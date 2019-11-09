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 Київські новини, Суспільство
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Все про:Київ (6763) Польща (1986) посольство (336) Олег Богачук (921) Мазур Ігор (1)

 "Тополі - волю", - під посольством Польщі в Києві відбувається акція на підтримку затриманого ветерана. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Біля посольства Польщі в Києві відбувається акція з вимогою звільнити українського ветерана Ігоря Мазура, затриманого 9 листопада.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генконсул України в Любліні постарається взяти затриманого на кордоні ветерана Мазура на поруки

Тополі - волю, - під посольством Польщі в Києві відбувається акція на підтримку затриманого ветерана 01
Тополі - волю, - під посольством Польщі в Києві відбувається акція на підтримку затриманого ветерана 02
Тополі - волю, - під посольством Польщі в Києві відбувається акція на підтримку затриманого ветерана 03
Тополі - волю, - під посольством Польщі в Києві відбувається акція на підтримку затриманого ветерана 04
Тополі - волю, - під посольством Польщі в Києві відбувається акція на підтримку затриманого ветерана 05
Тополі - волю, - під посольством Польщі в Києві відбувається акція на підтримку затриманого ветерана 06
Тополі - волю, - під посольством Польщі в Києві відбувається акція на підтримку затриманого ветерана 07
Тополі - волю, - під посольством Польщі в Києві відбувається акція на підтримку затриманого ветерана 08
Тополі - волю, - під посольством Польщі в Києві відбувається акція на підтримку затриманого ветерана 09
Тополі - волю, - під посольством Польщі в Києві відбувається акція на підтримку затриманого ветерана 10
Тополі - волю, - під посольством Польщі в Києві відбувається акція на підтримку затриманого ветерана 11
Тополі - волю, - під посольством Польщі в Києві відбувається акція на підтримку затриманого ветерана 12
Тополі - волю, - під посольством Польщі в Києві відбувається акція на підтримку затриманого ветерана 13
Тополі - волю, - під посольством Польщі в Києві відбувається акція на підтримку затриманого ветерана 14
Тополі - волю, - під посольством Польщі в Києві відбувається акція на підтримку затриманого ветерана 15
Тополі - волю, - під посольством Польщі в Києві відбувається акція на підтримку затриманого ветерана 16
Тополі - волю, - під посольством Польщі в Києві відбувається акція на підтримку затриманого ветерана 17
Тополі - волю, - під посольством Польщі в Києві відбувається акція на підтримку затриманого ветерана 18
Тополі - волю, - під посольством Польщі в Києві відбувається акція на підтримку затриманого ветерана 19
Тополі - волю, - під посольством Польщі в Києві відбувається акція на підтримку затриманого ветерана 20
Тополі - волю, - під посольством Польщі в Києві відбувається акція на підтримку затриманого ветерана 21
Тополі - волю, - під посольством Польщі в Києві відбувається акція на підтримку затриманого ветерана 22
Тополі - волю, - під посольством Польщі в Києві відбувається акція на підтримку затриманого ветерана 23
Фото, відео - Олег Богачук

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справу може бути вирішено, якщо активно включаться Генпрокуратура й український Інтерпол, - нардеп Княжицький про затриманого в Польщі ветерана Мазура

Нагадаємо, Ігор Мазур (позивний Тополя) був затриманий в суботу, 9 листопада, на прикордонному пункті Дорогуськ в Польщі. У цю країну він відправився на запрошення польського віцемаршалка для участі в конференції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3158761
 
   
 Топ коментарі
 
Волю ІГОРЮ МАЗУР "ТОПОЛЯ" стрим под посольством Польши https://www.youtube.com/watch?v=AwlUo1d1KU8
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Я був правий...
Щось занадто це розносять по ефірам...
Хто режисер цього кіна?
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може сурков , може пригожен . короче , ветер оттуда дует .
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Бесполезно, это лишь усугубляет его участь, вспомните недавние итальянские протесты. Европейское правосудие непреклонно к бандеровцам особенно если человек воевал против суверенной Молдовы в составе рузьке освободителе...за все придется ответить перед беспристрастным судом. Такова селяви...
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усть-зажопинский говорит,что живёт под Кёпеником,в Роскилле..
я говорю,верим,сами тамошние..
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рэзге боятся националистов! Лично мне это приятно!
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на что это ты намекаешь? нульофка парашинская чтоле? А то натравим на тебя Ndrangheta - скрутишься враз.
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В отношении Италии бандеровцы ни при чём. Там влияние ***** на юстицию ит. - 100%.
А в данном случае такая странность - вице маршал пригласил Мазура, и его схватили.
Сцуки ляхи!
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Кто воевал в составе срю *освободителей***?
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Волю ІГОРЮ МАЗУР "ТОПОЛЯ" стрим под посольством Польши https://www.youtube.com/watch?v=AwlUo1d1KU8
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-- поддержал!
Но вопрос надо ставить классически: Или вы нам отдаёте нашего Гражданина и Человека -- или мы отзываем нашего посла... ...на долгие и нудные консультации...
...так думаю...
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Пишаюся тим, що в 90-х спілкувався з цим мужнім хлопцем особисто і допомагав харківському осередку УНА-УНСО матеріально. Шкода, що серед українців замало таких людей. Свободу Тополі! (А Тополя тому, що він високий на зріст).
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Таке питання,на хіба воно там шоркається?
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Недавно Биляцкий пугал Президента Украины ,что мол 10 000 бойцов выведет на улицы,если что.. Так может под польским посольством хоть бы десятую часть показал,хоть бы для селфи...Или все это понты? Так и за Андрюшей придут скоро"Тополі - волю", - под посольством Польши в Киеве проходит акция в поддержку задержанного ветерана - Цензор.НЕТ 5499
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А за Порохом як це білєцькє своїх тітушок гоняло! Мабудь беня з аваком грошиків не підігнали!(
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Не сци, сірожа, скоро виведе - і поженуть твого пріпідзєнта аж до самого ростову.
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Думаю и в консульствах во Львове,Луцке,Одессе,Харькове,и тд будет горячо.Перестарались пшеки ...
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простіше сказати - обісрались ляхи
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Зловтішаюся.
Ці патрідіоти Порошенка мочили-мочили, мочили-мочили, все їм було не так!
Ну і як вам тепер? Збулася мрія ілдіотів?
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Это где это посольство, возле Золотых ворот?
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Ляхам потрібно щоб ***** стояло під Варшавою ! "Тополі - волю", - під посольством Польщі в Києві відбувається акція на підтримку затриманого ветерана - Цензор.НЕТ 3437
..
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Это твоему шуту моникеЗеБенской нужно
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Россия не имеет право объявлять в розыск украинца который если и воевал зато на своей территории,а русских он не мог убивать,ведь их там нет .Спалились путинцы
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рейсу PLF101 , который в 2010 не долетел в Смоленск .поляки не хотели склонить головы ?
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киллера нанятого фсб для убийства Мазура .обезвредило СБУ...на Цензоре есть статья .там киллеру фсб дало вместо бабок бус фольцваген транспортер Т5 за выполнение убийства
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рогаті усюди падли влазять, патріоти України їм не те, виродки кляті!!!!
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Український консул вже поспілкувався з затриматим у Польщі за запитом Росії заступником УНА-УНСО Ігорем Мазуром.
Про це повідомила у Facebook депутат "Європейської Солідарності" Ірина Фріз.
Правова допомога надається українською стороною, зазначила вона.
"Слід зазначити, що це не перший випадок, коли Росія використовує саме Інтерпол та переслідує українських захисників. Жодного разу польська сторона ще не видавала украінців Росії. Але сьогодні та найближчими днями ми маємо зробити все, щоб цього й не сталося. Нам потрібно всім об'єднувати зусилля, щоб Ігор Мазур повернувся в Україну", - написала Фріз.
Депутат додала, що вона окремо звернулась до депутатів Польського сейму щодо неприпустимості дій Росії по відношенню до украінців.
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Кілька хвилин тому я написав повідомлення:
"Акцію підтримую!" і лайками відгукнулося шестеро людей.
У мене зразу виникає запитання до націоналістичних організацій:
Що заважає вам зробити те саме, що я зробив, але вказати де і коли збиратися?
Особисто я прийду.
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Запам"ятайте, поляки такі ж вороги, як кацапи !!!
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Сумніву ніколи не було, я з Ів.-Фр. обл. Пацаном був в 60 -ті, ще жили старі люди які Австро-Угорську імперію памятали, при Польщі жили. Австрія це була демократична монархія, гноблення інших національностей не було, з царської Росії втікали на Галичину. От при Польщі сильно гнобили особливо українців - хотів чогось досягти то переписувався на польське прізвище і міняв віросповідання на римо-католицьке. Короче окупанти, як мадяри в Закарпатті, як румини на Буковині.
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Роман Кулик12 хв. ·


Щодо затримання ветерана Ігора Мазура:
Віце-спікер Сейму Польщі Małgorzata Maria Gosiewska на своїй сторінці у фейсбуці заявила, що Мазура ні в якому разі не передадуть росіянам. Але полякам доведеться пройти по стандартній процедурі - себто через розгляд ордеру Інтерполу в суді 12 листопада. Там російську заявку і відфутболять. Але реакція на це затримання з боку суспільства правильна - у контексті прецеденту Віталія Марківа, затримання учасників російсько-української війни у Європі заслуговує на серйозну реакцію.
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Пікет під стінами консульства Польщі у Львові. Наживо

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Поляки вороги України, поляки стали на сторону Путіна !!!
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Ну как бы тут всё понятно,що Тополi волю.Але не понятно,чому Рашка,использует Международную институцию Интерпол,когда сама забивает болт на международные приговоры судов "Тополі - волю", - під посольством Польщі в Києві відбувається акція на підтримку затриманого ветерана - Цензор.НЕТ 3611
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Как нефть спасла китов от истребления

Нефть в случае с москалями,да и со всеми диктаторскими сырьевыми режимами-это китовый жир "Тополі - волю", - під посольством Польщі в Києві відбувається акція на підтримку затриманого ветерана - Цензор.НЕТ 7565
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пора отключать камуняк от интерпола
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если не утрясется то проблемки начнутся в Украине тоже поляки есть ? и в Смоленске их части есть с 2010 года
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Чего Тополя этот делал в Польще? Работу искал? Или может на шпиль костела ездил смотреть?
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