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Все про:бойкот (51) міськрада (255) Ірпінь (74) прокуратура (1961)

 Ірпінська міськрада оголосила бойкот через тиск прокуратури. ВIДЕО

Ірпінська міська рада та виконавчий комітет Ірпінської міської ради оголосили про проведення в середу, 13 листопада, одноденного бойкоту через політичний тиск з боку прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Юрія Дмитруня. У міськраді заздалегідь перепрошують за незручності, мерія не працюватиме 13 листопада і відновить свою роботу в четвер, 14 листопада.

"У середу, 13 листопада, Ірпінська міська рада та виконавчий комітет оголошують одноденний бойкот дій прокурора Юрія Дмитруня. Нещодавно ми відкрили в Ірпені найкращу набережну в Україні. Невдовзі ми відкриємо дитячий садочок на Курортній та розпочнемо будівництво нової школи. Перед цим наша команда відкрила сотні об’єктів інфраструктури: нові дороги, дитсадки, дитячу поліклініку, нові корпуси шкіл, десятки кілометрів нових доріг. Поки ми відкривали нові об'єкти, по кожному з них Дмитрунь відкривав кримінальні справи. Будучи інструментом політичної боротьби наших опонентів, Дмитрунь має одне завдання – робити так, щоб влада Ірпеня боялася реалізовувати нові проєкти. Він натякає нам – тільки почнете щось робити, ми відкриємо нові справи. Це відверте залякування працівників ради, виконкому та комунальних підприємств", - наголосив перший заступник Ірпінського міського голови Олександр Маркушин, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Ірпінської міськради.

Аналізуючи дії прокурора Дмитруня, керівник юридичного відділу міськради Оксана Залужняк розповіла, що на сьогодні фактично паралізована робота юрвідділу: "В юрвідділі міськради працює лише декілька співробітників. Весь свій робочий час ми змушені витрачати на сотні судових процесів та численну кількість однотипних позовів прокуратури, представництво у десятках кримінальних проваджень проти працівників міськради та комунальних підприємств. При цьому, провадження за заявами ради закриваються наступного ж дня після їх відкриття без жодних слідчих дій. Ми змушені вносити заяви про злочини через рішення судів, а проти ради справи відкриваються з блискавичною швидкістю. Хіба це є неупереджена та об’єктивна робота місцевої прокуратури?".

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Ірпінська міськрада оголосила бойкот через тиск прокуратури 01

"З 2016 року, як я почав працювати в раді, тут постійно проходять обшуки. Вилучається тендерна документація, проєкти, бухгалтерія. Це не дає реалізовувати інфраструктурні об’єкти в Ірпені, вилучаються особисті речі співробітників (мобільні телефони, планшети, ноутбуки), які досі не повернені. Після голосувань на сесії почали викликати кожного депутата на допит, щодо пояснень їхніх голосувань. Що це, як не тиск на місцеве самоврядування? Під час тільки обговорення моєї кандидатури на посаду в.о. міського голови - секретаря ради мені почались дзвінки від слідчих щодо виклику на допит. А не встиг я вийти з сесійної зали, після обрання, як мені сказали, що проти мене вже відкрите провадження. Тому 13 листопада міськрада та виконком оголошують одноденний бойкот дій прокурора Дмитруня", - запевнив в.о. Ірпінського міського голови Андрій Літвинов.

"Як можна розвивати медицину та освіту, якщо прокуратура постійно робить виїмки документів? Ми вимушено відкрили на рік пізніше Ірпінський ліцей інноваційних технологій, бо прокуратура вилучила всю техдокументацію по ліцею. Не було жодного об’єкту освіти чи медицини, по якому прокурор Дмитрунь не дав вказівку "розірвати всіх". Сьогодні об’єктом їхньої атаки стала школа, для будівництва якої Ірпінь залучив інвестора. Про беззаконня з боку Дмитруня ми обов’язково повідомимо керівництво ГПУ", - додала заступник Ірпінського міського голови Юлія Устич.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3159122
 
 
 Топ коментарі
 
Если есть за что - то да, а если они правы - то в СИЗО должен посидеть этот прокурвор.
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Ирпенский Карплюк с бучанским Федоруком - местная мафия со своими "судами" и титушками.
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Как мне объясняли в офисе одного непорядочного застройщика - у нас такая коррумпированная система, что для получения всего пакета документов, необходимого для начала строительства, необходимо столько взяток заплатить, что строить становится невыгодным - гораздо дешевле типа построить незаконно и затем легализовать через суд (отвалив взятку только суду, а не цеой куче чинуш).
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Ирпенский Карплюк с бучанским Федоруком - местная мафия со своими "судами" и титушками.
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А у нас в школу не ходят и в садик, НЕ ОТАПЛИВАЕТСЯ. И никакого давления прокуратуры на горсовет.
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Лучше бы они в СИЗО побайкотировали и не на один день
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Если есть за что - то да, а если они правы - то в СИЗО должен посидеть этот прокурвор.
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Я маю іншу думку. Теж місцевий. Карплюк -перший очільник , який зміг витягнути місто з болота. І дійсно, всі "наїзди" на керівництво Бучі та Ірпеня повязані з бажанням отримувати дань та вплив на процеси. Так було і раніше.
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Ви не хвилюйтеся за Карплюка з Федоруком дань вони платять справно. Правда Карплюк почав був трохи бикувати але помилку швидко усвідомив. А слова Федорука так взагалі стали класикою: "Красти треба одразу і багато, щоб було чим відкупитися потім".
Суди і прокуратура там регулярно роками отримували свої часточки щастя.
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Как можно болото вітянуть из болота? Еще больше домов понатыкать?
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Мій брат, що живе у Ірпіні, після інсульту має можливість ходити по новій набережній, чого раніше робити не міг бо набережної не було, має можливість відпочивати у новому парку під Будинком творчості письменників разом з іншими ірпінськими жителями. То в чому вина ірпінської влади, Сергій Биховець? Цієї влади не буде, а набережною будуть кататися внуки мого брата. Це погано? Кому це очі коле?
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Моей дочери приходится ходить в переполненную школу из-за того что Вашему брату нравится "набоережная" речки от которой слегка смердит и нравится безумная застройка всего и вся.
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....."мэрия будет не работать 13 ноября"..... А почему бы не попробовать написать так - "мэрия не будет работать 13 ноября"?Источник: https://censor.net.ua/v3159122Источник: https://censor.net.ua/v3159122
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Ирпенский горсовет с "кристально чистой" репутацией Ирпень,как трухлый пень в их упавлении...
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не хотите работать, увольняйтесь
пойдите работать на заводе ахметки и заявите что вы не будете работать, после только заявления вас выкинут за ворота
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Я солидарен с вами, тоже не буду работать 13го числа.
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За последние 10 лет не построено ни одного садика и школы, школы работают в две смены, в классах по 40-45 человек, в сад ребенка не сдать их просто нет.
Сотни угловных дел возбуждено на руководство города жителями из за коррупции, мошенничества
Недостои - целый город стоит который круче Элита центра в разы - дело рук именно руководства города которое во втором поколении в бегах в Испании.
Самая коррумпированная горадминистрация в области
Уничтожены все базы отдыха, детские летние лагеря
Дом руководителя города больше Межигорье !!))
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прокурор Дмитрунь? Перелогінся клоун!
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Карплюка обрали в кінці 2014 року. Можеж і далі брехати..
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Так школу він і обіцяв в 2014-му побудувати. Там здається вже й біг-борди зняли на лілянці де замість школи побудували житло. Ділянку до речі відвели на торфянику.
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Местным депутатикам самое место на зоне,там пускай и бойкотируют друг дружку в разных позах
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ПРОСТО ИНТЕРЕСНО НА ФОНЕ ВСЕХ ПОДОБНЫХ НОВОСТЕЙ - А В УКРАИНЕ ЕСТЬ ЗАКОННЫЕ ВАРИАНТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА??????????
ПОЧЕМУ ВСЕ НОВОСТРОИ, ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ УКРАИНЫ, ИСХОДЯ ИЗ НОВОСТЕЙ, НЕЗАКОННЫ?????? 😈
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Как мне объясняли в офисе одного непорядочного застройщика - у нас такая коррумпированная система, что для получения всего пакета документов, необходимого для начала строительства, необходимо столько взяток заплатить, что строить становится невыгодным - гораздо дешевле типа построить незаконно и затем легализовать через суд (отвалив взятку только суду, а не цеой куче чинуш).
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Вот то то и оно. И после такого уже как то под вопросом преступники ли меры городов и посёлков желающие их развития, или люди вынужденные совершать эти преступления иначе вообще никакого развития небудет. 😈😈😈
СИТУАЦИЯ ОЧЕНЬ НАПОМИНАЕТ ПОЗДНИЙ СОВОК. ТОЛЬКО ДОВЕДЕНА ДО ЕЩЁ БОЛЬШЕГО АБСУРДА.
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так там немає жодного новостроя в якому мери не мають своєї частки. Карплюк це, як раз та особа, яка задекларувала 67 квартир перед виборами в Раду. Жодна новобудова, законна вона чи ні не може початися без дозволу мера.
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ПРИ ЧЁМ ЗДЕСЬ ЭТО ЕСЛИ ИЗНАЧАЛЬНО МЕРЫ И ЗАСТРОЙЩИКИ ПОСТАВЛЕНЫ В СИТУАЦИЮ ЧТОБЫ
ЧТО НИБУДЬ ПОСТРОИТЬ НУЖНО НАРУШАТЬ ЗАКОН?????
В ЭТОЙ СТРАНЕ, ЕЩЁ СО ВРЕМЁН СОВКА ВО ВСЕХ НОВОСТРОЙКАХ МИНИМУМ 10% КВАРТИР ОТДАВАЛИСЬ БЕСПЛАТНО МЕСТНЫМ СОВЕТАМ.
СЧИТАЙ ЭТО ПЛАТА МЕРУ НА УТРЯСАНИЕ ВОПРСОВ И ОТКУПА ОТ ПРОКУРАТУРЫ. КОТОРЫЕ ОНИ ВЫНУЖДЕНЫ ДЕЛАТЬ ПОТОМУ ЧТО КОРРУПЦИЯ ЗАЛОЖЕНА УЖЕ В ЗАКОНАХ. 😈😈😈
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Наскільки мені відомо то, ще в 2015 році було заявлено що, в Ірпені місця для нової школи вже не має. Бо, за нормативами потрібно 2га одним шматком. Для двох нових садочків наче обіцяли пошукати ділянки, там вимоги скромніше, але для школи не було шансів. Так що, всі ті обіцянки- порожняк. Хіба що, викорчують якийсь парк але швидше за все там теж висотки вліплять- жаба задавить.
До речі, стосовно "красивого" центру, який побудував Карплюк в стилі бикоко. У мене склалося враження що, я побував в гостях у Пшонки.
Ірпінська міськрада оголосила бойкот через тиск прокуратури - Цензор.НЕТ 5188
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