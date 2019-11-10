 "У нас із вами витрішки: хто кого передивиться", - нардеп від СН Тищенко уникнув відповіді на запитання журналістів про листування з пранкером Джокером. ВIДЕО

Відео спілкування з журналістами опублікувало видання "НВ", інформує Цензор.НЕТ.
Тищенка запитали, чи підтверджує він справжність листування, чи викликали його до НАБУ, чи говорив із ним президент Володимир Зеленський. Однак нардеп спочатку просто мовчав і посміхався, а потім почав говорити про роль журналістів.
"У нас із вами витрішки: хто кого передивиться. Я принципово не піду, буду слухати ваші запитання", - сказав Тищенко.
"Я хочу з журналістами поговорити, поспілкуватися. Я люблю всіх журналістів, я хочу, щоб ви знали: журналістика - професія надзвичайно важлива для нас, політиків. Найважливіша позиція всіх журналістів - відстоювати думку народу. Народ вимагає змін, друзі. Тому команда політичної партії "Слуга народу" взялася за зміну країни. Дякую", - заявив він, розвернувся і пішов.
На початку листопада в ЗМІ було опубліковано нібито листування пранкера Джокера з українськими народними депутатами, зокрема з Тищенком. Пранкер, зокрема, спілкувався від імені генерального прокурора Руслана Рябошапки.
Тищенко нібито говорив про невдоволення ситуацією у фракції "Слуга народу" ("зрадник на зраднику") і нарікав на те, що політична кар'єра і скандали в ЗМІ "вбивають його ім'я".
короче:
1. СН - проститутки
2. СН - продажне проститутки за Египет
Игнорьте этого персонажа явно, скрiзь и публично! Оно ж после этого в дурку съедит, бо не переживёт такого "опущения".
1. Опоссум
2. Серая куропатка
3. Ужи
4. Жуки-сенокосцы
5. Черный стриж
6. презЕдент зеленский
7. депутаты от партии "Слуги народа"
Он ведь привык: девушку накормить и в койку.
ДолбоЗЕбы, кого вы навыбирали? Караул!
чем не приЗЕдент?
(цензор забаньте опять за это фото, взято с фейсбука приЗЕдента
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1376998629217176&set=ecnf.100007211555008&type=3&theater)
=))
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