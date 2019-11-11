 "Бидло, я тебе запам'ятав, сука, бл#дь": прихильники Філарета увірвалися в київський суд, від них забарикадувалися стільцями. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.
Як повідомляє кореспондент, з криками "Ми вимагаємо правосуддя" вони розбили скло вхідних дверей, намагаючись потрапити на засідання, де розглядаються питання, пов'язані з ліквідацією церкви.
Учасники судового засідання забарикадувалися ізсередини стільцями.
На відео з місця подій чутно, як люди в будівлі суду намагаються прорватися через кордон правоохоронців, вживаючи нецензурну лексику: "Бидло, я тебе запам'ятав, сука, бл#дь. Бидляка ти #буча, бл#дь. Ти, що не бачиш, я посвідчення преси показував, щур ти #бучий".
4 вересня Окружний адміністративний суд Києва призупинив ліквідацію УПЦ КП, задовольнивши заяву адвокатів церкви. Тоді суд заборонив голові ліквідаційної комісії митрополиту Черкаському Іоанну (Православна церква України) здійснювати будь-які дії з майном Київської патріархії УПЦ КП, а також будь-які дії з ліквідації Релігійної організації Київська патріархія УПЦ КП.
На понеділок, 11 листопада, було призначено апеляційний розгляд у цій справі. На ньому було прийнято рішення скасувати рішення ОАСК, яким ліквідаційній комісії було заборонено вчиняти будь-які реєстраційні дії, серед іншого розпоряджатися майном церкви.
Суд оголошував рішення під гучні крики прихильників Філарета.
На сьогодні заплановано ще одне судове засідання щодо другого схожого рішення ОАСК.
На відео з місця подій чутно, як люди в будівлі суду намагаються прорватися через кордон правоохоронців, вживаючи нецензурну лексику: "Бидло, я тебе запам'ятав, сука, бл#дь. Бидляка ти #буча, бл#дь. Ти, що не бачиш, я посвідчення преси показував, щур ти #бучий".
4 вересня Окружний адміністративний суд Києва призупинив ліквідацію УПЦ КП, задовольнивши заяву адвокатів церкви. Тоді суд заборонив голові ліквідаційної комісії митрополиту Черкаському Іоанну (Православна церква України) здійснювати будь-які дії з майном Київської патріархії УПЦ КП, а також будь-які дії з ліквідації Релігійної організації Київська патріархія УПЦ КП.
На понеділок, 11 листопада, було призначено апеляційний розгляд у цій справі. На ньому було прийнято рішення скасувати рішення ОАСК, яким ліквідаційній комісії було заборонено вчиняти будь-які реєстраційні дії, серед іншого розпоряджатися майном церкви.
Суд оголошував рішення під гучні крики прихильників Філарета.
На сьогодні заплановано ще одне судове засідання щодо другого схожого рішення ОАСК.
Тем не менее, ресурс для улучшения рекорда имеет место быть.
Обезьяны в клетке более гармонично и трезво выглядят чем неистово вращающие глазищами веротекантропы с двумя палками в руках и на шеях.
Разве это по человечески? Ты можешь принимать это или нет,но никто не лезет к тебе в душу смеяться над твоими ценностями, кто тебе дает право ? А еще писал только что -" жить нужно так как это сказали оч. давно еще - не делать другим того шо не хотели бы для себя."
Или все таки у тебя такая же бравада словами как и у тех,кто прикрывается верой и трощит головы ближним ?
2. тянут с бюджета субсидии(христоеды)
3. замахивают(других - своими иеговами("свидетели коровы"))
4. даже колотят в звоны и воют попы на капищах - че все должны это слушать?
а молиться можно и без лицензии, кому хочешь.
Обезьяны, нет никакого бога! Дебилы тёмные..
чё за сопли?
"Сторонники януковича ворвались в дом к зебленскому, надругались над ним и многократно изнасиловали в извращенной форме..."
Ганна Гопко нещодавно виклала відео як роздають біля храмів листовки від Філарета у яких від його імені заперечують об'єднання церков і ставлять під сумнів легітимність ПЦУ.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157866899957244&set=a.10152683658472244&type=3&theater
А потом он этим же ртом будет проповеди о христианской любви рассказывать. От христианство только название оставили себе. Их братья - волки из моссковского сатаната.
Стало человеку невыносимо жить и пошёл он в церковь. Там ему:
- Ты не так одет! Не так крестишься! Не туда свечи ставишь! Выйди из храма!
Вышел он и заплакал.
- Что ты плачешь?
Смотрит, а это Иисус.
- Господи! Меня в храм не пускают!
Иисус сказал, утешая :
- Не плачь,они и меня туда не пускают.
-Но позвольте Варфоломей,як же я це зроблю деревянным акинаком?Дайте мне железного,щоб я на равных бился со змеем.И как я его буду мочить во всех пределах,когда он взлетает в небо на крыльях патриарших и не досягаемым для меня становится?
-Не печалься Украина,я буду грозить Змею и он спустится к тебе.
-А як,що вас не станет,то хто будет грозить?Дали б вы мне,железного патриаршего акинака сразу,щоб два раза не бегать?
-Ступай Украина,рано тебе, ще железный.