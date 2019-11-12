EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Події
  6229  65
Матеріали за темою:
Все про:Київ (6774) Нацполіція (8492) Правоохоронні органи (394) проституція (93)

 Поліція накрила замаскований під масажний салон бордель у Києві. Організаторці загрожує 7 років в'язниці. ВIДЕО

Столичні поліцейські затримали жінку, яка налагодила діяльність з надання послуг сексуального характеру у псевдосалоні еротичного масажу в Шевченківському районі столиці. За цим фактом розпочато кримінальне провадження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Києві.

"Співробітниками управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми поліції Києва спільно з міською прокуратурою № 10 та разом зі слідчими Шевченківського управління поліції у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України, припинено діяльність борделю. Місце розпусти було замасковано під салон із надання послуг еротичного масажу", - йдеться в повідомленні.

Як розповів т.в.о. начальника відділу управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми ГУНП у м. Києві Олексій Гаврилюк, організувала злочинний бізнес 32-річна мешканка міста Бориспіль.

Поліція накрила замаскований під масажний салон бордель у Києві. Організаторці загрожує 7 років вязниці 01

"Ми встановили, що жінка завербувала більше десяти дівчат – повій, які позмінно надавали послуги інтимного характеру за грошову винагороду. Виручка розподілялася таким чином: 50 % дівчата залишали собі, а 50 % віддавали організаторці. Година розваг коштувала 1500–2500 гривень", - повідомив він.

Також читайте: Прикордонники затримали в зоні ООС турка, який вербував дівчат для секс-індустрії за кордоном. ФОТО

Фігурантку затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Правоохоронці провели обшуки за місцем розташування масажного салону і мешкання зловмисниці та вилучили звідти речові докази: гроші, мобільні телефони, чорнові записи, банківські картки та комп’ютерну техніку.

Поліція накрила замаскований під масажний салон бордель у Києві. Організаторці загрожує 7 років вязниці 02

Організаторці оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Поліція накрила замаскований під масажний салон бордель у Києві. Організаторці загрожує 7 років вязниці 03
Фото: сайт поліції Києва

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3159202
 
   
 Топ коментарі
 
В центре Киева действует замаскированный под Верховную Раду бордель, и ничего.
 показати весь коментар
 
Корисна інфа для Сперматозавра! Тут БЕЗ ТАБУ!

Полиция накрыла замаскированный под массажный салон бордель в Киеве. Женщине-организатору грозит 7 лет тюрьмы - Цензор.НЕТ 188
 показати весь коментар
 
так если клиенту из рады ничего, за что тут 7 лет
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
так если клиенту из рады ничего, за что тут 7 лет
 показати весь коментар
 
 
Он был завербован СБУ, внедрился бордель для выполнения спецоперации.
 показати весь коментар
 
Ну как бы у нас пока не шведская система - клиентов не трогают.
 показати весь коментар
 
Andrew Semenov 447c6311 В Швеції,по їх системи не клієнів були заведені справи,але нікого ще там не посадили у тюрму.
 показати весь коментар
 
менты в доле+бесплатные субботники для мусаров, ********* они это дело, а эта девочка из Борисполя не взяла в долю участкового и вот он результат.
 показати весь коментар
 
 
А кураторам и крыше силовиков сколько дадут...
 показати весь коментар
 
 
Ну наверное их "ушли" со власти и теперь расчищают рынок (ведь в последнее время часто начали накрывать бордели) перед тем чтобы остался один "игрок" (Арена-сити... наверное) перед легализацией. И легализовать бизнес под своих. "Чота" я очень сомневаюсь что Слуги Народа настолько моралфаги, что заставили копов активизировать борьбу с секс-услугами.
 показати весь коментар
 
 
Люди, кому врачи прописывали массаж по медицинским показателям? Где вы находили массажный салон, в котором реально был массажный салон?
 показати весь коментар
 
 
да научись сам массажировать, и не надо те салоны.
 показати весь коментар
 
А если бы узаконили, немалые налоги можно отчислять в бюджет.
 показати весь коментар
 
 
а если узаконить наркоманию, заказные убийства, взятки - вообще круто было бы.
 показати весь коментар
 
Це де-факто впроваджено.
Просто відрахування йдуть мусорам, суддям і прокурворам, а не до бюджету.
 показати весь коментар
 
Полицейские накрыли всех проституток? Полиция накрыла замаскированный под массажный салон бордель в Киеве. Женщине-организатору грозит 7 лет тюрьмы - Цензор.НЕТ 170
 показати весь коментар
 
 
В центре Киева действует замаскированный под Верховную Раду бордель, и ничего.
 показати весь коментар
 
 
У нас пять лет числился Президентом замаскированный под Президента мародер и ничего? Правда опомнились, на помойку выбросили. Это хорошо.
 показати весь коментар
 
Может, и не по теме ..это ж каким надо ущербным мужиком быть, чтобы не найти себе подругу... или там -- две, три..)) и не противно же клиентам.....
 показати весь коментар
 
Если серьезно, часто людям не хватает времени и денег на поиск. Кто-то хочет почувствовать что-то новенько. Кто-то потренироваться перед тем чтобы найти подругу (с более опытной)... вагон и маленькая тележка причин.
 показати весь коментар
 
 
понимаешь, когда видишь список запросов которые выдвигает "подруга", + еще сколько времени надо потратить пока дойдет до "массажа", то дешевле и спокойней получить "массаж" в салоне.
 показати весь коментар
 
 
как то обходилось без запросов... времени до массажа... обычно в день знакомства..наверное, у меня какое-то неправильное воспитание!))
или -- подруги неправильные..))
 показати весь коментар
 
Это молодость. Впрочем, скоро пройдет.
 показати весь коментар
 
 
Корисна інфа для Сперматозавра! Тут БЕЗ ТАБУ!

Полиция накрыла замаскированный под массажный салон бордель в Киеве. Женщине-организатору грозит 7 лет тюрьмы - Цензор.НЕТ 188
 показати весь коментар
 
 
Угадайте во что они превратятся после нескольких клиентов...
 показати весь коментар
 
 
Буккаке (стаття на лурці)
Прост для шкіри корисніше, аніж для волосся ))))))

Риальнэ ******** буккакэ - это действительно жесткач. Чтобы это понять, нужно его просто увидеть. Всё дело в том, что девушек там практически умывают спермой аки водой. Плюс использование всяких девайсов: хрень для носа, чтоб сперма не попадала (рот тоже закрыт, а как она дышит, никого не колышет), и тарелки на шею, в которые собирают стекающую сперму и ею заново обливают лицо, либо заставляют пить. Как-то так. Зато кожа получает дофига белков и даже в сорок пять японки выглядят на все двадцать.
 показати весь коментар
 
 
Так ось, що хтів Яременко. З дружиною складно домовитись про таке, адже це страшні борошна для жінки депутата Поліція накрила замаскований під масажний салон бордель у Києві. Організаторці загрожує 7 років в'язниці - Цензор.НЕТ 7323
 показати весь коментар
 
 
Думаєш, чого у Іринки Геращенко така гладенька шкіра морди протягом каденцій декількох Президентів? Зараз шмакатись почала... Чого б це?
 показати весь коментар
 
салон забыл табличку деления? ... а оно обидилСо и сделал контрольную закупку ... Полиция накрыла замаскированный под массажный салон бордель в Киеве. Женщине-организатору грозит 7 лет тюрьмы - Цензор.НЕТ 2848
 показати весь коментар
 
 
Политическое давление. Что теперь будут делать депутаты, типа Богдана. Происки СОЛИДАРНОСТИ.
 показати весь коментар
 
 
Раз в месяц новость о закрытии борделей в Киеве - тут либо очищают столицу (что маловероятно), либо зачищают под "свои" бордели после того как сменилась власть.
 показати весь коментар
 
 
На що йдуть наші податки? На те, що поліція не виловлює вбивць/грабіжників, а чіпляється до дівчаток.
 показати весь коментар
 
Взяли бы уже и легализовали проституцию, в казну денежка начала бы поступать, а не по карманнам преступников.
 показати весь коментар
 
 
А наркоторговцев казнить той же наркотой с 100-кратным передозом.
 показати весь коментар
 
 
а работниц борделей казнить тем же... эээ... тьфу, порнография какая-то получается...
 показати весь коментар
 
ёпаные уроды - просто топят конкурентов ...
гниды...
 показати весь коментар
 
Каждому массажному салону - кассовый аппарат! Обслужили без чека - жалоба в налоговую - возврат стоимости услуг и "товар" возвращать не надо.
 показати весь коментар
 
 
Вот где справедливость? Один убивая людей неся горе получает 8 лет, и телка которая дарит удовольствие и праздник мужикам 7 лет.Где справедливость,я вас спрашиваю!?
 показати весь коментар
 
 
Не понимаю, почему взрослые женщины не имеют права трахаться за деньги? В чем смысл этих ограничений? Им оставляют выбор: либо трахаться бесплатно, либо не трахаться, вообще.

Пусть все, кто считает секс за деньги порочным, просто не пользуются им. Это же так просто. Не нравится музыка - выключи. Нет, эти блюстители морали хотят всем все запретить и навязать.

Проституцию надо легализовать. Также как и игровой бизнес, и легкие природные наркотики.
 показати весь коментар
 
 
Потеряла твоя жена работу, идет на учет по безработице становиться, а ей говорят - вот, пожалста, вакансия в борделе, вы подходите. Не соглашаетесь? Ну тогда теряете стаж, субсидии и пособие по безработице.
А что? Если профессия легальная, то тогда уж до конца.
 показати весь коментар
 
Мда, осталось лишь проституток накрыть Остальное УЖЕ все хорошо.
Чем мешают проститутки? Неясно. Лучше б словили за это время наркоторговца или чинушу-вщяточника.
 показати весь коментар
 
Блин! Да легализуйте уже этот бизнес и не парьте мозги ни себе, ни обществу.
Ского денег тратится на борьбу с древнейшей профессией - шо можно было бы уже каждому жителю Земли дать то, шо он сам захочет.
Так нет. Палится куча государственных денег на бесполезную "борьбу", плодится вокруг этого туева хуча криминальных структур, всё это обрастает убийствами и жёстким криминалом, но нихрена не делалось и не делается, шобы эту проблему побороть.
Мусарне вся эта канитель очень выгодна. Отсюда ноги растут.
 показати весь коментар
 
дівчат тра любити, а не в турму!!! Від них ніякої соціальної небезпеки нема - навпаки, тільки польза!!! Легалізуйте проституцію - хай люди живуть і дають... іншим жити!!!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоПодії
 
 
 
 
 
 вгору