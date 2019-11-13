 Лукашенко - австрійцям: "У вас освіта така ж розвинена, як у нас? Відразу відповім - далеко не така". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Лукашенко, зокрема, нагадав про право громадян РБ на життя, на роботу, на освіту.

Більше того, Лукашенко заявив, що держава гарантує ці права, а білоруську освіту назвав більш розвиненою, ніж в Австрії.

"Є право на освіту. І не просто право на освіту, а освіту за рахунок держави - безкоштовну освіту для людини. Вона у вашій країні така ж розвинена, як у Білорусі? Я відразу можу дати відповідь - далеко не така", - заявив президент Білорусі.

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