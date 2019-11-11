EN|RU|UK
Теми дня: Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Формула Штайнмаєра Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  643  23
Матеріали за темою:
Все про:інформаційна війна (212) Міноборони (2920) Донбас (13584) Загороднюк (71)

 Україна має плани щодо посилення своїх можливостей в інформаційній війні проти Росії, - Загороднюк. ВIДЕО

Міністр оборони Андрій Загороднюк пояснює результати соцопитування жителів ОРДЛО тим, що на населення цих територій чиниться постійний інформаційний вплив окупаційними ЗМІ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі ТСН.

"З'явилося опитування жителів ОРДЛО, там, звісно, "русский мир" в головах. ... Путін і російські пропагандисти - головні герої, війни з Росією немає, у всьому винен Київ, Київ має відбудовувати Донбас, але під контролем Москви. Це означає, що Росія веде гібридну війну з потужним інформаційним ударом. Що Ви в цьому контексті зі свого боку можете зробити? Коли з'являться офіцери інформаційних воєн?", - запитала ведуча.

За словами міністра, офіцери інформаційних воєн нікуди не зникали, а інформаційна війна з боку РФ проти України почалася ще до 2014 року. Він також зазначив, що Україна має плани щодо посилення своїх можливостей щодо інформаційних війн.

Також дивіться: "Нам необхідно визначитися: або ми розводимо війська, або готові боротися за Донбас", - Бутусов. ВIДЕО

"Протягом 5 років там населення зомбували з точки зору того, хто правий, хто винен, за кого вони мають бути тощо", - сказав Загороднюк.

"Я не знаю методики, за якою проводилося це дослідження. Але можу сказати, що дійсно населення там під постійним інформаційним впливом. І ми маємо цей ефект", - зазначив міністр.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3158871
 
   
 Топ коментарі
 
Коли, хто і як проводив це опитування ? І чи не буде це черговий триндьож зеленої погані звичайним собі таким бла бла бла 😕
 показати весь коментар
 
Похлже, Загороднюк не сильно обеспокоен этой проблемой, равно как и остальные в "офисе" и кабинете.
 показати весь коментар
 
Перше що зробив янеківський міністр оборони , від ФСБ, лєбєдєв ,це припинив розробку ракетного комплексу "Сапсан" . На питання "Чому"? . Відповів " : " У нас єсть лучшій" . Так і цей слуга кремля меле що в нього "Єсть лучшій план" .
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Коли, хто і як проводив це опитування ? І чи не буде це черговий триндьож зеленої погані звичайним собі таким бла бла бла 😕
 показати весь коментар
 
 
Краща пропаганда України це красиві телесюжети про українську армію, нова військова техніка в ЗСУ, підготовлені українські військові в новій амуніції та військовій формі, переможні операції українських військ по всій лінії фронту! Найкраща пропаганда України це агресивна та успішна українська армія, яка має тотальну перевагу над ворогом на полі бою! А для цього потрібно створити війська БПЛА, які будуть нищити ворога прямо в його окопах!
 показати весь коментар
 
Похлже, Загороднюк не сильно обеспокоен этой проблемой, равно как и остальные в "офисе" и кабинете.
 показати весь коментар
 
 
конечно имеет 112, newsone, Украина.ру, Cтрана.ua, zik,НАШ, корреспондент.net,на подходе канал Ахметова Украина 24- я уже не говорю за Интер, канал Украина, 1+1 и внешних врагов не надо
 показати весь коментар
 
 
Ужас, в стране должна быть только петина, "прямая", кишка, или возьми сухарик
 показати весь коментар
 
Однако, согласно тому же опросу, половина ОРДЛО охвачена укр. ТВ и электронной прессой, но их никто не читает и не смотрит, потому как тупые. В украинской части Донбасса нет российских СМИ, а половина населения за самые пророссийские укр. партии и при том тоже считает Киев разжигателями гражданской войны, так что дело не в монополии на пропаганду, а в степени ее идиотизма.
 показати весь коментар
 
 
Донбасс заселен тысячами россиян.
Конечно, им Россия ближе.
 показати весь коментар
 
А еще там миллионы украинцев, которым Россия тоже ближе, чем США.
 показати весь коментар
 
В Украине против Украины некоторыми СМИ проводится информационная война, под видом свободы слова. Если в раше это грязная пропаганда, то у на всякие журнашлюхи это называют свободой слова. Никто не вспоминает о таком понятии, как журналисткая этика и просто мораль.
 показати весь коментар
 
как??? еще дадите каналов больше сепарам - Ахметову, Медведчуку, Мураеву, и т.д.
 показати весь коментар
 
112 захарченка беглого канал. Интер Фирташ продал.
 показати весь коментар
 
Эти каналы нужно уничтожить с их владельцами! Потому что по закону они коллаборанты и должны быть в тюрьме!!!
 показати весь коментар
 
"Украина имеет планы по усилению своих возможностей в информационной войне против России". А-л-л-о, просніться, шостий рік війни, а у них в головах лише плани.
 показати весь коментар
 
 
Дежурный пустобрех или слабо понимает, о чем говорит, или, осознавая величину проблемы, замыливает глазки...
 показати весь коментар
 
 
Каналы все в Украине под контролем кремлевской агентуры по методичкам работают спецслужб Российской Федерации и эксперты эти кремлевские по всем каналам ходят позиции Кремля защищают. СН дали за свободу слова отвечать кремлевскому агенту - Шуфричу. Аж страшно, куда они еще больше будут усиливать это кремлевское дерьмо промывающие мозги пенсионерам и тупым людям. сраные сепары все эти СН! я не верю ихнему не одному слову! я смотрю на действия! И действия у них у всех, как у Партии регионов!
 показати весь коментар
 
Слышал сепар - Ахметов еще открывает новостной канал и будет еще больше сепарского дерьма.
 показати весь коментар
 
в Украине на 6 году войны все каналы принадлежат российской агентуре - Медведчуку, Ахметову, Мураеву - 112, ньюзван, зик, Украина, Наш, и Медведчук еще купил Интер и Интер медиа в котором идут еще куча каналов: "Интер+", НТН, К1, К2, "МЕГА", "Пиксель", "Zoom", "Enter-фильм", и т.д. По ним идет культурная война и там насаждается русская культура! Идет массированная пропаганда и психологическая война против Украинского населения! Ахметов создает еще новостной канал. Это медиа оккупация российской агентурой всех медиа. Эти каналы нужно все арестовать и конфисковать, а владельцев за гос измену арестовать потому что в статье 111. гос измена есть пункт про информационную безопасность. Эти мракобесы работают на врага! Срок по статье до 15 лет лишения свободы. вот статья! вперед!
Стаття 111. Державна зрада
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
2. Звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання.
 показати весь коментар
 
 
Перше що зробив янеківський міністр оборони , від ФСБ, лєбєдєв ,це припинив розробку ракетного комплексу "Сапсан" . На питання "Чому"? . Відповів " : " У нас єсть лучшій" . Так і цей слуга кремля меле що в нього "Єсть лучшій план" .
 показати весь коментар
 
 
Усе що блазені можуть - воювати в тирнетах, та на сцені.
Віртуальна реальність - наше фсьо.
 показати весь коментар
 
Реалії життя - ось самий сильний аргумен в будь-якій інформаційній війні.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору