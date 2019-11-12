 "Логіка Путіна в тому, щоб штовхнути процес федералізації України, а після цього його головною метою буде південь", - Клімкін. ВIДЕО

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів ексглава МЗС України Павло Клімкін.
"Я вважаю, вся логіка Путіна в тому, щоб штовхнути процес федералізації, а потім - це мій особистий аналіз, якщо хочете, - я вважаю, що основною ціллю буде південь України. Оскільки створення якоїсь умовної квазінезалежної "Новоросії" навколо півдня вирішує одразу декілька стратегічних проблем для Путіна. Йдеться про проблему внутрішньої стабільності, проблему рейтингу, який зараз впав майже на рівень 2012 року, проблему контролю Росії над Чорним морем, питання, як врешті-решт відсікти нас від моря, і створити ситуацію, коли України немає. А коли України немає, то і Крим нема куди повертати. І так - ще багато-багато інших пунктів. Тому я вважаю, що основний акцент буде на південь", - розповів Клімкін.
Подивитися повне відеоінтерв'ю з Клімкіним: "Логіка Путіна - "штовхнути" процес федералізації, а потім захопити південь України" можна тут.
дякувати зеленій дрисні
К примеру Германия.
КАКИЕ ПРОГРАММЫ ЕСТЬ У УКРАИНЫ С ГЕРМАНИЕЙ ? Совместные форумы, обмен фольклорными коллективами, стажировка учителей. РАЗВИТИЕ ШКОЛ С НЕМЕЦКИМ ЯЗЫКОМ . Обмен учащимися . И ГДЕ?
А у раши огромная программа - они из Германии не вылазят со саоим балалайками, балетами, самоварами. И при этом распространяют мифы про злых украинцев. И немцы верят
Так де и в других странах ЕС
А русские отсюда не вылазят. Словенцы уде все говорят по руцки, как турки. Бо ДИКИЕ КАЦАПЫ получают визы в ЕС через Словению и летят на ******* в своих шубах и валенках. А тут -вино, фрукты , улыбки. Венеция и Вена рядом
При таких условиях у властей переизбыток денег. Большую часть они конечно забирают себе. Но того, что остается, хватает и на рекламу балалаек по всей Европе, и на раздачу безвозвратных кредитов африканским царькам, и на взятки европейским чиновникам.
Украина не может отвечать симметрично, в том же духе. Там, где они берут большими деньгами, мы должны брать мозгами и трудолюбием. Однако же у нас не хватает как минимум мозгов. Из-за чего и трудолюбие приносит пользу соседним странам, но не нам.
Дело не в мозгах, а в том что менеджмент в стране весь пророссийский.
Зато кацапы устроили фестиваль балета в Братиславе на 4 дня, потомдальше поехали . А вместо балета появился ансамбль Александрова.
МАЛО ТОГО- когда в Братиславе проходил саммит министров обороны ЕС ( или иностранн дел) два года назад , ТО КАЦАПЫ НЕ УСАСТВОВАВШИЕ в этом мероприятии привезли ансамбль Александрова.
У москалей конечно они такие-же, но там еще и бзик на завоеваниях и расширении державы. Поэтому они и вкладывают деньги во все эти балеты и ансамбли, потому что для них это тоже оружие. Восточная Европа помаленьку начинает забывать, как ее гнобил Совок, и легко ведется на эти уловки. Хотя если Украина не устоит - то они следующие.