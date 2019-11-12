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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:вибори (4582) ФСБ (790) Донбас (13598) Клімкін (1518)

 "Не відкидаю, що ФСБ вже підготувала список кандидатів на місцеві вибори на окупованому Донбасі", - Клімкін. ВIДЕО

На нормандській зустрічі Володимира Зеленського штовхатимуть до швидких виборів на Донбасі без якихось безпекових передумов.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів ексглава МЗС України Павло Клімкін.

"Стратегія Путіна полягає в роздмухуванні емоцій, поляризації суспільства, відсутності спільного порядку денного в Україні. І я вважаю, що Донбас буде використовуватись для того, щоб розкрутити ці емоції далі, щоб врешті-решт залишити під своїм і опосередкованим контролем окупований Донбас, щоб "продати" вибори. І, на жаль, деякі з наших європейських партнерів готові провести вибори за будь-яких умов, просто провести вибори на цій території - без реального роззброєння, без того, щоб окупований Донбас був готовий до виборів. Я так розумію, Зеленського підштовхують до того, що "Слуга народу" буде мати там непогані позиції. Я навіть не відкидаю, що ФСБ там вже список кандидатів акуратно підготувала, зокрема й для "Слуги народу", - заявив Клімкін.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Логіка Путіна - "штовхнути" процес федералізації, а потім захопити південь України, - Клімкін. ВIДЕО

"А ви що, думаєте, що там підуть кандидати, яких ФСБ до цього не погодила? У мене в цьому великі сумніви, з урахуванням того, що відбувається на окупованому Донбасу останні п’ять з половиною років. Я не кажу, що це будуть всі, але яким чином знайти тих кандидатів, які на 100% незалежні від Росії? Я вважаю, що на сьогодні це неможливо. А зараз, на цій нормандській зустрічі, я думаю, що Зеленського будуть штовхати до швидких виборів без якихось там безпекових передумов", - констатував Клімкін.

Подивитися повністю інтерв'ю з Клімкіним: "Логіка Путіна - "штовхнути" процес федералізації, а потім захопити південь України" можна тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3159125
 
   
 Топ коментарі
 
Даже не сомневайтесь, у них с кадровой политикой все ОК, там клоунов не держат...
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Таких законспирированных кандидатов и в Украине хвата,они ждут сигнала, я помню как в Крыму менты строем стояли перед ФСБшником и выполняли приказ сесть встать,так и у нас если повалит российская армия в глубь Украины,то граждане и гражданки(подсадной народ Украины) ,будут с цветами встречать колониальные войска Московии "Не исключаю, что ФСБ уже подготовила список кандидатов на местные выборы на оккупированном Донбассе", - Климкин - Цензор.НЕТ 1175
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>некоторые из наших европейских партнеров


Они могли в 2014-м просто попросить прекратить дурь с "народными республиками", и потребовать прекратить агрессию против Украины. Но они предпочли играться в "минские соглашения". Газок дешёвый очень хотят.


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Даже не сомневайтесь, у них с кадровой политикой все ОК, там клоунов не держат...
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Ну правильней, держат конечно, но на жестком поводке...
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А Пушилин и Пасечник должны стать депутатами в ВР, думаю ради этого их внесут в списки задним числом, а пара действующих слуг нарида сложит полномочия за гешефт. Ну или в кабмин можно их определить!!! "Не исключаю, что ФСБ уже подготовила список кандидатов на местные выборы на оккупированном Донбассе", - Климкин - Цензор.НЕТ 6407
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Слуги они на то и нужны, а как они себя называют, без разницы...
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Слуги ,они и в Африке слуги, придумали такое интересное название,от слов Слуга народа,сразу думается землю кгестьянам,фабрики и заводы народу, кгестьян и раб очих в Украине ещё много и они согласны по 12 часов и шесть дней в неделю "Не исключаю, что ФСБ уже подготовила список кандидатов на местные выборы на оккупированном Донбассе", - Климкин - Цензор.НЕТ 4582
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растишку с клюквой - клюквишкам... растишку с черникой - чернишкам... растишку с ананасом - киве...
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Захарченко труп, потому что дернулся.
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краще про Бахматюка давайте, який не в країні (ато б взяли під ручки), планує повернутися і віддати награбоване!
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Для зебильного лохтората повторяю бесплатно тему статьи: Не исключаю, что ФСБ уже подготовила список кандидатов на местные выборы на оккупированном Донбассе...
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Он копировать - вставить научился, а куда вставлять еще нет...
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В ФСБ точно є список кого вони будуть знищувати, як зєпліснява ще трохи протримається.
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В Донецкой области загадочно погибли все проукраинские кандидаты на пост главы района.

За несколько недель при невыясненных обстоятельствах погибли активисты, которые намеревались пойти в политику и возглавить военно-гражданскую администрацию Марьинского района Донецкой области.
7 октября в Курахово в результате взрыва погибли известные в городе проукраинские деятели Надежда и Руслан Лубинские.

При этом правоохранители выложили фото с места происшествия, на которых видны открытые бутылки со спиртным. Только вот Лубинские, как говорят все друзья и знакомые семьи, вообще не употребляли спиртного. Более того, перед взрывом соседи погибших видели, как под дверь супругов неизвестные поставили коробку с неизвестным содержимым. Вполне может быть, что проукраинские активисты погибли при попытке открыть эту анонимную посылку.
А 25 сентября в соседней Красногоровке не менее загадочно погибла еще одна проукраинская активистка Ирина Шавкун.
Работница Марьинской городской администрации, занималась в исполнительном ведомстве сначала обработкой обращений граждан, а затем строительством. Женщина вернулась домой в 23:00 после празднования дня рождения абсолютно трезвой, поскольку празднование было безалкогольным. Уже в 00:30 спасатели закончили тушение пожара, а чиновницу обнаружили мертвой.
Причиной возгорания назвали нарушение эксплуатации обогревателя, но сам аппарат при этом не пострадал.
Примечательно, что погибшие претендовали на должность главы района.
Руслан Лубинский подавал свою кандидатуру, проходил тестирование, проверку на полиграфе и ждал вызова на собеседование. Ирина Шавкун также хотела повышения. Друзьям и другим патриотам погибшая рассказывала о намерениях участвовать в конкурсе за кресло главы районной военно-гражданской администрации.
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Ну так если СБУ возглавляет предатель - неудивительно.
Патриотов Украины никто не защищает.
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А кому нужны патриоты и добробаты, в разносословной Украине Свою функцию выполнили и в расход. В годы сралина это практиковалось
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В Украине власть захвачена предателями. Проблема только в этом, больше ни в чём.
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Захвачена она была свинорылыми прихвостнями, а Зеленский это воля народа.
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Тебя, лахтинский лапоть, никто ни о чём не спрашивал.
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А шо думает по этому поводу разведка? Может жтих кандидатов сразу уничтожить 😀😀😀?
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климкин иди уже тренируй свою речь...заколебал эксперт херов!!!
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вы выпейте с ним вместе и будет - ты меня уважаешь))))))))))))))))))))))))) "Не исключаю, что ФСБ уже подготовила список кандидатов на местные выборы на оккупированном Донбассе", - Климкин - Цензор.НЕТ 8885 "Не исключаю, что ФСБ уже подготовила список кандидатов на местные выборы на оккупированном Донбассе", - Климкин - Цензор.НЕТ 8885 "Не исключаю, что ФСБ уже подготовила список кандидатов на местные выборы на оккупированном Донбассе", - Климкин - Цензор.НЕТ 8885 "Не исключаю, что ФСБ уже подготовила список кандидатов на местные выборы на оккупированном Донбассе", - Климкин - Цензор.НЕТ 8885
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Чеснслово - випив би !)Та й з вами пане Ярку теж би випив )
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даже Климкину в его "политическом отпуске" пригорает от тупизны наших с вами слуг... выпороть бы их...
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Евроколхоз - шлюхи поганые. Это всё из-за них: "нормандские форматы", "особый статус", "народные республики" и проч. бред.
Ни одно суверенное государство в мире не согласится чтобы на его территории был анклав, контролируемый врагом.
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Таких законспирированных кандидатов и в Украине хвата,они ждут сигнала, я помню как в Крыму менты строем стояли перед ФСБшником и выполняли приказ сесть встать,так и у нас если повалит российская армия в глубь Украины,то граждане и гражданки(подсадной народ Украины) ,будут с цветами встречать колониальные войска Московии
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О, Клим Чугункин заговорил!
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>некоторые из наших европейских партнеров


Они могли в 2014-м просто попросить прекратить дурь с "народными республиками", и потребовать прекратить агрессию против Украины. Но они предпочли играться в "минские соглашения". Газок дешёвый очень хотят.


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а вы разве не замечаете что эти фсб не только в парламенте, но и среди народа. Что там говорить за оккупированную территорию. Они разъедают Украину внутри молча, у них идеальное терпение и они хотят добиться своей цели.
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СОБАКА УКРОП

@boris0630

Ракетой точно в спальню Ночью Израиль уничтожил одного из главарей Исламского джихада в собственной кровати Соседи не пострадали."Не исключаю, что ФСБ уже подготовила список кандидатов на местные выборы на оккупированном Донбассе", - Климкин - Цензор.НЕТ 485
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"Не исключаю..." - это ЛИШНЕЕ! А так, все в точку!Деятелям, ратующим за "договоренность с ПуТиным" по выборам следует хотя бы прочитать басню Крылова "Волк и ягненок", там тоже классно договаривались "и шо"?
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Макрон мусьё!
-Що таке сталося Паспорту,що ты червоний як кумач на трунi ленина?
-Англичане,требуют выборов в Нормандии и предложили ими утверждённые кандидатуры!
-На каком основании?!На каком основании,они лезут во внутренние дела Франции?!
-Ну вы же позволяте,лезть во внутренние дела Украины,москалям.То и англичане себе подумали,що и им можно забрать Нормандию
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