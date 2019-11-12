 Клімкін про дипломатію Росії: "Вона грошова, а не ікорна, може, комусь і дають банку ікри додатково. Це масова скупка, опт". ВIДЕО

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів ексглава МЗС України Павло Клімкін.

"Я знаю журналістів і в Берліні, і в Парижі, яким пропонували доволі великі суми в конверті за те, що вони проведуть проросійський захід. Я знаю, що коли в Парижі формувалося відоме російське телебачення, Russia Today, то французьким журналістам одразу пропонували вдвічі більшу зарплату. Тобто їх просто купують. Щодо ікри, це красивий вислів, але насправді працюють гроші. Це грошова дипломатія, вона не ікорна. Може, комусь додатково дають ще банку ікри, але дають гроші. Це масова скупка, опт: журналісти, можливо, політики, звичайно, бізнес. А йому в Росії дають якісь преференції, бо ж там всі ці речі контролюються. Це оптова скупка", - розповів Клімкін.

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"Ви здатні впливати, коли маєте кеш і на медіа, і на експертів. Подивіться, як скуповуються експерти в деяких країнах. От, наприклад, у Парижі мої колеги кажуть, що той, той і той, зрозуміло, працюють на Росію і беруть гроші. Вони більш-менш періодично друкують проросійські статі, виступають на заходах із певними позиціями. Таке відчуття, що там є якась погоджена логіка. Я боюся, що така дипломатія доволі ефективна, оскільки це впливає і на суспільство, і на політичний клас, і на західні ЗМІ, і на наукові кола. А в Європі наукові й академічні кола, які роблять певні аналізи для політиків, є доволі впливовими", - констатував Клімкін.

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