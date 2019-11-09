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 Політика України, За кордоном
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Все про:Польща (1986) сейм (43) Олег Богачук (921) Мазур Ігор (1)

 Польща зробила, що мусила, Мазура затримано до з'ясування обставин, але його не буде видано РФ, - віцеспікер Сейму Ґошєвська. ВIДЕО

Віцеспікер Сейму Польщі Малґожата Ґошєвська висловилася на підтримку українського ветерана Ігоря Мазура.

Про це вона написала у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Друзі! Я закликаю до спокою та розсудливості.Затримання на польському кордоні Ігоря Мазура є виключно технічним виконанням Республікою міжнародних угод та зобов'язань. Відважний громадянський активіст і ветеран війни на Донбасі, Грузії та Чечні став жертвою дій східних сусідів. Він був внесений російськими службами до реєстру затримань Інтерполу. Це – наочний приклад використання Кремлем інститутів міжнародного права для політичної помсти. Ми не можемо піддатися на провокацію. Ми не можемо бути акторами російського сценарію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генконсул України в Любліні постарається взяти затриманого на кордоні ветерана Мазура на поруки

Польща зробила те, що мусила була зробити. Вона затримала особу, яка фігурує в реєстрі. Але – для з’ясування ситуації. Ми вже багато чого знаємо. І я запевняю вас, що дорога до Росії не є відкритою. Польська влада та суди ретельно розслідуватимуть цю справу, а я, зі свого боку, допомагаю і гарантую невинність Ігоря Мазура щодо російських звинувачень", - йдеться в повідомленні.

Польща зробила, що мусила, Мазура затримано до зясування обставин, але його не буде видано РФ, - віцеспікер Сейму Ґошєвська 01

Її пост зачитав під час акції під посольством Польщі в Києві журналіст Марек Серант.


Відео: Олег Богачук

Напомним, Игорь Мазур (позывной Тополя) был задержан в субботу, 9 ноября, на пограничном пункте Дорогуск в Польше. В эту страну он отправился по приглашению польского вице-маршалка для участия в конференции.

Также читайте: Генконсул Украины в Люблине постарается взять задержанного на границе ветерана Мазура на поруки

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3158768
 
 
 Топ коментарі
 
давайте не путать - в Украине Президента нет.
шмаркля есть - Президента нет

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"Друзья, я призываю к миру и благоразумию. Задержание на польской границе Игоря Мазура - исключительно техническое выполнение Республикой международных соглашений и обязательств. Отважный гражданский активист и ветеран войны на Донбассе, в Грузии и Чечне стал жертвой действий восточных соседей. Он был внесен российскими службами в регистр задержания Интерпола. Это яркий пример использования Кремлем международных правовых институтов для политической мести. Не дадим себя спровоцировать. Мы не можем быть актерами в русском сценарии. Источник: https://censor.net.ua/v3158768

Малгожаті РЕСПЕКТ !
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поляки яснее и внятнее чем ето все зелелое ..амно
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Югик бы зделал все наоборот
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Лахта, при чому це до слів Віце-спікера Сейму Польші?
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Давай сначало так:пеця и путин *****. Теперь ты? 😷 соя
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Лахта, ви там з своїм ****** самі розбирайтесь.
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А ха ха. Соя такая соя
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А как имя того кто передал кацапам ингуша Тимура Тумгоева?
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Я радий, що тобі сподобалось, кацапчех.....
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Югик на этом деньгу от Московии зарабатывал.
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"Друзья, я призываю к миру и благоразумию. Задержание на польской границе Игоря Мазура - исключительно техническое выполнение Республикой международных соглашений и обязательств. Отважный гражданский активист и ветеран войны на Донбассе, в Грузии и Чечне стал жертвой действий восточных соседей. Он был внесен российскими службами в регистр задержания Интерпола. Это яркий пример использования Кремлем международных правовых институтов для политической мести. Не дадим себя спровоцировать. Мы не можем быть актерами в русском сценарии. Источник: https://censor.net.ua/v3158768

Малгожаті РЕСПЕКТ !
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Не потрібно забувати, що прізвище Мазур має польське походження. Тому на місці поляків я б добре подумав.
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Приблизно, як у нас - бойки, чи лемки. До речі, теж прізвища.
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Про те, що своїх видавати якось некомільфо. Євреї підтвердить.
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Ей респект,а нашим пограничникам что? Наш контроль он проходит,а польский-нет! Это как?Не врубаюсь!
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поляки яснее и внятнее чем ето все зелелое ..амно
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до сих пор нет и наверное не будет реакции президента скорее всего он не против чтоб отдали ветерана мордору раз молчит даже Аваков написал
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давайте не путать - в Украине Президента нет.
шмаркля есть - Президента нет

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смысл в том, что ты пишешь , когда у вас ночь.
английского не знаешь.
сам - трололо из ольгинки, поэтому за пэдрота грыбёшь.
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дура - у меня 2:49 дня...
так смысл дуре отвечать?
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вумный, разве не помнишь наш предыдущий разговор, когда у вас была ночь, и твоя жена спала на др. этаже, а ты по ночам работал на компе стучал, и у тебя такая работа, что тебя кормит.
У меня завидная память, я никогда ничего не скриню, и всё помню.
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мадама - вы в игноре по причине неизлечимой придурковатости...
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и помнишь сколько заработала евро за год...?
напиши здесь - пластические хирурги Италии будут рыдать от зависти...\сколько утканоска зарабатывает - в час...)\
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это экспрессия зависти, безработный?
Заботься о своих доходах, сойя.
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да нет - просто пусть твою брехню люди почитают...
может ты забыла что брехала...\ну это и не мудрено при твоём старческом возрасте...)\
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Одно другому в Леночкином случае не мешает абсолютно.
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Ти що, з дуба впала? Земля не плоска. У школі треба було краще вчитись
😂🤣😂🤣😂
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не обязательно перелогиниваться - уши фсё равно торчат.
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то не вуха - то його кацапські роги ..))
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сафсем непрофессионалофф набрали - прокалываются на каждом шагу!
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😂🤣😂🤣😂
А Земля то є шар, та обертається навколо Сонця а не навпаки
😂🤣😂🤣😂
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так їм платити перестали - от всі нормальні звідти і повтікали ..))
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ну скажу что этот паук урождённый запоребриковец - и видно хочет чтобы здесь росли его бярёзки...!
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Исландия, ты же понимаешь шо ето враг? от и я понимаю....
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Ти коли з дуба падала, то летіла униз головою, чи задом?
😂🤣😂🤣😂
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она уже не помнит - у неё возраст огогокакой...!
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Эта юная барабанщица уже отбила дробь на СФ.
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чомусь соєва кацапня соромитися свого аквафрешу - чужими прапорцями прикривається ! Польща зробила, що мусила, Мазура затримано до з'ясування обставин, але його не буде видано РФ, - віцеспікер Сейму Ґошєвська - Цензор.НЕТ 6974
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сказал урождённый запоребриковец...
как там твои кучарявые бярёзки перед родной избой...?
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запоребриковец* - по отношению к вашей параше, т.е. украиноязычный украинец. В отличие от тебя самого.
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ты данбасянка спроси сама своего кумира - он тебе не соврёт...\или тебе скрин его признаний нужен...?)))\
да и ты вечно брешешь как дышишь - сбреши ещё раз о своих доходах за год...\я посмеюсь над тобой санитаркой...)))\
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воно то так но должна быть реакция именно президента пускай шмаркля ну кто то должен же ему подсказать это же имидж страны воина защищавши донбасс арестовывают по щелчку мордора понятно что пока это технично обязаны протокол и тд но поддержка именно президента публична потвердила бы важность и это бы в Польше показали что судьба защитника важна для страны и президента-а оно молчит
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А що тут дивного?
«09.11.19 15:25 Ключевой переговорщик президента Ермак занимает позицию, что Путин не виноват в войне на Донбассе, - Герасимов. Польша сделала, что должна, Мазур задержан до выяснения обстоятельств, но не будет выдан РФ, - вице-спикер Сейма Госевская - Цензор.НЕТ 3803Народный депутат Украины, сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов заявил, что советник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, который занимается переговорами с международными партнерами Украины, выражает взгляды, идентичные кремлевской пропаганде. Источник: https://censor.net.ua/n3158745»
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Самый ясный был югик, пецин кум. Он сразу отдал кацапам розыскиваемого интерполом чувака. А тут какие то поляки лохи. Просто они огенты кремля, а пеця и юга патриоты и торговые портнеры. Верно соя? 😷
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если что то Польше не прийдется испытывать позор за эти 2 часа что мы видим ...один за всех....если Польша такое чудит официально то наши действия ??? Какие ??? военный стан ? а может саботаж украинцев на работах в Польське ???
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Мазура еле спасли бойцы СБУ от присланного киллера фысыбы ,кстати его судьба . есть статья на Цензоре о том что путен заказал всех кто воевае в 1 Чеченскую и вторую тоже небось
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Теперь ветерану Украины придётся сидеть в тюрьме до суда! Пшеки всегда были предателями и лицемерами! Правильно всё делал пан Бандера. Невольно бандеровцем станешь!
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До якого суда ?
Ти хоч читала що тут написано ?
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Польские власти и суды тщательно расследуют этот вопрос, Польша сделала, что должна, Мазур задержан до выяснения обстоятельств, но не будет выдан РФ, - вице-спикер Сейма Госевская - Цензор.НЕТ 2554 и я, со своей стороны, помогаю и гарантирую невиновность Игоря Мазура против обвинений России", - говорится в сообщении.
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соевые живут по методичкам и статей не читают.
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"Поляки по закону не могут действовать иначе. Пока фактов выдачи в Россию не было. Но задержанные находятся в заключении от трех месяцев до двух лет, пока дело выясняется", - отмечает Княжицкий.Источник: https://censor.net.ua/n3158755

А ты прочитала? Или как фсегда - неучи в статьях видят одни фиги, да?
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боты залесские, че возбулись то так?...не получите вы Тополю, осину разве что только для Гааги, уже и ждать то недолго осталось... Польща зробила, що мусила, Мазура затримано до з'ясування обставин, але його не буде видано РФ, - віцеспікер Сейму Ґошєвська - Цензор.НЕТ 144...
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Poliaki nenavydet rosijan daze bolse cem Ukraine,nicego oni neodast ruskim
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Так он невыездной что ли в принципе, задержали бы на любой границе, не только польской?
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задєржаніє - ето как попасть в шнек мясорубкі
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на польском -Речь Посполита -это что Польша ?
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представте что на рашажаба ТВ твориться ??
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кацапы это обарзевшые мокши,которых нужно брать за рога и ставить в стойло(((
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