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 Політика України
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Все про:Зеленський (3534) МЗС (1947) Клімкін (1518)

 Я не бачу, щоб МЗС зараз реально впливало на відпрацювання зовнішньої політики, а головне - на ухвалення рішень, - Клімкін. ВIДЕО

МЗС зараз відіграє радше менеджерську роль.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів ексглава МЗС України Павло Клімкін.

На запитання про те, хто продукує основні позиції у владі, Павло Клімкін відповів, що, на його думку, це президент Зеленський і люди, які навколо нього.

"Мені важко назвати список, я не частина цієї адміністрації. Я вважаю, що пан Єрмак на це впливає, безумовно, інші люди в Адміністрації, тобто Офісі президента. Вони відіграють ключову роль у відпрацюванні зовнішньої політики. Я вважаю, що МЗС зараз відіграє радше менеджерську роль. Я добре ставлюся до Вадима (Пристайка. - Ред.), знаю його багато років. Я розумію, що йому зараз непросто, і тому я хочу, щоб МЗС таки відігравав ту роль, яка йому належить. Я не бачу, щоб МЗС реально впливало на відпрацювання (зовнішньої політики. - Ред.), а головне - на ухвалення рішень, оскільки це не одне і те саме", - заявив Клімкін.

Дивіться також: "Не відкидаю, що ФСБ вже підготувала список кандидатів на місцеві вибори на окупованому Донбасі", - Клімкін. ВIДЕО

Переглянути повне відеоінтерв'ю з Клімкіним: "Логіка Путіна - "штовхнути" процес федералізації, а потім захопити південь України" можна тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3159133
 
   
 Топ коментарі
 
А что есть какая то внешняя политика, или внутренняя? Балаган с утра до вечера...
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МЗС, під керівництвом "Дристайка", зараз грає роль "коридорного", у дореволюційному готелі - "Чево-с изволите-с?...".
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А что есть какая то внешняя политика, или внутренняя? Балаган с утра до вечера...
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Абсурд, какая внешняя политика от этой зе солянки.
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При Климкине МИД прямо влиял на принятие решений ага))
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То тобі, із "ВнутріМКАДдя", погано видно... Рублі лахтінські, очі затуляють...
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Как оказалось, Злочевский & Шокин с одной стороны, а Медведчук - с другой, действительно влияли
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Чего оно ноет до сих пор? У него должность есть или цензор всех подряд безработных цитирует?
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МЗС, під керівництвом "Дристайка", зараз грає роль "коридорного", у дореволюційному готелі - "Чево-с изволите-с?...".
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Каждая кухарка мнит, что может давать оценку МЗС и знает кто лучше мог бы представлять Украину в международных переговорах
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У "кухарки" - юридическая академия, за плечами, и опыт работы...А у тебя - ПТУ....
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штаны протирал где-то и теперь рекомендации министрам согласен раздавать, ох уж эти 8%-ные порохоботы Я не бачу, щоб МЗС зараз реально впливало на відпрацювання зовнішньої політики, а головне - на ухвалення рішень, - Клімкін - Цензор.НЕТ 4182
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"Дристанул"? "Попустило"? Где и какие я "штаны протирал" не твоё дело... По крайней мере, не такие, как ты, ПТУшные...
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Дедушка, да забыл я про тебя, успокойся.
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А я о тебе, "внучок-ПТУшник" - не забыл.... Я ни "Ларису номерную", не забываю, ни других ""лахто-" и ЗЕ-профильных".. И тебя, теперь, "не забуду"... (хотя раньше ты мне был "до задницы" - так, "перхоть подзал.пная", "******* ногами", где-то, внизу... У меня сейчас, "окно" в работе, образовалось, "вынужденный отпуск"... Так времени будет достаточно...
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А при тобі Клімкін було по іншому - ти без дозволу шоколадного бариги навіть "пукнути" боявся а тепер розговорився!
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Олежжка - в тебе пам"ять коротка ! При Клвмкіну МЗС вело наступальну політику і взагалі Клімкін - НАЙКРАЩИЙ міністр ЗС за всю історію незлежнонї України ! Але зебілам це незрозуміло !!
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Найкращый министр у Свити, за вси часы! Памьятнык герою!
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Не нашего, а вашего. Я не слежу, но если аналог, лаврову уже тоже дали пинка под зад из вашего мида?
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Ти сьогодні хлопчик чи дівчинка? Магдалєна чи Карл? А може Доцент?
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а какая тебе разница? Например, сегодня Магдалена с учёной степенью выпорет тебя страпоном.
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А тобі нададуть право в'їзду в Україну? Поротєль
Магдалєно чи карло, як там тебе, не втомилось на українських сайтах гадити?
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Ты уже бежишь мне вызов слать? Не надо, я тут рядышком, в Украине. А ты уже, гляжу, весь в предвкушении страпона. Хехе.
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Свої хтиві фантазії залиш при собі. А знаєш, що кацапчикам не так просто пробратись в Україну. Намагалось вже? Тому ти таке зле?
Можеш не відповідати. Цей діалог тупий настільки, наскільки тупе ти. А кидатись какулями- це не до мене, занадто тупо.
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ще один гімноплюв на вентилятор барижного борова.
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