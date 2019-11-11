 Україна має плани щодо посилення своїх можливостей в інформаційній війні проти Росії, - Загороднюк. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі ТСН.
"З'явилося опитування жителів ОРДЛО, там, звісно, "русский мир" в головах. ... Путін і російські пропагандисти - головні герої, війни з Росією немає, у всьому винен Київ, Київ має відбудовувати Донбас, але під контролем Москви. Це означає, що Росія веде гібридну війну з потужним інформаційним ударом. Що Ви в цьому контексті зі свого боку можете зробити? Коли з'являться офіцери інформаційних воєн?", - запитала ведуча.
За словами міністра, офіцери інформаційних воєн нікуди не зникали, а інформаційна війна з боку РФ проти України почалася ще до 2014 року. Він також зазначив, що Україна має плани щодо посилення своїх можливостей щодо інформаційних війн.
"Протягом 5 років там населення зомбували з точки зору того, хто правий, хто винен, за кого вони мають бути тощо", - сказав Загороднюк.
"Я не знаю методики, за якою проводилося це дослідження. Але можу сказати, що дійсно населення там під постійним інформаційним впливом. І ми маємо цей ефект", - зазначив міністр.
Конечно, им Россия ближе.
Стаття 111. Державна зрада
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
2. Звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання.
Віртуальна реальність - наше фсьо.