 Під Радою відбуваються мітинги на підтримку і проти земельної реформи. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сьогодні, 12 листопада, під будівлею Верховної Ради відбувається два мітинги: один за проведення земельної реформи, інший - проти. Мітингувальники тримають плакати на підтримку і проти земельної реформи. Противники земельної реформи пригнали під будівлю Ради трактори.

"Хочемо донести до народних депутатів і уряду, що для земельної реформи є важливою не тільки думка фермерів, які регулярно інформують про свої вимоги, але і інших громадян, які мають не менше прав отримувати вигоду від землі. Вже настав час ухвалювати цього року Закон про обіг земель, як це було задекларовано президентом і урядом, щоб громадяни могли отримувати максимальну економічну вигоду від своєї земельної власності, громади - отримати у власність землю за межами населених пунктів повноправно розпоряджатися нею, а агровиробники могли інвестувати в українську землю. Також вимагаємо скасувати монополію Держгеокадастру, передати державні землі громадам, запровадити прозорі електронні торги для державних і комунальних земель, ліквідувати корупційні процедури", - заявили прихильники земельної реформи.

Противники земельної реформи криками "Ганьба" намагалися заглушити прихильників земельної реформи. Основне їхнє гасло: "Ні розпродажу української землі".

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ