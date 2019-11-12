EN|RU|UK
Теми дня: Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Суспільство
  1804  61
Все про:заробітна плата (583) корупція (2659) митниця (613) Нефьодов (114)

 Не піду з посади голови Держмитниці так, що у мене потім знайдуть якісь будиночки, ділянки або оформлений на маму Maserati, - Нефьодов. ВIДЕО

Керівник Державної митної служби Максим Нефьодов заявив, що отримав за жовтень більше 24 тис. гривень зарплати.

Про це він розповів у програмі "Нині Вже" на hromadske, інформує Цензор.НЕТ.

"Моя зарплата минулого місяця була 24 800 з копійками. Але я отримуватиму ще якісь надбавки за стаж, інтенсивність праці і т.д., тому я очікую, що в моїй декларації ви побачите за наступні місяці десь рази в два або два з половиною більше", - розповів він.

Водночас глава ДМСУ підкреслив, що "водити в ресторан" (пропонувати хабар. - Ред.) державного службовця не можна і з ним такого не буде.

Читайте також: Нефьодов стверджує, що не консультується з Хорошковським

"Я до цього ставлюся досить обачливо, тому що зрозуміло, що велика кількість "бізнесів" тільки і мріють. Вони нахиляються і кажуть: коли ж ми з вами вже підемо і предметно поговоримо. Офіційно заявляю: ніколи не піду з цієї посади так, що ви у мене потім знайдете якісь будиночки, ділянки в Конча-Заспі, чи схований на маму Maserati, як то є у деяких народних обранців", - резюмував він.

Нагадаємо, раніше журналісти проекту Bihus.info випустили розслідування, в якому з'ясували, що сім'ї Дубинського належать 24 квартири і 17 автомобілів, зокрема Maserati.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3159322
 
 
 Топ коментарі
 
Беня научит как следы заметать？
 показати весь коментар
 
"Официально заявляю: никогда не уйду с этой должности так, что вы у меня потом найдете какие-то домики, участки в Конча-Заспе, или скрытый на маму Maserati, как есть у некоторых народных избранников".
Какой лох сейчас в Украине дорогую недвижуху купит? Не піду з посади голови Держмитниці так, що у мене потім знайдуть якісь будиночки, ділянки або оформлений на маму Maserati, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 3413

Не піду з посади голови Держмитниці так, що у мене потім знайдуть якісь будиночки, ділянки або оформлений на маму Maserati, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 7801
 показати весь коментар
 
В кварталє нє працювала, то й до митниці зась 🙄
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
...а как же. Они ведь одной крови. Это прям навала какая то на Украину. Лавина.
 показати весь коментар
 
 
Загиблого воїна 92-ї ОМБ Геннадія Моторіна поховали 12 листопада в Краматорську. ФОТО

Не уйду с должности главы Гостаможни так, что у меня потом найдут какие-то домики, участки или оформленный на маму Maserati, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 9636
 показати весь коментар
 
 
Царство небесне загиблому...
Одужання пораненим.
 показати весь коментар
 
 
Царство небесне загиблому...
Одужання пораненим.
 показати весь коментар
 
 
Жалко таких будет как Нефедов , которых сьест плесень в угоду своим рейтингам и хорошковским с другими кремлядями...
 показати весь коментар
 
А была на одесской таможне руководителем девушка от Саакашвили. ШОТО ее не вернули в таможню .
 показати весь коментар
 
 
В кварталє нє працювала, то й до митниці зась 🙄
 показати весь коментар
 
 
Да, помним как под юную и несведущую Марушевскую, Саакашвили притащил в Одесскую таможню свою грузинскую шайку, и все оформления шли только с их разрешения и через откаты этому "горному Корлсону".
Кстати, сейчас он что-то не рвется работать на благо Украины!
Заткнул свой "бе-бе-бе". Да и Юлька-золотая ручка тоже про "зраду" и "зубожиння" не гавкает....
 показати весь коментар
 
 
Шо зробила зелена влада за весь час, КАНКРЕТНА? Ні-фі-га. Суцільні скандали та переставляння ліжок.
 показати весь коментар
 
 
Нефьодов на ProZorro вже наскирдував достатньо. І на Мазератті і на маму. А Дубінського і я терпіти не можу, аферюга ще той. Але насторожує те. що його почали мочити після того, як він макнув своїх же подельників, Слуг олігархів, в те дерьмо з землею, в яке вони ось-ось вляпаються....
 показати весь коментар
 
 
От ти дебіл продажний!
Була б Юля стала презом у 2010му, то сьогодні українці жили б як у Швейцарії. І тобі, шуріку, не треба було б за недоїдки з столу мародера Порошенка торгувати йому свою совість
 показати весь коментар
 
 
ага. і з 2010 Україна як расєйській ФО.
 показати весь коментар
 
 
А за кого пан "рибалка" голосувал(о) у 2010 му?
 показати весь коментар
 
>у 2010му, то сьогодні українці жили б як у Швейцарії

от ти просто дебіл... и главное искренний
 показати весь коментар
 
10 років Юля не у владі, країна в глибокій дупі, а дебіл все одно я?
 показати весь коментар
 
Вам просто нема чого сказати. Бо розумієте, що всрались, а визнати це не вистачає мужності
 показати весь коментар
 
Пройдись по діалогу, бо пан схожий на соліста пердіжа в калюжу
 показати весь коментар
 
ты в швейцарии хоть был, мастер по пердежам в лужу. с такими 73% даже бахиня люля бессильна, и ты этому подтверждение
 показати весь коментар
 
Ти де дів 5 млрд. дол., що Юля забрала в олігархів Пінчука і Ахметова і принесла в бюджет? Прожрав? І тепер на Юлю ж і гадиш? Вдячний ти, Вадиме...
 показати весь коментар
 
што???? йулеволю? вонапрацюе-всьопропало?
 показати весь коментар
 
Порохоботам за Юліне мочилово платять по особливому тарифу? Не піду з посади голови Держмитниці так, що у мене потім знайдуть якісь будиночки, ділянки або оформлений на маму Maserati, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 4197
Як же вам не пощастило, що Юля не стала презом Не піду з посади голови Держмитниці так, що у мене потім знайдуть якісь будиночки, ділянки або оформлений на маму Maserati, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 7686
 показати весь коментар
 
я никогда не был швиношнырем и не состоял в бандгруппировке "винницкий вальцманат", если чего.
 показати весь коментар
 
все еще печальнее. этот дубинкин особь щироукраинской реформаторской национальности. мыролюбной национальности.
 показати весь коментар
 
- пьют смузи, отращивают бороды и одеваются как брутальные дровосеки.
- а зачем?
-чтобы понравиться небрутальным дровосекам.
 показати весь коментар
 
 
"Официально заявляю: никогда не уйду с этой должности так, что вы у меня потом найдете какие-то домики, участки в Конча-Заспе, или скрытый на маму Maserati, как есть у некоторых народных избранников".
Какой лох сейчас в Украине дорогую недвижуху купит? Не піду з посади голови Держмитниці так, що у мене потім знайдуть якісь будиночки, ділянки або оформлений на маму Maserati, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 3413

Не піду з посади голови Держмитниці так, що у мене потім знайдуть якісь будиночки, ділянки або оформлений на маму Maserati, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 7801
 показати весь коментар
 
 
так с мазератти это же твой коллега по зе-мафии...
 показати весь коментар
 
 
Сплочённая команда у этих либертари...простите уже социалистов. Обосрать друг дружку, подъ...бать коллегу по непримиримой борьбе з наследием бориг - в лёгкую! Сбились в стаю то хотч бы шакальте вместе. Что ж вы такое?
 показати весь коментар
 
 
почему он выглядит как усама бен ладен
 показати весь коментар
 
 
Ой, ой, ой! Та куди там криштально чесний Нєфьодов! Тільки за останній місяць скарбниця недоотримала з митниці 40 млрд. гр. Чому? А тому, що це "комусь" вигідно. Бо у команди Зе завдання не зробити державу сильною, а скоріше поставити її перед фактом дефолту, щоб вимусити сторгувати за борги свою землю. То яку насправді "роботу" виконує пан Нєфьодов? І хто насправді йому платить за це?
 показати весь коментар
 
гнида сама от кужуха не отцепится.

Но ее евробляхеры выжгут. И правильно сделают.
К стати мразину эту уже поймали на связи со свинобогданом и прочими амтодиллерами. Так что зеленый лепет не прокатит.
 показати весь коментар
 
Гадає, що розумніший за дубіну й сховає ретельніше???
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору