 Під Радою відбуваються мітинги на підтримку і проти земельної реформи. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Сьогодні, 12 листопада, під будівлею Верховної Ради відбувається два мітинги: один за проведення земельної реформи, інший - проти. Мітингувальники тримають плакати на підтримку і проти земельної реформи. Противники земельної реформи пригнали під будівлю Ради трактори.
"Хочемо донести до народних депутатів і уряду, що для земельної реформи є важливою не тільки думка фермерів, які регулярно інформують про свої вимоги, але і інших громадян, які мають не менше прав отримувати вигоду від землі. Вже настав час ухвалювати цього року Закон про обіг земель, як це було задекларовано президентом і урядом, щоб громадяни могли отримувати максимальну економічну вигоду від своєї земельної власності, громади - отримати у власність землю за межами населених пунктів повноправно розпоряджатися нею, а агровиробники могли інвестувати в українську землю. Також вимагаємо скасувати монополію Держгеокадастру, передати державні землі громадам, запровадити прозорі електронні торги для державних і комунальних земель, ліквідувати корупційні процедури", - заявили прихильники земельної реформи.
Противники земельної реформи криками "Ганьба" намагалися заглушити прихильників земельної реформи. Основне їхнє гасло: "Ні розпродажу української землі".
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
ну навіть чисто теоретично може бути чи ні?!
щодо земель, то вони у тій країні продаються лише під забудову або здаються в оренду.
Спочатку треба провести інвентарізацію, з'ясувати, скільки є вільної землі.
До речи: а що Ви знаєте про те, що кожному громадянину України положено 2 га землі?
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В ізраїльському експорті окрім інших видів с/г продукції є позиції помідорів і картоплі.
а по-друге: в Ізраілі ринок землі - ії можна продавати і купляти ізраільтянам. Але вона коштує дорого!
добре знаю побратимів-євреїв, які воювали у лавах ДУК ПС.
Щодо ринку землі - почитайте в інеті, якщо є сумніви.
Здесь вопрос о наличии яиц у правящих сегодня для осуществления реформ для будущих поколений
- Проживання в Україні не меньше 10 років і обов'язок проживання саме безпосередньо на орендованій теріторії. Максимальний строк оренди теж 10 років.
- Наявність у орендатора матеріально-техічної бази для ведення господарства.
- Обмеження оренди землі в одні руки у межах 100га.
- Заборона використання неліцензованих хімікатів.
- Черговості засівання грунтів необхідно дотримуватись.
- Обов'язкове держзамовлення на стратегічні культури.
- Порушення правил користування орендованою землею є підставою для держбанку розірвати договір оренди достроково.
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І навіщо комусь платити хабарі, щоб взяти собі в оренду землю, якщо можна її буде взяти в оренду і без хабаря? Тим більш, що більшість документів у стосунках з держбанком будуть в електронному режимі за відсутності чиновницького підпису.
Чи тобі солодко під російським хазяїном?
А російським танкам на параді в Мінську квіти під траки кидав?
А ещё играет роль ЗАКОНЧЕННОСТЬ! Бывают богатые люди, они получают 500 в час- они не хотят тратить время на постройку! Они в этом ничего не понимают- допустим это врачи. И бедному тоже- если строить дом полгода- надо с семьёй снимать квартиру- и платить полгода по 2 штуки в месяц. Значит- такой же гототовый дом, уже построенный- будет стоить на 10-ку больше. А на самом деле на 20-ку- ведь и время и своя работа тоже затрачены- пока вы полгода отдыхали! То есть- перед продажей дом полностью ремонтируют и приводят в порядок- так выгоднее. А КАК вы отремонтируете- если сами там живёте? Выгоднее богатым- они живут в одном доме- а другим манипулируют.
довести до всего народа
провести учёт земельных ресурсов
потом спросить народ продавать или не продавать
уже национализировали предприятия что народ стал
богаче
у меня было 5% акций предприятия
выпустили 2 мил. акций в электронном виде
у меня стало 000000 % процентов
так будет и землёй
купит землю зять жена папа мама дочка сын
и в бласти будет помещик.
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