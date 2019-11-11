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 Політика України, Події
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Все про:декларація (590) журналістика (921) розслідування (1572) Бігус (45) Дубінський (31)

 Родині "слуги народу" Дубінського належать 24 квартири та 17 автомобілів, - Bihus.info. ВIДЕО

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський заявив, що буде декларувати своє майно навесні 2020 року.

Журналісти проекту Bihus.info вирішили допомогти йому зібрати інформацію про нажите, передає Цензор.НЕТ.

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Автори розслідування з'ясували, що депутат і його сім'я володіють солідним автопарком і десятками квартир. На питання про Мазератті, записаної на його матір, Дубінський заявив, що "мама любить швидкість". На питання, звідки у нього стільки грошей, Дубінський відповів журналістці, що вона "не така талановита", як він.

"Мама любить швидкість!" - сказав Дубінський у відповідь на питання про люксові авто.

У пенсіонерки і нардепа 17 автомобілів - серед яких Maserati і колекція Mercedes.

"А ще мама Дубінського, схоже, не любить жити в одному місці довше доби, бо нерухомості в неї - аж 20 об'єктів! І більшість з'явилася перед парламентськими виборами, коли її син пройшов із "Слугою" в Раду. Разом ця вся розкіш обійшлася мамі й Дубинському в 2,5 мільйона доларів. У сумі виходить такий списочок:

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- 24 квартири (~: 2000 м² площі),

- 70 соток землі,

- 17 автомобілів (і це далеко не Ланоси!),

- 2 будинки", - повідомляють розслідувачі.

Родині слуги народу Дубінського належать 24 квартири та 17 автомобілів, - Bihus.info 01

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3159069
 
   
 Топ коментарі
 
Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 6 ч.6 часов назад



Знаете, в чем разница между властью в Украине 2014 и 2019? Первая не оправдала лучших ожиданий. Вторая превосходит худшие.
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и вот этот Урод, запрещает нам ковыряться в носу!
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Эти журналисты прежде чем публиковать данные в стиле обвинений должны были выяснить и источники доходов. Если такие шныркие и умные, то все могли бы для себя открыть. А так создали пасквиль на человека и потирают руки вместе с порохоботским кодлом.
Во-первых, он двадцать лет занимался бизнесом, а может и сейчас продолжает. Сам иногда вспоминал и другие рассказывали. Вот эти пишущие шнурки выяснили, что это за бизнес и сколько он мог в нем заработать?
Во-вторых. Он никогда не занимал никаких государственных должностей, не был ни у газовой, нефтяной, угольной, электрической, таможенной и так далее кормушек, то есть никакой грабеж народа и коррупцию ему никак не припишешь. В отличие от пети мародера и его прихлебателей, которые уже потихоньку валят из страны, и знают, почему валить надо.
Так что пишущие шнурки, не путайте вещь с пальцем.
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кацапский чукча ты сам себе противоречишь - нардеп не может быть бизнесменом и нардепы по закону не могут заниматься бизнесом! во-вторых ты посмотри внимательно что ты пишешь - типа петя мародер и прихлебатели потихоньку валят из страны а на из место заступают новые мародеры и прихлебатели дубинские.... если он (твой чесный дубинский)такой умный и продвинутый еврей то на фига он полез на эти галеры? занимался бы дальше своим бизнесом. что? его просто поросили? да ну на х! никогда не поверю! значит моня захотел иметь еще больший гешефт! так чем он отличается от пороха и прихлебателей? и таких слуг изи каломыйского очень много... хоть бы постыдились!!!! всетаки это неизраиль в экзиле а Украина!
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Кацап. Вали за поребрик к своему пуйлу и там выполняй его задания писать всякую фуйню без всякого смысла.

Тебе же сказано, что Дубинский ничем государственным не управлял. Или ты вообще тупой? Иди свою тупизну своему пуйлу доказывай, а не мне, гражданину Украины, ненавидящему петю мародера и всякую порохосрань, доведшую страну до ручки.
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Долбоепы это не машины а тупо автохлам, пусть даже доделанный но это вполне может позволить человек чья ЗП тыщ 30-40 дол в месяц, да даже меньше это так ко всему прочему. Ну реально жалкое зрелище, если макать то уже по-взрослому надо
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ну ты то сам видать Ротшильд? раз 30-40 тыщ баксов для тебя фигня и мазерати автохлам?
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*****, открой авториа и посмотри сколько там стоит такой Мазеррати 2006 года выпуска.... посмотрел? Тыщ 20+. Если своего ума не хватает пользуйтесь доступными источниками чтобы как-то анализировать информацию. Вешают вам как лохам... Дубина мудак ещё тот, но в контексте этого дерьма можно только констатировать что беня платит в конверте, как и тебе скорее всего.
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Урод а кто тебе сказал что у него мазерати 2006 года а мерседесы не брабусы или амг. ты чо пингвин у него вигараже свечку держал или ты сам и есть дубинский? а лошара?
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Наверняка у него охрана тоже от Коломойского.
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Капитализация всего что вы нашли максимум 2-3 млн долларов. Куку ипланы это предмет обсуждения? Он на госслужбе только пару месяцев, в чем вопросы? То что Беня хорошо платит своим псам? Вы жалкие людишки такое обсуждать у вас миллиарды Петя и команда пздила а вы обсыкаетесь неудачники
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ну тогда объясни зачем этот умный и продвинутый бизнесмен полез в нардепы?
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А ты в нардепах хочешь видишь только нищих? Так был опыт казак Говрилюк, и что? Говорят правда уже богатый человек, но то такое.
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Абсолютно верно. Нужно эту порохосрань, которая распространяет фейковые манипуляции против зе, нужно давить как тараканов.
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И каким макаром, можно честно заработать такое состояние, да брешет в наглую этот чёрт рогатый.
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