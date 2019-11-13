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 Суспільство, За кордоном
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Все про:Австрія (201) Лукашенко (433) освіта (646)

 Лукашенко - австрійцям: "У вас освіта така ж розвинена, як у нас? Відразу відповім - далеко не така". ВIДЕО

Президент Білорусі Олександр Лукашенко під час свого візиту до Австрії заявив, що білоруські громадяни користуються всіма правами людини і держава не перешкоджає їхній реалізації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Лукашенко, зокрема, нагадав про право громадян РБ на життя, на роботу, на освіту.

Більше того, Лукашенко заявив, що держава гарантує ці права, а білоруську освіту назвав більш розвиненою, ніж в Австрії.

"Є право на освіту. І не просто право на освіту, а освіту за рахунок держави - безкоштовну освіту для людини. Вона у вашій країні така ж розвинена, як у Білорусі? Я відразу можу дати відповідь - далеко не така", - заявив президент Білорусі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко у Відні: "Дивіться, щоб ваша демократія вас самих не поховала"

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3159363
 
 
 Топ коментарі
 
Поэтому все чиновники и толстосумы из Австрии едут лечиться в Беларусь...
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Мда... Видно добряче перед виступом хряпнув Лука самогону свіжого врожаю 😁
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Лукашенко пусть еще сравнит жизненный уровень своих граждан с гражданами Австрии. Сравнит свободу печати, граждан, защищенность, уровень медицины.
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Мда... Видно добряче перед виступом хряпнув Лука самогону свіжого врожаю 😁
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З кращих сортів відчизняних буряків...
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Забористого драпа накурился Лука. Если у них такое прекрасное образование, далеко лучше, чем в Австрии, то чего же тогда живут в постсовковой ж**е?
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Хвали , хвали , меня моя ротяка, бо не похвалишь - разорву
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Поэтому все чиновники и толстосумы из Австрии едут лечиться в Беларусь...
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Они едет туда только за тем, чтобы самим поржать, какое убогое там здравоохранение, гораздо хуже, чем во всемирно известном центре медицины и науки республике Беларусь
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С моим утверждением согласны 66% достойных граждан Украины. Статистика, это вам не хухры-мухры.
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Ну, не все лавры(уважения) собирать Лукашенко. Там в опросе были и другие мировые лидеры. Вчера вроде обсудили эту новость.
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То есть отвечать на вопрос Вы не захотели. Понятно.
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Сформулируйте вопрос хотя бы. С удовольствием отвечу.
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Вы согласны с тем, что доступ к образованию у граждан Республики Беларусь лучше, чем у граждан Австрии?
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Ерік Кендел*, Медицина та фізіологія, 2000Вальтер Кон*, Хімія, 1998Фрідріх фон Гаєк, Економіка, 1974Конрад Лоренц, Медицина та фізіологія, 1973Карл Фріш*, Медицина та фізіологія, 1973Макс Фердинанд Перуц, Хімія, 1962Вольфганг Паулі, Фізика, 1945
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Я не знаю, какой доступ в Австрии. Но у нас обязательная 9-11 классов, а далее каждый сам решает, куда и на кого учиться. Институтов- колледжей валом , сдавай экзамены и учись(хоть до посинения). Думаю, и у вас не хуже.
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Встречный вопрос: А зебы возражают против того, что говорит Зелемойский?
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Нет, просто ему не нужен центр Разумкова, он сам за него на себя работает...
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Лукашенко пусть еще сравнит жизненный уровень своих граждан с гражданами Австрии. Сравнит свободу печати, граждан, защищенность, уровень медицины.
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Замполит даже не знает про бесплатное образование и льготьі для студентов в ЕС ...
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а на каком именно иностранном языке Бацька чмырил необразованных австровенгерцев ?
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Лукашенко,Назарбаев ,Путин и прочие- Америка ну помоги!!!! Сколько эти кровопицы еще будут людей мучать!!! Ну дайте им жару !!! Пожалуйста!!!
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Лукашенко прав - нападки преувеличены. Пусть на Саудовскую Аравию нападают, двуликие лицемеры.
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Счастье граждан измеряется не квадратными километрами, не уровнем обучения, ни идиологией партии , а уровнем жизни населения. Но тупому председателю колхоза « сорок лет без урожая « этого никогда не понять
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По данным мировой статистики уровень жизни в Беларуси (немного )выше ,чем в Украине.
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А уровень коррупции (очень много) ниже.
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Статью читал? Ну или хотя бьі заголовок? Он Беларусь не с Украиной сравнивает, а с Австрией.
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Я читал полное выступление. Там он отметил и высокий уровень жизни в Австрии, но никак не Украины. Когда в Украине повысится, уверен, Лукашенко это обязательно тоже отметит.
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еще можно привести в пример статистику сев кореи Лукашенко - австрійцям: "У вас освіта така ж розвинена, як у нас? Відразу відповім - далеко не така" - Цензор.НЕТ 3320
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Все стараются как могут. А все что вы хотите это измазать говном белорусов. Это как раз у вас только одна истерическая идеология.
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Потому что вы на всех озлоблены. Посмотрите на этот сайт. Как собаки в клетке.
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они бы учились бы лучше - да не когда было - сначала турков в Европу не пускали ,потом вальсы писали ,да разные вкусняшки передумывали - типа шницель по венски(мой любимый),бойшель с горячей булкой )) , а кофе - венский меланж, кофе по льежски ,а тирольский шпик ,а и вот еще - штрудель - так все хорош в пятницу поеду ,а то шо то давно не был - а таки австрийцы как по мне , в основной массе более простые и компанейские чем боши)))
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Украина уже как 5 лет Це Европа, а все новости про этих несчастных неевропейских белорусов и прочих недостойных неарийцев. Расскажите как там в Европе.
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Серьёзно? ВСУ, ведь, пока, ещё не отведены до Европы.
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Ну да, в принципе "добровольные пожертвования" в сумме 150-200 USD в год на нужды гимназии это не считается. В ВУЗах тоже бюджет и платный контракт,как в Украине. Зачёты и экзамены за деньги,которые по сути являются взяткой преподавателю.. А если ты в БРСМ ( аналог совкового комсомола) то ещё и взносы. Австрии этот зашквар не светит никогда! Как всегда презик прав, вот что ему скажешь,чем перебьёшь???!!!!
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...і в рєзультатє етава абразаванія абразуєцца...абразуєцца...абразуєцца русскій чєлавєк!
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Какое образование может быть в стране, где даже молодёжь не знает родной язык.
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Сейчас рулят языки программирования. Зато мы можем свободно общаться на Цензоре, где преобладает русский язык.
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Ану скажи на питоне: я люблю Беларусь.
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Скажу на котлине:
val me = Me("Vasya")
val belarus = Country("Belarus")
me.like(belarus)
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Це так...русскій язик програмує людину на агресивного ідіота...
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Привезли в рамках цирка? Как доисторическое существо.
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Надеюсь теперь он, историк по образованию, сам узнал, что Скорина родился задолго до того, как С.-Петербург вообще появился и как мог гулять по С.-Петербургу, куда его Лукашенко отправил гулять...
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Ну сравнил. Скорину- книготорговца, с создателем нашего государства.
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Лукашист, бери выше, про создателя:

«Вы просили дождь, я дал вам дождь» ((c) Лукашенко)


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А есть ли в Беларуси такое же право свободного вероисповедания, проведения религиозных христианских мероприятий, как в Австрии? Нет, конечно.
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ну пачімуже...в бєларуссіі абсалютна свабодна пакланяюцца лукашенку...
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Вот недавно один ВУЗ МИУ не атестовали. Видите, не так как в Австрии.
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Конечно! Белорусских нобелевских лауреатов знаааачительно больше австрийских!
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...сказав Лука, який двох слів не може зв'язати ні англійською, ані німецькою.

Зате мову своєї держави успішно заганяє в могилу. Абразаваніє!
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Какое у тебя там образование, Лукашенко? Ты языка своей Беларуси не знаешь.
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