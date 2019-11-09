 Польща зробила, що мусила, Мазура затримано до з'ясування обставин, але його не буде видано РФ, - віцеспікер Сейму Ґошєвська. ВIДЕО

Про це вона написала у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Друзі! Я закликаю до спокою та розсудливості.Затримання на польському кордоні Ігоря Мазура є виключно технічним виконанням Республікою міжнародних угод та зобов'язань. Відважний громадянський активіст і ветеран війни на Донбасі, Грузії та Чечні став жертвою дій східних сусідів. Він був внесений російськими службами до реєстру затримань Інтерполу. Це – наочний приклад використання Кремлем інститутів міжнародного права для політичної помсти. Ми не можемо піддатися на провокацію. Ми не можемо бути акторами російського сценарію.

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Польща зробила те, що мусила була зробити. Вона затримала особу, яка фігурує в реєстрі. Але – для з’ясування ситуації. Ми вже багато чого знаємо. І я запевняю вас, що дорога до Росії не є відкритою. Польська влада та суди ретельно розслідуватимуть цю справу, а я, зі свого боку, допомагаю і гарантую невинність Ігоря Мазура щодо російських звинувачень", - йдеться в повідомленні.

Її пост зачитав під час акції під посольством Польщі в Києві журналіст Марек Серант.



Відео: Олег Богачук

Напомним, Игорь Мазур (позывной Тополя) был задержан в субботу, 9 ноября, на пограничном пункте Дорогуск в Польше. В эту страну он отправился по приглашению польского вице-маршалка для участия в конференции.

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