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 Політика України
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Все про:допит (538) СБУ (4877) Антитерористична операція (4989) Лапін (20)

 Мене і моїх солдатів допитує СБУ у справі про загибель громадян РФ у бою під Луганським аеропортом у 2014 році, - Лапін. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Екскомандир штурмової роти батальйону "Айдар" Ігор Лапін розповів, що під час боїв за луганський аеропорт в 2014 році його воїни захопили в полон поранених російських найманців, один із яких пізніше помер від завданих у бою поранень. Служба безпеки України, за словами Лапіна, розслідує справу про вбивство російських найманців і викликає на допит його колишніх підлеглих.

Про це Лапін написав на своїй сторінці в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Лапін нагадав, що батальйон "Айдар" 20 липня 2014 -го  отримав наказ прорвати блокаду луганського аеропорту, де їм назустріч вийшов російський десант.

"Ми цю блокаду прорвали ... У цьому бою були взяті в полон бандити, найманці РФ і окупанти. Після першого зіткнення десь 12 осіб ми взяли полонених. Серед них було три або чотири поранених - хтось важче, хтось легше", - повідомив Лапін.

Також читайте: "Іду на допит в СБУ з приводу убієнних мирних московських людей під час прориву блокади Луганського аеропорту в 2014 році", - Лапін. ФОТО

За його словами, поранених відправили до медиків після закінчення бою, однак ще під час нього Лапін передав для одного з найманців РФ анальгетик буторфанол.

Ексайдаровець розповів, що вже в лікарні цей поранений, Роман Білібін, помер, потім проводили ексгумацію його тіла, "не знаю, за чиєю заявою, в рамках якої кримінальної справи". Далі його тіло передали в ОРДЛО.

"Мабуть, з нього зробили великомученика, і на сьогодні маємо кримінальну справу про вбивство громадян РФ. До речі (він був. - Ред.) з Москви", - підкреслив Лапін.

За його словами, його колишніх підлеглих тепер викликають на допити.

"Колись наші жінки чекали нас з війни, зараз вони чекають нас з допитів у СБУ", - додав Лапін.

Мене і моїх солдатів допитує СБУ у справі про загибель громадян РФ у бою під Луганським аеропортом у 2014 році, - Лапін 01
Мене і моїх солдатів допитує СБУ у справі про загибель громадян РФ у бою під Луганським аеропортом у 2014 році, - Лапін 02
Мене і моїх солдатів допитує СБУ у справі про загибель громадян РФ у бою під Луганським аеропортом у 2014 році, - Лапін 03
Мене і моїх солдатів допитує СБУ у справі про загибель громадян РФ у бою під Луганським аеропортом у 2014 році, - Лапін 04
Мене і моїх солдатів допитує СБУ у справі про загибель громадян РФ у бою під Луганським аеропортом у 2014 році, - Лапін 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3159006
 
 
 Топ коментарі
 
Зебилы, вы продали собственных солдат.
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Зі стенограми допиту повіреного у справах США в Україні Вільяма Тейлора.

"І тоді Єрмак та Новіков вийняли свої мобільні телефони та відкрили фотографії своїх родичів - там були брат і двоюрідний брат, які були вбиті чи поранені на Сході".
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2019/11/7/7102737/

Єрмак радник, Новіков позаштатний радники Зеленського.

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зебилоиды, барахло ваш жиденок в роли президента... ни-ког-да не получится из него государственный муж, или хотя бы что-то, напоминающее политика. Компания сивохи и жеки лысого - вот его уровень. Как можно было привести во власть эту беспринципную, мягкотелую, глупую и необразованную узеленскую труппу... Зебилы, он, этот жиденок, - ваша полная оценка и кара...
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не понимаю, ну даже если он признается что застрелил этого рашасобаку и потом добавил контрольный в голову - какие претензии? Наоборот, пусть СБУ его наградит.
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Лапин это ещё тот воин ,только все свои подвиги он в основном совершил заседая в зРаде а не в окопе ... Мене і моїх солдатів допитує СБУ у справі про загибель громадян РФ у бою під Луганським аеропортом у 2014 році, - Лапін - Цензор.НЕТ 8412
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ну а ты николаевец в это время покупал ворованный сахарок и топливо...
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А твоя жена проститутка ..
И ДОКАЖИ ОБРАТНОЕ ???
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ну суд же в Гааге взял на рассмотрение дело Украина против России ... Там же россияне больше 600-т страниц "аргументов" подали про то что их там не было ... там же серьезнейшая юридическая война началась ... россияне же перевирают абсолютно все доказательства украинской стороны ... нужно максимальное количество доказательств с нашей стороны .. сейчас будут многих просить уточнить свои показания еще со времен 2014-го ...
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Документы для суда были подготовлены при пятом Президенте Украины, при полшестого их начнут изымать. Эта история уже была когда-то с Газпромом, при Яныке направили в суд самых слабых юристов/ чтоб не дай бог не обидеть столь уважаемую организацию.
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со своими бредовыми идеями идите к психиатру ... честное слово .. порохоботы уже шо кремлеботы ...
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это просто опрос, как и моряков

«ГБР не расследует ни единого уголовного дела по пересечению моряками Керченского пролива. Мы лишь выясняем, были ли нарушения со стороны руководства Украины, которые привели к эскалации конфликта и дальнейшего введения военного положения».за переход из одного порта в свойже порт военными судами должен оказывается отвечать президент
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Вы же были депутатом,почему допустили,что там порох с ввх-понаподписывали в Минске.Теперь пожинайте.
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По мере того , как Порошенко ненавидят , поливают грязью и ложью , - росцийсские "сми", росцийсские и как бы " украинсские " "блогеры"...- я думаю что он уступает только С. А. БАНДЭРЕ.
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А кто ответит за то, что под лейбой 'минские договоренности' выполняется то, что никто никогда не подписывал?
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Кацап зі зброєю на території будь-якої країни має бути ЗНИЩЕНИЙ без найменших юридичних прцедур. В ідеалі - повішений у публічному місці.
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наша влада з цим не погоджується.
такі часи настали....
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***** зеленський з йього паханом кремлівським!!!
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а ПРО ЭТО сбу НЕ ИНТЕРЕСНО

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ГлавнаяПолитикаУкраина
2289 - 09.11 Россия готова свою электроэнергию даже бесплатно давать, лишь бы посадить Украину на крючок, - Кошарная

Директор по коммуникациям Ассоциации "Украинский ядерный клуб" Ольга Кошарная возмущена нарастающим потоком электроэнергии из России, который наносит удар по украинской энергетике. "Россия готова свою электроэнергию даже бесплатно давать, лишь бы посадить Украину на крючок.
Они демпингуют, и с их низкой ценой тяжело конкурировать. Ночью 5 ноября импорт составил уже более 1,2 МВт. Глава "Энергоатома" Юрий Недашковский вчера на форуме сказал, что наш "Энергоатом" обязали 90% производимой электроэнергии продавать по 56,6 коп. Это так называемое выполнение специальных обязательств по поддержке низкой цены для населения, операторов системы передач и системы распределения. Но даже те 10% электроэнергии, которые "Энергоатом" имеет право продавать, перебили цену РФ", - отметила Кошарная в комментарии изданию "ГОРДОН".
По ее словам, от импорта электроэнергии из России пострадает не только частный ДТЭК, но и государственные генерирующие компании. "У нас получается, что импорт из РФ задействован только для борьбы с ахметовским ДТЭК. Но пострадают от этого в итоге госкомпании. Сейчас у нас из 15 энергоблоков работают 11 - на четырех идут ремонтные работы. Но когда все блоки заработают, "Энергоатом" будет готов давать 92 млрд кВт-ч в год (сейчас дает 82). Что дальше? Этот импорт из РФ будет вытеснять базу украинских атомных станций и нанесет удар по государственной компании, на которую и так возложили социальные обязательства", - подчеркнула Кошарная.
Импорт из РФ после четырехлетнего перерыва стал возможен вследствие внесения правки в принятый 18 сентября закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии". Инициатором правки был член фракции "Слуги народа", руководитель комитета ВР по вопросам энергетики Андрей Герус.
Член комитета Алексей Кучеренко утверждал, что правка Геруса внесена с нарушением регламента Рады. "Українські новини" 2 октября сообщили, что первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта была отображена на сайте НЭК "Укрэнерго" 1 октября.
По информации источника агентства на рынке, импортером выступает связанная с бизнесменом Игорем Коломойским компания "Юнайтед Энерджи". По данным портала ExPro, среднесуточный показатель импорта электроэнергии из РФ в октябре составил 4,12 млн кВт-ч, а 1-3 ноября вырос до 12 млн кВт-ч. Портал подчеркивает, что импорт растет, несмотря на заявление Геруса о его убыточности.
Эксперт Украинского института будущего Андриан Прокип сообщал в Facebook, что в ночь на 5 ноября в объединенную энергосистему Украины из Беларуси и России импортировали 1,216 МВт, при этом впервые были ограничены мощности возобновляемых источников энергии. По мнению первого заместителя председателя Всеукраинской энергетической ассамблеи Юрия Саквы, импорт электроэнергии из России угрожает безопасности украинской энергосистемы. Согласно информации Минэнергоугля, доля Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" в общем объеме производства электроэнергии в первом полугодии 2019 года составила 53,4%.
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Ренуться можно.
Зебил и его кодла, похоже, нащупывают предел терпения украинцев?
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Мы эту блокаду прорвали... В этом бою были взяты в плен бандиты, наемники РФ и оккупанты. После первого боестолкновения где-то 12 человек мы взяли пленных.

Отлично. Сколько из 12-ти было оккупантов из РФ? Почему их не предъявили миру как доказательство?
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Я не знаю, может и не надо. Но думаю что нужно.
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в мире ну ни кто не знает про отпускников или это для тебя откровение ?
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Вбивати полонених не можна... можна не брати в полон. Але сам по собі факт відкриття такої справи є черговим доказом участі Московії у війні на Донбасі.
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Наемников и террористов в плен не берут. Ето во всем мире известно. Рашка своих солдат не признает значит они не подпадают под женевскую конвенцию и относятся к террористам.
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Якщо це правда, то ДБР - філіал ФСБ в Україні.
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Всього цього не було б якби Петя -барига в свій час війну назвав війною, розірвав з Рашою дип відносини і перестав (не лише він) заробляти гроші на цій війні, ведучи бізнес з Росією. А так Росія для світу виступає як посередник і для міжнародного співтовариства її громадяни на Донбасі не терористи-найманці а миротворці і тому в принципі все логічно: вбили мирного жителя Росії-відповідайте. Не бачу бажання команди Зеленського, в якій явно проросійський уклон, змінити цю ситуацію зараз.
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вазелиновая проститутка на глазах у всех продает страну кремлю. а виноват порох. как же вам мозги за 6 лет зарлали, лопатой не выбьешь.
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интересно,фсбу уже не стесняясь допрашивает украинских граждан в интересах соседней страны..
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Отак і виглядає контрреволюція.Дід Симон вже нам пророкував про воші та гниди.Нічому не вчимося браття.А ці так звані правоохоронні органи це зрадники,вони будуть служити любій владі,но не свому народу.
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Максим как тебе сказать юридически у нас не война а антитеррорестическая операция. Ты еще расскажи тут про войну
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Я всегда говорил, не берите козломордых в плен потом проблем не оберетесь. Пристрелили и и прикопали в ровчаке.
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Це СБУ робить па просьбе каллег из МВД ЛНР ?
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А говорили что гражданская война. А что делали дохлые кацапы в Украине? Из росийских кладбищ поприлезали через границу? Если СБУ официально признает что ети были дохлые кацапы то ето только означает росийское военное вторжение или росийский терроризм. И все притензии нужно предьявлять кремлю а не нашим солдатам.
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Туризм? И у него нашли в кармане документ в котором указано что он пересекал официально границу с Украиной? Мене і моїх солдатів допитує СБУ у справі про загибель громадян РФ у бою під Луганським аеропортом у 2014 році, - Лапін - Цензор.НЕТ 5602
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А по какой статье проходит обстрел градами Луганского аэропорта с территории России? По статье "божья роса"?
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О том, что займутся в первую очередь добровольцами, развязавшими "гражданскую" войну я писал ещё в конце января начала февраля этого года. Меня спамили даже "порохоботы", называя консервой.
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Хтось ще сумнівається ХТО прийшов до влади?
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а что делало ото...ихтамнетское... под Луганском?
его наверное выкрали из рашки и привезли сюда насильно, ткнув в руки оружие и заставив убивать?
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Приїхали боротися з владою Порошенка?
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Раша излагает версию что он волонтер приехал с инсулином его впоймали айдаровцы и убили.
Что то СБУ нас вводит в заблуждение про теракт.
Из рашки поступил запрос на помощь в виде допроса.
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Я уже писал месяц назад о том что мусара Северодонецка закрыли все уголовные дела в отношении коллаборационистов ОРДЛО.
Ждемс ПРИЛЮДИЙ.
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А что за теракт у них 20 июля произошел в г.Счастье?
Никаких проишествий кроме отключений электростанции в ручном режиме не было.
Северодонецкие могли возбудить дело как теракт а подозреваемые будут айдаровцы.

Вопрос причем здесь этот Билибин со своей эксгумацией?
Значит идет следствие по его убийству и был запрос из рашки.
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В країні,де під час війни голосують за прихільників агресора--немає майбутнього Був один президент--Прошенко, який для встановлення незалежності України,а також вступив в боротьбу проти вічного поневолювача росію пять років аббріхувався (і ************ зараз),навішували всіх собак,обливали лайном--бо не став на коліна перед путіним. В країні яка голосує, за секретаря КПРС, двічі зека, парторга, клоуна--приречена на ганьбу і нищенське життя. Але є патріоти і державникі яких не зламали ні тюрми. ні вбивства. Дебіли--думать не можуть.
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Основна ціль всіх цих манців знищити саму можливість опору.
Тепер при вторгненні кацапні кожен має задуматись, - а чи варто воно взагалі піднімати зброю на захист країни.
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https://youtu.be/bmVyA82LvGM посмотрите будете в шоке
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Кремлівська мантра про "громадянську" війну в Україні продовжує жити далі. Нинішня влада України має дати сигнал суспільству про те, що вони відмежовуються від цієї мантри якнайскоріше. Інакше буде біда. Російсько-українська війна йде вже шостий рік, проте чомусь військовиків, які брали участь у ній тягають на допити про вбивства громадян московії. Як ці "громадяни" опинилися в центрі блокування на території України саме в розпалі війни? Всім зрозуміло, що це кремлівські найманці для початку військових дій проти України. І заслужили те, на що не розраховували. Адже війна міждержавна, а не громадянська. Війна і люди в ній виконують політичні вбивства. Отже, війна-це збройна політика. Слава Україні!
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Расскажите семьям погибших и бойцам, которых пытали, что мы один народ, - Федина https://www.youtube.com/watch?v=6xEGYzGVKOk
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Закономерно, но все самое херовое еще впереди...
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Ага! Уже допытывают украинских воинов?
И кто же захватил СБУ?
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Конечно барыги Порошенко уже нет, как зачищены и другие барыги-украинцы. Теперь можно защищать и других украинцев?
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Дорога открыта.
Русским нацистам развязаны руки. Можно защищать зачищать украинцев защищавших Украину.
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Товариство, вдумайтесь, вбивстао "расійськіх мірних жітєлєй" зі зброєю в руках на території України. Це що?
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Где реакция однопартийцев Лапина Яценюка, Авакова, Турчинова?
Им плевать на судьбу своего партийца, человека, защищавшего Украину?
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Само, что исторически естесно то, что русонацисты, проникшие в органы, будут с особой тщатой преследовать и карать именно русских... которые по своей доброте (наиву) встали на защиту украинцев.

(по свидетельству моего деда именно власовцев красные русские командиры убивали с особой жестокостью)
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през малорос,а сбу переформатовується на співпрацю з фсб як це було за януковича?добробатів почнуть росії видавати?
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С чего начали свое действо деятели проникшие в СБУ? Начали искать компромат на участников АТО.
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Граждане РФ просто ожидали самолета в аэропорту? что конкретно они расследуют?
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Може їх там в "н.б следа... та " самого тру... ТОГО? Бо апетити будуть рости.
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Какие же мрази зелебыдло всё руководство вся власть перешла в руки врага вот кого надо уничтожать и бороться , кацапы это пол беды . Настоящаяя беда уже пришла в дом.Гнида сидит у власти и рассправляется с патриотами . Слава героям , смерть врагам и предателям, всем гнидам внутри Украины.
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ХОЛУЇ І ГУБОШЛЬОПИ ...

Нас мають захищати ЗСУ , допомагати США та Євросоюз !

Може - ГРОМАДА має захищати добровольців які зупинили окупанта !

Не країна Україна , а добровольчі загони + волонтери зупинили окупанта -- 20 000 посаджено при Порошенко !

Шо , не знали ! ?

Нити , нити , нити ...

Усі злочини в світі -- можливі дякуючі байдужим громадянам !

я пишався майданівцями , добровольчими загонами -- вони герої і звичайно треба хлопцям допомогти !

СБУ -- перше кого мають перевіряти на співпрацю з ФСБ !

Кацапи - гівно , а не вояки !

Як тільки була серьозна відповідь - запрошували ОБСЄ (70 % складу з РФ ) і мінські перемовини ... гівно !

Україна має велику міссію - звільнити Людей на РФ від від скажених мутантів !

Маємо закінчити війну у Москві + заборонити звільненим мати армію min 100 років !
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Ну здох кацап. Ну і що. Так я не зрозумів куди визивали захисника в ФСБ си СБУ?
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Если зеленские "объединят" Украину с ордло, с особым статусом и т.д., то работники прокуратуры ордло, местная милиция из боевиков, мгбешников, будут вызывать на допросы всех участников АТО.
Это вызовет кровавую бойню.
Белобелетники идут "правильным" путём.
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нужно выяснить обстоятельства дела по закону. и нечего истерить.
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