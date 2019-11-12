 "Логіка Путіна в тому, щоб штовхнути процес федералізації України, а після цього його головною метою буде південь", - Клімкін. ВIДЕО

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів ексглава МЗС України Павло Клімкін.

"Я вважаю, вся логіка Путіна в тому, щоб штовхнути процес федералізації, а потім - це мій особистий аналіз, якщо хочете, - я вважаю, що основною ціллю буде південь України. Оскільки створення якоїсь умовної квазінезалежної "Новоросії" навколо півдня вирішує одразу декілька стратегічних проблем для Путіна. Йдеться про проблему внутрішньої стабільності, проблему рейтингу, який зараз впав майже на рівень 2012 року, проблему контролю Росії над Чорним морем, питання, як врешті-решт відсікти нас від моря, і створити ситуацію, коли України немає. А коли України немає, то і Крим нема куди повертати. І так - ще багато-багато інших пунктів. Тому я вважаю, що основний акцент буде на південь", - розповів Клімкін.

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Подивитися повне відеоінтерв'ю з Клімкіним: "Логіка Путіна - "штовхнути" процес федералізації, а потім захопити південь України" можна тут.