 Не піду з посади голови Держмитниці так, що у мене потім знайдуть якісь будиночки, ділянки або оформлений на маму Maserati, - Нефьодов. ВIДЕО

Про це він розповів у програмі "Нині Вже" на hromadske, інформує Цензор.НЕТ.
"Моя зарплата минулого місяця була 24 800 з копійками. Але я отримуватиму ще якісь надбавки за стаж, інтенсивність праці і т.д., тому я очікую, що в моїй декларації ви побачите за наступні місяці десь рази в два або два з половиною більше", - розповів він.
Водночас глава ДМСУ підкреслив, що "водити в ресторан" (пропонувати хабар. - Ред.) державного службовця не можна і з ним такого не буде.
"Я до цього ставлюся досить обачливо, тому що зрозуміло, що велика кількість "бізнесів" тільки і мріють. Вони нахиляються і кажуть: коли ж ми з вами вже підемо і предметно поговоримо. Офіційно заявляю: ніколи не піду з цієї посади так, що ви у мене потім знайдете якісь будиночки, ділянки в Конча-Заспі, чи схований на маму Maserati, як то є у деяких народних обранців", - резюмував він.
Нагадаємо, раніше журналісти проекту Bihus.info випустили розслідування, в якому з'ясували, що сім'ї Дубинського належать 24 квартири і 17 автомобілів, зокрема Maserati.
Одужання пораненим.
Одужання пораненим.
Кстати, сейчас он что-то не рвется работать на благо Украины!
Заткнул свой "бе-бе-бе". Да и Юлька-золотая ручка тоже про "зраду" и "зубожиння" не гавкает....
Була б Юля стала презом у 2010му, то сьогодні українці жили б як у Швейцарії. І тобі, шуріку, не треба було б за недоїдки з столу мародера Порошенка торгувати йому свою совість
от ти просто дебіл... и главное искренний
Як же вам не пощастило, що Юля не стала презом
- а зачем?
-чтобы понравиться небрутальным дровосекам.
Какой лох сейчас в Украине дорогую недвижуху купит?
Но ее евробляхеры выжгут. И правильно сделают.
К стати мразину эту уже поймали на связи со свинобогданом и прочими амтодиллерами. Так что зеленый лепет не прокатит.