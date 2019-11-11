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 21-річний водій Lexus, який на смерть збив на тротуарі 20-річну дівчину в Києві, був п'яним, - поліція. ВІДЕО (оновлено)

Водій Lexus, який протаранив таксі і збив на тротуарі двох людей, чоловіка і жінку, перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"Близько опівночі до чергової частини столичної поліції надійшло повідомлення про те, що біля станції метро "Осокорки" на проспекті Миколи Бажана автомобіль збив пішоходів.

Поліцейські встановили, що сталося зіткнення автомобілів, в результаті чого "Лексус" в некерованому стані виїхав за межі проїжджої частини, де на тротуарі скоїв наїзд на двох перехожих. В результаті ДТП 20-річна киянка від травм загинула на місці, а 23-річного місцевого жителя з тілесними ушкодженнями доставили в медичний заклад", - сказано в повідомленні.

За попередніми даними, 21-річний водій "Лексуса" був у стані алкогольного сп'яніння. Він затриманий в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Lexus збив двох людей на тротуарі в Києві: жінка загинула на місці, чоловіка госпіталізовано. ФОТОрепортаж

Момент трагічного ДТП потрапив у поле зору камер спостереження.

Відео Київ оперативний

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

На місці працювали патрульні поліцейські, спеціалізована слідча група Головного управління та слідчо-оперативна група Дарницького управління поліції.

Також дивіться: Патрульні в Києві зупинили автомобіль з п'яним дипломатом за кермом: водій хотів втекти, але не зміг. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3158909
 
 
 Топ коментарі
 
когда уже за пьяное вождение реально сажать начнут без всякой альтернативы штрафа???!!!
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а в полночь.. на лексусах... 21-летние сопляки... трезвыми... хоть когда-нибудь... встречаются?
поставим вопрос по другому - а вообще, 21летние трезвыми и необкуреными на лексусах (и др. прикольных тачках, подаренных папиками-мамиками ) бывают ???
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пора срочно менять УК, смерть при пьяной аварии --должна квалифицироваться, как умышленное убийство.
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когда уже за пьяное вождение реально сажать начнут без всякой альтернативы штрафа???!!!
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Було б ще непогано якось акуратно й неофіційно ввести до зоновських законів нове поняття: отакі вбивства на машині (та ще й у п'яному/впоротому стані) прирівняти до зґвалтування дітей та інших найзашкварніших злочинів. Збив людину насмерть? Одразу щоб або різали на шматки/забивали ногами, або раком - і анал всією камерою без табу, після чого кукурікати пєтухом біля параші (в жіночому варіанті - опускати в колупалки).
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это жесть, мы ж цивилизованные люди..., их бы хоть сажали без права внесения залога....
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Не обращай внимания на этого кацапа... Он с гуглом все пишет.
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Он так ловит тех, кто через гугл читает. 21-летний водитель Lexus, насмерть сбивший на тротуаре 20-летнюю девушку в Киеве, был пьян, - полиция - Цензор.НЕТ 4374
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Что-то у тебя с юмором проблема. Ты что, не понимаешь, что это стеб? Да, порой сам не врубаюсь с первого раза про что он пишет. Но ты сам-то Гуглом переведи. Такие тексты, как он выдать получится?
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Специально перепроверил даже сейчас. "Терпеть муки" Гугл переводит, как "терпіти муки". Человек, который не понимает украинского вряд ли сможет так коверкать текст.
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Хоча раніше перекладачі потужно смалили... Ось з освітнього ресурсу (бідні діти...)

Фауст мріє змусити парфумів служити собі й стати всемогутнім. Його друзі Корнелій і Вальдес обіцяють присвятити його в таємниці магічної науки й навчити заклинати парфумів. На його заклик є Мефистофель.
Фауст хоче, щоб Мефистофель служив йому й виконував всього його бажання, але Мефистофель підкоряє-ся одному Люциферу й може служити Фаустові тільки за наказом Люцифера. Фауст відрікається від Бога й визнає верховним властели-ном Люцифера - владику тьми й володаря парфумів. Мефистофель розповідає Фаустові історію Люцифера: колись він був ангелом, але виявив гординю й повстав на Добродії, за це Бог його низринул з неба, і тепер він у пеклі. Ті, хто разом з ним повстали на Добродії, також засуджені на пекельні борошна.
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Андрій... Вельт філолог. А фразами "терпіти борошна, паркан крові та ін." він якраз і тролить лахтоботів... Одразу видно, що на цензорі ти недавно.
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У тебе немає сечі відчути стьоб у подібних постах?
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Сейчас и на зоне не все так плохо для тех кто подкреплен материально.
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Це правда. Є гроші - сидітимеш з комфортом не гірше ніж в скандинавській тюрмі. Приклад - Кролікова (десь тут була новина про "сувору" буцигарню, де вона сидить...)

в норвежских тюрьмах всё сурово
коль провинился не серчай
посадят в карцер где не ловит
вайфай
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И пожизненно лишать прав!???Через три года садись и снова дави людей..
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21-річних "водіїв" Лексусів - ніколи!!!
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Та зайццова под сильными узбагоительными была, а не наколдырена. Это ещо цветочки
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Ничего страшного, главное что не евробляхер и заплатил все налоги при растаможке, но вообще платить налоги это плохо потому что это убивает малый бизнес.
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100% избиратель бубочки
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Так пишеш, ніби у нас ніколи бухих євробляхерів не ловили...
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Ну і да, хто зна, які номери у того Лексуса... Бидла вистачає на будь-яких номерах(
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Что ему будет за труп, переломанного и побитое чужое авто? Маленький опрос. Жду комменты
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неделю никакого участвия в ночніх гонках, може также чуток папик подужмется в выдаче карманных денег распи...ю, а так - затихарят историю как с Зайцевой, которая скорее всего либо где-то на мальдивах, либо отрабатывает долг где нибудь на даче....
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а сел за руль бухим так как знал что за это ничего не будет......
щя родители прокурорам и следакам зашлют транш и на суде окажется что это был не алкоголь а зубной аллексир а девушка на тротуаре сама спровацировала аварию.....
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а в полночь.. на лексусах... 21-летние сопляки... трезвыми... хоть когда-нибудь... встречаются?
поставим вопрос по другому - а вообще, 21летние трезвыми и необкуреными на лексусах (и др. прикольных тачках, подаренных папиками-мамиками ) бывают ???
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пора срочно менять УК, смерть при пьяной аварии --должна квалифицироваться, как умышленное убийство.
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в сша, если при преследовании полицейские пристрелили кого-то в машине, которую догоняли - это убийство расценивается как умышленное убийство водителем машины.
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Главное, чтобы анализы не исчезли и лаборант с работы не уволился!
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Эт не Толстошеев? Так он же больной, кто ему права вернул то?
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Пьяный??? Насмерть??? Ну тогда года два условно... или на поруки...
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Вистачило на Лексус , вистачить і на суддів . Дадуть умовно і випустять із залу суду . Бабло непереможне .
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Не нужно утрировать, намного более вероятно дадут года 3. Что, впрочем минимум раз в 3 меньше срока, который должен быть по справедливости (по моему мнению).
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Если пойдёт огласка - шанс намного меньше. Но в любом из случаев он получит срок намного меньше, чем должен быть за убийство такого рода. И права ему заблочат на год, хотя после такого бан по вождению должен быть пожизненный.
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По-правильному, то мінімум років 8 він заслужив. Але ж у нас Хетська держава - все за бабло вирішується.
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Да ну... какая новость.... а мы тут все думали, что он книжеГ обчитался. Ты смотри.... а через сутки выяснится, что он болен а эти сами под колёса кидались... Это пока ментам не занесли, потом всё будет иначе. Мусорня - скоты - сами рождают это быдло. Повесить на столбе без суда и следствия. Вот и будет справедливость, хоть какая-никакая.
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За такое надо давать не до восьми лет, от восьми и выше, чтоб не было бардака такого в стране из-за пьяниц-водил.
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По паре лет за рыло? Вы дешёвки. В США ему бы насчитали 2 по 20 за 2 умышленных убийства взрослых, и 2 по 40 за 2 умышленных убийства детей- всего 120 лет. Плюс полгода- за пьянку за рулём.
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Можно- для начала. Но впоследствии будет проще волю народа оформить законом. Зачем каждый раз изобретать велосипед?
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Вори думають, що ловлять дураків, Водіїї думають, що в них все під контролем...
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Бог создал людей разньіми. А полковник Кольт их уравнял....
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Лично для меня это пробный камень. Если и новая власть не присудит его к вышке- значит- она полное говно! Она его боится? Или подкуплена им? Ведь ВЕСЬ народ тут поддержит власть! Зелёнкин! Будь человеком! Не отпускай массового детоубийцу- не становись его сообщником. Если нет соответствующего закона- подпиши ЛИЧНЫЙ приказ о вышке- после суда- если вина будет доказана!
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К какой еще вышке? В Украине нет смертной казни - а ПО ЗАКОНУ за подобное положено до 10 лет. Дать больше, чем положено по закону - невозможно. Нужно законы менять.
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Пфффф... какие законы менять?... так их даже на год не в состоянии посадить. Что толку от законов? Зайцева, почти уверен, тоже не сидит. Спектакль разыграли и отправили тварь заграницу отсидеться.
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Вышка не обязательно расстрел. Это может быть и пожизненное. Это лишь потолок- максимальное наказание. Вот и дайте ему максимальное- ведь он же далеко за него перехватил.
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Пожизненное вряд ли.
Но наказывать нужно очень строго.
Зайцева убила 6 человек!!! И что?
За вождение в пьяном виде - сажать и отбирать права пожизненно.
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1. Зайцеву судила старая власть- с ней всё ясно- её же сняли. Я вашей старой власти отдаю огромный долг уважения- и ставлю её в музей. Мне интересно- что будет делать власть новая- прямо сейчас, не отходя от кассы!

2. В США за пьяное вождение не сажают. Он же никому вреда не причинил. Ну инвалид, ну не может ездить- ему теперь можно лишь посочувствовать. Дадут скидку на трамвайные билеты.

3. Этот же умышленно УБИЛ 2 чужих детей! Да ещё и 2 взрослых вдобавок убил- кому эти дети принадлежали! У меня просто слов нет! Не выдерживают нервы. Это же самый настоящий, матёрый враг народа, и вражеский агент! Батьки Махно на вас нет.
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Я согласен. В каждой стране свои законы.
Сделать нужно много.
Их и так за турборежим порохоботы распекают.
Дойдут руки и до этого, будем надеяться.
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ДТП в состоянии алкогольного или наркотического состояния, приведшее к смерти, нужно приравнивать к умышленному убийству с отягчающими обстоятельствами. кагда уже будет нормальное законодательство? о судах вообще промолчу....привет зайке.
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*в состоянии алкогольного или наркотического опьянения
прошу простить.
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Чому він не в армії,любителі призову підкажіть?
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..а садятся пьяными сопляки на лекусах и прочие мрази , потому как знают что "проход" у ментов на сегодня пять штук, а дальше лоторея...
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Краща ідея - наручники до руля, та гонки по мінним полям, хто перший приїде - того відпускають, а це шоу транслювати з дронів ОБСЕ на Прямому, це буде мати високий рейтинг. Дріфт розмінування теж потрібна річ.
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панять і пгастіть - єго ждут дома ! (особливо якщо баблом поділиться, на машунку було - значить лавешка є) - атпускайте, зайчьониша!!!
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