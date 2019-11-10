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 Політика України, За кордоном
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 У бойових діях у Чечні не брав участі, був там як журналіст, - Мазур. ВIДЕО

Ветеран АТО, заступник голови УНА-УНСО Ігор Мазур розповів, що не брав участі в бойових діях в Чечні, а перебував там як журналіст.

Про це український активіст заявив під час пресконференції в Любліні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на UATV.

"Якщо в Росії є факти нашої участі у бойових діях (в Чечні. – Ред.), то хай доводять це. Від себе можу сказати, що я не брав участі в бойових діях. Я був на території Чечні в той час, ми приїхали туди як журналісти. Був пресцентр "Вільний Кавказ". Ті журналісти, які приїхали туди на той час, пам’ятають наш табір УНСО, що були пресконференції, зв’язувалися з Грозним і повідомляли, що відбувається, як знищувалося місто, як бомбилися цивільні квартали, як людей захоплювали у фільтраційні табори", – розповів Ігор Мазур.

За його словами, тоді Російська Федерація показала, яка вона жорстока зі своїми громадянами, а зараз демонструє, якою може бути жорстокою із українцями.

Український активіст зазначив, що у день затримання 9 листопада їхав на спільну українсько-польську конференцію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У моїй справі проходять Яценюк, Ярош і брати Тягнибоки, - Мазур

Нагадаємо, ветерана війни на Донбасі Ігоря Мазура (позивний Тополя) було затримано в суботу, 9 листопада, на прикордонному пункті Дорогуськ у Польщі. У цю країну він відправився на запрошення польського віцемаршалка для участі в конференції.

10 листопада Мазура передали на поруки українському консулу в Любліні. На час очікування і розгляду запиту Росії про екстрадицію він залишиться в Польщі і буде проживати в будинку консульства.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3158836
 
 
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кацапам все одно.
як і місцевим тролякам, які вимагали його ув'язнення.
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З боку Польщі затримання Мазурка є недружнім кроком. Обравши зелену владу зебіли отримують відповідне ставлення вже і від поляків. Ви це зробили разом, зебіли.
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журналіст...
журналіст???
журналіст!!!
ну вибачайте.....
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ПУКин--- ПЕД0ФИЛ ! . И об это м пишут АВТОРИТЕТНЫЕ МИР0ВЫЕ СМИ ,,https://uploads.disquscdn.com/images/8c0c837fbb166707f009b86942c6a728a3767a583b33f7d7a1b177cdf81c6426.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/85bac8a6cb6f1b92807d8fb854cf07bbb6a4994c9dbfcb57b54e1d92b159031b.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/e90b365804382bdefe2d4507080dbcc17b4f38cbe4ea98d73ca5e1210a1725b9.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/17c0dbaacbe542ef0e563eafd0ec9d5b29e72aaeb15a40c81216d4d39ceb6646.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/****************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/16c92c798b1b4f632c14f07a857c7da14c441d5cd258987e8b13f8898b138317.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/****************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3***************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3d4d77b955211ccd00d5ac4e401532349a66af3042ac3597efc529a7176a6421.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/60589***********************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/1ce45ec82f459817d7ead59fcb17ef8360a09630ddcfe6f69117df1ae46f4f19.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/61**************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/915e006f3de95340e88360e0418e76e0dc6152044f3f7ac79c43a4d371793b7a.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/d8663d8b4ff194b06fd596566125515e6a8ab9ead172df453bdf277b46841027.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/02eec44550bfcffb2fab3b4031da8cb3f67775a512e03f4cd33957314dfd5384.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/440487af06d8b37e1b7227d3c2d2afeebad07d3dcb9eaec483004891093aaa78.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/2f4a5b55150bcf778995b05b4e9370e438aa3d7c9e964ffde564cf432108e6a9.jpghttps://uploads.disquscdn.com/images/3133************************************************************.jpg . ... . . . .https://uploads.disquscdn.com/images/76**************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/1073************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/626089b2db81199a9c45c996e6bb53134765b67c4a99870115d6770d92fea4c0.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/85157823e63e2860438dd44aae87fa051b016490617ed5c642ad5a00746631bd.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/20ac459eb586bee8be4817fb5df9e41dc80b7b29be4ceb08458e5fa8126fecc2.jpg Третий- Гиркин - https://uploads.disquscdn.com/images/6***************************************************************.jpg . ... . .

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яценюка нужно отдать и сказать , что он скрытый моджахед
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***** ваше моджахєдам віддай...хоча таке що він їх куратор...
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А бабушка моей жены участвовала в боевых действиях как свидетель и пострадавшая от преступных действий российской армии, когда в первую чеченскую войну их с братом квартиры на Минутке в Грозном разбомбила российская авиация и они русские прятались от бомб в подвалах. Оставшись без крова бабуля выехала к нам в Украину и прожила ещё долго и счастливо у нас бандеровцев.
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У Києві жорстоко побили ветерана АТО з дружиною, обоє перебувають у комі, - волонтерка

У бойових діях у Чечні не брав участі, був там як журналіст, - Мазур - Цензор.НЕТ 281

У бойових діях у Чечні не брав участі, був там як журналіст, - Мазур - Цензор.НЕТ 9804
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Ветеранов АТО/ООС, к сожалению, будут преследовать и дальше. Портнов ясно и однозначно это пообещал, как только высадился в Борисполе. Важно понимать и помнить что этот режим - яро антиукраинский, состоящий из предателей.
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Нет, конечно. Просто черепа пробивают; а полиция делает вид что ничего страшного не случилось.
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Треба вже ветеранам АТО створити власне об'єднання для свого захисту, бо влада неспроможна.
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Очень жаль если они этого до сих пор не сделали. Они должны быть отдельной вооружённой силой: территориальной обороной.
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а може...,
ну той...,
як би так толєрантнєє сказати...,
"накосячили" десь.
вони ж не святі
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Это он зря, теперь каждый ихтамнетовец будет рассказывать про пресс-центр "Свободный Донбасс" и говорить, что работает там журналистом.
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Правильно каже.
Інтерпол чомусь не поспішає розшукати та заарештувати московитського акторо-журналіста Пореченкова М.Є., хота там існують справжні відеодокази на котрих Пореченков бере збройну участь як окупант і терорист на території сусідньої держави України.
У бойових діях у Чечні не брав участі, був там як журналіст, - Мазур - Цензор.НЕТ 7823
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чтоб разыскивал Интерпол - надо правильно оформить и подать документы..нашим бакланам это и не оочень то надо смотрю...
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Лагерь журналистов, в котором ни у кого нет больше 8 классов образования - это круто!
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