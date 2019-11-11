 "Бидло, я тебе запам'ятав, сука, бл#дь": прихильники Філарета увірвалися в київський суд, від них забарикадувалися стільцями. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

Як повідомляє кореспондент, з криками "Ми вимагаємо правосуддя" вони розбили скло вхідних дверей, намагаючись потрапити на засідання, де розглядаються питання, пов'язані з ліквідацією церкви.

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Учасники судового засідання забарикадувалися ізсередини стільцями.







На відео з місця подій чутно, як люди в будівлі суду намагаються прорватися через кордон правоохоронців, вживаючи нецензурну лексику: "Бидло, я тебе запам'ятав, сука, бл#дь. Бидляка ти #буча, бл#дь. Ти, що не бачиш, я посвідчення преси показував, щур ти #бучий".

4 вересня Окружний адміністративний суд Києва призупинив ліквідацію УПЦ КП, задовольнивши заяву адвокатів церкви. Тоді суд заборонив голові ліквідаційної комісії митрополиту Черкаському Іоанну (Православна церква України) здійснювати будь-які дії з майном Київської патріархії УПЦ КП, а також будь-які дії з ліквідації Релігійної організації Київська патріархія УПЦ КП.

На понеділок, 11 листопада, було призначено апеляційний розгляд у цій справі. На ньому було прийнято рішення скасувати рішення ОАСК, яким ліквідаційній комісії було заборонено вчиняти будь-які реєстраційні дії, серед іншого розпоряджатися майном церкви.

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Суд оголошував рішення під гучні крики прихильників Філарета.

На сьогодні заплановано ще одне судове засідання щодо другого схожого рішення ОАСК.

На відео з місця подій чутно, як люди в будівлі суду намагаються прорватися через кордон правоохоронців, вживаючи нецензурну лексику: "Бидло, я тебе запам'ятав, сука, бл#дь. Бидляка ти #буча, бл#дь. Ти, що не бачиш, я посвідчення преси показував, щур ти #бучий".

4 вересня Окружний адміністративний суд Києва призупинив ліквідацію УПЦ КП, задовольнивши заяву адвокатів церкви. Тоді суд заборонив голові ліквідаційної комісії митрополиту Черкаському Іоанну (Православна церква України) здійснювати будь-які дії з майном Київської патріархії УПЦ КП, а також будь-які дії з ліквідації Релігійної організації Київська патріархія УПЦ КП.

На понеділок, 11 листопада, було призначено апеляційний розгляд у цій справі. На ньому було прийнято рішення скасувати рішення ОАСК, яким ліквідаційній комісії було заборонено вчиняти будь-які реєстраційні дії, серед іншого розпоряджатися майном церкви.

Суд оголошував рішення під гучні крики прихильників Філарета.

На сьогодні заплановано ще одне судове засідання щодо другого схожого рішення ОАСК.