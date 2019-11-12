 Правління НБУ готове взяти на поруки експрацівників Нацбанку в справі "ВіЕйБі Банк", - Рожкова. ВIДЕО

"Ми маємо на меті виступити поручителем у цій справі, коли будуть слухання про обрання заходу попереднього забезпечення", - повідомила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Вона підкреслила, що правління хоче продемонструвати, що буде захищати інституційність своїх рішень.

Як повідомлялося, детективи НАБУ за погодженням прокурорів САП 11-12 листопада повідомили про підозру експершому заступнику глави Нацбанку Олександру Писаруку, члену Ради НБУ Миколі Каленському, ексдиректору гендпартамента банківського нагляду НБУ Аллі Шульзі в заволодінні коштами стабілізаційного кредиту Нацбанку VAB Банку в сумі 1,2 млрд грн. Правоохоронці повідомили, що будуть просити обрати запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави від 2,5 млн грн до 30 млн грн.

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