EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  669  6
Матеріали за темою:
Все про:Інтерпол (257) Польща (2005) Зеркаль (198) Мазур Ігор (23)

 Найближчим часом Мазура мають зняти з обліку Інтерполу, - Зеркаль. ВIДЕО

Заступниця міністра закордонних справ з питань євроінтеграції Олена Зеркаль заявила, що найближчим часом український доброволець, ветеран війни на Донбасі Ігор Мазур має бути виключений із переліку Інтерполу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Перелік Інтерполу і співпрацю з Інтерполом веде міністерство внутрішніх справ, і вони тримають це зараз на контролі. Я щойно контактувала з паном Геращенком (заступник міністра внутрішніх справ. - Ред.), і він сказав, що найближчим часом Мазур має бути виключений з цього переліку", - сказала Зеркаль.

За її словами, відповідне прохання було подано ще в суботу, і очікується, що найближчим часом генеральний секретар Інтерполу ухвалить відповідне рішення.

Читайте також: Росії, найімовірніше, відмовлять у задоволенні запиту щодо Мазура: інформацію про його розшук із бази Інтерполу мають видалити, - глава українського бюро Неволя

Нагадаємо, ветерана війни на Донбасі Ігоря Мазура (позивний Тополя) було затримано в суботу, 9 листопада, на прикордонному пункті Дорогуськ у Польщі. У цю країну він відправився на запрошення польського віцемаршалка для участі в конференції.

10 листопада Мазура передали на поруки українському консулу в Любліні. На час очікування і розгляду запиту Росії про екстрадицію він залишиться в Польщі і буде проживати в будинку консульства.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159238
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
I don't понимать, что есть Mazur быть снять must be.
 показати весь коментар
 
мазур должен быть снять пока канада не устала от канады
 показати весь коментар
 
Хорошо что в польше прокулол не югик, уже б отдали кацапам
 показати весь коментар
 
Люблю цю юридичну сарматку! Для Тополі буде воля і це головне!!!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору