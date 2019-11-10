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 Політика України
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Все про:журналістика (919) медіа (14) Тищенко Микола (7)

 "У нас із вами витрішки: хто кого передивиться", - нардеп від СН Тищенко уникнув відповіді на запитання журналістів про листування з пранкером Джокером. ВIДЕО

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко уникнув відповіді на запитання про те, чи є справжнім опубліковане в ЗМІ нібито його листування з пранкером Джокером. Замість відповіді він спочатку посміхався і махав рукою, а потім вибухнув тирадою про роль журналістики.

Відео спілкування з журналістами опублікувало видання "НВ", інформує Цензор.НЕТ.

Тищенка запитали, чи підтверджує він справжність листування, чи викликали його до НАБУ, чи говорив із ним президент Володимир Зеленський. Однак нардеп спочатку просто мовчав і посміхався, а потім почав говорити про роль журналістів.

"У нас із вами витрішки: хто кого передивиться. Я принципово не піду, буду слухати ваші запитання", - сказав Тищенко.

"Я хочу з журналістами поговорити, поспілкуватися. Я люблю всіх журналістів, я хочу, щоб ви знали: журналістика - професія надзвичайно важлива для нас, політиків. Найважливіша позиція всіх журналістів - відстоювати думку народу. Народ вимагає змін, друзі. Тому команда політичної партії "Слуга народу" взялася за зміну країни. Дякую", - заявив він, розвернувся і пішов.

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На початку листопада в ЗМІ було опубліковано нібито листування пранкера Джокера з українськими народними депутатами, зокрема з Тищенком. Пранкер, зокрема, спілкувався від імені генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Тищенко нібито говорив про невдоволення ситуацією у фракції "Слуга народу" ("зрадник на зраднику") і нарікав на те, що політична кар'єра і скандали в ЗМІ "вбивають його ім'я".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3158811
 
 
 Топ коментарі
 
я смотрю что олимпиада по дебилизму в команде Зе в самом разгаре!!!..ох и на выбирали... "У нас с вами гляделки: кто кого пересмотрит", - нардеп от СН Тищенко не стал отвечать на вопросы журналистов о переписке с пранкером Джокером - Цензор.НЕТ 1557
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типове БИДЛО, як і подобається 73 % ублюдків
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понабирали .. с него депутат как с члена тяж
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я смотрю что олимпиада по дебилизму в команде Зе в самом разгаре!!!..ох и на выбирали... "У нас с вами гляделки: кто кого пересмотрит", - нардеп от СН Тищенко не стал отвечать на вопросы журналистов о переписке с пранкером Джокером - Цензор.НЕТ 1557
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В своей вступительной речи Корниенко заявил, что партия «должна быть секси для кандидатов, должна возбуждать». Он также анонсировал новый этап тренингов для членов политсилы в Египте или Буковеле.


короче:
1. СН - проститутки

2. СН - продажне проститутки за Египет "У нас с вами гляделки: кто кого пересмотрит", - нардеп от СН Тищенко не стал отвечать на вопросы журналистов о переписке с пранкером Джокером - Цензор.НЕТ 4177
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надо его бизнесу объявить байкот и все - за границей так и происходит ,по это не кто не борзеет как он
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"...для нас, политиков..."??? С каких пор эта поворешка стала плитиком??? Для нас, мля, политиков... минуй нс пуще всех печалей...
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Це зайвий раз доводиться, що кожен має займатися тим, що до душі і що в нього найкраще виходить. Готував би і надалі смаколики, все б краще було. А так ні політика, ні ресторатора.
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Зачем вообще у этого дИбила шо-то спрашивать и обращать на него внимание? Шо, ещё кому-то шо-то не ясно, шо это за существо?
Игнорьте этого персонажа явно, скрiзь и публично! Оно ж после этого в дурку съедит, бо не переживёт такого "опущения".
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Не-а! В дурке его расколят мгновенно, даже если потребует "пять мотоциклетов с пулемётами".
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У вас накопилось слишком много негатива..
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"слишкам многа негатива" має такий вигляд: Козлина, яка в'їхала на криміналі у ВР, тепер розтопирює пальці і шота там умнічає, як методички русішвайне підказують! а шо, больно воспрінімать? ще й своїм руськощелепним органом для поїданія сала (бо сало ми любимо як і ті самі хванати Народного Дєпутата от Слуги Народа тищенко)
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тобто вважаєш 76% вибоців - криміналом? А себе ти ким вважаєш? Може тобі просто треба до психіатра перевіритись поки не пізно? Чи то у тебе вікове?
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тю, зебільне, в тебе клавіша "о" западає?? правильно писати - порохобОтська. вибач, дріб'язку немає подати, а на більше не зесосав
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Шалава порохоботська, суши сухарі і купуй памперси.
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Бачимо, за нормальних людей, які мають почуття власної гідності, а вам смердюки порохобські ще прилетить по повні помідори.
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😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
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Шо видим? А видим черта, который косит похуже, чем в военкоматах, в период Афгана. Там на 7-Б закосить было трудновато. У этого черта не вышло бы. Короче: всё настолько втупую, что зло таки берёт. А им- по хрену. Так это ещё тока начало.
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Слушай жену свою -посадят тебя, как пить дать)
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Та воно дибільне і жінку собі ж таку вибрав.
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Существа которые притворяются мертвыми в случае опасности:
1. Опоссум
2. Серая куропатка
3. Ужи
4. Жуки-сенокосцы
5. Черный стриж
6. презЕдент зеленский
7. депутаты от партии "Слуги народа"
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Моделайзер ещё не знает, как нужно общаться с журналистами.
Он ведь привык: девушку накормить и в койку.
ДолбоЗЕбы, кого вы навыбирали? Караул!
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НУ А ШО?
чем не приЗЕдент?
"У нас с вами гляделки: кто кого пересмотрит", - нардеп от СН Тищенко не стал отвечать на вопросы журналистов о переписке с пранкером Джокером - Цензор.НЕТ 2740

(цензор забаньте опять за это фото, взято с фейсбука приЗЕдента
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1376998629217176&set=ecnf.100007211555008&type=3&theater)

=))
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цитаты великих людей!цицерон бл*дь кухонный "У нас із вами витрішки: хто кого передивиться", - нардеп від СН Тищенко уникнув відповіді на запитання журналістів про листування з пранкером Джокером - Цензор.НЕТ 512
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Ну ведь хотели народную власть? Вот она. Теперь поведение власти ничем не отличается от поведения народа. Дурость, хамство, враньё.
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кого там спрашивать из слуг?это говорящие ж*пы,то что им на бумажке передадут из АП то они и озвучивают!ОНИ НЕ ЗНАЮТ НИФУЯ!!!не знают какая минимальная пенсия,какая минимальная зарплата,они ПНИ лесные трускавецкие,их епать надо,а не спрашивать
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