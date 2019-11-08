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Все про:Крим (7695) Росія (20472) Зеркаль (195) Міжнародний суд ООН (80)

 "Суд повністю відхилив всі заперечення РФ. Росія вперше відповідатиме за порушення міжнародного права", - Зеркаль про рішення суду ООН. ВIДЕО

Міжнародний суд ООН відхилив всі заперечення РФ у справі з дискримінації в анексованому Криму і Росія вперше відповість за порушення міжнародного права.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила заступник голови українського МЗС Олена Зеркаль після оголошення вердикту суду в Гаазі.

"Суд повністю відхилив всі заперечення Російської Федерації і не просто відхилив, а відхилив, іноді, повністю одностайно. Це рішення дозволяє нам рухатися далі і доводити всьому світу факти порушення Російською Федерацією міжнародного права... Росія вперше відповідатиме за порушення міжнародного права і за порушення прав людини", - сказала Зеркаль.

Відео Радіо Свобода

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3158653
 
   
 Топ коментарі
 
Хорошая тетка. Ей бы министром...
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зато кацапы перестануть трандеть "где ваши доказательства"
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И что, решением этого суда можно подтерется, что уже не раз было доказано.
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зато кацапы перестануть трандеть "где ваши доказательства"
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Да они найдут тысячи причин отмазаться,как было много,много раз
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Отмазаться они могут перед своим свинособачем быдлом, а не перед мировой общественностью.
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и им перестанут верить даже в Венесуэле, что они спасли Крым,огрызок Донбасса от "фашисткой" Украины.
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Не имеет значения, что доводы паРаши отвергнуты?
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главное,что все доводы РФ о "законном" праве убивать и грабить Украину отклонены и слушания будут обязательно
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Как говорил один мой знакомый... покойник.
Я слишком часто подтирался решениями суда.
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Не подтирался б, бы бы жив... а так, фуле...
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Єто тобою тутподтираются. Плед нах, кацап.
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Предлагали вроде . Она не захотела работать в зе-комаднде . .
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Как бы ее не поменяли на Лену из 95 квартала... Тут уже так вопрос стоит...(((
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Удивительно другое , что ДО СИХ ПОР не поменяли .!"Суд полностью отклонил все возражения РФ. Россия впервые будет отвечать за нарушение международного права", - Зеркаль о решении суда ООН - Цензор.НЕТ 9638.
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Она ж там вроде как в "танцульках со звездами на крови" танцует. Чуть ли не до финал протащили, судя по кликбейтным рекламкам в тырнете. Правда, я не пойму она там в роли приглашенной звЯзды или профессиональной танцовщицы... Вообщем, победит в шоу и сразу заменит.
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бо має інтелект і розум в голові, а не олію "Суд повністю відхилив всі заперечення РФ. Росія вперше відповідатиме за порушення міжнародного права", - Зеркаль про рішення суду ООН - Цензор.НЕТ 7003
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А зараз вона працює заступником Міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції у якій команді? Чи заступник міністра не в команді працює?
Їй пропонували працювати заступником голови АП (тоді ще АП). Але вона відмовилася через те, що бачить свою роботу насамперед у напрямку європейської інтеграції та захисті інтересів України у міжнародній політиці. Це вона пояснила у своєму фейсбуці. Про небажання працювати з новою владою там ані слова.

Але так жеж приємно мріяти, так?
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Да , открыто она этого и не говорила ,, а я это и не утверждал нигде "Суд повністю відхилив всі заперечення РФ. Росія вперше відповідатиме за порушення міжнародного права", - Зеркаль про рішення суду ООН - Цензор.НЕТ 4754 .Тут не надо быть академиком , чтобы догадаться почему она не захотела работать в охвисе Бубочки .
Она работает там где и работала 5 лет до этого . Но в зеко.манду при этом не входит . Зеркаль уже неоднократно говорила то работает исключительно в интересах Украины , а не определённых лиц или политических сил .
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Поправочка: тетки семечки продают. А це дипломат. Тільки такі міністри, як пані Зеркаль, будуть новій владі нє ко двору. На жаль!
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Надіюсь наступна влада буде українська.
Все залежить від НАС!
Невже Ми "не зробимо їх разом" "Суд повністю відхилив всі заперечення РФ. Росія вперше відповідатиме за порушення міжнародного права", - Зеркаль про рішення суду ООН - Цензор.НЕТ 449
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Якщо "нє ко двору", то нащо її призначали заступником Адміністрації Президента? Указ був підписаний, але вона відмовлася.
Прекрасний професіонал, працює на своєму місці і дуже навіть "ко двору".
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Як нащо? Щоб нейтралізувати і блокувати її діяльність на користь України! "Суд повністю відхилив всі заперечення РФ. Росія вперше відповідатиме за порушення міжнародного права", - Зеркаль про рішення суду ООН - Цензор.НЕТ 5161
Уяви собі - заступником Богдана призначали, це ж яким криворогим гівном треба бути, щоб під ци уйобком працювати? "Суд повністю відхилив всі заперечення РФ. Росія вперше відповідатиме за порушення міжнародного права", - Зеркаль про рішення суду ООН - Цензор.НЕТ 7458
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Зеркаль на Президента тянет - умница и деловая !
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...кол в жопу царскую это решение... "Суд полностью отклонил все возражения РФ. Россия впервые будет отвечать за нарушение международного права", - Зеркаль о решении суда ООН - Цензор.НЕТ 9116
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Отвергли великодуховность и сракальность?
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Доки росіянія у Радбезі ООН,всі ці суди до сраки.
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навпаки,..булы б до сраки,якщо б Россіяни не були в ООН.
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Радбез, в данном случае, до сраки. Потому и пошли этим путем, через суд ООН. Далее будем посмотреть по результатам этого суда.
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это хорошо.пусть платят бабки!
НО! кацапо-фашисты понимают только силу!
нужно вооружаться до зубов!и восстанавливать ядерное оружие..и со временем так и будет
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Жаль клоун даже с таким раскладом похерит все...
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Ещё остались те, кто работает на Порошенко и Зелемойский не всех успел заменить...
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"Концерт Укроборонпром" вже похерив "Суд повністю відхилив всі заперечення РФ. Росія вперше відповідатиме за порушення міжнародного права", - Зеркаль про рішення суду ООН - Цензор.НЕТ 9144
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Молодець Зеркаль, справжній боєць за інтереси України! та нічого, зараз шмаркля нюхне, курне, все просре і пробачить бальшому брату
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Надеюсь, так и будет.
И Вам, леди, отдельное спасибо за то, что "процесс пошел".
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а які наслідки? знову цирк на словах "Суд полностью отклонил все возражения РФ. Россия впервые будет отвечать за нарушение международного права", - Зеркаль о решении суда ООН - Цензор.НЕТ 9705
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Молодець ! Робота професіоналів, а не популістів. Робота тих, хто захищає Батьківщину, а не заграє з ворогом
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Обезьяна с гранатой ложила на все суды и их решения , мирового порядка нет , у кого граната больше ,тот и прав больше...
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Ну всё, теперь Зеля её однозначно отовсюду уволит и заменит на невоинственных сепаров
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Для рашки ничего не меняется,там сплошная вата
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Только забыли сказать что ***** не признает международного права и прав человека. И к сожалению ето никак не отображается на отношении некоторых европейских руководителей и организаций типо ПАСЕ и ОБСЕ, ООН к *********.
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Да кто спорит...
Только вот сейчас новость прошла, что Трамп допускает возможность своего приезда в Москву на парад 9 мая.
Каково? Он допускает...
Понятно, что Конгресс станет на дыбы.
Но сама постановка вопроса в таком ключе...
Ох...
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СМЕРТЬ российским оккупантам !!! "Суд повністю відхилив всі заперечення РФ. Росія вперше відповідатиме за порушення міжнародного права", - Зеркаль про рішення суду ООН - Цензор.НЕТ 5722 ЛЮТАЯ СМЕРТЬ ватным уродам !!!
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Чешут репу над решением вопроса:
- А чё это название "Воронеж" так похоже на слово "воронка"?
А местный поп московского сатаната им и говорит:
- Вознесите молитву господу нашему и решение само упадет нам на голову!
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Як завжди, потрібно памятати і дітям передати

Завів кацап християнина,
Зарізати хоче.
Зав'язав йому назад руки,
Ніж широкий точить.
А кацапчук семиліток: Мало не брикає:
Кругом скаче коло тата: Та все промовляє:
«Да полна уж тачать батька!..
Будєт с нєго, будєт!..
Режь же, батька! то-то любо: Как трепаться будєт!»
Степан Руданський
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у Руданського багато чого іншого є про кацапів... спеціалізувався на них)
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Шкода що його не пополяризують серед народу. Може і в халепу не вскочили.

Степан РУДАНСЬКИЙ

РАБИН І ЗАПОРОЖЕЦЬ

Читав рабин свої книги
Двадцять і сім років,
Перечитав всіх талмудів
І усіх пророків…
Читав двадцять і сім років,
Ні з ким ані слова!..
З ним не сміла говорити
Й сама рабинова.
І чи то він свою мову
За той час забувся,
Чи з великої науки
З розуму схибнувся,
А як вийшов уже на світ
Жидову учити,
Він зачав уже на мигах
З нею говорити!..
Чудуються, дивуються
Жиди бородаті -
І давай по цілім світі
Гонців розсилати!
Ганяються гонці всюди,
Мудрих зволікають;
Та щось мови його й мудрі
Не дуже втинають.
Але іде запорожець
Та й почав питати:
«А що у вас, жиденята,
Доброго чувати?..»
Жиди й кажуть козакові:
«Таке й таке діло!..»
«Ет! Дурні ви, жиденята! -
Козак каже сміло.-
А скажіть-но,- каже,- тому
Величному пану,
Що я із ним хоть і зараз
До розмови стану!..»
Пішли жиди до рабина,
Разом повклякали,
Доткнулися його капців,
З страхом запитали,
Чи звелить він козакові
Мовити з собою…
Рабин тільки подивився,
Махнув бородою…
І вернулись жиденята
Козака просити,
Щоби козак із рабином
Ішов говорити…
Прийшов козак, поклонився,
Рабина вітає…
Але рабин встає з крісла,
Палець наставляє…
Наставляє - біс то знає,
Чого рабин хоче!..
Але козак йому сунув
Аж два перед очі!..
Кивнув рабин головою,
Махнув бородою;
Показує йому вгору
Правою рукою!..
«Він угору! Тра донизу!» -
Козак розважає
І нагнувся і рукою
В землю утикає!..
Махнув рабин головою,
Подивився всюди
І складає собі руки
Наохрест на груди!..
Тогді козак приступився -
Як заїде в пику!..
Ціле місто зворухнулось
З галасу та крику!..
Але рабин знов спокійно
Махнув бородою!
Поклонився козакові,
Пішов з жидовою.
Приступили жиденята,
Рабина питали:
«Що пан рабин з запорожцем
Розмовляти мали?»
І сів рабин коло школи
Та й став говорити:
«Я питався: хто б тебе мав
Такий сотворити?..»
А він мало так казати:
«Що питати много?
Той мене мав сотворити,
Хто тебе самого!..»
Я, герехт! Що правда, правда!
Я ще був питати:
Хто б то був, що мав над нами
Небо збудувати?
А воно пак так розумно
Мені відказало:
«Той і небо, хто і землю
Сотворити мало!..»
Я ще був йому казати,
Що бог не гнівливий,
А воно мені сказало,
Що і справедливий!..»
Підступили й наші люди,
Козака питали:
« А що то ви із рабином
Розмовляти мали?..»
«А що ж, люди? Та жид жидом!
Я лиш показався,
А він пальцем вже до ока
Мені добирався…
Та мене-то не схитрити,
Знаю чого хоче,
Та йому аж два козацьких
Сунув перед очі!..
Видить рабин - не злякає!
«Повішаю!» - каже.
А я тебе, йому кажу,
Закопаю, враже!
А він каже: «Зв'яжу руки!»
Чи чули огиду?..
А я його за то в пику:
«Брешеш, скурвий жиду!.
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є в нього і таке:
......" "Чи ж не диво з москалями, -
Баба промовляє,-
І в ікрі ще москалина,
А що виробляє?!"
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в Воронеже задыхаются от фекалий, хлорки и прочих ништяков.
говорят о теракте жидобандерофошистов на фекалоотстойниках
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Как дети малые, ей-Богу. Ни за что расея отвечать не будет, как не отвечает до сих пор по всем решениям международных судов. В интересное время живем, оно отдельной темой в мировой истории будет.
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потрібно збирати докази для "Комісії з поділу РФ" "Суд повністю відхилив всі заперечення РФ. Росія вперше відповідатиме за порушення міжнародного права", - Зеркаль про рішення суду ООН - Цензор.НЕТ 7450 Кому Сибір, кому Курили, а кому і Кубань і Воронеж "Суд повністю відхилив всі заперечення РФ. Росія вперше відповідатиме за порушення міжнародного права", - Зеркаль про рішення суду ООН - Цензор.НЕТ 7450
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Лена Зеркаль - отличный украинский дипломат и знаток международного права так же как и Елисеев. Дипломатично клепает вату, это вам не капитулянт Пристайко! Беречь ее нужно!
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Кацапи це брехуни екстра класу - будуть на біле казати чорне і навпаки, а як інакше "Суд повністю відхилив всі заперечення РФ. Росія вперше відповідатиме за порушення міжнародного права", - Зеркаль про рішення суду ООН - Цензор.НЕТ 541
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Уйлостан еще сегодня утром заявил, что не признает решения этого суда, т.к. этот суд неправомочен решать эти вопросы.
Мне вот интересно, если на суде, сделает подобное заявление преступник, конвоиры его выпустят?
В общем, глядя на международное право, судя по сбитому Боингу, пиратству на море в 21 веке со стороны наРФии, захватнические войны, уносящие десятки тысяч жизней в современном мире, это все относительно красивые слова за которыми прячется политика и деньги.
Не трогают и не принуждают к миру агрессора, хотя все понимают, что это все реально, при желании власть имущих держав и довольно в сжатые сроки и малой кровью!
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дошло наконец? "Суд повністю відхилив всі заперечення РФ. Росія вперше відповідатиме за порушення міжнародного права", - Зеркаль про рішення суду ООН - Цензор.НЕТ 949нет никакого международного права, кроме права сильного. Нельзя привлечь к ответственности ядерную страну, санкции ввести можно, но предотвратить агрессию невозможно.
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От я б за неї проголосував на наступних виборах Президента !

Чуєте , порохоботи ? Не Петро який все життя був чиновником і став міліардером....

А Жінка, яка поставить на коліна ***** В.В. !
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рыжий Вася, Порох всегда был бизнесменом, если кто из малоросов или кацапов доси не в курсе
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..класс..
теперь главное, чтобы самое слабое звено Украины не подвело (а оно подведёт, и делает это постоянно) - Вошьдь зебилов..
по-прежнему смешной чувак (хотя как для преза это уже позорно) по-прежнему живёт в своём маленьком мирке ограниченого существа..
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Международный суд ООН вправе рассматривать дело лишь в том случае, если
соответствующие государства дали согласие на то, чтобы стать стороной
разбирательства в Суде.Кроме того, другие органы ООН и специализированные учреждения, которым
Генеральная Ассамблея может дать в любое время разрешение на это, могут
также запрашивать консультативные заключения Суда по юридическим
вопросам, возникающим в пределах их круга деятельности.


Этот суд пшик.
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но парашу мы все равно развалим, верно сынок?
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Трибунал ООН уже принимал решение по захваченным кораблям и морякам. паРашные чхали на него... Чем этот пример лучше?
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Многие в Украине искренне не понимают, почему когда людей убивают на бытовом уровне, убийц ловят и судят. И это нормально. А тут целое государство ведет себя, как вор и убийца, а управы на него нет в международном суде.
Украина подала и выиграла многие международные суда. Не ее вина, что нет совершенного механизма, по привлечению страны-преступника к наказанию. Украина делает свое дело. Как вода камень точит, так и мы покажем всему миру, что эта Система не работает!
Систему необходимо менять! И изменим обязательно! И осудим преступника, несмотря на его нежелание быть осужденным! В результате он получит сначала настоящие санкции, а затем и репарации!
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Лана з дипломата потихеньку перекваліфіковується в політика.
Через це її вигонять з МЗС... Обовязково вигонять; бо там лизоблюди потрібні...
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Права человека - это хорошо... Но меня волнует вопрос другой...
Способно ли Государство Украина начать судебные тяжбы с государством россия, относительно нарушения большого договора о дружбе и сотрудничестве, с признанием парламентом россии государственных границ?
Начнёт ли тяжбы НБУ за утрату финансовых активов, которые оставались в Крыму?
МинОбороны - за имущество и активы?
И т.д.
В стране, где каждый десятый выпускник вуза - юрист, возможно ли начать полноценные юридические войны с рашей?
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Если вы одолжите деньги соседу-юристу, то вы на него не заявите что ли, если он решил вас кинуть?
Украина подала в суды на Уйлостан и постоянно их выигрывает! И предприятия подают наРФию и выигрывают!
Проблема со странами в другом, что четкого механизма осуждения нет. Решат главы стран кого то наказать - накажут. Подтянут несколько решений ООН, для замыливания глаз населению земного шарика... Взять тот же Ирак, Сербию... Было бы желание.
Украина же этими выигранными судами покажет миру несовершенство мирового порядка и потребует внесения изменений. Т.к. это правильно. Есть легкий путь, а есть правильный.
Надеюсь, что мир поймет, что такое позволять нельзя в 21 веке любой стране!
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"Укрэнерго" подала иск в арбитражный суд на Россию из-за потери активов в оккупированном Крыму"В связи с этим 27 августа 2019 года "Укрэнерго" передало спор на разрешение в арбитражный суд (ad hoc) в соответствии с Арбитражным регламентом Комиссии ООН по праву международной торговли от 15 декабря 1976 года (ЮНСИТРАЛ). Следующим шагом станет формирование состава арбитражного трибунала для рассмотрения этого спора", - сообщили в пресс-службе.
"Нафтогаз" подал в Гаагский суд оценку ущерба от захвата Россией активов в Крыму - $ 5,2 млрд
ДТЭК собирается судиться с Россией за активы, оставшиеся в оккупированном Крыму, - глава компании Тимченко
Трибунал в Гааге подтвердил вину России в утрате "Нафтогазом" активов в оккупированном Крыму, -
Будут Законно (по решению суда) забирать все имущество ********* по всему миру!
Такие дела сроков давности не имеют, рано или поздно россияне за все заплатят. А решение суда нужно, без него никак.

ЕСПЧ обязал РФ выплатить компенсации за преследования в оккупированном Приднестровье
Россия обязана будет выплатить компенсацию жителям Приднестровья.
Дело касалось жалоб на давление, которое оказывала в 2013-14 годах власть самопровозглашенного Приднестровья на четыре румыноязычные школы в этом регионе, которые использовали латинский алфавит.
Заявителями были пять учеников, трое родителей и 10 сотрудников этих школ. Европейский суд по правам человека единогласно признал, что:
-Россия нарушила право на образование 8 заявителей (5 учеников и 3 родителей учащихся в соответствующих школах)
-Россия нарушила право на уважение частной жизни относительно 10 заявителей (сотрудников соответствующих школ) путем преследования со стороны властей Приднестровья
-Россия нарушила право на свободу и безопасность в отношении трех заявителей (сотрудников одной из соответствующих школ)
-Россия нарушила право на уважение частной и семейной жизни путем обысков у трех заявителей (сотрудников одной из соответствующих школ) и арест их собственности органами Приднестровья.
Суд также единогласно постановил, что Молдова не нарушала этих прав заявителей.
В частности, суд признал, что Российская Федерация осуществляла эффективный контроль над Приднестровской «республикой» в течение соответствующего периода, и, учитывая продолжение военной, экономической и политической поддержки Приднестровья, без которой последнее не могло бы выжить, ответственность была возложена на Россию. Решение окончательное.
Суд постановил, что Россия должна выплатить 120 тыс. евро каждому из трех заявителей по компенсации нематериального вреда; по 6 0тыс. евро каждому из 15 заявителей за моральный вред; и 5 тыс. евро совместно всем заявителям за связанные с процессом расходы.
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Количество исков украинцев против РФ приближается к 300 тыс. Более тысячи позитивных судебных решений уже есть, - https://censor.net.ua/n3138039
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