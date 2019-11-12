 Поліція накрила замаскований під масажний салон бордель у Києві. Організаторці загрожує 7 років в'язниці. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Києві.
"Співробітниками управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми поліції Києва спільно з міською прокуратурою № 10 та разом зі слідчими Шевченківського управління поліції у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України, припинено діяльність борделю. Місце розпусти було замасковано під салон із надання послуг еротичного масажу", - йдеться в повідомленні.
Як розповів т.в.о. начальника відділу управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми ГУНП у м. Києві Олексій Гаврилюк, організувала злочинний бізнес 32-річна мешканка міста Бориспіль.
"Ми встановили, що жінка завербувала більше десяти дівчат – повій, які позмінно надавали послуги інтимного характеру за грошову винагороду. Виручка розподілялася таким чином: 50 % дівчата залишали собі, а 50 % віддавали організаторці. Година розваг коштувала 1500–2500 гривень", - повідомив він.
Фігурантку затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Правоохоронці провели обшуки за місцем розташування масажного салону і мешкання зловмисниці та вилучили звідти речові докази: гроші, мобільні телефони, чорнові записи, банківські картки та комп’ютерну техніку.
Організаторці оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.
Просто відрахування йдуть мусорам, суддям і прокурворам, а не до бюджету.
или -- подруги неправильные..))
Прост для шкіри корисніше, аніж для волосся ))))))
Риальнэ ******** буккакэ - это действительно жесткач. Чтобы это понять, нужно его просто увидеть. Всё дело в том, что девушек там практически умывают спермой аки водой. Плюс использование всяких девайсов: хрень для носа, чтоб сперма не попадала (рот тоже закрыт, а как она дышит, никого не колышет), и тарелки на шею, в которые собирают стекающую сперму и ею заново обливают лицо, либо заставляют пить. Как-то так. Зато кожа получает дофига белков и даже в сорок пять японки выглядят на все двадцать.
гниды...
Пусть все, кто считает секс за деньги порочным, просто не пользуются им. Это же так просто. Не нравится музыка - выключи. Нет, эти блюстители морали хотят всем все запретить и навязать.
Проституцию надо легализовать. Также как и игровой бизнес, и легкие природные наркотики.
А что? Если профессия легальная, то тогда уж до конца.
Чем мешают проститутки? Неясно. Лучше б словили за это время наркоторговца или чинушу-вщяточника.
Ского денег тратится на борьбу с древнейшей профессией - шо можно было бы уже каждому жителю Земли дать то, шо он сам захочет.
Так нет. Палится куча государственных денег на бесполезную "борьбу", плодится вокруг этого туева хуча криминальных структур, всё это обрастает убийствами и жёстким криминалом, но нихрена не делалось и не делается, шобы эту проблему побороть.
Мусарне вся эта канитель очень выгодна. Отсюда ноги растут.