 "Наша мрія - інтегруватися в Росію всією Україною", - жителі окупованого Донецька. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповіді жителів Донецька на питання про способи досягнення миру на Донбасі і реінтеграції до складу України збирали журналісти Радіо Свобода.

"Ми б хотіли інтегруватися всією Україною в Росію. Ось це наша мрія", - заявила одна з опитаних.

На подібні питання відповідали і жителі української столиці.

"Ви знаєте, я сам з Донбасу. Місто Дзержинськ, нині - Торецьк. Що вам сказати? Колись я також думав під впливом цих програм російськомовних:"Чому ви до нас лізете? Так, у нас там автономія! Так, ми вас всіх годуємо!", - але насправді це все далеко не так", - говорить один з жителів Києва.

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