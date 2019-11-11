 Родині "слуги народу" Дубінського належать 24 квартири та 17 автомобілів, - Bihus.info. ВIДЕО

Журналісти проекту Bihus.info вирішили допомогти йому зібрати інформацію про нажите, передає Цензор.НЕТ.
Автори розслідування з'ясували, що депутат і його сім'я володіють солідним автопарком і десятками квартир. На питання про Мазератті, записаної на його матір, Дубінський заявив, що "мама любить швидкість". На питання, звідки у нього стільки грошей, Дубінський відповів журналістці, що вона "не така талановита", як він.
"Мама любить швидкість!" - сказав Дубінський у відповідь на питання про люксові авто.
У пенсіонерки і нардепа 17 автомобілів - серед яких Maserati і колекція Mercedes.
"А ще мама Дубінського, схоже, не любить жити в одному місці довше доби, бо нерухомості в неї - аж 20 об'єктів! І більшість з'явилася перед парламентськими виборами, коли її син пройшов із "Слугою" в Раду. Разом ця вся розкіш обійшлася мамі й Дубинському в 2,5 мільйона доларів. У сумі виходить такий списочок:
- 24 квартири (~: 2000 м² площі),
- 70 соток землі,
- 17 автомобілів (і це далеко не Ланоси!),
- 2 будинки", - повідомляють розслідувачі.
Во-первых, он двадцать лет занимался бизнесом, а может и сейчас продолжает. Сам иногда вспоминал и другие рассказывали. Вот эти пишущие шнурки выяснили, что это за бизнес и сколько он мог в нем заработать?
Во-вторых. Он никогда не занимал никаких государственных должностей, не был ни у газовой, нефтяной, угольной, электрической, таможенной и так далее кормушек, то есть никакой грабеж народа и коррупцию ему никак не припишешь. В отличие от пети мародера и его прихлебателей, которые уже потихоньку валят из страны, и знают, почему валить надо.
Так что пишущие шнурки, не путайте вещь с пальцем.
Тебе же сказано, что Дубинский ничем государственным не управлял. Или ты вообще тупой? Иди свою тупизну своему пуйлу доказывай, а не мне, гражданину Украины, ненавидящему петю мародера и всякую порохосрань, доведшую страну до ручки.