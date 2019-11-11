 Мене і моїх солдатів допитує СБУ у справі про загибель громадян РФ у бою під Луганським аеропортом у 2014 році, - Лапін. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це Лапін написав на своїй сторінці в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
Лапін нагадав, що батальйон "Айдар" 20 липня 2014 -го отримав наказ прорвати блокаду луганського аеропорту, де їм назустріч вийшов російський десант.
"Ми цю блокаду прорвали ... У цьому бою були взяті в полон бандити, найманці РФ і окупанти. Після першого зіткнення десь 12 осіб ми взяли полонених. Серед них було три або чотири поранених - хтось важче, хтось легше", - повідомив Лапін.
За його словами, поранених відправили до медиків після закінчення бою, однак ще під час нього Лапін передав для одного з найманців РФ анальгетик буторфанол.
Ексайдаровець розповів, що вже в лікарні цей поранений, Роман Білібін, помер, потім проводили ексгумацію його тіла, "не знаю, за чиєю заявою, в рамках якої кримінальної справи". Далі його тіло передали в ОРДЛО.
"Мабуть, з нього зробили великомученика, і на сьогодні маємо кримінальну справу про вбивство громадян РФ. До речі (він був. - Ред.) з Москви", - підкреслив Лапін.
За його словами, його колишніх підлеглих тепер викликають на допити.
"Колись наші жінки чекали нас з війни, зараз вони чекають нас з допитів у СБУ", - додав Лапін.
"І тоді Єрмак та Новіков вийняли свої мобільні телефони та відкрили фотографії своїх родичів - там були брат і двоюрідний брат, які були вбиті чи поранені на Сході".
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2019/11/7/7102737/
Єрмак радник, Новіков позаштатний радники Зеленського.
Билибин родич ихний.
И ДОКАЖИ ОБРАТНОЕ ???
«ГБР не расследует ни единого уголовного дела по пересечению моряками Керченского пролива. Мы лишь выясняем, были ли нарушения со стороны руководства Украины, которые привели к эскалации конфликта и дальнейшего введения военного положения».за переход из одного порта в свойже порт военными судами должен оказывается отвечать президент
По мере того , как Порошенко ненавидят , поливают грязью и ложью , - росцийсские "сми", росцийсские и как бы " украинсские " "блогеры"...- я думаю что он уступает только С. А. БАНДЭРЕ.
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такі часи настали....
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2289 - 09.11 Россия готова свою электроэнергию даже бесплатно давать, лишь бы посадить Украину на крючок, - Кошарная
Директор по коммуникациям Ассоциации "Украинский ядерный клуб" Ольга Кошарная возмущена нарастающим потоком электроэнергии из России, который наносит удар по украинской энергетике. "Россия готова свою электроэнергию даже бесплатно давать, лишь бы посадить Украину на крючок.
Они демпингуют, и с их низкой ценой тяжело конкурировать. Ночью 5 ноября импорт составил уже более 1,2 МВт. Глава "Энергоатома" Юрий Недашковский вчера на форуме сказал, что наш "Энергоатом" обязали 90% производимой электроэнергии продавать по 56,6 коп. Это так называемое выполнение специальных обязательств по поддержке низкой цены для населения, операторов системы передач и системы распределения. Но даже те 10% электроэнергии, которые "Энергоатом" имеет право продавать, перебили цену РФ", - отметила Кошарная в комментарии изданию "ГОРДОН".
По ее словам, от импорта электроэнергии из России пострадает не только частный ДТЭК, но и государственные генерирующие компании. "У нас получается, что импорт из РФ задействован только для борьбы с ахметовским ДТЭК. Но пострадают от этого в итоге госкомпании. Сейчас у нас из 15 энергоблоков работают 11 - на четырех идут ремонтные работы. Но когда все блоки заработают, "Энергоатом" будет готов давать 92 млрд кВт-ч в год (сейчас дает 82). Что дальше? Этот импорт из РФ будет вытеснять базу украинских атомных станций и нанесет удар по государственной компании, на которую и так возложили социальные обязательства", - подчеркнула Кошарная.
Импорт из РФ после четырехлетнего перерыва стал возможен вследствие внесения правки в принятый 18 сентября закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии". Инициатором правки был член фракции "Слуги народа", руководитель комитета ВР по вопросам энергетики Андрей Герус.
Член комитета Алексей Кучеренко утверждал, что правка Геруса внесена с нарушением регламента Рады. "Українські новини" 2 октября сообщили, что первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта была отображена на сайте НЭК "Укрэнерго" 1 октября.
По информации источника агентства на рынке, импортером выступает связанная с бизнесменом Игорем Коломойским компания "Юнайтед Энерджи". По данным портала ExPro, среднесуточный показатель импорта электроэнергии из РФ в октябре составил 4,12 млн кВт-ч, а 1-3 ноября вырос до 12 млн кВт-ч. Портал подчеркивает, что импорт растет, несмотря на заявление Геруса о его убыточности.
Эксперт Украинского института будущего Андриан Прокип сообщал в Facebook, что в ночь на 5 ноября в объединенную энергосистему Украины из Беларуси и России импортировали 1,216 МВт, при этом впервые были ограничены мощности возобновляемых источников энергии. По мнению первого заместителя председателя Всеукраинской энергетической ассамблеи Юрия Саквы, импорт электроэнергии из России угрожает безопасности украинской энергосистемы. Согласно информации Минэнергоугля, доля Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" в общем объеме производства электроэнергии в первом полугодии 2019 года составила 53,4%.
Зебил и его кодла, похоже, нащупывают предел терпения украинцев?
Отлично. Сколько из 12-ти было оккупантов из РФ? Почему их не предъявили миру как доказательство?
Доказательств не хватает?
его наверное выкрали из рашки и привезли сюда насильно, ткнув в руки оружие и заставив убивать?
Что то СБУ нас вводит в заблуждение про теракт.
Из рашки поступил запрос на помощь в виде допроса.
Ждемс ПРИЛЮДИЙ.
Никаких проишествий кроме отключений электростанции в ручном режиме не было.
Северодонецкие могли возбудить дело как теракт а подозреваемые будут айдаровцы.
Вопрос причем здесь этот Билибин со своей эксгумацией?
Значит идет следствие по его убийству и был запрос из рашки.
Тепер при вторгненні кацапні кожен має задуматись, - а чи варто воно взагалі піднімати зброю на захист країни.
И кто же захватил СБУ?
Русским нацистам развязаны руки. Можно
защищатьзачищать украинцев защищавших Украину.
Им плевать на судьбу своего партийца, человека, защищавшего Украину?
(по свидетельству моего деда именно власовцев красные русские командиры убивали с особой жестокостью)
https://www.youtube.com › watch
Нас мають захищати ЗСУ , допомагати США та Євросоюз !
Може - ГРОМАДА має захищати добровольців які зупинили окупанта !
Не країна Україна , а добровольчі загони + волонтери зупинили окупанта -- 20 000 посаджено при Порошенко !
Шо , не знали ! ?
Нити , нити , нити ...
Усі злочини в світі -- можливі дякуючі байдужим громадянам !
я пишався майданівцями , добровольчими загонами -- вони герої і звичайно треба хлопцям допомогти !
СБУ -- перше кого мають перевіряти на співпрацю з ФСБ !
Кацапи - гівно , а не вояки !
Як тільки була серьозна відповідь - запрошували ОБСЄ (70 % складу з РФ ) і мінські перемовини ... гівно !
Україна має велику міссію - звільнити Людей на РФ від від скажених мутантів !
Маємо закінчити війну у Москві + заборонити звільненим мати армію min 100 років !
Это вызовет кровавую бойню.
Белобелетники идут "правильным" путём.