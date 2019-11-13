Як повідомляє Цензор.НЕТ, Лукашенко, зокрема, нагадав про право громадян РБ на життя, на роботу, на освіту.
Більше того, Лукашенко заявив, що держава гарантує ці права, а білоруську освіту назвав більш розвиненою, ніж в Австрії.
"Є право на освіту. І не просто право на освіту, а освіту за рахунок держави - безкоштовну освіту для людини. Вона у вашій країні така ж розвинена, як у Білорусі? Я відразу можу дати відповідь - далеко не така", - заявив президент Білорусі.
У нас блаЗЄнських не 66, а 73%.
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val me = Me("Vasya")
val belarus = Country("Belarus")
me.like(belarus)
«Вы просили дождь, я дал вам дождь» ((c) Лукашенко)
Зате мову своєї держави успішно заганяє в могилу. Абразаваніє!