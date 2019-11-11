 Момент смертельної ДТП на київських Позняках, коли лексус збиває пару молодих людей, і гине дівчина. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, запис з камер відеоспостереження виклав у фейсбуці Влад Антонов.

Автор зазначив: "Відео моменту смертельної ДТП у Києві на Бажана біля метро "Оскорки", де нетверезий (?) водій лексуса на високій швидкості врізався в Рено і збив пару пішоходів.

Дівчина померла на місці. Хлопець госпіталізований, жити буде. Відео передано слідчим.

Шукаємо свідків! Якщо бачили момент зіткнення з Рено, пишіть, 0937713333"

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