мля не чіпай землю", - під Радою протестують проти земельної реформи. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3159374
 
   
 Топ коментарі
 
Потураев посмотри на зеленского, дубинского, бужанского, мендедь...
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СН и ОПЗЖ "ругаются" только на публику. А дело делают и голосуют одинаково.
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И на себя пусть тоже повнимательней глянет.. "Посмотрите на наследников Ягоды, Ежова, Берии, кровавых палачей украинского народа. Эти люди - наследники тех, кто устраивал Голодомор", - нардеп от СН Потураев о коллегах из ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 1542
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странно,
а почему он не начал с моники и шифера.
эти БУКВАЛЬНО наследники нквд
лицемеры в этой СН ))))))))))))))))))
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Про патріотизм згадало падло брехливе, чув по ТВ як воно кричали що українські селяни моло не як в Швейцарії заживуть, як розпродають землю його босу Бені.
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Бггг) мне срочно нужен попкорн!!! Ну а как спокойна наблюдать за дебильными клоунами, которые пытаются нами манипулировать...
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Маланские штучки: ні до складу,ні до ладу-поцілуй кобилу ззаду! Все змішав в одну купу для досягнення цілі. Це відверта маніпуляція!
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Це свята правда вороги засіли в Раді і голосують за цих гнид такі ж вороги і україноненависники,ворог повинен бути знищений.
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Скільки ж мільйонів українців захотіли б застрілити цього галасливого придурка на трибуні!..
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Городским жителям фигу под нос. Недавно гостил в селе - сельские алкаши поголовно сдают свои паи в аренду крупным трейдерам. Кроме личного огорода им не положено ничего.
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при чем тут "алкаши"? ВСЕ сдают паи в аренду. потому что, как ни странно, 2 гектара лопатой или мотоблоком не вспашешь. как показало время, самые жизнеспособные аграрные предприятия - крупные. там и средства производства будут окупатся, и на рынок выйти можно не с кульком семечек, а чуть поболе. поэтому выходов два - либо обьединяться в подобие колхозов (со всеми вытекающими последствиями мерянья ху.. властью, либо дать в аренду крупному игроку. ну еще можно взять яйца в кулак и попробовать самому стать таким крупным, но это уже из области статпогрешности вероятность.
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Всі ці перераховані Ягода (Ієгуда), Берія (Бер) -
- жиди. (Голодомор був влаштований жидами)
Тому в Україні - у владі не повинно бути - жодного етнічного жида, полужида і кацапів.
А також колишніх - комуняк, кэгэбешнiкiв...
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Тому Ізраїль і не визнає голодомор геноцидом.
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Мы все жиды... Ежели не по национальности, так по духу, милый!
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Сталин, Ленин, Путин - тоже жиды. Хрущёв жид. Брежнев жид. Одни жиды. Вот уже которое столетие мучат украинцев жиды из Северного Израиля.
Одни лишь россияне нам братский народ!!!
Лишь один вопрос меня мучит. А НЕ жиды есть? Ну кроме станиса насрайки выше. В природе они существуют?
P.S. Кстати, ещё жиды устроили холокост. Во время Второй мировой войны Восточный Израиль напал на Польшу вместе с Северным Израилем, а потом они что-то не поделили.…Ну жиды они такие...
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всі хто проти права продажу землі її не мають але чомусь їх це гребе
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Земля принадлежит народу Украины. Поэтому все граждане Украины должны иметь право получить часть земли. Благодаря реформам последних лет большинство населения находиться за чертой бедности, поэтому покупать землю они не смогут. Все логично. Люди сегодня не имеют земли, но они понимают, что денег на ее приобретение у них нет, поэтому против. Необходимо ждать условий когда простые граждане Украины смогут покупать землю, тогда и вводить рынок.
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Так сначала землю надо раздать, а потом рынок земли открывать.
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Цирк. Что только не сделаешь и не скажешь за бабло хозяина Каломойши. Дело в том, что рынок земли это хорошо, но не в условиях, в каких сейчас Украина. Параша с местным олигархатом скупят за копейки ту землю, какая осталась. Для продажи земли надо закон прописать так, чтобы оную не скупили орки из-за поребрика с помощью хитростей с офшорами. Я считаю, пока Украина не станет членом НАТО о рынке земли вообще надо забыть.
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"Весна покаже, хто де срав"©
А шо за радость пялить бельма на ОПЗЖ ? Они и так, знамо дело, падлюки - нахапали пока фарт был, теперь можно и помудровать - на сытый желудок корчить из себя сердобольного посподручней будет. Ну порыдает там ихний Бойко о тяжкой судьбинушке простого лохмандея, постенает о согбенной и угнетённой лохопедине - на том и делу конец. Но они не при делах - какой с них спрос? За всё в ответе «Слуга народа» - на них и посмотрят... В прицелы.
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Да продавайте уже! Приедут китайцы, за 3 года истощат ваш чернозем, превратят в солончаки и уедут. Посмотрите на опыт России... Там уже давали землю китайцам.
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вообще-то китайцы сейчас так и делают. арендуют землю, за 3 года превращают в пустыню, на которой даже бурьяне не растет и арендуют новый кусок.
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так то и так исторически китайская земля...
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Когда люди голосовали за Зеленского, то они и подумать не могли, что он себя окружит шизоидами типа Потураева.
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Хтось не думав що він себе оточить шизоїдами типу Бужанського чи Дубинського, кому що до вподоби, хто за нквсниками плаче хто за вбитими українцями.
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Если ты не понял, то смысл его плача лежит исключительно в плоскости того, чтобы перетянуть на свою сторону агрессивных нациков. И чтобы эти нацики не устроили Майдан после того как соросята продавят закон о рынке земли.
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Пацаны, украинцы, хоть прочитайте написанное. В Луганской области, включая т.н. ЛНР-непризнанное, земля разделена между Ефремовым, Тихоновым, Гапочкой (может быть кто-то забыл главного вора луганской земли) и Королевской. В этой связи Бойко (а почему он в тюрьме не сидит за вышки) и кричит о недопустимости продажи земли- он имеет в другой отрасли. Им земли Луганщины достались за бесценок - боятся отберут.
Гражданин Украины имеет право купить землю!!!!
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вопрос, купить СГ землю -- зачем земля кому-то кроме фермеров?
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Что то он немного странно выступает за возвращение земли:
выставить на аукцион и вернуть это немного разные понятия.

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Таке враженя що цього депутата випустили з психушки ,давай за безцінь розпродамо землю олігархам ,які перепродадуть іноземцяім по реальній ціні ,єдина галузь яка приносить Україні прибуток це сільське господарство давай і тут все розпродамо і дарма, що немає ні земельного кадастру,ні земельного банку їх це не цікавить .
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вНа yкраине сейчас:

П- Период
И- Идеализации
З- Западной
Д-Демократии и
Е- Европейских
Ц- Ценностей
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Україна хоч щось намагається робити, ви ж продовжуєте жити в лайні.
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утопись вата. Твоя родина - кацапстан распадется и будет уничтожена. все мокшане на росии (на параше) станут рабами китайцев и кавказцев.
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Барыгам, которые примазались к СН, все равно, чем торговать-землей или потом людьми.
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На теневом рынке уже 50% паев куплено за мешок кукурузы. По этому те кто скупал за копейки боятся, что их афера станет видима. Ведь по документам эти земли до сих пор числятся на их владельцах которых половины уже нет в живых, а остальные могут их смело посылать нахер и требовать от рыночной стоимости. Вот они и начинают подымать бурю.
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нет у меня мнения по этому вопросу. Знаю, что собственное всегда ухоженнее, чем общественное - с одной стороны. А с другой - помню кампанию по приватизации в начале 90х, эти ваучеры, этот очень скорый деребан... хер его знает, как лучше... а земелька над газовыми месторождениями кому отойдет? Шуфричу в Полтаве, Рюкзакову в Кегичевке?
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Нардеп от СН - Никита Потураев - зеленый пропагандист. Один из спорных моментов в Законопроекте - 210 тыс. га земли в одних руках у одного владельца.
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До цих трьох треба додати ще Лазаря Кагановича - саме це жидівське кодло знищувало Україну і українців. На жаль хахли й малороси історією не цікавляться, у 2019 вони проголосували за внуків і правнуків палачів українського народу. Подивіться на морду цього потураєва і порівняйте з мордами коломойського, фірташа, пінчука... Як і 100 років тому, українці знову потрапили в кабалу відомого етнічного кодла.
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«В успешных стганах есть рынак земли!» -верещать проплочені пропагандисти, забуваючи додати, що в першу чергу ,в успішних країнах ПРАЦЮЄ ЗАКОН!!!! В Україні немає судів! Не існує! Ними керує один агент країни агресора. Як при такій ситуації можна вводити ринок землі?! Єдине, що залишилось в країні-це родючі землі!!! Це як би взяти кредит під виплачену квартиру і потратити на відпустку! Ви ідіоти?!
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Три олігархи (коломойський, пінчук і фірташ) прихватизували майже всі підприємства, але залишилась ще земля не в їхніх руках. Саме для цього вони й посадили Зе на президента, щоб накласти свої лапи на цей ласий шматок. Зеленський казав, що приходить на один термін, а їм більше і не треба, 5 років достатньо, щоб остаточно розграбувати Україну.
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парадокс: але без ринку землі (чи, точніше, без спражніх ринкових відношень в Україні; куди входить і наявність ринку с/г земель) справедливої судової системи не встановити... Доведено практикою інших країн.
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А оцей совкодрочер зі "Слуги урода", який вчора кришив батони на Володю В'ятровича? Хлопці, може зібрати "толпу" й провчити мудака?
"Подивіться на спадкоємців Ягоди, Єжова, Берії, кривавих катів українського народу. Ці люди - наступники тих, хто влаштовував Голодомор", - нардеп від СН Потураєв про колег з ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 2435
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Как стать не нужным в этой жизни депутатом ? Просто арать колотить понты искать для раслабона проститутку.
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Петра Первого еще бы вспомнил. Идиот.
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Довідка для Потураєва:

ВОНИ ОРГАНІЗУВАЛИ ГЕНОЦИД УКРАЇНЦІВ: Керівний склад НКВС УСРР середини 1930-х років
. Н А Ц І О Н А Л Ь Н І С Т Ь
1. Євреї- 60(66,67%) Росіяни -13(14,44%) Українці - 6 (6,67%)Латиші - 3(3,33%) Поляки - 2 (2,22%)
Білоруси - 1 (1,11%) Немає даних - 5 (5,56%)
2. За статистикою в УССР у 1926 р. проживало:
75,4% - українців 8,1% - росіян 6,5% - 5,0% - поляків 1,5% - 1,1% - молдаван румунів
0,5% - болгар 0,5% - татар 0,3% - угорців 0,3% - греків 0,2% - білорусів 0,07% - вірмен 0,5% - інших
III . П А Р Т Й Н С Т Ь
Члени ВКП(б) - 82 (91,11%) Кандидат у члени ВКП(б) - 1 (1,11%) Немає даних - 7 (7,78%)
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