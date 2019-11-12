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Все про:війна (1818) Медведчук (519) пропаганда (1279) Донбас (13598) Коцаба (6)

 "Повсталий Донбас вирішили приборкати танками та авіабомбами", - пропагандист Коцаба на телеканалі Медведчука розповів про "громадянський конфлікт". ВIДЕО

Пропагандист Руслан Коцаба звинуватив українську владу в розв'язуванні війни на Донбасі, а Революцію Гідності назвав способом "незаконного збагачення євромайданівських бариг".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Коцаба заявив у своїй авторській передачі на телеканалі Медведчука.

"Незаконне збагачення і було метою цих євромайданівських бариг. А не якесь примарне європейське майбутнє, НАТО, Євросоюз і тому подібне. Відповідно, повсталий Донбас спробували втихомирити за допомогою танків і авіаційних бомб", - заявив Коцаба.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Війну організували США. Ми мусимо покаятися, попросити прощення у північних братів і відбудувати Донбас, - новий рівень пропаганди каналів Медведчука. ВIДЕО

Як повідомлялося, на початку лютого 2015 року СБУ затримала Коцабу за підозрою в державній зраді. Раніше цей журналіст критикував проведення чергової хвилі мобілізації в Україні. Правозахисна організація Amnesty International визнала Коцабу в'язнем совісті.

12 травня Івано-Франківський міський суд засудив Коцабу до 3,5 років позбавлення волі за перешкоджання діяльності Збройним силам України і стягнув з нього понад 4 тис. грн за проведення експертизи, однак виправдав за обвинуваченням в державній зраді. Поки йшло слідство він провів в ув'язненні рік і три місяці, що за "законом Савченко" зараховується за 2 роки і 6 місяців відбування покарання.

14 липня Апеляційний суд Івано-Франківської області виправдав Коцабу. За словами його адвоката, стаття про перешкоджання діяльності ЗСУ, за якою обвинувачували журналіста, безпідставна, оскільки від ЗСУ не надходило жодних заяв або скарг на Коцабу. Крім того, зрив мобілізації, в якому звинувачують журналіста, не є компетенцією ЗСУ, і жоден зі свідків, які виступили в суді, не сказав про вплив звернення Коцаби на мобілізацію.

Після оголошення рішення суду Коцабу випустили на свободу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3159176
 
 
 Топ коментарі
 
Та любой зебил подтвердит его слова
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я нет - я не зебил.

А вот советник Зеленского Ермак, который делает всю внешнюю политику, именно так американцам и рассказывает.
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він його за вухо посмикав.
а якщо серйозно, то ту жирну тварюку потрібно згодувати дикім звірям.
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он просто дебил за деньги, а может просто дебил
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Він лише озвучив думки виборців Медведчука і частини-Зєлєнского.Зараз за таке не те що справу не відкриють,але й на розмову в СБУ не викличуть.
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Є одна неточність: у виборців мертвечука немає своїх думок. Саме тому вони є виборцями цих пройдисвітів.
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Ще й хвоміліє яке символічне... Коцаба - звучить як ізоморф "кацап"
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Все закончится тем.что эти кацапские помойки сожгут.и будет отстрел кацапни/русни/зебилни
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Я бы расстрелял Медведчука за измену Родине ( если бы был президентом ).
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Где наши славные нацики? У них во рту ватники водятся,а они с ЛГБТ и африканцами борятся.
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Говорили Порох покрывает Медведчука.Но при нем этого мудака Коцабу по судам таскали.Зебил уже полгода как президент,а пророссийские каналы Медведчука цветут и пахнут и борзеют с каждым днём.
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А почему сейчас в Донецке газ стоит 80 копеек,а в остальной части Украины 6гривен 80 копеек?
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Не.
Это такой коварный как кажется автору вопрос.
Человеку не понятно что не будет Украины в нынешнем виде и некому будет выставлять счет за газ.
Значит его придется оплачивать т.е. халявы не существует.
Мир материален...
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Потому что за их газ газпром выставляет счет Украине.
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стоил, повышается на 15% с ближайшего времени
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Існування отаких коцабів в країні, яка зазнала війни та анексі... це відсутність самоповаги в людей, які населяють Україну.
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Вовка конечно слабак, но порошенко просто агент пуйла.
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Это жесть. СБУ ловит защитников Украины, а предатели уже плюют в лицо. Рада "оскотинилась". Кива хочет отрезать себе член. Яременко хочет прославить свой член. Волонтеров гнобят. МИД в лице Пристайко защищает президента Зе спинами украинцев. Люди с митингов не вылазят почти. Нам уже внаглую "впаривают", что мы виноваты, в том что нас убивают. Цены растут, тарифы будут расти. Зарплаты не будут расти.
Зе катается на Тесле.
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Ругаться не хочеться, но что за страна?В Любой другой этого козла подвесили бы за яйца и рядом с ним болтался Мертвейчук,а у нас эта тварь на тв гонит пропаганду.
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в любой другой стране не выбрали бы маланца, который в нагляк назвал страну *****ю
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так цей коцаба просто идийот... чому його не було заарештовано прямо в студії... нажаль, дуже часто стала Україна народжує дебілів...
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/// Сейчас, когда он так близко, надо, чтобы Зеленский принял серьезные меры против "ультрарадикалов", которые хотят сорвать переговоры на высшем уровне. ///

И так, давайте посмотрим хронологию.
Вчера Лавров сказал, что националисты мешают мирному процессу - капитуляции.
Сегодня уже по вата-ТВ мысли Лаврова озвучили для масс.
Как думаете, что будет завтра?
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Кацапа , твоє місце в орді , там і гавкай, або на нарах в Україні.
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Коцаба - ЛЮТЫЙ ПОРОХОБОТ....

Счас объясню.... При Януковиче, кто-то слышал, про Медведчука-политика??? А при Ющенко??? Как политик, Медведчук возродился только при Порошенко.... С согласия Порошенко Медведчук получил рынок сжиженого газа и три канала!!!!
Вот и выходит.... СЕГОДНЯШНИЙ МЕДВЕДЧУК - ДЕТИЩЕ ПОРОШЕНКА!!!! КОЦАБА - ДЕТИЩЕ МЕДВЕДЧУКА!!!!

ЗІ. Кстати, а почему ЗООПАРК КОЛОМОЙСКОГО не трогает Медведчука????? Счас тоже объсню... БЭНЭ НУЖНО СРОЧНО МИРИТСЯ С РУССКИМИ, ему нужны дешовые ресурсы русских........ и не только электроэнергия... но в первую очередь нефть, газ... и пр.
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Демократия не велит...Но Дать срок надо. Его наверно держать в качестве подсадной утки,так же как и кума Вовы- угрохают,будет о чем говорить о зверствах бендеровцев...
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коцаба образився на українців за те, що ті часто-густо кацапів називають косабами "Повсталий Донбас вирішили приборкати танками та авіабомбами", - пропагандист Коцаба на телеканалі Медведчука розповів про "громадянський конфлікт" - Цензор.НЕТ 1681
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Давно он в тюряге не сидел...
"Можем повторить".
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Когда донбасяо не хотят осознавать, что их обстреливают из арты свои-же ополченцы,) (у них даже методика обстрелов есть специальная, называется "под укропа"), так вот , я их спрашиваю: с чего вы взяли, что ваши-же гопники, которые убивали до 2014 года вас в подворотнях Донецка ножами и кастетами, вдруг станут жалеть вас, получив от Путина тяжёлую арту ? Изменилось лишь орудие террора, а виновники ваших бед остались те же - они живут с вами на одних улицах плюс в их ряды влились садисты из РФ.
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И тут по волшебству у восставших шахтеров дамбаса нарисовались собственные танки, пушки, бмп и бтр, грады и пво... Причем в товарных количествам сотнями штук... Авиации правда шахтеры откопать в шахтах не смогли, бо там рухнул боинг и как-то небо закрылось совсем... а потом и сами шахтеры стали попадаться бурятской и московко-сибирской наружности... ну такое... народное восстание
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Какие ещё нужны доказательства? Без вариантов, это измена Родине, разжигание и так далее.
Для Зе - это его личный тест на половую тряпку.
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Поступово при сприянні Земанди повертається в Україну вся ригівська рать. Як повзуча змія проникає в шпарини влади і жалить, жалить. Відновлюють корупційні, схеми, розставляють своїх приспішників в владні кабінети, суди, прокуратуру. Мудло, запроданець Максим Ткаченко розсусолює про благородства і непорочність терористів, кацуби про приборкання танками та авіабомбами повсталого Даунбасу. Брєд. Отаких під час війни за антидержавну політику, ВОРОЖУ ДО УКРАЇНИ треба на кіл посадити. Зебіли чому мовчите? Смерть ворогам України.
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Таких сепарів, як Коцаба, багато і серед політиків Слуги.
На фото - делегати з'їзду Слуги під час виконання державного гімну (Київ, виставковий центр Парковий, два дні тому). Хтось "шифрується" і з зубним скреготом приклав долоню до серця, а сепар Сивохо просто відверто демонструє свою солідарність з "нєпакарьонним наротом Дамбаса".

"Повсталий Донбас вирішили приборкати танками та авіабомбами", - пропагандист Коцаба на телеканалі Медведчука розповів про "громадянський конфлікт" - Цензор.НЕТ 7608
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Лучше бы Украину обвиняли в начале и победе над всей парашей, но с таким ************, мы не то что проиграем, мы даже не начнем ничего. Политические позиции просраны, позиции на востоке - отданы! Зе врет так же искусно как и раша, и нихрена не выполняет из обещаного.
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Коцаба хоч бачив, як "повстанці" біжуть через КПП до тих, хто їх бомбив?
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