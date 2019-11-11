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Все про:наука (160) учені (70) Милованов Тимофій (68)

 Милованов запропонував виплачувати вченим 10-20% прибутку після впровадження їхніх винаходів бізнесом. ВIДЕО

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов запропонував виплачувати вченим 10-20% прибутку після впровадження їхніх винаходів бізнесом.

Як інформує Цензор.НЕТ, такі пропозиції до законодавства Милованов оприлюднив під час свого привітання зі Всесвітнім днем ​​науки на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, наука є основою добробуту суспільства.

"У мене є пропозиція: я хочу змінити законодавство таким чином, щоб кожен - від студента до аспіранта, до професора могли легко зареєструвати свою наукову ідею або винахід, а бізнес - легко їх впровадити. А після цього 20% або 10% прибутку поверталися безпосередньо тим, хто придумав цю ідею", - сказав Милованов.

За його словами, така ініціатива зробить українських вчених успішними, заможними і щасливими, а суспільство - багатим.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3158877
 
   
 Топ коментарі
 
зачем шо то придумывать - берите законы Европы и принимайте - теоретики гребанные и писатели фантасты(гандоны)
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Ну скажите, где этого дурика зеленые откопали? Он даже в их шапито выделяется своей дуростью.
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Вообще то это называется институт патентования (существует с советских времен). Никто не запрещает изобретателю продавать право использовать его изобретение, хоть за 10,20 или даже за 100% прибыли (если оно того стоит конечно).
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зачем шо то придумывать - берите законы Европы и принимайте - теоретики гребанные и писатели фантасты(гандоны)
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щоб з такого ЗЕрьма видертися "гейскиезаконы" не допоможуть ...
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Законы цивилизованных стран нашу власть не интересуют. Они не хотят даже под копирку переписать их, чтобы вести страну к цивилизации, потому что служат не народу , а олигархам.
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Кого выбрала, то и получи и не скавчи! Милованов предложил выплачивать ученым 10-20% прибыли после внедрения их изобретений бизнесом - Цензор.НЕТ 6803
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Так шо ж ніхто не прийняв останні 20 років? Без коментарія генія Чинганчгука ніхто б не здогадався!
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Бери Законы СССР. Всегда за изобретения и рацпредложения выплачивалась единоразовая премия от суммы экономического эффекта. Единственный нюанс, нужно было в соавторы брать тех, кто "внедрял" у себя на производстве.
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Это хорошее предложение, но где предложение миллионных премий за изобретения альтернативных видов энергии? Где премии за изобретение способов лечения онкозаболеваний? Почему их нет? Это новой рептилоидной власти не нужно? Будем и дальше расширять торговлю с агрессором и смотреть как погибают люди?
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В Украине сотни стипендиатов и получивших премии за научные разработки . Фонд шоколадника в 1 млрд грн. вроде бы и предназначался на науку .
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А эти изобретения реальны или только на бумаге?
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Возвращалось на, прямую - зто значит, что для потребителя подобных изобретений данная услуга будет дороже на 10-20 процентов. Маладца милованов. Бизнес же не лох.
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Де ті зелені йолопи цих фріків знаходять...
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Вообще то это называется институт патентования (существует с советских времен). Никто не запрещает изобретателю продавать право использовать его изобретение, хоть за 10,20 или даже за 100% прибыли (если оно того стоит конечно).
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За поддержание патента, чтобы с него единолично поиметь прибыль, необходимо платить...
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А что не так? Не было бы платы, то регистрировали бы всякую лабуду.
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Речь не о регистрации, а о поддержании патента...

Патент полученный изобретателем в имеет срок действия (в общем порядке он установлен Гражданским кодексом в 20 лет). Но надо иметь ввиду, что и в течении этих 20 лет действие патента может внезапно для патентообладателя прекратиться.
Правообладателю, имеющему к использованию изобретения коммерческий интерес, важно периодически поддерживать в силе патент для исключения случаев несанкционированного доступа к его использованию третьими лицами - в этом главная цель поддержания патентов на изобретения.
Поддержание в силе патента на изобретение включает в себя контроль за сроками и своевременную уплату пошлин и направление соответствующей заявки и платежных документов в Роспатент.
То есть, поддержание в силе патента - это процедура ежегодного подтверждения действия патента путем уплаты ежегодных патентных пошлин.
Для правильного исчисления сроков и соблюдения установленного порядка поддержания в силе патента обращайтесь к специалистам компании Ай Пи Про, специализирующимся на патентовании и защите прав патентообладателей.
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Я знаю об этом. У нас тоже самое. Есть плата за регистрацию, и есть за поддержание. Считаю, что все правильно. Мой коммент был о том, что Милованов по сути не предложил ничего нового. Изобретатель запросто может сегодня продать лицензию на изобретение, установив при этом плату в процентах от прибыли лицензиата.
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Он не произнёс - кто будет заниматься внедрением, если учёные, то... Они не в этом специалисты, среди них столько же бизнесменов, сколько и в любом месте...
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поддержание
патента к примеру изобретение, стоит не так много, к примеру, на 20й год аж 760
грн. для физ.лица
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После подачи международной заявки, ее владельцу (Заявителю) отводится срок 30 месяцев, в течение которго Заявитель вправе не платить патентых пошлин, которые вместе со ставками национальных патентных поверенных составляют 500-2000 евро на страну. В течение этого срока Заявитель может определятся с целесообразностью затрат, поиском инвесторов и количеством стран для патентования.

http://www.patika.ru/Mezdunarodniy_patent.html
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Ссылки сру т.е. запоребриковые меня не интересуют,
разговор идет об украинцах и патентовании в Украине
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Тогда возьми .ua и удиви нас своими познаниями.
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Удивлять Вас не
собираюсь и к тому же я не на экзамене для демонстрации своих познаний, а кому нужно может сам найти в интернете
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Ну скажите, где этого дурика зеленые откопали? Он даже в их шапито выделяется своей дуростью.
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Он к зеленому шоблу имеет только косвенное отношение. Изначально его пригласили читать лекцию по экономике в Трускавце потому что он один из лучших специалистов стране. А потом уже предложили стать министром.
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Ага, тільки спочатку прийміть діючий закон про захист інтелектуальної власності і сувору відповідальність за його порушення. А то в нас зявляться такі "учьоні" з незакінченою середньою освітою, проффесори, які ******* спиз**ти і жити за рахунок інших.
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Изобретатель велосипеда. Сразу видно, что очень умный.
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Вообще-то, внедрением занимаются не учёные, а специалисты, оценивающие перспективы и рынок.
Во-вторых, бизнесу не нужны сырые идеи или макеты, им давай что-то, что можно сразу запустить в производство, в науку они не хотят вкладываться...
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Так є ж патенти. Патент може бути будь на що, основний акцент на прибутку автора патенту
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Автор или авторы должны ежегодно платить за поддержание патента до тех пор, пока не получат прибыль, продав его или передаёт права на него своему учреждению, которое и платит.
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такая вот нетривиальная легализация отката от одного из самых гениальных умов современности Милованов запропонував виплачувати вченим 10-20% прибутку після впровадження їхніх винаходів бізнесом - Цензор.НЕТ 1476
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Во всем мире для этого есть лицензия по которой изобретатель получает свой процент и только новая украинская власть придумывает колесо заново.
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можливо не по темі.

не знаю може через те що не є економічним експертом і в сфері фінансів в вчасності і через розвинену уяву і схиляюсь до деяких песимістичних висновків, якими все ж таки поділюся.
не секрет що україна в 2014 році знаходилась в переддефолтному стані. минула влада на мою думку по великому рахунку реальних реформ не робила. а якщо відверто то просто користувалися країною і тягли час підтримуючи все "на плаву". тому думаю зараз ми перебуваємо в ненабагато кращому стані, якщо не в ще гіршому, бо невідомо що нас чекає в наступному році. українська економіка дуже слабка і сильно залежить від зовнішніх факторів.
якщо подивитись на графік рівнів наших золотовалютних резервів по роках то можна побачити що на початку 2015 року в нас було падіння до критичного рівня звр десь біля 6 млрд. уряди яценюка а потім гройсмана "виправляли" це просто беручи нові борги. і зараз в нас десь 21 млрд $. період коли можна брати в борг зазвичай рано чи пізно закінчується і наступає період віддавати борги. як на мене зараз цей момент і наступає.
мвф схоже давати нам ще грошей не дуже і хоче. те що винен в цьому лише коломойський на мою думку занадто просте пояснення. можливо наші справи і справді не дуже райдужні і ми поки що не показуємо позитивних результатів і не вселяємо оптимізм.
віддавати борги беручи гроші з того ж самого звр ми не дуже хочемо тому що це подушка і так не дуже велика м'яко кажучи. тому варіант брати нові борги щоб віддавати старі. якось реструктуризувати борги новий уряд схоже і не намагається, можливо не бачить можливості.
але ключове питання чи справді ми збираємось і спроможні робити реальні і швидкі позитивні зміни в економіці, які б покращували економічну ситуацію.

та судячи по проекту нового бюджету оптимізму і справді небагато.
нова молода "космічна" команда "підсилена" старими кадрами від минулої влади(нацбанк, міністр фінансів, навтогаз) в яких звичайно є деякий досвід як тримати "на плаву" ситуацію і "тягнути час" але чи достатньо цього. до цієї "кампанії" ще додав би відносно нового керівника митниці, який запланував на рік реформу в своєму "господарстві".
до речі "нові обличчя" прем'єр і його протеже міністр економіки, які теж були прихильниками порошенка а зараз впевнено дивляться в "світле майбутнє", як і гройсман в свій час. цікаво що їх так надихає?
додамо ще те що піраміду овдз яку теж мабуть не від гарного життя збудували ну можливо дехто хотів ще "трохи" на українцях підзаробити. це звичайно нічого не виправдовує але можливо скепсис щодо економічної ситуації якось стимулював декого до мародерських настроїв.
знов таки коломойський ще літом вже натякав на можливість дефолту і я не думаю що він просто так ляпав язиком тоді.
коротше питання як довго можна буде ще тягнути "волинку" чи не завалиться все це в кінці кінців трохи згодом не дочекавшись "прорива" чи "стрибка" який нам вже нова влада обіцяє але через рік?
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Где там "ученые" Украины которые запатентовали солнце и герб Украины? Милованов запропонував виплачувати вченим 10-20% прибутку після впровадження їхніх винаходів бізнесом - Цензор.НЕТ 6554
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це той що "дупля не гонить" в економіці?
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у нас такие жадные люди что никто никакие новые технологии не будет задействовать для того чтобы избежать выплаты этих 10-20%
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нет. Будут.
Вот внедряют они новую технологию на производстве и уменьшают себестоимость на 10%ю И вот с этих 10% нужно выплатить 20% изобретателю. И того, даже с учетом выплаты 2% предприятию остается 8%.
Только вот кто же будет расказывать реальные результаты изобретателю... А себестоимость это вобще комерческая тайна часто.
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я цю ініциативу підтримую
але капітуляція на Донбасі не дає мені підстав підтримувати цю владу
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постепенно же надо
сначала чтоб внедряли
пусть хоть бесплатно
после потихоньку начинать брать деньги
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И учителям зарплаты по $4000 обязательно.
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Ну куда он лезет в вопросы, где ни уха ни рыла? Спицыалист шырокого профиля!
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