 Милованов запропонував виплачувати вченим 10-20% прибутку після впровадження їхніх винаходів бізнесом. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, такі пропозиції до законодавства Милованов оприлюднив під час свого привітання зі Всесвітнім днем ​​науки на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, наука є основою добробуту суспільства.

"У мене є пропозиція: я хочу змінити законодавство таким чином, щоб кожен - від студента до аспіранта, до професора могли легко зареєструвати свою наукову ідею або винахід, а бізнес - легко їх впровадити. А після цього 20% або 10% прибутку поверталися безпосередньо тим, хто придумав цю ідею", - сказав Милованов.

За його словами, така ініціатива зробить українських вчених успішними, заможними і щасливими, а суспільство - багатим.

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