 "Газпрому" не вдасться шантажувати Україну або Євросоюз. Ми готові до будь-яких сценаріїв, - Коболєв. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав глава НАК "Нафтогаз-Україна" Андрій Коболєв у відео, опублікованому на сторінці компанії у Facebook.

Як зазначив Коболєв, зараз "Нафтогаз" є стороною чинного транзитного контракту. До кінця року компанія завершить відділення нового оператора ГТС. Новий контракт буде з новим оператором і має бути за європейськими правилами.

"Європейські правила критично важливі для української сторони, для того, щоб ми мали хоч якісь гарантії того, що цей контракт буде виконуватися, а якщо не буде виконуватися, то ми зможемо піти в суд і отримати компенсації за завдані нам збитки. Прецеденти вже були", - сказав Коболєв.

За його словами, при цьому "Нафтогаз" не буде стороною нового контракту. Це консолідована позиція української сторони. Це позиція міністерства і позиція інших органів влади.

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Російська сторона формально згодна на такі умови. Але при цьому там висувають низку вимог.

"Вони вимагають, щоб ми довели, що наше законодавство повністю відповідає європейському, щоб ми довели, що ми впровадили регламенти та кодекси управління українським газовим ринком, як у Європі. Вони вимагають довести незалежність регулятора, а також, серед іншого, вимагають від України великих поступок у великому колі питань. Це коло питань приблизно коштує 22 млрд доларів. Серед них уже виграні арбітражі проти "Газпрому", новий арбітраж і штраф Антимонопольного комітету. В обмін на це нам нічого не запропонували. З такого погляду ця пропозиція є не лише неприйнятною, вона банально не має сенсу. Так що нам немає сенсу відмовлятися від вже виграних грошей і перспектив отримання додаткових грошей в обмін на незрозуміло що.

Поки що мені здається, що російська сторона, використовуючи різні доводи, підводить нас до думки, що вони в принципі жодного контракту з нами не хочуть мати", - сказав Коболєв.

Єврокомісія, за словами Коболєва, повністю розуміє і підтримує позицію України щодо виграних арбітражів, вони не можуть бути "обнулені", як це пропонується: "За ним можуть бути різні варіанти розрахунків, але просто забути - не можна".

Коболєв також нагадав, що "Газпром" сам звернувся проти "Нафтогазу" в 2014 році в суди Стокгольма і сам ініціював ці процеси, і сам же їх програв.

"Після цього відмовлятися нам від грошей, які ми виграли, 2 з чимось млрд були вже отримані, ще майже 3 млрд будуть отримані протягом найближчого часу. Жодна компанія у світі, жоден керівник, жоден міністр не мають ні повноважень, ні бажання сказати: "знаєте, ми вирішили вам це пробачити". Це так просто не працює", - сказав він.

Говорячи про негативний сценарій, Коболєв зазначив, що Україна готова до будь-якого сценарію: "Ми готувалися все літо. Завдяки успішному випуску єврооблігацій "Нафтогаз" знайшов додаткові гроші і створили додатковий запас газу в підземних сховищах. На початок опалювального сезону він становив 21,7 млрд кубометрів. Цей рекордно високий рівень запасів газу дозволить пройти нам весь опалювальний сезон, навіть якщо через кризову ситуацію в Європі, нам буде з яких-небудь причин або занадто дорого, або фізично важко імпортувати газ з європейського напрямку. Тому Україна до такого сценарію готова. Європа зробила те саме. Рекордні 100 млрд куб м у сховищах Євросоюзу ... Всі підготувалися і всі розуміють, що "Газпром" може з великою ймовірністю за політичними мотивами не підписати контракт і спробувати шантажувати як нас, так і європейських споживачів. Я думаю, що такий сценарій у них не вдасться", - сказав Коболєв.

Нагадаємо, контракт на транзит російського газу через ГТС України, підписаний 10 років тому, завершується наприкінці 2019 року. Українська сторона за підтримки Єврокомісії пропонує укласти новий довгостроковий контракт на транзит газу за європейськими правилами терміном на 10 років і з визначенням обсягів газу, достатніх для ефективної роботи ГТС.