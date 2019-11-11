 "Наша мрія - інтегруватися в Росію всією Україною", - жителі окупованого Донецька. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповіді жителів Донецька на питання про способи досягнення миру на Донбасі і реінтеграції до складу України збирали журналісти Радіо Свобода.
"Ми б хотіли інтегруватися всією Україною в Росію. Ось це наша мрія", - заявила одна з опитаних.
На подібні питання відповідали і жителі української столиці.
"Ви знаєте, я сам з Донбасу. Місто Дзержинськ, нині - Торецьк. Що вам сказати? Колись я також думав під впливом цих програм російськомовних:"Чому ви до нас лізете? Так, у нас там автономія! Так, ми вас всіх годуємо!", - але насправді це все далеко не так", - говорить один з жителів Києва.
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НО !.
Скрепоносность на это м не оканчиваеться..
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Так как , - за передачу останков Япония платила не малую сумму деньжат,- - Останков " японсских " солдат оказалось в разы больше чем прогнозировали японсские власти.
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. На такое КОЩУНСТВО способна только высокодуховная скрепно-дедовоевательная роSSИЯ !!!.
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Вам не приходило в голову что там НИКТО в здравом уме не ответит правду на публичный вопрос такого характера?
Прям как вышки-излучатели из книги "Обитаемый остров" Стугацких.
Массаракш.
оставшиеся 3-4 миллиона жителей Украины и построят нормальную страну. Остальных - в Боливию, Россию, ЧАД - по желанию.
А давайте любого из комментаторов этого говна - вон сколько их набежало патриотов диванных - отвезем в ОРДЛО с условием пожить там годик иди что у тебя там мать и отец живут. И зададим такой же вопрос.
Посмотрю, какими "правдивыми" будут ответы.
Вы думаете что вы свободны от кремлевской пропаганды? да вы - ИДИОТЫ! Путин читает ваши комменты и счастливо хлопает в ладошки - он своего добился! Президент в Украине - клоун, выбрали его клинические идиоты, искренне считающие, что жители Донбасса виноваты в этой войне.
и спасибо журнашлюхам, кстати.
страна имбецилов.
ГДЕ Я ПИСАЛ ЧТО Я ЗА РФ ДНР И ПРОЧИЙ КАЛ?
МЛЯТЬ ВЫ ИМБЕЦИЛЫ БЕЗ МОЗГОВ ОТБИТЫЕ ПОЛНОСТЬЮ.
Это был даже не опрос в СССР - это опрос в Освенциме - каждого кто откажется кричать Хайл Г..р - расстреливают И пройдись по концлагерю с таким предложениям - посмотрю, сколько героев найдется сказать нет.
ППц, вы долбанутые. Шоб вам всю жизнь прожить в ДНРмлять. ****"аты.
Щоб ви виздихали, разом зі своїми блаЗЄнськими сівохами.
видишь, какой отличный и главное - предсказуемый результат получился, все за отделение Донбасса. Что Путину и требовалось. Медалька Цензору.
спасибо, а то я уж думал я один остался нормальный в этом дурдоме.
Я за те щоб відпустити ЛуганДон у вільне плавання. Так буде краще для обох сторін.
Все виноваты
В том что Крым ломанулся радостно в Рашу и Донбасс туда же
а с себя не хотим начать
Донбасс и Крым это предупреждение, где 13,5 тыс российских паспортов
а есть еще Закарпатье 300 тыс венгерских
Буковина, Сумы, Запорожье, Харьков
в Раде сидели каждый второй со вторым паспортом
это всё перегретые желанием в Рашу районы
с себя не хотим начать?
ВЫШИВАТА!?
самый коммунистический район Украины
куда бы он хотел?
Буковина, естественно с украинского рая хочет в Румынию
Закарпатье в Венгрию
Львов к Польще
А в целом куда угодно
только подальше от украинского жлобства
еще один трезвый человек в этом дурдоме. спасибо.
большинство выехало оттуда, остались упоротые и идейные советские граждане и те кому деваться некуда... я вам так скажу, прозвучит может даже ценнично, но... вот им льют в уши рос пропоганду - они и голосуют за раху... поливайте им 5 лет хотя бы со всех утюгов о райской и братской Турции с зп в 2к дол в месяц и вы увидите "еффект".... это забитое население, забитое наглухо, где большинство даже не были в той же раше вообще.... прорекламируйте им Леню Голубкова (а помните такого?) в президенты качественно и он даже программу свою не озвучит и получит полный одобрямс... темные люди, непонимающие... и рядом же правильный пример от переселенца, который тоже раньше так "считал", но стоило ему выехать со своего Донецка и мнение поменялось... ставить там надо наши излучатели, включать зомбиящик свой и через пару лет там будут чтить Бандеру больше чем сралина... обычная биомасса, которой до общества как копью с каменным наконечником до истребителя, опрос среди них это не узнать мнение, а узнать % завершенной дибилизации общества пропогандонами...
У них, правда обуза в Луганске оставалась - парализованный отец. так они его во двор вывезли, и оставили бумажку с просьбой кому есть время - покормить иногда. И свалили в Украину, патриоты куевы. Июнь 14 года. грады с неба падают что майский дождь.
зато патриотично. А отец парализованный во дворе этого ада - то херня.
Але ті, кому у совку жилося дуже ситно - чинуші, деякі військові, кгбісти виростили таких же личинок. І ось на роботі деяка молодь, яка у совку жила пару років, а то і взагалі не жила, розповідала мені у 2013 як добре жилося в срср і що треба інтегруватися з кацапами.
На 1 травня 2012 гуляли з своєю в районі Бесарабки і йшло багато молоді з комуняцького мітингу з комуняцькою і совковою символікою. Розумію, що були ті, що і за гроші, але розмовляли між собою доволі гучно, що зрозумів, що ідейних там теж вистачало.
Ну а на Донбасі зараз молоді так мізки обробляють, що це, я думаю, років на 100.
А я тоже мечтаю интегрироваться наследным принцем в семью Аглицкой Королевы, а она, старая грымза, - не то, шо не мечтает, она даже не в курсе.
Они выбирали всё время комуняк и рыгов, сейчас ещё и пушилина с компанией.
а потом их чехи "вернули" к нормальной жизни.
- Глисты умнее...... Они не губят организм, в котором живут и за счёт которого существуют..
Как я и думал, нормальные патриоты давно уехали и никогда не вернуться. Надо забыть про это разрушенное место с проживающими там в большинстве "зомби"..... немногих стариков желающих жить в Украине нужно забрать.