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Все про:суд (5681) УПЦ КП (211) Філарет (244) ПЦУ (465)

 "Бидло, я тебе запам'ятав, сука, бл#дь": прихильники Філарета увірвалися в київський суд, від них забарикадувалися стільцями. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Прихильники колишнього предстоятеля Київського патріархату Філарета (Денисенка) увірвалися в будівлю Шостого апеляційного адміністративного суду в Києві. Апеляційна інстанція скасувала призупинення ліквідації УПЦ КП.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

Як повідомляє кореспондент, з криками "Ми вимагаємо правосуддя" вони розбили скло вхідних дверей, намагаючись потрапити на засідання, де розглядаються питання, пов'язані з ліквідацією церкви.

Також дивіться: Прихильники Філарета зірвали судове засідання за позовом УПЦ КП до Мінкульту про незаконність її ліквідації. ФОТО

Учасники судового засідання забарикадувалися ізсередини стільцями.

Бидло, я тебе запамятав, сука, бл#дь: прихильники Філарета увірвалися в київський суд, від них забарикадувалися стільцями 01
Бидло, я тебе запамятав, сука, бл#дь: прихильники Філарета увірвалися в київський суд, від них забарикадувалися стільцями 02
Бидло, я тебе запамятав, сука, бл#дь: прихильники Філарета увірвалися в київський суд, від них забарикадувалися стільцями 03

На відео з місця подій чутно, як люди в будівлі суду намагаються прорватися через кордон правоохоронців, вживаючи нецензурну лексику: "Бидло, я тебе запам'ятав, сука, бл#дь. Бидляка ти #буча, бл#дь. Ти, що не бачиш, я посвідчення преси показував, щур ти #бучий".

4 вересня Окружний адміністративний суд Києва призупинив ліквідацію УПЦ КП, задовольнивши заяву адвокатів церкви. Тоді суд заборонив голові ліквідаційної комісії митрополиту Черкаському Іоанну (Православна церква України) здійснювати будь-які дії з майном Київської патріархії УПЦ КП, а також будь-які дії з ліквідації Релігійної організації Київська патріархія УПЦ КП.

На понеділок, 11 листопада, було призначено апеляційний розгляд у цій справі. На ньому було прийнято рішення скасувати рішення ОАСК, яким ліквідаційній комісії було заборонено вчиняти будь-які реєстраційні дії, серед іншого розпоряджатися майном церкви.

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Суд оголошував рішення під гучні крики прихильників Філарета.

На сьогодні заплановано ще одне судове засідання щодо другого схожого рішення ОАСК.

На відео з місця подій чутно, як люди в будівлі суду намагаються прорватися через кордон правоохоронців, вживаючи нецензурну лексику: "Бидло, я тебе запам'ятав, сука, бл#дь. Бидляка ти #буча, бл#дь. Ти, що не бачиш, я посвідчення преси показував, щур ти #бучий".

4 вересня Окружний адміністративний суд Києва призупинив ліквідацію УПЦ КП, задовольнивши заяву адвокатів церкви. Тоді суд заборонив голові ліквідаційної комісії митрополиту Черкаському Іоанну (Православна церква України) здійснювати будь-які дії з майном Київської патріархії УПЦ КП, а також будь-які дії з ліквідації Релігійної організації Київська патріархія УПЦ КП.

На понеділок, 11 листопада, було призначено апеляційний розгляд у цій справі. На ньому було прийнято рішення скасувати рішення ОАСК, яким ліквідаційній комісії було заборонено вчиняти будь-які реєстраційні дії, серед іншого розпоряджатися майном церкви.

Суд оголошував рішення під гучні крики прихильників Філарета.

На сьогодні заплановано ще одне судове засідання щодо другого схожого рішення ОАСК.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3158908
 
   
 Топ коментарі
 
Во имя Отца...Сына и святага духа е..вашу мать ОТКРЫВАЙТЕ ДВЕРИ!!!))))))
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И что случилось у Филарета с образом патриота Украины .
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Да они все там «одним мирром мазаны» - самый хитрожопый Ботвинник - всероссийский оберпоп Гундяй, вообще всех уделал - рядовым монахом усердною молитвою и строгим постом уложил своё духовное подвижничество аж в 4(!) дня.
Тем не менее, ресурс для улучшения рекорда имеет место быть.
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Эти пещерные плазуны-перед-мощами, вовсю визжат о мугуществе Яхве и т.д., но если предложить им подкинуть монету шоб если выпадет 7 к 3-ре, то - их правда(типо Яхве рассудил), покрутят пальцем у виска и с важным видом пойдут вна суд где будут бесноваться как тут на видео и мямлить проклятья(православные же "Бидло, я тебе запам'ятав, сука, бл#дь": прихильники Філарета увірвалися в київський суд, від них забарикадувалися стільцями - Цензор.НЕТ 9149 ), призывая всяческие гадости на семьи своих врагов("лябят ближних")))
Обезьяны в клетке более гармонично и трезво выглядят чем неистово вращающие глазищами веротекантропы с двумя палками в руках и на шеях.
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Не надо так , если человек верит он тебя ничем не оскорбляет,зачем же оскорбляешь ты?
Разве это по человечески? Ты можешь принимать это или нет,но никто не лезет к тебе в душу смеяться над твоими ценностями, кто тебе дает право ? А еще писал только что -" жить нужно так как это сказали оч. давно еще - не делать другим того шо не хотели бы для себя."
Или все таки у тебя такая же бравада словами как и у тех,кто прикрывается верой и трощит головы ближним ?
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НА КАКОЙ МИНУТЕ ЭТИХ ВИДЕО ТЫ УВИДЕЛА ВЕРУ??????? 😂😅😂
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На какой минуте ты увидел что "этих" назвала верующими?
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1. бегают дикари с досками и палками = если куда-то поеду, то в мире могут посмотреть на меня как на пещерного человека
2. тянут с бюджета субсидии(христоеды)
3. замахивают(других - своими иеговами("свидетели коровы"))
4. даже колотят в звоны и воют попы на капищах - че все должны это слушать?
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вот шо делает животворящее бабло ))
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21 век... в великой украинской державе в судах выясняют чей бог лицензированный, а чей нет...
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во всем мире так. ничего удивительного, т.к. вопосы официальных лицензий это - вопросы имущества, а не веры.

а молиться можно и без лицензии, кому хочешь.
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Кило тротила - главный аргумент!
Обезьяны, нет никакого бога! Дебилы тёмные..
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что с нашими правоохранительными органами? почему не сажают за неуважение к суду?, что за бред - баррикадироваться от быдла? пусть бы ворвались - а полиция на что? всем и каждому по недельке в СИЗО и штраф немаленький, как в цивилизованных странах

чё за сопли?
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Всі оті матюки,які так зі смаком переоповідають на цензорі викрикувала одна людина...Про яку з певністю можна сказати,що це якраз і є ***** *****,бидло щуряче,а якщо інтелігентною мовою то - звиклий провокатор...
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Ворвались.. в суд... Это как так? Там-же охрана.. с оружием.. которая обязана охранять и за это деньги получает.... Хотелось бы что бы так самого клоуна охраняли...
"Сторонники януковича ворвались в дом к зебленскому, надругались над ним и многократно изнасиловали в извращенной форме..."
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А какое отношение церковь имеет к суду или суд к церкви.. Церковь отделена от государства. И вообще не понятно ,внутри охрана ,а снаружи полиция не могла приехать ? и за жопы их повыдергивать.
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Я до релігії ставлюсь прохолодно але чомусь вважав Філарета дійсно проукраїнським діячем, який намаагвся створити духовні інститути у нас на противагу московії. Останні ж події засвідчують що Філарет це така ж сама істота як і Коломойський. Захищав лише свої інтереси а коли прийшло розуміння що він втрачає контроль повністью відмежувався від інтересів держави і навіть почав діяти проти України підхопивши кремлівську пропаганду.
Ганна Гопко нещодавно виклала відео як роздають біля храмів листовки від Філарета у яких від його імені заперечують об'єднання церков і ставлять під сумнів легітимність ПЦУ.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157866899957244&set=a.10152683658472244&type=3&theater
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зря этот малохольный филя себе карму портит... наверняка с кацапами перебазарил и получил их поддержку...
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"Быдло, я тебя запомнил, **** бл#дь".

А потом он этим же ртом будет проповеди о христианской любви рассказывать. От христианство только название оставили себе. Их братья - волки из моссковского сатаната.
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В данной ситуации хотелось бы напомнить Филарету притчу.-
Стало человеку невыносимо жить и пошёл он в церковь. Там ему:
- Ты не так одет! Не так крестишься! Не туда свечи ставишь! Выйди из храма!
Вышел он и заплакал.
- Что ты плачешь?
Смотрит, а это Иисус.
- Господи! Меня в храм не пускают!
Иисус сказал, утешая :
- Не плачь,они и меня туда не пускают.
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Варфоломей,вручил деревянный акинак митрополии,и каже:Рубись Украина со змеем Горынычем о трёх головах.Руби голову змею Гундяю облачённого в доспех Патриорхата деревянным мечём,Бог на твоей стороне!Рази его и на море и на суше.Гоняй его по шарику земному во всех пределах!
-Но позвольте Варфоломей,як же я це зроблю деревянным акинаком?Дайте мне железного,щоб я на равных бился со змеем.И как я его буду мочить во всех пределах,когда он взлетает в небо на крыльях патриарших и не досягаемым для меня становится?
-Не печалься Украина,я буду грозить Змею и он спустится к тебе.
-А як,що вас не станет,то хто будет грозить?Дали б вы мне,железного патриаршего акинака сразу,щоб два раза не бегать?
-Ступай Украина,рано тебе, ще железный. "Бидло, я тебе запам'ятав, сука, бл#дь": прихильники Філарета увірвалися в київський суд, від них забарикадувалися стільцями - Цензор.НЕТ 8248
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христианство- дурь и тупость народная
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время новых крестовых походов на суды ))
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