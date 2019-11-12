 Ірпінська міськрада оголосила бойкот через тиск прокуратури. ВIДЕО

"У середу, 13 листопада, Ірпінська міська рада та виконавчий комітет оголошують одноденний бойкот дій прокурора Юрія Дмитруня. Нещодавно ми відкрили в Ірпені найкращу набережну в Україні. Невдовзі ми відкриємо дитячий садочок на Курортній та розпочнемо будівництво нової школи. Перед цим наша команда відкрила сотні об’єктів інфраструктури: нові дороги, дитсадки, дитячу поліклініку, нові корпуси шкіл, десятки кілометрів нових доріг. Поки ми відкривали нові об'єкти, по кожному з них Дмитрунь відкривав кримінальні справи. Будучи інструментом політичної боротьби наших опонентів, Дмитрунь має одне завдання – робити так, щоб влада Ірпеня боялася реалізовувати нові проєкти. Він натякає нам – тільки почнете щось робити, ми відкриємо нові справи. Це відверте залякування працівників ради, виконкому та комунальних підприємств", - наголосив перший заступник Ірпінського міського голови Олександр Маркушин, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Ірпінської міськради.

Аналізуючи дії прокурора Дмитруня, керівник юридичного відділу міськради Оксана Залужняк розповіла, що на сьогодні фактично паралізована робота юрвідділу: "В юрвідділі міськради працює лише декілька співробітників. Весь свій робочий час ми змушені витрачати на сотні судових процесів та численну кількість однотипних позовів прокуратури, представництво у десятках кримінальних проваджень проти працівників міськради та комунальних підприємств. При цьому, провадження за заявами ради закриваються наступного ж дня після їх відкриття без жодних слідчих дій. Ми змушені вносити заяви про злочини через рішення судів, а проти ради справи відкриваються з блискавичною швидкістю. Хіба це є неупереджена та об’єктивна робота місцевої прокуратури?".

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"З 2016 року, як я почав працювати в раді, тут постійно проходять обшуки. Вилучається тендерна документація, проєкти, бухгалтерія. Це не дає реалізовувати інфраструктурні об’єкти в Ірпені, вилучаються особисті речі співробітників (мобільні телефони, планшети, ноутбуки), які досі не повернені. Після голосувань на сесії почали викликати кожного депутата на допит, щодо пояснень їхніх голосувань. Що це, як не тиск на місцеве самоврядування? Під час тільки обговорення моєї кандидатури на посаду в.о. міського голови - секретаря ради мені почались дзвінки від слідчих щодо виклику на допит. А не встиг я вийти з сесійної зали, після обрання, як мені сказали, що проти мене вже відкрите провадження. Тому 13 листопада міськрада та виконком оголошують одноденний бойкот дій прокурора Дмитруня", - запевнив в.о. Ірпінського міського голови Андрій Літвинов.

"Як можна розвивати медицину та освіту, якщо прокуратура постійно робить виїмки документів? Ми вимушено відкрили на рік пізніше Ірпінський ліцей інноваційних технологій, бо прокуратура вилучила всю техдокументацію по ліцею. Не було жодного об’єкту освіти чи медицини, по якому прокурор Дмитрунь не дав вказівку "розірвати всіх". Сьогодні об’єктом їхньої атаки стала школа, для будівництва якої Ірпінь залучив інвестора. Про беззаконня з боку Дмитруня ми обов’язково повідомимо керівництво ГПУ", - додала заступник Ірпінського міського голови Юлія Устич.