 "Не відкидаю, що ФСБ вже підготувала список кандидатів на місцеві вибори на окупованому Донбасі", - Клімкін. ВIДЕО

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів ексглава МЗС України Павло Клімкін.
"Стратегія Путіна полягає в роздмухуванні емоцій, поляризації суспільства, відсутності спільного порядку денного в Україні. І я вважаю, що Донбас буде використовуватись для того, щоб розкрутити ці емоції далі, щоб врешті-решт залишити під своїм і опосередкованим контролем окупований Донбас, щоб "продати" вибори. І, на жаль, деякі з наших європейських партнерів готові провести вибори за будь-яких умов, просто провести вибори на цій території - без реального роззброєння, без того, щоб окупований Донбас був готовий до виборів. Я так розумію, Зеленського підштовхують до того, що "Слуга народу" буде мати там непогані позиції. Я навіть не відкидаю, що ФСБ там вже список кандидатів акуратно підготувала, зокрема й для "Слуги народу", - заявив Клімкін.
"А ви що, думаєте, що там підуть кандидати, яких ФСБ до цього не погодила? У мене в цьому великі сумніви, з урахуванням того, що відбувається на окупованому Донбасу останні п’ять з половиною років. Я не кажу, що це будуть всі, але яким чином знайти тих кандидатів, які на 100% незалежні від Росії? Я вважаю, що на сьогодні це неможливо. А зараз, на цій нормандській зустрічі, я думаю, що Зеленського будуть штовхати до швидких виборів без якихось там безпекових передумов", - констатував Клімкін.
Подивитися повністю інтерв'ю з Клімкіним: "Логіка Путіна - "штовхнути" процес федералізації, а потім захопити південь України" можна тут.
За несколько недель при невыясненных обстоятельствах погибли активисты, которые намеревались пойти в политику и возглавить военно-гражданскую администрацию Марьинского района Донецкой области.
7 октября в Курахово в результате взрыва погибли известные в городе проукраинские деятели Надежда и Руслан Лубинские.
При этом правоохранители выложили фото с места происшествия, на которых видны открытые бутылки со спиртным. Только вот Лубинские, как говорят все друзья и знакомые семьи, вообще не употребляли спиртного. Более того, перед взрывом соседи погибших видели, как под дверь супругов неизвестные поставили коробку с неизвестным содержимым. Вполне может быть, что проукраинские активисты погибли при попытке открыть эту анонимную посылку.
А 25 сентября в соседней Красногоровке не менее загадочно погибла еще одна проукраинская активистка Ирина Шавкун.
Работница Марьинской городской администрации, занималась в исполнительном ведомстве сначала обработкой обращений граждан, а затем строительством. Женщина вернулась домой в 23:00 после празднования дня рождения абсолютно трезвой, поскольку празднование было безалкогольным. Уже в 00:30 спасатели закончили тушение пожара, а чиновницу обнаружили мертвой.
Причиной возгорания назвали нарушение эксплуатации обогревателя, но сам аппарат при этом не пострадал.
Примечательно, что погибшие претендовали на должность главы района.
Руслан Лубинский подавал свою кандидатуру, проходил тестирование, проверку на полиграфе и ждал вызова на собеседование. Ирина Шавкун также хотела повышения. Друзьям и другим патриотам погибшая рассказывала о намерениях участвовать в конкурсе за кресло главы районной военно-гражданской администрации.
Патриотов Украины никто не защищает.
Ни одно суверенное государство в мире не согласится чтобы на его территории был анклав, контролируемый врагом.
Они могли в 2014-м просто попросить прекратить дурь с "народными республиками", и потребовать прекратить агрессию против Украины. Но они предпочли играться в "минские соглашения". Газок дешёвый очень хотят.
СОБАКА УКРОП
@boris0630
Ракетой точно в спальню Ночью Израиль уничтожил одного из главарей Исламского джихада в собственной кровати Соседи не пострадали.
-Що таке сталося Паспорту,що ты червоний як кумач на трунi ленина?
-Англичане,требуют выборов в Нормандии и предложили ими утверждённые кандидатуры!
-На каком основании?!На каком основании,они лезут во внутренние дела Франции?!
-Ну вы же позволяте,лезть во внутренние дела Украины,москалям.То и англичане себе подумали,що и им можно забрать Нормандию