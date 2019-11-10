 "У нас із вами витрішки: хто кого передивиться", - нардеп від СН Тищенко уникнув відповіді на запитання журналістів про листування з пранкером Джокером. ВIДЕО

Відео спілкування з журналістами опублікувало видання "НВ", інформує Цензор.НЕТ.

Тищенка запитали, чи підтверджує він справжність листування, чи викликали його до НАБУ, чи говорив із ним президент Володимир Зеленський. Однак нардеп спочатку просто мовчав і посміхався, а потім почав говорити про роль журналістів.

"У нас із вами витрішки: хто кого передивиться. Я принципово не піду, буду слухати ваші запитання", - сказав Тищенко.

"Я хочу з журналістами поговорити, поспілкуватися. Я люблю всіх журналістів, я хочу, щоб ви знали: журналістика - професія надзвичайно важлива для нас, політиків. Найважливіша позиція всіх журналістів - відстоювати думку народу. Народ вимагає змін, друзі. Тому команда політичної партії "Слуга народу" взялася за зміну країни. Дякую", - заявив він, розвернувся і пішов.

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На початку листопада в ЗМІ було опубліковано нібито листування пранкера Джокера з українськими народними депутатами, зокрема з Тищенком. Пранкер, зокрема, спілкувався від імені генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Тищенко нібито говорив про невдоволення ситуацією у фракції "Слуга народу" ("зрадник на зраднику") і нарікав на те, що політична кар'єра і скандали в ЗМІ "вбивають його ім'я".

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