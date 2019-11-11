 Момент смертельної ДТП на київських Позняках, коли лексус збиває пару молодих людей, і гине дівчина. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, запис з камер відеоспостереження виклав у фейсбуці Влад Антонов.
Автор зазначив: "Відео моменту смертельної ДТП у Києві на Бажана біля метро "Оскорки", де нетверезий (?) водій лексуса на високій швидкості врізався в Рено і збив пару пішоходів.
Дівчина померла на місці. Хлопець госпіталізований, жити буде. Відео передано слідчим.
Шукаємо свідків! Якщо бачили момент зіткнення з Рено, пишіть, 0937713333"
страшно дивитись на останні хвилини життя людини..
Суды по таким делам и с такими доказательствами должны длиться не больше месяца.
Как можно ждать, что у населения будут высокие нравственные принципы?
Который год слышно блеяние, что в Киеве поставят видеокамеры, хотя бы на сложных перекрестках и начнут фиксировать нарушения с огромными штрафами. Но нет. Это лишь сказки от Авакова для наивных налогоплательщиков.
Значит снова Дронов... Теперь на Рено...
Пока не приехала купленная полиция с адвокатами.
Покарання має бути 15 років, як за вбивство, Треба також негайно міняти судові підходи.
Не зрозуміла влада, до чого може дійти. На місці вб'ють і закопають, а винних не буде.
Жалко невинні люді постражлали з за е#аната за кермом!!!
Бо якість дороги випереджує розумові здібності водіїїв.
Мои соболезнования родным.