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 Під Радою відбуваються мітинги на підтримку і проти земельної реформи. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під будівлею Верховної Ради тривають акції на підтримку і проти проведення земельної реформи.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сьогодні, 12 листопада, під будівлею Верховної Ради відбувається два мітинги: один за проведення земельної реформи, інший - проти. Мітингувальники тримають плакати на підтримку і проти земельної реформи. Противники земельної реформи пригнали під будівлю Ради трактори.

"Хочемо донести до народних депутатів і уряду, що для земельної реформи є важливою не тільки думка фермерів, які регулярно інформують про свої вимоги, але і інших громадян, які мають не менше прав отримувати вигоду від землі. Вже настав час ухвалювати цього року Закон про обіг земель, як це було задекларовано президентом і урядом, щоб громадяни могли отримувати максимальну економічну вигоду від своєї земельної власності, громади - отримати у власність землю за межами населених пунктів повноправно розпоряджатися нею, а агровиробники могли інвестувати в українську землю. Також вимагаємо скасувати монополію Держгеокадастру, передати державні землі громадам, запровадити прозорі електронні торги для державних і комунальних земель, ліквідувати корупційні процедури", - заявили прихильники земельної реформи.

Противники земельної реформи криками "Ганьба" намагалися заглушити прихильників земельної реформи. Основне їхнє гасло: "Ні розпродажу української землі".

Дивіться також: Понад 68% українців на референдумі підтримали б мораторій на продаж землі, - опитування Центру Разумкова. ІНФОГРАФІКА

Під Радою відбуваються мітинги на підтримку і проти земельної реформи 01

Під Радою відбуваються мітинги на підтримку і проти земельної реформи 02
Під Радою відбуваються мітинги на підтримку і проти земельної реформи 03
Під Радою відбуваються мітинги на підтримку і проти земельної реформи 04
Під Радою відбуваються мітинги на підтримку і проти земельної реформи 05
Під Радою відбуваються мітинги на підтримку і проти земельної реформи 06
Під Радою відбуваються мітинги на підтримку і проти земельної реформи 07
Під Радою відбуваються мітинги на підтримку і проти земельної реформи 08
Під Радою відбуваються мітинги на підтримку і проти земельної реформи 09
Під Радою відбуваються мітинги на підтримку і проти земельної реформи 10
Під Радою відбуваються мітинги на підтримку і проти земельної реформи 11
Під Радою відбуваються мітинги на підтримку і проти земельної реформи 12
Під Радою відбуваються мітинги на підтримку і проти земельної реформи 13
Під Радою відбуваються мітинги на підтримку і проти земельної реформи 14
Під Радою відбуваються мітинги на підтримку і проти земельної реформи 15
Під Радою відбуваються мітинги на підтримку і проти земельної реформи 16
Під Радою відбуваються мітинги на підтримку і проти земельної реформи 17
Під Радою відбуваються мітинги на підтримку і проти земельної реформи 18
Під Радою відбуваються мітинги на підтримку і проти земельної реформи 19
Під Радою відбуваються мітинги на підтримку і проти земельної реформи 20
Під Радою відбуваються мітинги на підтримку і проти земельної реформи 21
Під Радою відбуваються мітинги на підтримку і проти земельної реформи 22

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3159144
 
   
 Топ коментарі
 
навіть не уявляю собі таку картинку: в Ізраїлі президент-українець розпродує землі держави.
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кляті порохоботи покращувати життя бубочці заважають!
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Нам тут розказують, що треба рахуватися із 73% народу, які вибрали Зе... Так за соціологічними опитуваннями проти продажу с/г землі виступає теж приблизно 73-75% українців! Чому ж влада слуг народу до них не прислуховується???
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навіть не уявляю собі таку картинку: в Ізраїлі президент-українець розпродує землі держави.
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не смішіть - там і земель практично немає.
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Наконец-то, а я думал антимайдан не подтянется Под Радой проходят митинги в поддержку и против земельной реформы - Цензор.НЕТ 3732А то все время против, да против!!! Под Радой проходят митинги в поддержку и против земельной реформы - Цензор.НЕТ 9520 Хоть кто-то за зе вышел топить. Бокс Под Радой проходят митинги в поддержку и против земельной реформы - Цензор.НЕТ 436
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а президент-українець є?
ну навіть чисто теоретично може бути чи ні?!
щодо земель, то вони у тій країні продаються лише під забудову або здаються в оренду.
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але вони продаються, навіть в такій мікро-державі. А у нас ні.
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Справа у тому, що у нас, мабуть, вже майже нічого продавати.
Спочатку треба провести інвентарізацію, з'ясувати, скільки є вільної землі.
До речи: а що Ви знаєте про те, що кожному громадянину України положено 2 га землі?
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що значить немає, що продавати? люди мають паї, хто хоче - має право продати своє. Хто не хоче - не продасть.
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А як же вони в Рашу помідори і картоплю продають? Под Радой проходят митинги в поддержку и против земельной реформы - Цензор.НЕТ 2484
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В ізраїльському експорті окрім інших видів с/г продукції є позиції помідорів і картоплі.
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євреї не ледачі, - мабуть, в Хайфі на балконах помідори вирощують, а картоплю на Голландських висотах.
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антисеміт чи що? По-перше, як вже сказали, там немає земель, країна як одна область.
а по-друге: в Ізраілі ринок землі - ії можна продавати і купляти ізраільтянам. Але вона коштує дорого!
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жодного разу))
добре знаю побратимів-євреїв, які воювали у лавах ДУК ПС.
Щодо ринку землі - почитайте в інеті, якщо є сумніви.
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Может потому, что в Израиле УЖЕ есть рынок земли?
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Нам тут розказують, що треба рахуватися із 73% народу, які вибрали Зе... Так за соціологічними опитуваннями проти продажу с/г землі виступає теж приблизно 73-75% українців! Чому ж влада слуг народу до них не прислуховується???
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Никогда не стоит учитывать мнение людей с раздвоенным сознанием.
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У порохоботів свідомість не ділеться на двоє, бо у продажної мерзоти свідомості взагалі нема.
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Не стоит делить серую массу на порохоботов и зебилов. Серое - оно и есть серое.
Здесь вопрос о наличии яиц у правящих сегодня для осуществления реформ для будущих поколений
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Слова ;порохобот; та ;бандерівець; уже давно стали синонімами.
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Бандерівці ніколи мародерами не були, не треба ля-ля
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Та я помітив що тебе з 1991 мародерять-мародерять, та й не замародерять ніяк. Ти після розпаду совка бодай десь працював? Чи тільки з плакатами ;За досракові вибори!; по Дніпру ходив?
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Против это фермеры которые понабирали у людей сотни гектаров земли и платят копейки? А сам жируют...
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кляті порохоботи покращувати життя бубочці заважають!
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У пайщиків землю має викупати державний Земельний банк. І потім віддавати її в оренду під цілий перелік вимог і умов. Наші олігархи нахапали собі мільони гектарів і тепер просто хочуть все це узаконити. Тому ніякого продажу. Тільки оренда.
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угу, ще один центр корупції під назвою Земельний банк? Так собі ідейка. Вільний ринок - це завжди краще
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Умови отримання землі в оренду:
- Проживання в Україні не меньше 10 років і обов'язок проживання саме безпосередньо на орендованій теріторії. Максимальний строк оренди теж 10 років.
- Наявність у орендатора матеріально-техічної бази для ведення господарства.
- Обмеження оренди землі в одні руки у межах 100га.
- Заборона використання неліцензованих хімікатів.
- Черговості засівання грунтів необхідно дотримуватись.
- Обов'язкове держзамовлення на стратегічні культури.
- Порушення правил користування орендованою землею є підставою для держбанку розірвати договір оренди достроково.
____________________
І навіщо комусь платити хабарі, щоб взяти собі в оренду землю, якщо можна її буде взяти в оренду і без хабаря? Тим більш, що більшість документів у стосунках з держбанком будуть в електронному режимі за відсутності чиновницького підпису.
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Освіта потрібна не орендатору, а його агроному. Орендатору потрібні організаторські здібності.
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Как только разрешат продавать украинскую землю, ее тут же скупят за бесценок путинские рашисты через подставных покупателей - колаборантов "неиностранцев" - И ВСЁ!!! захват Украины без войны путем нехитрой схемы! - пакуйте чемоданы безземельные граждане Украины и валите нах из своей страны без всякой войны!!!
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Хай там що, а трактори набагато переконливіший аргумент.
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Я так понял, те, которые на дорогих тракторах," против", потому что судя по всему, у них земля есть. А которые пешечком, те "за", потому что у них земли нет.
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Літвін, ти б краще парадами російських танків у Мінську переймався.
Чи тобі солодко під російським хазяїном?
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Я сам себе хозяин. Хочу продам свою дачу, хочу рядом прикуплю.
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Ну так ти не відповів, тобі солодко під російським хазяїном?
А російським танкам на параді в Мінську квіти під траки кидав?
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Это слишком грубо- и те и другие скачут зря. Рынок земли естественно нужен- иначе её просто заберёт себе какой-нибудь Ленин. Но и бесконтрольную продажу земли тоже нельзя устраивать- там нужна сложнейшая регуляция. Я понимаю- что думать неохота ни тем ни тем- проще просто поскакать. Но земля и недвига настолько дорогая штука- что там ПРИХОДИТСЯ думать обо всём! В США 20-ку кидают за мороженое, про разбитую машиу говорят- ну ладно хрен с ней- починю или другую куплю. А за дом бывает что и убивают. За дом фактически надо платить всю жизнь- он лишь детям достаётся готовый.
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Не совсем понятно . А разве нельзя взять участок и построить себе дом. Строительство можно завершить года за три.
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Можно по-всякому. Но если в городе есть дом- то они продают всё вместе- и участок и дом. Бывает что дом негодный- и его надо сносить. Тогда этот дом продают за 1 доллар- такие объявления есть. Это значит что вы можете этот дом бесплатно разобрать и вывезти- а участок- шиш! Он останется моим. Если участок за городом- то он большой- а дом маленький. Совсем же там не может быть дома. Там вся игра- на разнице. Участок без дома дешевле- но ведь и на постройку дома уйдут деньги.

А ещё играет роль ЗАКОНЧЕННОСТЬ! Бывают богатые люди, они получают 500 в час- они не хотят тратить время на постройку! Они в этом ничего не понимают- допустим это врачи. И бедному тоже- если строить дом полгода- надо с семьёй снимать квартиру- и платить полгода по 2 штуки в месяц. Значит- такой же гототовый дом, уже построенный- будет стоить на 10-ку больше. А на самом деле на 20-ку- ведь и время и своя работа тоже затрачены- пока вы полгода отдыхали! То есть- перед продажей дом полностью ремонтируют и приводят в порядок- так выгоднее. А КАК вы отремонтируете- если сами там живёте? Выгоднее богатым- они живут в одном доме- а другим манипулируют.
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Те кто против на одинаковых тракторах и с одинаковыми плакатами, напечатанными на одной типографии. Это не фермеры, и не простые люди, это профессиональные митингари за денюжку
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Я теж звернула на це увагу. Але і в тих хто "за" також всі плакати одного розміру, на однакових держачках. Текст, правда,різний. Так що, на мою думку, ті хто "за" на окладах, бо всі соцопитування показують, що більшість проти продажу землі.
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те кто "против" реально работают на земле, а кто "за" только пи..ть умеют ну и взять то что плохо лежит.
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дурні, що з однієї сторони, що з іншої. і тих і тих *******. земля повинна належати українцям, а не якимось фермерам, чи олігархам. про це лохи мовчать. резюме--проплачені сходки
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Че все про продавать-не продавать землю? Лучше законы разберите, чтобы земля использовалась только под с/х, нет верни назад. Иностранцы? Ну не повезет же француз или голландец пластами землю через границу? Абсурд. Сделайте законы, сначала, на корысть Украины и ее людей. Чтобы картошка не была по 20. Заводы продали - ниче? Табачные все иностранцы, Арселор металл льет в Кривом Рогу - нормально? Так и здесь будет.
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Цікаво,хто збирає тих,хто за продаж?
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Судя по фото, за рынок земли люди, а против, трактор и заборы.
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В Ізраїлі населення лише з тракторів? Чи ще трохи "забороФФ"?
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Судя по фото, Аваков - шестерка иудоглобализаторской олигархократии.
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проплаченные зедебилы за продажу земли
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А чому вони там стоять? У нас же Ради немає, сьогодні Зе-більшість замість Ради.
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А теперь - самое главное и самое важное. Ни в одном из проектов по земле, которые планировали протащить сегодня - нет ни слова о продаже, собственно, паев. Так что тетеньки с квартирами дИтям могут покурить в сторонке. Речь идет исключительно о продаже государственной сельхоз-земли.
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сначала закон правила продажи
довести до всего народа
провести учёт земельных ресурсов
потом спросить народ продавать или не продавать
уже национализировали предприятия что народ стал
богаче
у меня было 5% акций предприятия
выпустили 2 мил. акций в электронном виде
у меня стало 000000 % процентов
так будет и землёй
купит землю зять жена папа мама дочка сын
и в бласти будет помещик.
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он будет в любом случае и разница лишь в том, - будет ли самодур Ноздрев, или свободный землепашец, уважающий свой народ.
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частная собственность определяет дальнейший путь субъекта и только в одном ключе, - я владелец земельного участка, то есть земля эта есть частная собственность и, я имею право распоряжаться ей на свое усмотрение, так трактуется понятие частная собственность. все Свободы исходят из понятия - владеть. без реального рынка невозможен рост. вот где молодежь видит резерв грандиозный и перспективный, вот почему мы слышим смелые заявления зе руководства о росте экономики на 7 - 11% в год.
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Українську землю - українським фермерам, а не жидоглобалізаційним олігархам.

facebook.com/agrarna.rada.ua/videos/419101982061777/
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Люди прокидаються, але із запізненням. Брехлива соросятина обганяє владою лукавого.
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...капиталисты у нас уже есть, промпредприятия и оборудование что них работало, давно порезано и в металлолом сдано,безработица шкалит, народ по миру разбрелся в поисках на хлебушко да детишкам на молочишко заработать, помещиков вот бы еще для полного кайфа.....галаснем еще раз по приколу, землю продадим и будет тогда все по фень-шую..останется разве что цар-боху-пу сдаться, но это чуть погодя, еще не всех пассионарных в котлах поплавили да в окопах , вместо мишеней для орков выставленных, не перестреляли...
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Не бачу на фотках,конструктива.Бачу картинку,яка працюэ на раскол общества.Одни вышли против.Другие на супер тракторах За.Технология типа мовного Закона,на котором политики себе баллы набирают короче.Берут сакральный для украинцев вопрос земли и сталкивают лбами.Разделяй и властвуй Під Радою відбуваються мітинги на підтримку і проти земельної реформи - Цензор.НЕТ 8189
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"НЕТ продаже земли", МЫ хотим продолжать пользоваться ею на ХАЛЯВУ
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Вчора клоЗЕт сам на себе не був схожий. Канали крутили його виправдовування за земельну реформу, але одне кинулося в очі....Цей клоун намагався свої закони поставити вище Конституції. Що це було? Неповноцінність, очевидно, як президента?
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