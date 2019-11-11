 "І ці люди мене засуджують за те, що я хер у Раді поправив ... Повій купують, п#дорам дзвонять", - нардеп Ківа про колег по парламенту. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео під впливом вражень від розслідування Ківа опублікував на своїй сторінці в соцмережі.

"І ці люди мене засуджують за те, що я хер у Раді поправив. Я перепрошую. Сука, зарплати в конвертах, повій купують, п#дорам дзвонять. Корупцію влаштували, посади продають. Країною нашою свої діряві дупи підтерли і вдають, бл#ді, що нічого не відбувається", - сказав Ківа.

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