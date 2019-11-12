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 Політика України
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Все про:Путін (11305) Чорне море (355) Клімкін (1518)

 "Логіка Путіна в тому, щоб штовхнути процес федералізації України, а після цього його головною метою буде південь", - Клімкін. ВIДЕО

Створення певної умовної квазінезалежної "Новоросії" навколо Півдня вирішує відразу кілька стратегічних проблем для Путіна.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів ексглава МЗС України Павло Клімкін.

"Я вважаю, вся логіка Путіна в тому, щоб штовхнути процес федералізації, а потім - це мій особистий аналіз, якщо хочете, - я вважаю, що основною ціллю буде південь України. Оскільки створення якоїсь умовної квазінезалежної "Новоросії" навколо півдня вирішує одразу декілька стратегічних проблем для Путіна. Йдеться про проблему внутрішньої стабільності, проблему рейтингу, який зараз впав майже на рівень 2012 року, проблему контролю Росії над Чорним морем, питання, як врешті-решт відсікти нас від моря, і створити ситуацію, коли України немає. А коли України немає, то і Крим нема куди повертати. І так - ще багато-багато інших пунктів. Тому я вважаю, що основний акцент буде на південь", - розповів Клімкін.

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Подивитися повне відеоінтерв'ю з Клімкіним: "Логіка Путіна - "штовхнути" процес федералізації, а потім захопити південь України" можна тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3159138
 
   
 Топ коментарі
 
Договориться где-то по середине!!! По середине реки Днепр!!! И начать все с чистого листа
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Да и в Крыму вода не помешает, ибо крысы скоро подвзвоют от уринотерапии ( она конечно им полезна, но они что- то начали подозревать 😜
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Договориться где-то по середине!!! По середине реки Днепр!!! И начать все с чистого листа
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Интересно кто отсоединиться первым Закарпатье или Львов? Куда бежать с вещами? Боюсь Украина не переживет команду Нелоха Миротворовича ,
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ну, поки що, в нього це добре виходить
дякувати зеленій дрисні
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Зачем цитировать соевого барана,который за пять лет добился лишь того что не влезает в пиджак
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Да и в Крыму вода не помешает, ибо крысы скоро подвзвоют от уринотерапии ( она конечно им полезна, но они что- то начали подозревать 😜
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Проблема в том, что украинская власть плохо контактирует со странам ЕС.
К примеру Германия.
КАКИЕ ПРОГРАММЫ ЕСТЬ У УКРАИНЫ С ГЕРМАНИЕЙ ? Совместные форумы, обмен фольклорными коллективами, стажировка учителей. РАЗВИТИЕ ШКОЛ С НЕМЕЦКИМ ЯЗЫКОМ . Обмен учащимися . И ГДЕ?
А у раши огромная программа - они из Германии не вылазят со саоим балалайками, балетами, самоварами. И при этом распространяют мифы про злых украинцев. И немцы верят
Так де и в других странах ЕС
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Вот Словения к примеру . Что сделали в Украине для дружбы с жтой маленькой европейской страной ( родина первой леди США) ?
А русские отсюда не вылазят. Словенцы уде все говорят по руцки, как турки. Бо ДИКИЕ КАЦАПЫ получают визы в ЕС через Словению и летят на ******* в своих шубах и валенках. А тут -вино, фрукты , улыбки. Венеция и Вена рядом
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Да, но у них сверхдоходы от продажи энергоносителей, и самый покорный в мире народ, который готов жить в коммуналках и бараках, работать за копейки, и никогда не претендовать на свою долю нефтегазового пирога.
При таких условиях у властей переизбыток денег. Большую часть они конечно забирают себе. Но того, что остается, хватает и на рекламу балалаек по всей Европе, и на раздачу безвозвратных кредитов африканским царькам, и на взятки европейским чиновникам.
Украина не может отвечать симметрично, в том же духе. Там, где они берут большими деньгами, мы должны брать мозгами и трудолюбием. Однако же у нас не хватает как минимум мозгов. Из-за чего и трудолюбие приносит пользу соседним странам, но не нам.
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В Словакии 200 000 Украинцев. Трудно устроить гастроли ансамбля Вирского в Братиславе, Вене, Будапеште,Праге?
Дело не в мозгах, а в том что менеджмент в стране весь пророссийский.
Зато кацапы устроили фестиваль балета в Братиславе на 4 дня, потомдальше поехали . А вместо балета появился ансамбль Александрова.
МАЛО ТОГО- когда в Братиславе проходил саммит министров обороны ЕС ( или иностранн дел) два года назад , ТО КАЦАПЫ НЕ УСАСТВОВАВШИЕ в этом мероприятии привезли ансамбль Александрова.
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Наш менеджмент не пророссийский. Они просто тупое жлобье и рагулье, по блату дорвавшееся до руля. Главное, на что они заточены, это обогащение и скупка пошлых предметов роскоши.
У москалей конечно они такие-же, но там еще и бзик на завоеваниях и расширении державы. Поэтому они и вкладывают деньги во все эти балеты и ансамбли, потому что для них это тоже оружие. Восточная Европа помаленьку начинает забывать, как ее гнобил Совок, и легко ведется на эти уловки. Хотя если Украина не устоит - то они следующие.
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От Киева они не откажутся. А потому Юг+Центр - куда более вероятные цели Путина, чем просто Юг. Да и от Карпат он не откажется. Это же выход к Европе. Находясь прямо на границе, намного проще терроризировать Европу. Войны не будет, но дестабилизация Европы будет реальная. А потому формула сводится к одному: Украина. Вот его цель.
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Не пойму, шо Донбасс с Крымом не хотят жыть по законам гуцульского Цырка? Странно, вроде все условия
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федерализация не страшна, тогда - когда анклав имеет право решать свою судьбу беря во внимание мнение остальных субъектов. и анклав не должен иметь вето на решение большинства. и только в таком варианте она приемлема для осознания факта - когда то унитарность была реальной и не имела альтернатив. но в следствии шовинистической политики империи состав изменился и были созданы регионы чуждые ментально унитарности страны. ломать это никто не будет и надо искать выход только исходя из двух вещей, историческая закономерность и политическая целесообразность. противоречие их нужно устранить осознанием простого факта, - мы малый народ, но нам даны те же права, которые имеет и этничное большинство, поэтому это есть наша Родина и Наш народ за который мы будем глотки резать кто бы не посягнул на Наше единство.
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