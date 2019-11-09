 Польща зробила, що мусила, Мазура затримано до з'ясування обставин, але його не буде видано РФ, - віцеспікер Сейму Ґошєвська. ВIДЕО

Про це вона написала у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Друзі! Я закликаю до спокою та розсудливості.Затримання на польському кордоні Ігоря Мазура є виключно технічним виконанням Республікою міжнародних угод та зобов'язань. Відважний громадянський активіст і ветеран війни на Донбасі, Грузії та Чечні став жертвою дій східних сусідів. Він був внесений російськими службами до реєстру затримань Інтерполу. Це – наочний приклад використання Кремлем інститутів міжнародного права для політичної помсти. Ми не можемо піддатися на провокацію. Ми не можемо бути акторами російського сценарію.
Польща зробила те, що мусила була зробити. Вона затримала особу, яка фігурує в реєстрі. Але – для з’ясування ситуації. Ми вже багато чого знаємо. І я запевняю вас, що дорога до Росії не є відкритою. Польська влада та суди ретельно розслідуватимуть цю справу, а я, зі свого боку, допомагаю і гарантую невинність Ігоря Мазура щодо російських звинувачень", - йдеться в повідомленні.
Її пост зачитав під час акції під посольством Польщі в Києві журналіст Марек Серант.
Відео: Олег Богачук
Напомним, Игорь Мазур (позывной Тополя) был задержан в субботу, 9 ноября, на пограничном пункте Дорогуск в Польше. В эту страну он отправился по приглашению польского вице-маршалка для участия в конференции.
пеця и путин *****?
Малгожаті РЕСПЕКТ !
шмаркля есть - Президента нет
английского не знаешь.
сам - трололо из ольгинки, поэтому за пэдрота грыбёшь.
так смысл дуре отвечать?
на компе стучал, и у тебя такая работа, что тебя кормит.
У меня завидная память, я никогда ничего не скриню, и всё помню.
напиши здесь - пластические хирурги Италии будут рыдать от зависти...\сколько утканоска зарабатывает - в час...)\
Заботься о своих доходах, сойя.
может ты забыла что брехала...\ну это и не мудрено при твоём старческом возрасте...)\
😂🤣😂🤣😂
А Земля то є шар, та обертається навколо Сонця а не навпаки
😂🤣😂🤣😂
😂🤣😂🤣😂
как там твои кучарявые бярёзки перед родной избой...?
да и ты вечно брешешь как дышишь - сбреши ещё раз о своих доходах за год...\я посмеюсь над тобой санитаркой...)))\
«09.11.19 15:25 Ключевой переговорщик президента Ермак занимает позицию, что Путин не виноват в войне на Донбассе, - Герасимов. Народный депутат Украины, сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов заявил, что советник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, который занимается переговорами с международными партнерами Украины, выражает взгляды, идентичные кремлевской пропаганде. Источник: https://censor.net.ua/n3158745»
Ти хоч читала що тут написано ?
А ты прочитала? Или как фсегда - неучи в статьях видят одни фиги, да?