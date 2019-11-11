 "І ці люди мене засуджують за те, що я хер у Раді поправив ... Повій купують, п#дорам дзвонять", - нардеп Ківа про колег по парламенту. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео під впливом вражень від розслідування Ківа опублікував на своїй сторінці в соцмережі.
"І ці люди мене засуджують за те, що я хер у Раді поправив. Я перепрошую. Сука, зарплати в конвертах, повій купують, п#дорам дзвонять. Корупцію влаштували, посади продають. Країною нашою свої діряві дупи підтерли і вдають, бл#ді, що нічого не відбувається", - сказав Ківа.
Заступник фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко обраний главою партії. Рішення було ухвалено одноголосно. Перед голосуванням він заявив: "Партія повинна бути сексі для кандидатів, повинна збуджувати!"
було "патріотом", потім було мєнтозавром (заст. нач. Херсонського обл. УМВС), потім - пішло на підвищення у департамент по боротьбі з наркотиками (бджоли проти меду), звідки видлетів за хабарі і т.д.
І цілком природньо, що оце імбецильне створіння опинилося у рабиновича "зажидя".
ківа - це насамперед людина авакова, про це треба пам'ятати завжди.
Это как?
Пусть люди обсуждают "чесунов" вместо отведения войск и бюджета, который на самом деле урезает финансирование самых важных, жизненно необходимых сфер?
Аваков кришує шизофреніка шоб журналістів щемив(Шапошников каже так, і це правда)
Не поедем и это окончательное решение...
Прям как Киркоров делает и даже Лень Аркадьич Якубович.
У Успенской не просто один концерт, а тур по Украине.
«Это позорно»: шоумен Кондратюк призвал не пускать на Украину Dr. Alban и Успенскую.
Украинский продюсер, бывший ведущий шоу «Караоке на Майдане» Игорь Кондратюк призвал СБУ не допустить концертов шведского музыканта Dr. Alban и российской певицы Любови Успенской на Украине.
Музыкант Dr. Alban был внесен в базу «Миротворец» из-за гастролей в Крыму, а 22 ноября планирует выступить в Киеве. Успенская же хоть и не состоит в базе, но, по словам Кондратюка, однажды «назвала своим кумиром» президента России Владимира Путина. Российская артистка 10 ноября также даст концерт в столице, а затем отправится в тур по городам Украины.
«Албан выступал в Крыму? Ну и живи там, ты не имеешь права въезжать на территорию Украины, ты нарушил наши законы. Если иностранцы, которые нарушили наши законы, включая Любу-Любоньку, могут свободно делать в Украине что угодно - значит, и наши так называемые сепаратисты могут делать что угодно. Это позорно. Это значит, люди (в СБУ. - Ред.) не на своем месте. Это значит, люди думают ж…й. Что я вам могу еще веселого сказать?» - заявил Кондратюк.
и мертветчук вещает об этических нормах поведения,имея ввиду яременко.
вы УЖЕ ДОЛЖНЫ исключить его из фракции...партии....и выгнать из Рады.
«Я знаю Арсена Борисовича с 2013-2014 годов и хочу сказать: это тот человек, который прогрессивно растет. Как политик, как мужчина он увеличивается. Я всегда так говорю: "Увеличивается масса тела у человека, и его становится больше". И это очень ощутимо: у него меняется взгляд, меняется разговор, и от него пахнет мудростью»