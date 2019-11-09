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Все про:операція Об'єднаних сил (1747) розведення сил (65) Петрівське (15)

 У Петрівському почалося розведення сил, - штаб ООС. ВIДЕО

Планове розведення сил і засобів почалося на наступній ділянці - в Петрівському Донецької області.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу операції Об'єднаних сил.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", представники НЗФ "ДНР" і захисники України обмінялися залпами ракетниць зеленого кольору, які є умовними сигналами до початку розведення.

Перед цим було запущено ракетниці білого кольору, за допомогою яких сторони заявили про готовність до розведення.

Розведення має відбуватися дзеркально на відстань 1 км від лінії розмежування.

Розведення сил і засобів уже відбулося на двох ділянках: №1 у районі смт Станиця Луганська та №2 у районі Золотого Луганської області.

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Українська сторона була готова почати розведення в п'ятницю, 8 листопада. Але противник зірвав цей процес, не повідомивши про готовність до розведення. Тому дату розведення перенесли на 12:00 суботи, 9 листопада.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3158734
 
   
 Топ коментарі
 
Развод Украины Хуйлом продолжается...
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Дрочил тактическую клаву на Цензоре.
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"Сегодня киевская сторона и донецкая сторона приступили к синхронному устранению нарушений на участке разведения сил и средств в районе Петровского. Российская делегация, как посредник минского процесса, приветствует это событие".
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Энтузиазм главного Разводилы зашкаливает. Видимо квартира в Лондоне успокаивает сученка.
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Істерики порохосмоктунчиків - як бальзам на душу. У Петрівському почалося розведення сил, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6677
Значить - все відбувається вірно.
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якщо вата радіє - отже не все так добре для України.
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Он тоже артист, который 10 лет назад топил за "рюзьке мир" и воссоединение на правах конфедерации.
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Если честно разведение по 1 км в разные стороны этого мало, от мин и снарядов не поможет.
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Херой, ты когда в военкомате учетную карточку проверял? Она у тебя вообще есть?
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Ти мабуть дурень і від віслюка народжений .....
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ТЫ задрот, верней ЗЕдрот? Откуда вас так много взялось? Походу размножают в инкубаторе, на развалинах бывшей птицефермы, путем смешивания семени баранов, в банке из под килек в томате, с последующим введением в анальное отверстие!
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