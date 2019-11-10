 Терористи намагаються зірвати процес розведення у районі Богданівки, - Загороднюк. ВIДЕО

Про це сьогодні, 10 листопада, заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк під час інтерв'ю в прямому ефірі випуску програми "ТСН. Тиждень", відповідаючи на питання про процес розведення сил і засобів у районі населеного пункту Богданівка Донецької області, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони.
"З нашого боку все розвивається керовано. Звичайно, що терористи намагаються зірвати процес — це те, що ми можемо бачити вже. Але ми діємо за нашим планом, в нас є 7 днів тиші, ми проводимо розведення за планом, воно відбувається за контрольованим сценарієм".
Він також зазначив, що за умов, якщо російська сторона порушить взяті зобов’язання, українські військові протягом короткого проміжку часу займуть попередні позиції.
"У нас такі сценарії пропрацьовані, ми знаємо, що робити в такому випадку. Ми зможемо діяти якнайшвидше", — сказав Андрій Загороднюк.
Міністр також поінформував, що українські військовослужбовці, які захищали позиції в районі н.п. Богданівка, наразі відійшли на позиції, які займали у 2016 році.
"Нинішні позиції навіть кращі, адже ми повертаємось на позиції 2016 року, які ми розбудували, пропрацювали, то ж вони повністю готові для виконання військовими завдань", — зазначив Андрій Загороднюк.
У суботу, 9 листопада в Петрівському Донецької області почався процес розведення сил і засобів.
Розведення сил і засобів уже відбулося на двох ділянках - №1 в районі смт Станиця Луганська та №2 в районі Золотого Луганської області.
неділя, 10 листопад 2019, 21:58
Під час засідання провладної партії "Слуга народу" журналісти помітили цікаву деталь.
Екс-гуморист і радник секретаря РНБО Сергій Сивохо під час виконання гімну України відмовився покласти руку на серце, інформують Патріоти України.»
У когось ще є якісь іллюзії?
Василий Рыбников
Во славу подписи господина товарища Зеленского под указом "О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению стандартов новостей" предлагаем вниманию компетентных органов новые стандарты новостей, обязательные к выполнению украинскими СМИ под угрозой уголовной ответственности, потому что так хочет народ.
Нижеследующие положения публикуются на правах манипуляции, недостоверной информации, саморегуляции, сорегулирования, самоковоркинга, олигархического агентинга и антизелебобинга, о чем имеется соответствующая маркировка, ожидающая цифровой подписи на ресепшене оупенспейса господина товарища министра культуры и спортинга Владимира Бородянского.
Слава дорогому товарищу Зеленскому, богу нашему, несущему радость, аминь. Исполняя решения второй стодневки великого вождя украинского народа господина товарища Зеленского, спешим доложить в компетентные органы, что гражданин чорт Порошенко П. А. с сообщниками по ночам пишут плохие новости, подпадающие под определение дерзкой манипуляции недостоверной информацией, совершаемой повторно, с отягчающими последствиями, и рассылают их в заведомо убыточные издания, подпадающие под определение нуждающихся в крупных штрафных санкциях в пользу господина товарища Александра Ткаченко по адресу: Труханов остров, Ткаченко Александру.
Во славу подписи господина товарища Зеленского под указом "О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению стандартов новостей" предлагаем вниманию компетентных органов новые стандарты новостей, обязательные к выполнению украинскими СМИ под угрозой уголовной ответственности, потому что так хочет народ.
- Любая новость, способная вызвать необоснованную негативную реакцию отсталых слоев населения, например, об отсутствии денег на выплаты учителям вследствие отсутствия кассовых аппаратов у таксистов и прочих самозанятых дельцов, злоупотребляющих уклонением от процедуры налогового кешбека, должна сопровождаться пометкой "так хочет народ". Варианты: "этого хотел народ, когда голосовал за Владимира Зеленского", "этого не хотят майдауны", "Порошенко - мародер".
- Любая новость должна готовиться с неукоснительным соблюдением баланса мнений и рассмотрения разных точек зрения. Так, к примеру, новость о том, что господин товарищ Зеленский построил дорогу "Запорожье - Мариуполь", должна также нести в себе информацию о том, что Порошенко разворовал армию. Варианты: "Порошенко сдал Крым", "Порошенко спаивает Сергея Сивохо", "В молодости Порошенко убивал капитанов КВН".
- В целом любая новость может быть равноценно заменена новостью о том, что господин товарищ Зеленский построил дорогу "Запорожье - Мариуполь". Варианты: "Мариуполь - Запорожье", "Дорога Зеленского", "Дорога жизни", "Порошенко украл телефонную будку". Каждый вариант можно подать отдельной новостью, особо подчеркнув, что господин товарищ Зеленский лично принимал участие в строительстве в красивой оранжевой каске, а также что строительство дороги "Запорожье - Мариуполь" является главной должностной обязанностью президента Украины. С учетом дороги "Мариуполь - Запорожье" Владимир Зеленский выполнил свои предвыборные обещания на 200%.
- Запрещается написание и публикация новостей, в которых фигурируют клавишные музыкальные инструменты, как то: пианино, рояль, вариант - аккордеон и, конечно, ионика. Запрещаются новости о том, что господин товарищ Зеленский В. А. владеет всеми этими инструментами. Категорически запрещены новости с подробным описанием передовых методов звукоизвлечения, обычно используемых господином товарищем Зеленским В. А.
- Запрещается обсуждение наличия и/или отсутствия растительности на прекрасной груди господина товарища Зеленского В. А., а также способов, которыми ему удалось достичь столь замечательного эффекта, для кого он это сделал, составление на этой основе народных примет на зиму и пр. Исключение составляет искреннее восхищение грудной и икроножной мускулатурой господина товарища Зеленского, а также общей мужественностью этого высокого силача. Варианты: Порошенко толстый.
- В новостях категорически запрещено употребление слов "Бубочка", "Моника", "Мурчик", "Бобик", "Лох", "Нелох", "Лопух", "Нелопух" и пр., если речь не идет о кличках домашних животных позитивных пород. В то же время новости о том, что кто-то купил кабанчика и назвал его "Нелох", категорически запрещены и приравниваются к попытке свержения власти и покушению на высшее должностное лицо государства.
- Запрещаются новости по принципу наблюдения за мобильными телефонами народных депутатов. Если журналист видит, как народный депутат практикует анал, он должен подбодрить такого народного депутата, а случае необходимости - помочь советом и/или деньгами. Исключение составляет Кива.
- Запрещаются новости об авариях с участием автомобилей "Тесла".
- Запрещаются новости о выбитых зубах, в том числе и электросамокатом.
- Запрещаются новости об отравлениях шаурмой.
- Запрещаются новости, в которых думают про Валерьича.
Тезисно:
Критические новости о президенте Зеленском приравниваются к войне с собственной страной.
Зеленский - это Украина.
Крым - это полуостров.
Та сторона - это та сторона, что хочет мира и вечно совершает благо.
Война - это мир.
Встреча в "нормандском формате" - день победы.
Владимир Александрович Зеленский - не лох.
Владимир Александрович Зеленский - наш бог.
..............
#Буквы в Telegram и Facebook
«- Любая новость, способная вызвать необоснованную негативную реакцию отсталых слоев населения, например, об отсутствии денег на выплаты учителям вследствие отсутствия кассовых аппаратов у таксистов и прочих самозанятых дельцов, злоупотребляющих уклонением от процедуры налогового кешбека, должна сопровождаться пометкой "так хочет народ". Варианты: "этого хотел народ, когда голосовал за Владимира Зеленского", "этого не хотят майдауны", "Порошенко - мародер".
- Любая новость должна готовиться с неукоснительным соблюдением баланса мнений и рассмотрения разных точек зрения. Так, к примеру, новость о том, что господин товарищ Зеленский построил дорогу "Запорожье - Мариуполь", должна также нести в себе информацию о том, что Порошенко разворовал армию. Варианты: "Порошенко сдал Крым", "Порошенко спаивает Сергея Сивохо", "В молодости Порошенко убивал капитанов КВН".
- В целом любая новость может быть равноценно заменена новостью о том, что господин товарищ Зеленский построил дорогу "Запорожье - Мариуполь". Варианты: "Мариуполь - Запорожье", "Дорога Зеленского", "Дорога жизни", "Порошенко украл телефонную будку".
Гидота.
Он назвал террористами противников разведения сил!
Ґаньба!
Хіба у когось є сумніви, що прокацапські бандюки будуть порушувати і надалі усі домовленості і при цьому звинувачувати Україну ?
Або Порошенко, або Зєля.
(C)
@sergiy_taran
🤔
Міністр оборони Загороднюк прагне скасувати призов до армії
А p.s. і пруф студію, до речі
Окремі, правда, під "патріотів" косять, "журяться", "нєґодуют" ...
Бо насправді це був їх свідомий вибір, а «соя, липецьк, мародьор», то було лише прикриття.
Ці люди насправді ненавидять Україну «бандєровцев, тєрмоса, нациков », і мріють знову «дружить с браттямі». Таких ватних манкуртів, згідно соцопитувань 50%.
А Порошенка вони ненавидять, тому, що він «поссоріл наші народи».
@DetectionUA
· 9 лист.
Укроборонпром закупав у 15-19 р. установки "Богдан". Є думка, що це китайські пікапи, яки закуповували по 235 тис. грн, а потім продавали під брендом "Богдан" за 2 млн 981 тис. грн!
НАБУ підіймає документацію. Та намагається встановити, чому ціна з кожним роком зростала на 30%.
Андрей Загороднюк называет себя "нефтяником в третьем поколении". Его отец - Павел Загороднюк - является основателем и владельцем концерна "Nadra Group" и является членом правления "Укрнафты".
Сам Андрей Загороднюк основал компанию Discovery Drilling Equipment в 2005 году, продолжая свою карьеру в горнодобывающей, нефтеперерабатывающей и производственной отраслях. Компания специализируется на проектировании, изготовлении и сервисном обслуживании буровых установок.
По данным, которые опубликованы на сайте этой компании, среди стран, где действуют буровые установки Discovery Drilling Equipment есть Россия. Однако каких-то деталей о том, какие проекты компании были реализованы в России и в какой период, нет.
Компания Загороднюка поставляет свою продукцию на 5 континентов и сотрудничает с Shell, Chevron, BP и другими.
С нашей стороны все развивается управляемо. Конечно, террористы пытаются сорвать процесс - это то, что мы можем видеть уже. Источник: https://censor.net.ua/v3158839
Если , глаза на жопе и не желаете ничего не видеть, а именно, что только Украина отводит войска, то им никакой доктор не поможет. Вернее, только один-последний....
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сказочный долбо***. т.е. по его логике - главная цель Украины - отвести свои войска от линии фронта, но бл*ядские террористы всячески стараются этого не допустить, но х*уй они нам помешают - мы все равно свои силы отведем!!!! кто-нибудь понимает ЧТО несет этот придурок????!!!!