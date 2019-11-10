 У бойових діях у Чечні не брав участі, був там як журналіст, - Мазур. ВIДЕО

Про це український активіст заявив під час пресконференції в Любліні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на UATV.
"Якщо в Росії є факти нашої участі у бойових діях (в Чечні. – Ред.), то хай доводять це. Від себе можу сказати, що я не брав участі в бойових діях. Я був на території Чечні в той час, ми приїхали туди як журналісти. Був пресцентр "Вільний Кавказ". Ті журналісти, які приїхали туди на той час, пам’ятають наш табір УНСО, що були пресконференції, зв’язувалися з Грозним і повідомляли, що відбувається, як знищувалося місто, як бомбилися цивільні квартали, як людей захоплювали у фільтраційні табори", – розповів Ігор Мазур.
За його словами, тоді Російська Федерація показала, яка вона жорстока зі своїми громадянами, а зараз демонструє, якою може бути жорстокою із українцями.
Український активіст зазначив, що у день затримання 9 листопада їхав на спільну українсько-польську конференцію.
Нагадаємо, ветерана війни на Донбасі Ігоря Мазура (позивний Тополя) було затримано в суботу, 9 листопада, на прикордонному пункті Дорогуськ у Польщі. У цю країну він відправився на запрошення польського віцемаршалка для участі в конференції.
10 листопада Мазура передали на поруки українському консулу в Любліні. На час очікування і розгляду запиту Росії про екстрадицію він залишиться в Польщі і буде проживати в будинку консульства.
як і місцевим тролякам, які вимагали його ув'язнення.
журналіст???
журналіст!!!
ну вибачайте.....
ПУКин--- ПЕД0ФИЛ ! . И об это м пишут АВТОРИТЕТНЫЕ МИР0ВЫЕ СМИ ,,https://uploads.disquscdn.com/images/8c0c837fbb166707f009b86942c6a728a3767a583b33f7d7a1b177cdf81c6426.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/85bac8a6cb6f1b92807d8fb854cf07bbb6a4994c9dbfcb57b54e1d92b159031b.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/e90b365804382bdefe2d4507080dbcc17b4f38cbe4ea98d73ca5e1210a1725b9.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/17c0dbaacbe542ef0e563eafd0ec9d5b29e72aaeb15a40c81216d4d39ceb6646.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/****************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/16c92c798b1b4f632c14f07a857c7da14c441d5cd258987e8b13f8898b138317.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/****************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3***************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3d4d77b955211ccd00d5ac4e401532349a66af3042ac3597efc529a7176a6421.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/60589***********************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/1ce45ec82f459817d7ead59fcb17ef8360a09630ddcfe6f69117df1ae46f4f19.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/61**************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/915e006f3de95340e88360e0418e76e0dc6152044f3f7ac79c43a4d371793b7a.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/d8663d8b4ff194b06fd596566125515e6a8ab9ead172df453bdf277b46841027.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/02eec44550bfcffb2fab3b4031da8cb3f67775a512e03f4cd33957314dfd5384.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/440487af06d8b37e1b7227d3c2d2afeebad07d3dcb9eaec483004891093aaa78.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/2f4a5b55150bcf778995b05b4e9370e438aa3d7c9e964ffde564cf432108e6a9.jpghttps://uploads.disquscdn.com/images/3133************************************************************.jpg . ... . . . .https://uploads.disquscdn.com/images/76**************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/1073************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/626089b2db81199a9c45c996e6bb53134765b67c4a99870115d6770d92fea4c0.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/85157823e63e2860438dd44aae87fa051b016490617ed5c642ad5a00746631bd.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/20ac459eb586bee8be4817fb5df9e41dc80b7b29be4ceb08458e5fa8126fecc2.jpg Третий- Гиркин - https://uploads.disquscdn.com/images/6***************************************************************.jpg . ... . .
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ну той...,
як би так толєрантнєє сказати...,
"накосячили" десь.
вони ж не святі
Інтерпол чомусь не поспішає розшукати та заарештувати московитського акторо-журналіста Пореченкова М.Є., хота там існують справжні відеодокази на котрих Пореченков бере збройну участь як окупант і терорист на території сусідньої держави України.