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 "Спускайся до нас, поговоримо", - поліцейські врятували в Слов'янську 14-річну дівчину, яка збиралася стрибнути з даху. ВIДЕО

Місцева жителька побачила у вікно, що на даху розташованого навпроти будинку стоїть дівчина. Вона зателефонувала до поліції. Через кілька хвилин поліцейські вже були біля під'їзду.

На місце події прибув екіпаж у складі Сергія Морозова, Марка Кириленка та Валентина Дещенка, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікації Патрульної поліції.

"Валентин залишився внизу, а Сергій та Марк піднялися на 9-й поверх будинку, але дах там був зачинений. Тож поліцейські вирішили розділитися та шукати виходи на дах з інших під’їздів. Завдяки допомозі мешканців будинку патрульним вдалося знайти ключі від даху в іншому під’їзді", - сказано в повідомленні.

Поліцейські намагалися діяти якомога швидше, щоб дівчина не встигла заподіяти собі шкоди.

"Піднявшись на дах, поліцейські почали вмовляти дівчину, щоб вона не робила необачних кроків і дозволила патрульним допомогти їй. Спочатку вона не хотіла розмовляти, але згодом вже пішла на контакт. Результатом перемовин стало те, що дівчина зробила крок назад", - додали в поліції.

Заплакану дівчину передали медикам, які вже чекали внизу біля під'їзду.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3158802
 
   
 Топ коментарі
 
Вариантов немного
1) Неразделённая любовь. Это - возрастное, перегорит и пройдёт; нужна психологическая реабилитация.
2) Прессинг со стороны родителей ("плохо учишься", "всё делаешь не так", "дура набитая" и т.д.) Родителей вызвать в полицию, и в присутствии адвоката зачитать, под расписку, текст статьи УК карающей за доведение до самоубийства.
3) Одноклассники-одноклассницы запрессовали. Действовать по варианту (2).
4) Наркоша. Но, судя по её естественной реакции на доброе отношение - крайне маловероятно.

Судя по её манере говорить и реагировать - типичный случай легко уязвимой подростковой психики. Нужна эмоциональная поддержка.
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Полицейским респект, что спасли дурёху. Теперь за ней глаз да глаз нужен. Склонность к суициду обязательно ещё даст о себе знать.
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Да, небольшое вышло палево... Но главное - в любой иной теме орать про "зебилов" и у соевых идиотов он сойдет за своего. Хоть по сути - он россиянин под укр. прокси. 😂
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НулёвОчко подгорело, с ним и весь порохоботный наряд.
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Коль Я решил,то выпью обязательно..Своё Эго не позволит ей жить дальше.Дай Бог ,чтобы я ошибся,и она была счастлива до 100 лет!
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Дайте людям свободно прыгать в печь крематория !
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Їй варто було показати пару фоток з самогубцями та вмістом їхніх трусів. Відразу б передумала.
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- мужчина, а, мужчина, я вас боюсь
- чего это?
- а вы меня изнасиловать можете
- та вы ж на 5м этаже
- уже спускаюсь...
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бідненька
кохання, тупі батьки-пофігісти, та все що завгодно.... Поліцейським - лайк!
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Зебилка . Расстроилась шо порохоботы её Бубочку абижяють .. .
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Дура девка, теперь на обследование и учёт к психиатру, а это на всю жизнь.
 показати весь коментар
 
 
Вариантов немного
1) Неразделённая любовь. Это - возрастное, перегорит и пройдёт; нужна психологическая реабилитация.
2) Прессинг со стороны родителей ("плохо учишься", "всё делаешь не так", "дура набитая" и т.д.) Родителей вызвать в полицию, и в присутствии адвоката зачитать, под расписку, текст статьи УК карающей за доведение до самоубийства.
3) Одноклассники-одноклассницы запрессовали. Действовать по варианту (2).
4) Наркоша. Но, судя по её естественной реакции на доброе отношение - крайне маловероятно.

Судя по её манере говорить и реагировать - типичный случай легко уязвимой подростковой психики. Нужна эмоциональная поддержка.
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Полицейским респект, что спасли дурёху. Теперь за ней глаз да глаз нужен. Склонность к суициду обязательно ещё даст о себе знать.
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Знал девушку... Пригнула с 5-го.. Покалечиоась, но выжила. Через год повторила - летальный
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Вот об этом я и говорила. Они обычно повторяют.
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- "Полиция? Приезжайте- меня насилуют".
- "Куда"?
- "Уже в попу".

- "ЕХАТЬ куда"?
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при Порошенко такого не было
это всё благодаря Земазлу
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