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Все про:Зеленський (3534) МЗС (1947) Порошенко (9884) федералізація (13) Клімкін (1518) нормандська четвірка (662) Братущак (44) Єрмак Андрій (33) Формула Штайнмаєра (164)

 Логіка Путіна - "штовхнути" процес федералізації, а потім захопити південь України, - Клімкін. ВIДЕО

Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін розповів, чого очікувати від переговорів у "нормандському форматі", чим відрізняється міжнародна політика президентів Петра Порошенка і Володимира Зеленського, для чого насправді президенту Росії необхідний "особливий статус" окупованих територій Донбасу, про значення других переговорів у Мінську, а також, чому в Росії його вважають зрадником.

Про це дивіться в новому відеоблозі Олексія Братущака "Цензор Interview" на каналі Цензор.НЕТ.

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00:38 - Рубрика "Звірити годинники"

02: 58 - Асоціації до слова "Путін"

4:15 - Про поступки України для зустрічі в нормандському форматі

5:55 - "Я не вірю, що Путін готовий віддати Донбас на наших або компромісних умовах"

6:35 - "Путін у своїй стратегії успішний, щонайменше - частково"

7:07 - На жаль, деякі з наших європейських партнерів готові провести вибори на Донбасі за будь-яких умов

7:30 - "Не відкидаю, що ФСБ вже підготувала список кандидатів на місцеві вибори на окупованому Донбасі"

8:58 - "Меркель і Макрон зацікавлені вирішити проблеми, а Путін - створити нові"

10:20 - "Логіка Путіна в тому, щоб штовхнути процес федералізації України, а після цього його головною метою буде Південь"

10: 35 - "Створення квазінезалежної "Новоросії" навколо півдня України вирішить відразу кілька стратегічних проблем Путіна"

13:20 - Про зустріч з Володимиром Зеленським напередодні його інавгурації

15:04 - "Те, що я відчуваю, - Зеленського сьогодні штовхають до швидкого вирішення"

17: 25 - Про "червоні лінії" для Донбасу

19:10 - "Жоден регіон не повинен мати впливу на рішення країни щодо зовнішньої безпеки і економічної політики"

21:15 - "Я не бачу, щоб МЗС зараз реально впливало на вироблення, а головне - на ухвалення рішень"

24:46 - Про роботу МЗС при президенті Петрові Порошенку

26:15 - Хто був головним дипломатом - Клімкін чи Порошенко

28:00 - Про значення других переговорів у Мінську

28:55 - "Навіть тоді, вночі, французи і німці розуміли, що мінські домовленості ніколи не будуть виконані так, як там написано"

31:00 - Чи може Володимир Зеленський оголосити, що замість Мінська-2 потрібен інший документ?

33:30 - Про зміну ставлення європейців до Росії

37.35 - Про дипломатію Росії: "Вона грошова, а не ікряна, може, кому і дають банку ікри додатково. Це масова скупка, опт"

39:40 - Про ефективність російської дипломатії хабарництва

41:00 - Російські гроші в Україні завжди були ефективними

41:50 - Про причини повернення Віктора Медведчука в публічну політику

44: 08 - Про першу розмову із Сергієм Лавровим

47:13 - Як Лавров у Мінську пропонував пити горілку Клімкіну, Фабіусу і Штайнмаєру

48: 50 - Чому Павло Клімкін кинув папери в Сергія Лаврова

51:10 - Про розмову Петра Порошенка з Володимиром Путіним

52:40 - "Деякі з наших партнерів спочатку дуже переконували нас піти на поступки, мовляв ситуація дуже складна"

53:35 - Про спілкування з нині покійним постпредом Росії в ООН Віталієм Чуркіним

54:00 - "Чуркін не був до кінця переконаним у тому, що говорив з трибуни ООН"

57: 30 - Про батька дружини і його російські нагороди

58:30 - "Моя дружина не спілкується з батьком, для неї це - особиста трагедія"

59:30 - Чому росіяни вважають Клімкіна зрадником

1: 00: 50 - Як Штайнмаєр зрозумів, що російська та українська - таки дві різні мови

1:03:13 - Рубрика "Війна": Павло Клімкін згадує Володимира Рибака та Юрія Кульчицького.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3159102
 
   
 Топ коментарі
 
Відверто кажучи, я при призначенні Клімкіна був незадоволений
Росіянин з Курська все таки. Але на тлі Пристайка чи Єрмака Клімкін - геній
Я вчора прочитав на "Цензорі" новину, яка мене вразила в самісіньке серце
Виявляється найпопулярніший зарубіжний лідер у нас - Лукашенко
Ще є запитання, чому Зеля включає показушне пропісочування чиновників та інші пародії на Лу? При цьому наші громадяни, звісно, не знають, що Лукашенко - психічно хвора людина (мозаїчний психопат, садист і параноїк), який вбив своїх політичних опонентів ще наприкінці 90-х рр. Що він закомплексована потвора й кремлівська маріонетка. Мудрий український народ? Ні, стадо провінційних ідіотів!
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Дело Климкин говорит. Вон уже зебобы хотят призыв отменить. Отступаем все время, скоро признаем ордло в границах луганской и донецкой областей... Воду в крысм пустим. кароче работы не початый край!!! Логика Путина - "толкнуть" процесс федерализации, а потом захватить юг Украины, - Климкин - Цензор.НЕТ 8012
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За каждый маленький толчок
Платил он Зеле пятачок...
Логика Путина - "толкнуть" процесс федерализации, а потом захватить юг Украины, - Климкин - Цензор.НЕТ 2391
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Мовчання ДЛЯ Путіна: чому стратегія Зеленського веде до програшу України.



У п'ятницю українські дипломати, і не лише вони, мали всі підстави святкувати перемогу.Міжнародний суд ООН виніс проміжне, але дуже важливе рішення за скаргою України проти Росії щодо подій у Криму та на Донбасі. Його вагу складно переоцінити: тепер з'явилася гарантія принаймні часткової перемоги української сторони та першого доведення міжнародним судом відповідальності Росії за злочини, що сталися внаслідок її агресії проти України.

Але у тому тексті було також питання: чому перемога України лишила геть байдужим керівництво держави?

Адже для команди Зеленського подій у Гаазі немов не було. Відтоді минуло три дні - а Банкова досі зберігає мовчанку. Чи не єдиним відомством, яке публічно зраділо успіху України, стало МЗС - бо воно вело процес і ніяк не могло мовчати.
Складається враження, що чинна влада свідомо уникає згадки про цей суд, який має на меті покарати державу-агресора, державу-терориста. Ми маємо підстави стверджувати: це враження вірне.
Чи багато ви чули заяв президента Зеленського із засудженням Росії? Чи часто він вживає термін "агресор" щодо РФ? Чи доводилося чути категоричність у засудженні російських злочинів?
Не секрет, що відповідь на всі ці питання - негативна.
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Міжнародні процеси проти Росії є для нової команди на Банковій забороненою темою. В червні, коли трибунал ООН з морського права наказав Росії звільнити українських моряків, президент та його підлеглі теж тримали мовчанку.
Мовчить він і стосовно інших неприємних для Кремля тем.
Багато хто звертав увагу на те, що у публічних заявах про Донбас Зеленський уникає термінів "російська агресія" чи "окупаційні війська", віддаючи перевагу більш розмитим формулюванням - тим, які не викличуть напруження у переговорах з Москвою. Але це - не єдина заборонена тема.
Майже немає публічних заяв про "Північний потік-2". Нещодавніх подій у Бундестазі для Банкової немов і не було - хоча ми точно знаємо, що їм пропонували вийти із публічною заявою, щоби переконати німецьких депутатів не підтримувати проросійське рішення. Та сама історія - з німецькою дискусією про визнання Голодомору геноцидом тощо.
Варто зазначити: прямі звинувачення на адресу Росії від Зеленського все ж лунали, але за майже пів року на посаді президента це були лічені рази. Причому на початку президентського терміну він охоче критикував Кремль. Зокрема, у перші дні на посаді Зеленський навіть демонстративно заміняв слово "Росія" на "агресор", але потім критика припинилася аж до вересневого виступу на сесії Генеральної асамблеї ООН.
Нині мовчання поновилося.
Джерела "Європейської правди" підтверджують, що зміна риторики є вимогою Кремля.
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Так, за словами джерел, після кожної жорсткої заяви росіяни влаштовували "рознос" на неофіційних консультаціях із Києвом, попереджаючи, що, мовляв, наступна гостра заява поставить хрест на процесі повернення українських полонених. Причому рівень заяв, які долають "больовий поріг" росіян, із часом знижувався.
Саме тому Банкова почала зважувати публічні дії та рішення на предмет того, чи не образять вони Кремль.
І саме тому Володимир Зеленський дозволив собі повторити тезу про Росію-агресора лише після завершення першого обміну, та й то - лише коротко.
А далі почалися розмови про новий обмін. А Кремль знайшов ще одну чутливу для Зеленського тему: з'ясувалося, що шантаж зривом Нормандської зустрічі також непогано працює...
Чудово розуміючи всі аргументи президента та його оточення, "Європейська правда" вважає таке рішення не лише хибним, але й вкрай небезпечним для держави.
Адже відмова українського президента критикувати РФ (навіть якщо це відбувається через російський шантаж) дає потужні козирі європейським "друзям Путіна". І нинішнє поступове повернення РФ у "цивілізований клуб" це яскраво ілюструє.По суті, Київ власноруч ********** західний світ до компромісу із Кремлем - адже самі обираємо таку стратегію.

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Невже хтось доброго чекав від Зєлі сєпара і колобораста? На наших очах проходить нищення держави.
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Дело Климкин говорит. Вон уже зебобы хотят призыв отменить. Отступаем все время, скоро признаем ордло в границах луганской и донецкой областей... Воду в крысм пустим. кароче работы не початый край!!! Логика Путина - "толкнуть" процесс федерализации, а потом захватить юг Украины, - Климкин - Цензор.НЕТ 8012
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Я уже говорил ранее, что Апаршин заявил: война с Нароссией будет скоротечной 5-6 дней, потому нам не нужны ни призыв ни мобилизация, в то же время Польша наращивает численность армии в 2 раза, в странах Балтии и Швеции возобновился призов, Штаты выделили 20 лярдов на переорганизацию военной логистики в Европе.
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За каждый маленький толчок
Платил он Зеле пятачок...
Логика Путина - "толкнуть" процесс федерализации, а потом захватить юг Украины, - Климкин - Цензор.НЕТ 2391
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логика Соевых- захватить все грошики Украины... а то, Путин нападе...
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"Харьковчанин" собирающий по поддельным справкам мат. помощь обитателям ЛДНР? (каk писал censor)
Почем нынче справка для народа?
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***** напал еще в 2014. Ты не знал, кацарылый?
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"По данным российских источников, близких к администрации Президента России, основные концептуальные пункты предложений которые Россия собирается озвучить на заседании "нормандской четверки" следующие:
1. Конституционное закрепление "особого статуса " для территорий отдельных районов Донецкой и Луганской областей . В документе это называется "территории особой формы функционирования законодательства и государственной власти". Под понятие "особая форма" предлагается подвести закрепление в бюджете Украины отдельной статьи расходов по финансированию этих территорий, согласование формы налогообложения этих территорий, согласование формы общеобразовательных программ, функционирование политических партий и организаций, функционирование органов охраны правопорядка и судебной системы. Так же предлагается ввести квотированный принцип представительства этих территорий в Верховной Раде Украины.
2. Законодательное закрепление полной амнистии всем участникам вооруженных формирований ОРДЛО, всем участникам и организаторам выборов и референдумов.
3. Закрепление в законодательстве Украины функционирование трансграничной формы экономического сотрудничества по решению органов ОРДЛО.
4. Проведение выборов в местные органы после выполнения этих условий.
5. передача контроля за границей украинским подразделениям после проведения выборов.
Данный документ пока не утвержден Советом Безопасности РФ, но вероятность его утверждения очень высока. (Сообщение Группы внешнего мониторинга tZE inform)."

(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)

Это п*здец, граждане украинцы.
Это сдача Украины Кварталом.
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Обнуляются єти хотелки Кремля одним лишь требованием Украиньі о вьіводе российских войск и вооружений из ОРДЛО. Меркель и Макрон поддержат , а все остальное - потом.
И Путин сразу сдувается , вьіполнить єто ключевое требование по безопасности Минских соглашений он не сможет, физически.
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"...одним лишь требованием Украиньі о вьіводе российских войск и вооружений из ОРДЛО. ...И Путин сразу сдувается..."
Бгг.

Зе, це ти?
Україна почне лише вимагати, і ***** здується? Який простий шлях до закінчення війни! І як це до цього раніше ніхто не додумався? Лише геніальний Зе спромігся!
Насправді ***** вже давно впіймали на збитті Боїнга, а воно і досі "відморожується" - "нас там нєт", "ета нє ми, ета фсьо кієвская хунта". Ну і нам один відомий "патріот" пояснив, що з претензіями щодо виведення мРазєйських військ із ОРДЛО звертатися до ***** не варто:

Логіка Путіна - "штовхнути" процес федералізації, а потім захопити південь України, - Клімкін - Цензор.НЕТ 6322
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Задрали паникеры и порохоботы! Какая в ж..у разница, что хочет рашка? Нахрена ты это все публикуешь? Или мы идиоты и этого не знаем? Десятки раз сказано - пересказаны условия Украины на подписание Логіка Путіна - "штовхнути" процес федералізації, а потім захопити південь України, - Клімкін - Цензор.НЕТ 2523 Но нет, все едино, как попугаи пишете одно и то же, о капитуляции и прочее. Лишь бы попугать!
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Какой умный мальчик, а не при делах. Надо же.
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А зараз умненьки мальчики всі не при делах.., при делах зараз тупеньки завхози іхні родичи з 95 циркового батальону
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Какой тупорылый зеб, а при деле - пердит в лужу.Ну, и ому что
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Відверто кажучи, я при призначенні Клімкіна був незадоволений
Росіянин з Курська все таки. Але на тлі Пристайка чи Єрмака Клімкін - геній
Я вчора прочитав на "Цензорі" новину, яка мене вразила в самісіньке серце
Виявляється найпопулярніший зарубіжний лідер у нас - Лукашенко
Ще є запитання, чому Зеля включає показушне пропісочування чиновників та інші пародії на Лу? При цьому наші громадяни, звісно, не знають, що Лукашенко - психічно хвора людина (мозаїчний психопат, садист і параноїк), який вбив своїх політичних опонентів ще наприкінці 90-х рр. Що він закомплексована потвора й кремлівська маріонетка. Мудрий український народ? Ні, стадо провінційних ідіотів!
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А я розумна людина. Вчора на зустрічі з Віталієм Портниковим занотував цікаву тезу:
"Думка більшості далеко не завжди відображає істину. Якщо більшість помиляється, вона стає меншістю, адже помилкова думка 73% чи навіть 99% "важить" менше, ніж думка 1%, яка відображає істину"
Тому мені плювати на те, хто переміг на виборах. Я НЕ демократ і НЕ поважаю право "мовчазної більшості" нав"язувати свою волю пасіонарній меншості. Я (і такі як я) творять історію. У той час як виборці Зеленського чи Лукашенка сидять вдома і сьорбають борщ
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Такий православниі та РАПТОВО такий злий?
ну хто б міг подумати шо чим більша тварюка, тим швидше бігає по храмах і плазує перед "святинями" Логика Путина - "толкнуть" процесс федерализации, а потом захватить юг Украины, - Климкин - Цензор.НЕТ 2431
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Лукашенко називав себе "православним атеїстом" Логика Путина - "толкнуть" процесс федерализации, а потом захватить юг Украины, - Климкин - Цензор.НЕТ 6418
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"називав"(коли це було вигідно), а зараз стадо бігає по храмах, тож Лука - перший до лизання мощей Логіка Путіна - "штовхнути" процес федералізації, а потім захопити південь України, - Клімкін - Цензор.НЕТ 2709
це ж хитрозадий лис - він себе назвав би й православним сатанокатоликом, аби щось на цьому заімєть))
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Ну, не гони. При Порошенко популярность Лукашенко(в Украине) была еще выше.Да и при Ющенко, и Януковиче. Украинский народ всегда стоял за правду.
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Я памятаю, што Лукашэнка быў самым папулярным замежным палітыкам ва Украіне і раней. Але гэта гаворыць толькі аб узроўні глупства украінскага грамадства.
Ты натуральна добра ведаеш, што Лука - гэта калгасьнік і забойца
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Да рождает наша земля умных людей. Вам бы тоже надо перестать надеяться на олигархов, а избирать из народа,знающих их думы и чаяния.
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Дык якраз алігархі і прыводзяць да ўлады папулістаў тыпу Зяленскага. Альбо самі раздаюць грэчку. Ты лічыш, што Лукашэнка - не алігарх? Логіка Путіна - "штовхнути" процес федералізації, а потім захопити південь України, - Клімкін - Цензор.НЕТ 8261
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Так и есть. А то не зная хвалят этого инсультника лукаша, а он просто больной диктаторишка
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Нужно быстренько Кварталу ЛДНР с особым статусом в Украину "ре-интегрировать", а то РФ сроки поджимают.
Скоренько, быстренько действуйте Квартал, рысцой!
Для чего вас Кремль финансировал?
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Тут не надо быть академиком , чтобы это понимать . Все действия ******* , направлены лишь на федерализацию ( а по факту - расчленение Украины ) с дальнейшим планом по ликвидации её суверенитета и возвращению под -имперское крылышко. .С приходом к власти зекоманды , планы х.йла обрели "второе дыхание" .
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По данным российских источников, близких к администрации Президента России, основные концептуальные пункты предложений которые Россия собирается озвучить на заседании «нормандской четверки» следующие:
1. Конституционное закрепление «особого статуса » для территорий отдельных районов Донецкой и Луганской областей . В документе это называется «территории особой формы функционирования законодательства и государственной власти». Под понятие «особая форма» предлагается подвести закрепление в бюджете Украины отдельной статьи расходов по финансированию этих территорий, согласование формы налогообложения этих территорий, согласование формы общеобразовательных программ, функционирование политических партий и организаций, функционирование органов охраны правопорядка и судебной системы. Так же предлагается ввести квотированный принцип представительства этих территорий в Верховной Раде Украины.
2. Законодательное закрепление полной амнистии всем участникам вооруженных формирований ОРДЛО, всем участникам и организаторам выборов и референдумов.
3. Закрепление в законодательстве Украины функционирование трансграничной формы экономического сотрудничества по решению органов ОРДЛО.
4. Проведение выборов в местные органы после выполнения этих условий.
5. передача контроля за границей украинским подразделениям после проведения выборов.
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Это и есть капитуляция. Ни одно суверенное государство в мире не подпишет такой документ в отношении себя.
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Бабушки на рынке, торгующие семечками намного лучше тебя разбираются в таких делах. А ты был дебилом да так им и остался, хотя этого и не понял. Посмотри как себя держит Грищенко, но он умный это не для тебя.
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Грищенко - настоящий дипломат в отличие от картавого....
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Эй, Квартал, вы хоть следите за ситуацией в Израиле?
Вы уверены, что вам будет "тепло и спокойно" в Герцлии?
Потому что "Число выпущенных палестинскими боевиками по Израилю ракет достигло 50", как пишут СМИ.

Квартал, вас же в израильскую армию призовут, вам же откосить в Израиле не удастся, там же сборы: Логика Путина - "толкнуть" процесс федерализации, а потом захватить юг Украины, - Климкин - Цензор.НЕТ 5847
"В ВС Израиля военнослужащие, все лица рядового и офицерского состава, после окончания действительной службы могут ежегодно призываться на резервистские сборы (проходят службу в запасе, дословно - Активная резервистская служба («Шерут Милуим Паиль») на срок до 45 дней, до достижения ими (резервистами) возраста 45 лет." (Википедия)

Хидранту в Израиле еще 4 (!) года резервистом призываться, под 50 иранских ракет в день!
Квартал, а вы точно уверены, что вам (лично вам) выгодно именно сейчас сдать Украину? Логика Путина - "толкнуть" процесс федерализации, а потом захватить юг Украины, - Климкин - Цензор.НЕТ 5847
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Всё же непонятно: на что эта зелёная банда надеется ? Ей неизвестно чем закончил Имре Надь ?
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Капітанові Очевидність
О капітане Очевидність,
Забудь Сейшели і Шанхай,
Ямайкську й лондонську гостинність,
Не полишай наш бідний край!

Коли народ - в царі бандита,
Ти нас покинув, не сказав:
- Не дощ іде. Цієї миті
Господь на небі заридав!

- Бандит наплодить луп й погрози,
Зі сходу лунко вдарить ,,Град"
І по Писанню Божі сльози
Вам віділлються всемикрат!

Коли вождя знайшли між блазнів,
У мандрах був ти, не сказав:
- Сліпці! Із вас в пекельній лазні
Весь клуб рогатих реготав!

Молю, у грішний край вернися,
Гукни, щоб чули всі кутки:
- Не дурень той, хто помилився,
А той, хто плодить помилки!
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Он же безработный. Когда его уже изберут мэром Киева.
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Климка хороше осведомлен о планах своего хозяина Логіка Путіна - "штовхнути" процес федералізації, а потім захопити південь України, - Клімкін - Цензор.НЕТ 955
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***** - патологічно жадібна паскуда. Навіщо йому пів України? Своя земля напівпорожня стоїть. Шильність населення на рашці найменша ніж в багатьох країнах світу. Занедбані та покинуті села, захлялі містечка та райцентри. Навіщо йому Україна? Розбавити гнилу кацапську кров українськими генами? "спасітель", пля, "націїї".. Нації дебілів та дикунів.
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Дурачки которые верят что ***** хочет мира, скажите почему все кто на Рашке выступал на протестах *ЗА МИР* были арестованы и сидят в тюрьмах?
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Як би тут не було. А Клімкіну я більше вірю ніж сьогоднішнім діячам. Клімкін завжди поводив себе професійно і патріотично.
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в украинском вопросе некогда нельзя верить людям с руцкой фамилией
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Хорошо что в Украине остались еще здравомыслящие люди, разбирающиеся во внешней политике, а не одни зебилы и слуги народа !!!
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Климкин таки идиот. Теперь многое понятно, почему во внешней политике за 5 лет все просрали.
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Просрала коЗеломойкая моника нелоховна, причём за первые 100 дней и не только во внешней политике, а главное зделала ОНА это намеренно. А идийот таки вы.
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