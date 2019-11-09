 "Тополі - волю", - під посольством Польщі в Києві відбувається акція на підтримку затриманого ветерана. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генконсул України в Любліні постарається взяти затриманого на кордоні ветерана Мазура на поруки















































Фото, відео - Олег Богачук

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справу може бути вирішено, якщо активно включаться Генпрокуратура й український Інтерпол, - нардеп Княжицький про затриманого в Польщі ветерана Мазура

Нагадаємо, Ігор Мазур (позивний Тополя) був затриманий в суботу, 9 листопада, на прикордонному пункті Дорогуськ в Польщі. У цю країну він відправився на запрошення польського віцемаршалка для участі в конференції.