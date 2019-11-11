 21-річний водій Lexus, який на смерть збив на тротуарі 20-річну дівчину в Києві, був п'яним, - поліція. ВІДЕО (оновлено)

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
"Близько опівночі до чергової частини столичної поліції надійшло повідомлення про те, що біля станції метро "Осокорки" на проспекті Миколи Бажана автомобіль збив пішоходів.
Поліцейські встановили, що сталося зіткнення автомобілів, в результаті чого "Лексус" в некерованому стані виїхав за межі проїжджої частини, де на тротуарі скоїв наїзд на двох перехожих. В результаті ДТП 20-річна киянка від травм загинула на місці, а 23-річного місцевого жителя з тілесними ушкодженнями доставили в медичний заклад", - сказано в повідомленні.
За попередніми даними, 21-річний водій "Лексуса" був у стані алкогольного сп'яніння. Він затриманий в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.
Момент трагічного ДТП потрапив у поле зору камер спостереження.
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За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
На місці працювали патрульні поліцейські, спеціалізована слідча група Головного управління та слідчо-оперативна група Дарницького управління поліції.
Фауст мріє змусити парфумів служити собі й стати всемогутнім. Його друзі Корнелій і Вальдес обіцяють присвятити його в таємниці магічної науки й навчити заклинати парфумів. На його заклик є Мефистофель.
Фауст хоче, щоб Мефистофель служив йому й виконував всього його бажання, але Мефистофель підкоряє-ся одному Люциферу й може служити Фаустові тільки за наказом Люцифера. Фауст відрікається від Бога й визнає верховним властели-ном Люцифера - владику тьми й володаря парфумів. Мефистофель розповідає Фаустові історію Люцифера: колись він був ангелом, але виявив гординю й повстав на Добродії, за це Бог його низринул з неба, і тепер він у пеклі. Ті, хто разом з ним повстали на Добродії, також засуджені на пекельні борошна.
в норвежских тюрьмах всё сурово
коль провинился не серчай
посадят в карцер где не ловит
вайфай
щя родители прокурорам и следакам зашлют транш и на суде окажется что это был не алкоголь а зубной аллексир а девушка на тротуаре сама спровацировала аварию.....
поставим вопрос по другому - а вообще, 21летние трезвыми и необкуреными на лексусах (и др. прикольных тачках, подаренных папиками-мамиками ) бывают ???
Но наказывать нужно очень строго.
Зайцева убила 6 человек!!! И что?
За вождение в пьяном виде - сажать и отбирать права пожизненно.
2. В США за пьяное вождение не сажают. Он же никому вреда не причинил. Ну инвалид, ну не может ездить- ему теперь можно лишь посочувствовать. Дадут скидку на трамвайные билеты.
3. Этот же умышленно УБИЛ 2 чужих детей! Да ещё и 2 взрослых вдобавок убил- кому эти дети принадлежали! У меня просто слов нет! Не выдерживают нервы. Это же самый настоящий, матёрый враг народа, и вражеский агент! Батьки Махно на вас нет.
Сделать нужно много.
Их и так за турборежим порохоботы распекают.
Дойдут руки и до этого, будем надеяться.
прошу простить.