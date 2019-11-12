 "Повсталий Донбас вирішили приборкати танками та авіабомбами", - пропагандист Коцаба на телеканалі Медведчука розповів про "громадянський конфлікт". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Коцаба заявив у своїй авторській передачі на телеканалі Медведчука.
"Незаконне збагачення і було метою цих євромайданівських бариг. А не якесь примарне європейське майбутнє, НАТО, Євросоюз і тому подібне. Відповідно, повсталий Донбас спробували втихомирити за допомогою танків і авіаційних бомб", - заявив Коцаба.
Як повідомлялося, на початку лютого 2015 року СБУ затримала Коцабу за підозрою в державній зраді. Раніше цей журналіст критикував проведення чергової хвилі мобілізації в Україні. Правозахисна організація Amnesty International визнала Коцабу в'язнем совісті.
12 травня Івано-Франківський міський суд засудив Коцабу до 3,5 років позбавлення волі за перешкоджання діяльності Збройним силам України і стягнув з нього понад 4 тис. грн за проведення експертизи, однак виправдав за обвинуваченням в державній зраді. Поки йшло слідство він провів в ув'язненні рік і три місяці, що за "законом Савченко" зараховується за 2 роки і 6 місяців відбування покарання.
14 липня Апеляційний суд Івано-Франківської області виправдав Коцабу. За словами його адвоката, стаття про перешкоджання діяльності ЗСУ, за якою обвинувачували журналіста, безпідставна, оскільки від ЗСУ не надходило жодних заяв або скарг на Коцабу. Крім того, зрив мобілізації, в якому звинувачують журналіста, не є компетенцією ЗСУ, і жоден зі свідків, які виступили в суді, не сказав про вплив звернення Коцаби на мобілізацію.
Після оголошення рішення суду Коцабу випустили на свободу.
а якщо серйозно, то ту жирну тварюку потрібно згодувати дикім звірям.
Это такой коварный как кажется автору вопрос.
Человеку не понятно что не будет Украины в нынешнем виде и некому будет выставлять счет за газ.
Значит его придется оплачивать т.е. халявы не существует.
Мир материален...
Зе катается на Тесле.
И так, давайте посмотрим хронологию.
Вчера Лавров сказал, что националисты мешают
мирному процессу- капитуляции.
Сегодня уже по вата-ТВ мысли Лаврова озвучили для масс.
Как думаете, что будет завтра?
Счас объясню.... При Януковиче, кто-то слышал, про Медведчука-политика??? А при Ющенко??? Как политик, Медведчук возродился только при Порошенко.... С согласия Порошенко Медведчук получил рынок сжиженого газа и три канала!!!!
Вот и выходит.... СЕГОДНЯШНИЙ МЕДВЕДЧУК - ДЕТИЩЕ ПОРОШЕНКА!!!! КОЦАБА - ДЕТИЩЕ МЕДВЕДЧУКА!!!!
ЗІ. Кстати, а почему ЗООПАРК КОЛОМОЙСКОГО не трогает Медведчука????? Счас тоже объсню... БЭНЭ НУЖНО СРОЧНО МИРИТСЯ С РУССКИМИ, ему нужны дешовые ресурсы русских........ и не только электроэнергия... но в первую очередь нефть, газ... и пр.
"Можем повторить".
Для Зе - это его личный тест на половую тряпку.
На фото - делегати з'їзду Слуги під час виконання державного гімну (Київ, виставковий центр Парковий, два дні тому). Хтось "шифрується" і з зубним скреготом приклав долоню до серця, а сепар Сивохо просто відверто демонструє свою солідарність з "нєпакарьонним наротом Дамбаса".