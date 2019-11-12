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 Політика України
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Все про:НАБУ (2176) НБУ (523) Рожкова Катерина (45)

 Правління НБУ готове взяти на поруки експрацівників Нацбанку в справі "ВіЕйБі Банк", - Рожкова. ВIДЕО

Правління Національного банку України (НБУ) прибуло до будівлі Вищого антикорупційного суду в Києві, де мають розглядатися рішення про запобіжний захід і застави щодо колишніх працівників НБУ, яких Національне антикорупційне бюро (НАБУ) звинувачує у зловживанні при наданні стабкредиту VAB банку (Київ) в 2014 році.

"Ми маємо на меті виступити поручителем у цій справі, коли будуть слухання про обрання заходу попереднього забезпечення", - повідомила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Вона підкреслила, що правління хоче продемонструвати, що буде захищати інституційність своїх рішень.

Як повідомлялося, детективи НАБУ за погодженням прокурорів САП 11-12 листопада повідомили про підозру експершому заступнику глави Нацбанку Олександру Писаруку, члену Ради НБУ Миколі Каленському, ексдиректору гендпартамента банківського нагляду НБУ Аллі Шульзі в заволодінні коштами стабілізаційного кредиту Нацбанку VAB Банку в сумі 1,2 млрд грн. Правоохоронці повідомили, що будуть просити обрати запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави від 2,5 млн грн до 30 млн грн.

Також читайте: НАБУ просить суд про застави 2,5-30 млн грн для підозрюваних у справі "ВіЕйБі Банку"

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3159210
 
 
 Топ коментарі
 
Это та готова поручиться, которую и саму нужно отправить за решетку.
Подельница гонтаревой.
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Возьмите ещё и Сатановскую впридачу
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Їх всіх потрібно арештувати, все минуле керівництво НБУ, яке обвалювало і продовжує обвалювати гривню, які видають кредити рефінансування під шалені відсотки, які віддають шалені відсотки по ОДВЗ міжнародним та українським спекулянтам!
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на "поруках" мальчикам нужно постоянно говорить, что они не должны киздить госкредиты , это ужасно плохо. от этого Уркаине "жаба цицьки дасть"
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Это та готова поручиться, которую и саму нужно отправить за решетку.
Подельница гонтаревой.
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это лучший в Европе руководительНацБанка!
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Бардак и никакого контроля. В рабоче время ушла с работы, и собутыльников сагитировала.
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На воре шапка горит. На неё и Гонтареву выйдут сразу.
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этой роже неприятной самой надо сидеть на скамье подсудимых, а оно кого-то на поруки берет...
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Гонтарева хвасталась, что в Украину зашли 4 ярда долларов. Умолчала только, что с подельником Порошенко строит пирамиду ОВГЗ с доходностью 15-18%, а с учетом курса и до 30% в валюте. Это сознательный прямой путь к дефолту. А виноватым сделают Зеленского. А Рожкова на всю страну признавалась в коррупционных деяниях
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Ну-ну.ОВГЗ размещает минфин, если что, а не Нацбанк.
И именно при минфине Зеленского вложения в ОГВЗ стали расти бешеными темпами
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А для зебилов все равно Порошенко виноват.
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Ну, Тимошенко еще в конце 2018-го говорила, что Порошенко одалживает Украине под громадные проценты.
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да-да, Порошенко гадит в штаны Зеленскому, мы в курсе.
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шахрай шахрая не кине. Разом гроші крали. Як один розколеться - полетить уся шахрайська піраміда.
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Какие ещё на поруки при ограблении?Это что школа или садик ,за косичку подёргал или чё? Расстрелять сабак с конфискацией
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На какие подлюки ? Вас там надо садить всех поголовно Правление НБУ готово взять на поруки экс-работников Нацбанка в деле "ВиЭйБи Банка", - Рожкова - Цензор.НЕТ 2925
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Тот случай, когда каждый поручившийся должен сесть вместе с теми, за кого поручился.
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Великий український байкарь Леонід Глібов більше як 150 років назад дуже точно змалював сьогоднішню ситуацію з банкірами:"..... і щуку кинули у річку....". Одне до одного...
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Тебя скоро брать на поруки будут,вон дело уже завели,себе инвесторов а не ей начинай искать!
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3,14рожкова, скоро тебя будут брать на поруки Правління НБУ готове взяти на поруки експрацівників Нацбанку в справі "ВіЕйБі Банк", - Рожкова - Цензор.НЕТ 6992
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Вы лучше уже ищите тех, кто вас вороватых трутней будет на поруки брать. Стучите в Евросолидарность, если шо.
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Правление НБУ должно уже сухари сушить и весьма активно.
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раз готовы взять на поруки, тогда пускай и отвечают вместе.
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Тут некоторые возмущенно спрашивают: "на какие поруки", на круговые ребята, на круговые.
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