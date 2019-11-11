 Україна має плани щодо посилення своїх можливостей в інформаційній війні проти Росії, - Загороднюк. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі ТСН.

"З'явилося опитування жителів ОРДЛО, там, звісно, "русский мир" в головах. ... Путін і російські пропагандисти - головні герої, війни з Росією немає, у всьому винен Київ, Київ має відбудовувати Донбас, але під контролем Москви. Це означає, що Росія веде гібридну війну з потужним інформаційним ударом. Що Ви в цьому контексті зі свого боку можете зробити? Коли з'являться офіцери інформаційних воєн?", - запитала ведуча.

За словами міністра, офіцери інформаційних воєн нікуди не зникали, а інформаційна війна з боку РФ проти України почалася ще до 2014 року. Він також зазначив, що Україна має плани щодо посилення своїх можливостей щодо інформаційних війн.

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"Протягом 5 років там населення зомбували з точки зору того, хто правий, хто винен, за кого вони мають бути тощо", - сказав Загороднюк.

"Я не знаю методики, за якою проводилося це дослідження. Але можу сказати, що дійсно населення там під постійним інформаційним впливом. І ми маємо цей ефект", - зазначив міністр.