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 Рішення Міжнародного суду ООН у справі України проти РФ варто очікувати не раніше 2022 року, - Зеркаль. ВIДЕО

Заступниця міністра закордонних справ з питань євроінтеграції, агент України у справі "Україна проти РФ" Олена Зеркаль заявила, що рішення Міжнародного суду ООН у справі "Україна проти РФ" очікується не раніше 2022 року, а можливо, і на початку 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це вона заявила під час брифінгу в Києві у вівторок.

"Якщо підраховувати відповідно до встановленої практики суду, то в грудні наступного року Росія має подати приблизно таку саму кількість документів до суду. Після цього суд має надати нам право на вивчення і реакцію на ці документи. Зазвичай це три-чотири місяці. Якщо буде така кількість, може бути до півроку. Після нашої реакції дадуть якийсь термін для реакції РФ на нашу реакцію, і вже після цього буде призначено слухання. Справді, рішення очікується не раніше ніж 2022 року, а можливо, й на початку 2023 року", - зазначила Зеркаль.

Водночас Зеркаль наголосила, що в цьому питанні все залежить від того, що вважатиметься рішенням - "рішення по суті або рішення, яке визначатиме компенсацію".

Заступниця міністра закордонних справ назвала рішення МС ООН про визнання наявності власної юрисдикції розглядати справу "Україна проти РФ" унікальним, тому що Київ "здобув перемогу з рахунком 5:0 на полі, яке завжди було полем росіян, це поле міжнародного права, дипломатії".

"Саме тому я вважаю, що для української дипломатії, юристів це велике досягнення", - додала Зеркаль.

Нагадаємо, Міжнародний суд ООН 8 листопада оголосив, що має юрисдикцію розглядати спір України проти Росії із застосування і тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3159218
 
   
 Топ коментарі
 
Думаю до 2022 в Україні і в Наросії Вовок вже не буде.
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Dana Yarovaya с Даной Яровой.
19 ч. ·
Ну что, бубочки мои, Марченко под стражей.
А теперь смотрите, расскажу вам быль, а не сказку.
Если вы думаете, что вас это не коснётся, то я вам открою глаза.
Итак, все кто был на майдане - участники государственного переворота.
Все кто собирал деньги на карточку - не заплатил с них налоги. Уход от налогообложения в крупных размерах.
Все кто привозил броники, каски, оптические прицелы, квиклот и все прочее - контрабанда.
Нахождение добровольцев в зоне Ато- преднамеренные убийства.
Вывоз раненных, без извещения ( а тогда хер его знает кого нужно было извещать) - дезертирство.
Перевоз снарядов гражданскими с позиции на позицию - можно торговлю оружием нарисовать.
Изменения ТУ в МО - написание ТУ под одного производителя. Закупка - Хищение в крупных размерах.
Перечисление денег на карточку волонтеров - эмммм... передача денег лицу, уклоняющимся от уплаты налогов, финансирование терроризма.
Лечение раненных добровольцев - пособничество убийце.
Это я вам так на вскидку накидала. Был бы человек- статья найдётся.
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" кто-нибудь из нас троих обязательно умрёт - или эмир, или ишак, или я." (С)
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еще ж надо найти судебного исполнителя, что бы выполнил решение суда Решения Международного суда ООН по делу Украины против РФ стоит ожидать не ранее 2022 года, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 5226
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Думаю до 2022 в Україні і в Наросії Вовок вже не буде.
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Ну не раньше сбитого коцлами Боинга так точно( не раньше(
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Dana Yarovaya с Даной Яровой.
19 ч. ·
Ну что, бубочки мои, Марченко под стражей.
А теперь смотрите, расскажу вам быль, а не сказку.
Если вы думаете, что вас это не коснётся, то я вам открою глаза.
Итак, все кто был на майдане - участники государственного переворота.
Все кто собирал деньги на карточку - не заплатил с них налоги. Уход от налогообложения в крупных размерах.
Все кто привозил броники, каски, оптические прицелы, квиклот и все прочее - контрабанда.
Нахождение добровольцев в зоне Ато- преднамеренные убийства.
Вывоз раненных, без извещения ( а тогда хер его знает кого нужно было извещать) - дезертирство.
Перевоз снарядов гражданскими с позиции на позицию - можно торговлю оружием нарисовать.
Изменения ТУ в МО - написание ТУ под одного производителя. Закупка - Хищение в крупных размерах.
Перечисление денег на карточку волонтеров - эмммм... передача денег лицу, уклоняющимся от уплаты налогов, финансирование терроризма.
Лечение раненных добровольцев - пособничество убийце.
Это я вам так на вскидку накидала. Был бы человек- статья найдётся.
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" кто-нибудь из нас троих обязательно умрёт - или эмир, или ишак, или я." (С)
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Кто то еще верит что при нынешней мировой системе ,можно будет от ***** получить полкопейки за его дела ? Не раньше 3023 года.....
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пля..."реакция на реакцию"....поучились бы у международного трибунала в Нюрнберге!
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спешить не нужно - должно само как то рассосаться...
а то ещё х.йлу вдруг что-то не понравится...
осторожненько нужно...
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Елена Зеркаль - одна из немногих людей, причастных к власти, которыми может гордиться страна в целом и каждый гражданин в отдельности..., а еще ей можно аплодировать стоя в любое время дня и ночи...
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