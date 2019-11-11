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 Політика України, Суспільство
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Все про:Ткаченко Олександр (47) Ківа (82)

 "І ці люди мене засуджують за те, що я хер у Раді поправив ... Повій купують, п#дорам дзвонять", - нардеп Ківа про колег по парламенту. ВIДЕО

Нардеп від ОПЗЖ Ілля Ківа записав відеоролик, в якому він поділився враженнями від розслідування Bihus.Info про незаконні будинку нардепа від "Слуги народу" Олександра Ткаченка. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео під впливом вражень від розслідування Ківа опублікував на своїй сторінці в соцмережі.

"І ці люди мене засуджують за те, що я хер у Раді поправив. Я перепрошую. Сука, зарплати в конвертах, повій купують, п#дорам дзвонять. Корупцію влаштували, посади продають. Країною нашою свої діряві дупи підтерли і вдають, бл#ді, що нічого не відбувається", - сказав Ківа.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Это капец. Что он там делает?" - нардепа Киву застали за непонятными манипуляциями возле рабочих мест депутатов СН в парламенте. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3158896
 
   
 Топ коментарі
 
Сколько можно забивать этим мусором информпространство?
Пусть люди обсуждают "чесунов" вместо отведения войск и бюджета, который на самом деле урезает финансирование самых важных, жизненно необходимых сфер?
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Средний уровень интеллекта общества примерно на отметке 1+ по пятибальной. Таких же и выбрали, другие им скучные и непонятные.
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Говорят что чем тупее человек тем у него больше от животного.
Заступник фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко обраний главою партії. Рішення було ухвалено одноголосно. Перед голосуванням він заявив: "Партія повинна бути сексі для кандидатів, повинна збуджувати!"
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Да все ровненько, ёпта! Ишь, батоны крошить начали всякие додики, с*ка! Прошу прощения, от души бл*!
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если не учитывать что это регионал то речь вполне правильная.
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це- мразота, воно перевзувається на льоту))
було "патріотом", потім було мєнтозавром (заст. нач. Херсонського обл. УМВС), потім - пішло на підвищення у департамент по боротьбі з наркотиками (бджоли проти меду), звідки видлетів за хабарі і т.д.
І цілком природньо, що оце імбецильне створіння опинилося у рабиновича "зажидя".
ківа - це насамперед людина авакова, про це треба пам'ятати завжди.
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Пля, так ты сам пару лет назад в интервью рассказывал, что пользовался услугами проституток и курил травку)))
Это как?
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Он исправился, только хрен забыл поправить. Вот и поправлял его в зраде... "І ці люди мене засуджують за те, що я хер у Раді поправив ... Повій купують, п#дорам дзвонять", - нардеп Ківа про колег по парламенту - Цензор.НЕТ 8623
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Средний уровень интеллекта общества примерно на отметке 1+ по пятибальной. Таких же и выбрали, другие им скучные и непонятные.
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«Не трогайте артистов, проституток и кучеров.Они служат любой власти» /Колчак/
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А ты сам не такой что ли,лизать жопу путинской шестерке - это высшее проявление патриотизма?
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По отношению к этому аристократу, надо выражаться более изысканно - феерический долбо#б.
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Сколько можно забивать этим мусором информпространство?
Пусть люди обсуждают "чесунов" вместо отведения войск и бюджета, который на самом деле урезает финансирование самых важных, жизненно необходимых сфер?
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А Киве уже предъявили подозрение по статье Угроза убийством ? Ко мне в прошлом году рота мусоров в дом приехала пытаясь мне приклеить эту статью ,вроде я угрожал какому-то депутату из БеПеПе ...от такие у нас *** органы - вороохоронные ...
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Кива прав - подрочить в зраде это наименьший грех с приходом зебилов
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У нас большинство парламентариев - гаражное быдло.
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Мда. Сам такой же и таких же осуждает
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І за цього придурка голосував табун баранів. Яку потрібно мати голову, пробачте довбешку, щоб привести до влади таків ідіотів , ворогів України.
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це ж риг, тобто голосували за нього совки(бидло) і бидло(совки)

Аваков кришує шизофреніка шоб журналістів щемив(Шапошников каже так, і це правда)
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Ти ж і такі як ти і привели до влади цих придурків. Повертайся в Україну і не веди пропаганду із закордону.
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Единственный случай,когда соглашусь с Кивой.
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Наверное Кива пошёл в пророссийскую вражескую партию как лазутчик.Такая себе Мата Хари
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Вроде бы, теперь - никто, сейчас все голосовали за тех, кого не избрали...
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А коли я їм про це нагадую, то огризаються і не хочуть говорити, що вони голосували за Зе.
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Не поедем и это окончательное решение...
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На радио как-то позвонила одна баба шо видела как снимали ролик с Ляшко типо любит сельчан - отсняли и он чуть ли не пинками разогнал с презрением этих людей.
Прям как Киркоров делает и даже Лень Аркадьич Якубович.
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Раньше таких не пускали в Украину. Теперь полезли как саранча.
У Успенской не просто один концерт, а тур по Украине.

«Это позорно»: шоумен Кондратюк призвал не пускать на Украину Dr. Alban и Успенскую.

Украинский продюсер, бывший ведущий шоу «Караоке на Майдане» Игорь Кондратюк призвал СБУ не допустить концертов шведского музыканта Dr. Alban и российской певицы Любови Успенской на Украине.

Музыкант Dr. Alban был внесен в базу «Миротворец» из-за гастролей в Крыму, а 22 ноября планирует выступить в Киеве. Успенская же хоть и не состоит в базе, но, по словам Кондратюка, однажды «назвала своим кумиром» президента России Владимира Путина. Российская артистка 10 ноября также даст концерт в столице, а затем отправится в тур по городам Украины.
«Албан выступал в Крыму? Ну и живи там, ты не имеешь права въезжать на территорию Украины, ты нарушил наши законы. Если иностранцы, которые нарушили наши законы, включая Любу-Любоньку, могут свободно делать в Украине что угодно - значит, и наши так называемые сепаратисты могут делать что угодно. Это позорно. Это значит, люди (в СБУ. - Ред.) не на своем месте. Это значит, люди думают ж…й. Что я вам могу еще веселого сказать?» - заявил Кондратюк.



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Головне, що ти ворог України,а це визначає твою суть.
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Вибачаюсь, як правильно іменувати "дрочун" чи "задрот"?
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Кива, ты такое же быдло, из той же песочницы. Даже не пытайся себя поставить отдельно. Плохая попытка.
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Астанавітєсь! Від таких заголовків зараз аналізами писюганити буду!
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"Херопоправитель" прав. Но в то же время, "Неча на зеркало пенять коль рожа крива!". Осуждали и будут осуждать. И еще пристальнее смотреть за другими членами ОПЗЖ. Вдруг и среди них есть Херопоправители. Кстати Херопоправитель в Раде прославился только этим поступком и бесконечным матом и хамством. Видно в стране ,по мнению ОПЗЖ, других проблем уже и нет.
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конченный п...дец.
и мертветчук вещает об этических нормах поведения,имея ввиду яременко.
вы УЖЕ ДОЛЖНЫ исключить его из фракции...партии....и выгнать из Рады.
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Слышь, ты, мелочь есть?! А если найду?!
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На следующем видео он уже всем покажет😀депутат ****
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Ляшко в Раду не зашёл так они быстро нашли замену. Ржу не могу. Вы диграданты вышедшие в верха. Я не голосовал за таких судаков как кива и мне жаль тех кто голосовал
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В интервью Дмитрию Гордону, рассказывая о духовном росте своего бывшего шефа Арсена Авакова, Илья Кива заявил:
«Я знаю Арсена Борисовича с 2013-2014 годов и хочу сказать: это тот человек, который прогрессивно растет. Как политик, как мужчина он увеличивается. Я всегда так говорю: "Увеличивается масса тела у человека, и его становится больше". И это очень ощутимо: у него меняется взгляд, меняется разговор, и от него пахнет мудростью»
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