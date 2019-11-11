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 Політика України, Суспільство
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 "Наша мрія - інтегруватися в Росію всією Україною", - жителі окупованого Донецька. ВIДЕО

Більшість опитаних мешканців Донецька заявили про бажання приєднатися до Росії і звинувачують Україну в більшості своїх проблем.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповіді жителів Донецька на питання про способи досягнення миру на Донбасі і реінтеграції до складу України збирали журналісти Радіо Свобода.

"Ми б хотіли інтегруватися всією Україною в Росію. Ось це наша мрія", - заявила одна з опитаних.

На подібні питання відповідали і жителі української столиці.

"Ви знаєте, я сам з Донбасу. Місто Дзержинськ, нині - Торецьк. Що вам сказати? Колись я також думав під впливом цих програм російськомовних:"Чому ви до нас лізете? Так, у нас там автономія! Так, ми вас всіх годуємо!", - але насправді це все далеко не так", - говорить один з жителів Києва.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Україна має капітулювати", - ватажок донецьких терористів Пушилін про очікування від політики Зеленського. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3158964
 
   
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роSSия не перестает смешить мир...Сканлал с Мельдонием дополнился скандалом с Японией. Не так давно , роSSИЯ по условиям договоренностей передала Японии останки ее солдат 2 мировой.. После анализов ДНК ,- Япония заявила , что они НЕ ПРИНАДЛЕЖАТ японсскому этносу ВООБЩЕ !. Короче роSSИЯ выкопала с местных кладбищ своих дедов и передавала их Японии..
.
НО !.

Скрепоносность на это м не оканчиваеться..
.
Так как , - за передачу останков Япония платила не малую сумму деньжат,- - Останков " японсских " солдат оказалось в разы больше чем прогнозировали японсские власти.
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. На такое КОЩУНСТВО способна только высокодуховная скрепно-дедовоевательная роSSИЯ !!!.
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Всех! Всех таких желающих интегрировать на 2 метра под поверхность земли. Повысить, так сказать, плодородие грунтов.
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.....новогодняя ЙОЛКА всегда спасает и от ВСЕГО лечит !!!
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Мы с сивохо им детские комнаты на блок-постах, а они нам фигвамы рисуют
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всей Украиной интегрироваться в рашу мечтает жительница Донецка..., просто она забыла спросить остальных жителей Украины, но это такие мелочи....
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а что - кто-то спрашивал ВСЕХ жителей Луганщины и Донеччины?

Вам не приходило в голову что там НИКТО в здравом уме не ответит правду на публичный вопрос такого характера?
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Всё правильно дядя про гопников сказал, да и за пожить отдельно всё правильно. Донбасс только консервировать на лет 15-20, а дальше видно будет. Никакого мирного плана, особого статуса не получится.
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Українці - велика нація, яку чекає важка дорога догори. Цей шлях буде неймовірно важкий із даунбасянами на шиї, яким "догори" не треба і не хочеться. Потрібно плюнути на них і забути, інакше залишимся з ними внизу.
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Правильно мужик сказал, нужно как бы "пожить отдельно" лет так 20, но с руssкими под боком это не удастся. Похоже зе дали понять, что он либо делает как хочет параша, либо параша ему устраивает судьбу Пороха, назовут нациком и бандерой и вперед! А самое главное, оболваненные людишики, сами остальную часть грязной работы сделают.
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Ну что-же к московскому корыту они явно не дотянутся,а стать Китайскими рабами вполне заслуживают.
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Потрясающая мощь зомбоящика.
Прям как вышки-излучатели из книги "Обитаемый остров" Стугацких.

Массаракш.
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Наша мечта - интегрироваться в Европу вместе с северной Слобожанщиной, Таганрогщиной и Кубанью.
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Самые жёсткие фильтрационные мероприятия и тотальная психиатрическая экспертиза. Эти животные больные на всю голову.
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только не по Донбассу а по всей стране. Останется, правда, примерно 10-12% населения (минус все кто голосовал за Бойко, за Зе, за остальную шушеру и все кто не захотел идти на выборы вообще).

оставшиеся 3-4 миллиона жителей Украины и построят нормальную страну. Остальных - в Боливию, Россию, ЧАД - по желанию.
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клиника, просто клиника, насколько наши люди - имбецилы...

А давайте любого из комментаторов этого говна - вон сколько их набежало патриотов диванных - отвезем в ОРДЛО с условием пожить там годик иди что у тебя там мать и отец живут. И зададим такой же вопрос.

Посмотрю, какими "правдивыми" будут ответы.

Вы думаете что вы свободны от кремлевской пропаганды? да вы - ИДИОТЫ! Путин читает ваши комменты и счастливо хлопает в ладошки - он своего добился! Президент в Украине - клоун, выбрали его клинические идиоты, искренне считающие, что жители Донбасса виноваты в этой войне.

и спасибо журнашлюхам, кстати.

страна имбецилов.
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вот еще одно доказательство что ты - ИМБЕЦИЛ!

ГДЕ Я ПИСАЛ ЧТО Я ЗА РФ ДНР И ПРОЧИЙ КАЛ?

МЛЯТЬ ВЫ ИМБЕЦИЛЫ БЕЗ МОЗГОВ ОТБИТЫЕ ПОЛНОСТЬЮ.

Это был даже не опрос в СССР - это опрос в Освенциме - каждого кто откажется кричать Хайл Г..р - расстреливают И пройдись по концлагерю с таким предложениям - посмотрю, сколько героев найдется сказать нет.

ППц, вы долбанутые. Шоб вам всю жизнь прожить в ДНРмлять. ****"аты.
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Пропадите вы вместе с мордором навсегда.
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Услиштє Зомбас!!! Оні же наши люді. Нужно ліквідіровать всє нєудобства прі пєрєсєчєніі...
Щоб ви виздихали, разом зі своїми блаЗЄнськими сівохами.
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зачем эту туфту писать на цензоре .?
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как зачем -чтобы набежало население без мозгов, все сплошь имбецилы, и орали - Донбасс нам не нужен!!

видишь, какой отличный и главное - предсказуемый результат получился, все за отделение Донбасса. Что Путину и требовалось. Медалька Цензору.
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А хмуя посмоктати вам не кортить, йо**на бавовна?!
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Украинцы, хотите быть кацапским быдлом из зоны, объединяйтесь, там вы найдете своих "братьев".
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О каком соцопросе может идти речь в ЛДНР?!?!? Те кто сознательно называют ЭТО ДЕРЬМО соцопросом - "на фонарь" как провокаторов! Все это - инфо/провокационный вброс для усиления бардака в Украине и подготовка почвы для "особых условий для "дырляндии"! Если это - путь к миру, то гильотина - лучшее средство от головной боли!!!
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о Боже, один трезвый человек (сори, еще двое лайкнувших) из это толпы олигофренов...

спасибо, а то я уж думал я один остался нормальный в этом дурдоме.
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А без опроса не зрозумыло що той народ хоче, якщо НІ, то дивимось хроніку 2014 року.
Я за те щоб відпустити ЛуганДон у вільне плавання. Так буде краще для обох сторін.
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я и сам родом из бывшей немецкой колонии возля нью йорка. не всё так однозначно )) с децтва помню, шо интегрироваться в такую джопу, как раша (а особливо в растов папу) мечтали почти все уголовники оттоптавшие там зоны. мечту этих многих осуществил лигитимный овощ )) а остальные отсидельцы, как видим, так и мечтают аж до сегодня ))
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ипанаты это как в физике замкнуть + и - получится ))))))
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Ну і навіщо писати тут за цих лугандонців ? Ми й так знаємо іхні вологі мріі, нічого нового, я тільки одне не розумію - як ви разом збираєтесь жити з такимі прокацапськими довбнями шановні укри ?
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Ничего нового
Все виноваты
В том что Крым ломанулся радостно в Рашу и Донбасс туда же
а с себя не хотим начать
Донбасс и Крым это предупреждение, где 13,5 тыс российских паспортов
а есть еще Закарпатье 300 тыс венгерских
Буковина, Сумы, Запорожье, Харьков
в Раде сидели каждый второй со вторым паспортом
это всё перегретые желанием в Рашу районы
с себя не хотим начать?
ВЫШИВАТА!?
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Ну Харьков ещё можно поверить, Запорожье-то с чего хочет в Рашу?
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Запорожье
самый коммунистический район Украины
куда бы он хотел?
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и Раша это немного образно
Буковина, естественно с украинского рая хочет в Румынию
Закарпатье в Венгрию
Львов к Польще
А в целом куда угодно
только подальше от украинского жлобства
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Заинтегрируйтесь вы в жопу кармильцы.
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Відводу збройних сил України з УКРАЇНСЬКОЇ території хочуть тільки сепаратисти, вороги України і зрадники. Такі жителі Даунбасу, з тих територій відверто ненавидять Україну, її ВСУ, українську мову, українців, та ще хизуються що їх онуки служать в бандформуванях і стріляють по українцях, вбивають їх. . Такі Україні не потрібні, буде тільки шкода. Нехай їдуть в любиму ними Московію.
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ну навіщо ви це робите? .... як вам не соромно ? .. нашо ви російську пропаганду розповсюджуєте?
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"Наша мрія - інтегруватися в Росію всією Україною", - жителі окупованого Донецька - Цензор.НЕТ 5790

еще один трезвый человек в этом дурдоме. спасибо.
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а мрія всієї України інтегруватися у цивілізовний сві.. Тобто, нам геть не по дорозі з вами, запроданці кацапські.
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Похоже, у нашего *********** такая же мечта.
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"Там, на донбасе такие же самые украинцы как и мы с вами" (с)... автора указать или все и так знают кому сей гений прозы принадлежит?)
большинство выехало оттуда, остались упоротые и идейные советские граждане и те кому деваться некуда... я вам так скажу, прозвучит может даже ценнично, но... вот им льют в уши рос пропоганду - они и голосуют за раху... поливайте им 5 лет хотя бы со всех утюгов о райской и братской Турции с зп в 2к дол в месяц и вы увидите "еффект".... это забитое население, забитое наглухо, где большинство даже не были в той же раше вообще.... прорекламируйте им Леню Голубкова (а помните такого?) в президенты качественно и он даже программу свою не озвучит и получит полный одобрямс... темные люди, непонимающие... и рядом же правильный пример от переселенца, который тоже раньше так "считал", но стоило ему выехать со своего Донецка и мнение поменялось... ставить там надо наши излучатели, включать зомбиящик свой и через пару лет там будут чтить Бандеру больше чем сралина... обычная биомасса, которой до общества как копью с каменным наконечником до истребителя, опрос среди них это не узнать мнение, а узнать % завершенной дибилизации общества пропогандонами...
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я знаю парочку таких вот кто выехал. Очень им в Украину хотелось.

У них, правда обуза в Луганске оставалась - парализованный отец. так они его во двор вывезли, и оставили бумажку с просьбой кому есть время - покормить иногда. И свалили в Украину, патриоты куевы. Июнь 14 года. грады с неба падают что майский дождь.

зато патриотично. А отец парализованный во дворе этого ада - то херня.
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Судя по всему, скоро презЕдент это озвучит всей Украине.
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А ви їм пенсії дайте ще вищі. Заберіть у бідного украхнського народу. То отримаєте ще не одну автономію. Бо іншим буде бажання проситися до поляків, іншим до руминів. Ведіть державну і єдину політику для всіх. Не подобається цим поліціям, нехай збирають торбу і валять, де їм подобається.
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Зайдите например на сайт Типичный Днепродзержинск и посмотрите сколько в городе живет типичных ватников, совкодрочеров и просто сумашедших, ждущих, что придет пукин, завоюет Украину и вернет им молодость, дешевую колбасу и совеЦкий образ жизни. А вы говорите о даунбасятах. Пока не вымрут эти динозары нам вперед не двинуться. СБУ должно закрывать на корню эту контрреволюцию и карать админов - путинских агентов.
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На жаль, вони не вимруть ніколи. Мої батьки народилися під час Другої Світової, але голосували за Незалежність і ніколи не шкодували про свій вибір. На час розпаду совка мені було майже 18, але побував і в піонерії, і в комсомолі (такі часи були, без цього поступити в інститут було майже неможливо). Завжди був за Незалежну Україну і навіть у страшному сні не хочу повернення в совок.
Але ті, кому у совку жилося дуже ситно - чинуші, деякі військові, кгбісти виростили таких же личинок. І ось на роботі деяка молодь, яка у совку жила пару років, а то і взагалі не жила, розповідала мені у 2013 як добре жилося в срср і що треба інтегруватися з кацапами.

На 1 травня 2012 гуляли з своєю в районі Бесарабки і йшло багато молоді з комуняцького мітингу з комуняцькою і совковою символікою. Розумію, що були ті, що і за гроші, але розмовляли між собою доволі гучно, що зрозумів, що ідейних там теж вистачало.
Ну а на Донбасі зараз молоді так мізки обробляють, що це, я думаю, років на 100.
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"Гімна з-під старої жuдівки не хочеш?" ©
А я тоже мечтаю интегрироваться наследным принцем в семью Аглицкой Королевы, а она, старая грымза, - не то, шо не мечтает, она даже не в курсе.
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злые вы все...завидуете и мешаете вставтьскален народудамбаса, сволочи!
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На Донбасі одні "українські" патріоти от тільки як не стараюсь, але не можу згадати ні одного нормального депутата у ВР на протязі 20-років від цього "народу".
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мені абсолютно ПОХ чого хочуть зрадники! мені головне шо б повернулися Українські землі під контроль України! А зрадників або за поребрік, або до стіни
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Они из ордло(отдельные районы Донбасса), стали ещё хуже чем были до 2014.
Они выбирали всё время комуняк и рыгов, сейчас ещё и пушилина с компанией.
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Немцы в Судетах 1938 год тоже хотели . 7 лет прожили,
а потом их чехи "вернули" к нормальной жизни.
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- Чем глисты отличаются от кацапов?
- Глисты умнее...... Они не губят организм, в котором живут и за счёт которого существуют..
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Взагалі-то на цензорі давать такі заголовки від якоїсь ватної кацапки --це вже провокація. І не важливо це чому--чи посіяти ненависть до кацапів ( так її і так багато) чи закласти в голови патріотичним українцям,що нас там не бажають бачити і змиріться з тим ,що там "руське бидло". Донбас українська земля, а бандюки, кацапи і підхалуйникі які не вважають цю землю українсьою - скатертю дорога,а хто залишається--обмеження прав,в тому числі і права на голосування.
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Это я по поводу развода войск.....
Как я и думал, нормальные патриоты давно уехали и никогда не вернуться. Надо забыть про это разрушенное место с проживающими там в большинстве "зомби"..... немногих стариков желающих жить в Украине нужно забрать.
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Жители "днр-лнр", нагнитесь поглубже, интегратор из расеи заходит.
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Этот проклятый донбасс всю жизнь был дотационным. Раньше сидел на шее советского государсва и теперь на шее украины и поэтому привык ни хрена не делать или напрягаться на 50%, а получать выше всех рабочих по украине! Долбанные шахтёры- неудачники! Поэтому земли ОРДЛО вернуть Украине, а сепары, не согласные с политикой украины пусть едут в свою росссию. Они уже раз съездили в Сибирь, на урал и на Дальний Восток, но почему- то быстро все вернулись на донбасс. Хватит кормить всё Украину, вы хоть себя прокормите! Нахлебники и бездельники!
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Лихо девки, однако, пляшут. Нет, если уж в рашку, то только с чемоданом, без Украины.
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напалмом выжечь тот конченый йомбас!!!!
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