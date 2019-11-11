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Все про:ДТП (2608) Київська область (1056) патрульна поліція (942)

 Через зіткнення з легковиком маршрутка влетіла в приватний двір під Києвом, - патрульна поліція. ВІДЕО камер спостереження

У селі Петропавлівська Борщагівка Київської області легковий автомобіль зіткнувся з маршрутним автобусом, в результаті чого останній влетів у приватний двір.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив пресцентр патрульної поліції в Київській області на своїй сторінці в фейсбуці.

"Сьогодні, близько 11-ї ранку відбулася автопригода на вулиці Авіаторів,27 за участю трьох транспортних засобів: Opel Astra, ВАЗ 2101 та РУТА.

За попередніми даними аварійну ситуацію створив водій лекової Opel Astra, коли переїжджав вулицю зліва на право по ходу руху автомобіля ВАЗ 2101. Водійка ВАЗівки змогла зманеврувати та оминути Opel. Проте, скоїла зіткнення з автобусом, який рухався зустрічною смугою. Внаслідок автопригоди постраждав водій автобуса та водійка ВАЗ, які госпіталізовані до лікувального закладу.

В салоні легковика перебувала ще дворічна дитина в автокріслі, яке її й врятувало від травмування. А в автобусі окрім водія перебувала жінка з 12-річною дитиною. На місці пригоди їх оглянули лікарі та надали медичну допомогу.

Наразі всі обставини події з’ясовує слідство", - повідомили в поліції.

Також читайте: 21-річний водій Lexus, який на смерть збив на тротуарі 20-річну дівчину в Києві, був п'яним, - поліція. ВІДЕО (оновлено)

Через зіткнення з легковиком маршрутка влетіла в приватний двір під Києвом, - патрульна поліція 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3159016
 
 
 Топ коментарі
 
А овца на меркельском Опеле, которая еле-еле разворачивалась через встречную полосу, не уступая никому движение, что решила???
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Ну ты же "вумный как утка", раз на лету двоих водителей сразу определил, а третьего почему то не стал? Чё та подозрительно... ЭТО ТЫ БЫЛ В ОПЕЛЕ?!?!
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Овца на говёных путинских жигулях тормозила и её занесло на встречку,а овца на путинской газели,тоже без нормальных тормозов и рулевого управления, решила,что лучше всего в данной ситуации въехать во двор частного дома.
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А овца на меркельском Опеле, которая еле-еле разворачивалась через встречную полосу, не уступая никому движение, что решила???
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Спроси у неё,что ты мне этот вопрос задаешь,ты болван или идиот?
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Ну ты же "вумный как утка", раз на лету двоих водителей сразу определил, а третьего почему то не стал? Чё та подозрительно... ЭТО ТЫ БЫЛ В ОПЕЛЕ?!?!
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Слабые оправдашки,лоховатые,ты опять показал себя глупым ничтожеством.
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Иди в свою засрашку и не забывай - путин педофил.
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Ты про это помнишь, а ПДД совсем забыл. Или ты их вообще не знал?
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Плохо изворачиваешься,путинец,и почему стесняешься своей замечательной власовской тряпки?
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На цензоре нет флага УССР. Поэтому беру что дают.
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Здесь никто ничего не даёт,тебе стыдно находиться под путинской власовской тряпкой.
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Ещё как стыдно,это же очевидно,страна граждане которой не уважают свой флаг обречена на распад.
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Да мне плевать что ты уважаешь,мы говорим что ты НЕ уважаешь нынешний российский флаг под цветами которого героически сражалась армия генерала Власова и его славная Русская Освободительная Армия.
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Отнюдь. Мы говорим о том что на цензоре не выдают флаг УССР. Но вы постоянно увиливаете от ответа. Почему флаг БССР тут есть, а флага УССР тут нет???
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Отнюдь. Флаг БССР тут выдают. Почему нет флага УССР?
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она путинском опеле була, шо приїхав з калининградського цеху.
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Вполне возможно,три идиота на трех путинских машинах встретились на украинской дороге.
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Заберіть говномаршрутки з вулиць та доріг! Ця Рута навіть не гальмувала після зіткнення, не змогла зупинитись на місці після ДТП її тільки унітаз на газоні зупинив, водій боявся кермом крутити та на гальмо тиснути щоб вона не перекинулась, бо вона перекидається від будь якого руху керма чи натискання гальма на дорозі, або гальма просто не працювали! Якби в таке ДТП потрапив автобус, він би не змінив курс, зупинився б на місці ДТП, пасажири не отримали б травм та переломів!
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А хто купляв оце лайно, цє при Пороху чи при Зеленському?
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офигеть! !!!
почти по дорожке пошел... гусака сбил (про ворота молчу)
хорошо, что все живы...
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в салоне какой легковушки біл ребенок? Єто что, заметка-рєбус? Какой приз?
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