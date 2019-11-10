 "Спускайся до нас, поговоримо", - поліцейські врятували в Слов'янську 14-річну дівчину, яка збиралася стрибнути з даху. ВIДЕО

На місце події прибув екіпаж у складі Сергія Морозова, Марка Кириленка та Валентина Дещенка, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікації Патрульної поліції.
"Валентин залишився внизу, а Сергій та Марк піднялися на 9-й поверх будинку, але дах там був зачинений. Тож поліцейські вирішили розділитися та шукати виходи на дах з інших під’їздів. Завдяки допомозі мешканців будинку патрульним вдалося знайти ключі від даху в іншому під’їзді", - сказано в повідомленні.
Поліцейські намагалися діяти якомога швидше, щоб дівчина не встигла заподіяти собі шкоди.
"Піднявшись на дах, поліцейські почали вмовляти дівчину, щоб вона не робила необачних кроків і дозволила патрульним допомогти їй. Спочатку вона не хотіла розмовляти, але згодом вже пішла на контакт. Результатом перемовин стало те, що дівчина зробила крок назад", - додали в поліції.
Заплакану дівчину передали медикам, які вже чекали внизу біля під'їзду.
- чего это?
- а вы меня изнасиловать можете
- та вы ж на 5м этаже
- уже спускаюсь...
кохання, тупі батьки-пофігісти, та все що завгодно.... Поліцейським - лайк!
1) Неразделённая любовь. Это - возрастное, перегорит и пройдёт; нужна психологическая реабилитация.
2) Прессинг со стороны родителей ("плохо учишься", "всё делаешь не так", "дура набитая" и т.д.) Родителей вызвать в полицию, и в присутствии адвоката зачитать, под расписку, текст статьи УК карающей за доведение до самоубийства.
3) Одноклассники-одноклассницы запрессовали. Действовать по варианту (2).
4) Наркоша. Но, судя по её естественной реакции на доброе отношение - крайне маловероятно.
Судя по её манере говорить и реагировать - типичный случай легко уязвимой подростковой психики. Нужна эмоциональная поддержка.
- "Куда"?
- "Уже в попу".
- "ЕХАТЬ куда"?
это всё благодаря Земазлу