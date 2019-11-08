 "Суд повністю відхилив всі заперечення РФ. Росія вперше відповідатиме за порушення міжнародного права", - Зеркаль про рішення суду ООН. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила заступник голови українського МЗС Олена Зеркаль після оголошення вердикту суду в Гаазі.
"Суд повністю відхилив всі заперечення Російської Федерації і не просто відхилив, а відхилив, іноді, повністю одностайно. Це рішення дозволяє нам рухатися далі і доводити всьому світу факти порушення Російською Федерацією міжнародного права... Росія вперше відповідатиме за порушення міжнародного права і за порушення прав людини", - сказала Зеркаль.
Відео Радіо Свобода
Я слишком часто подтирался решениями суда.
Їй пропонували працювати заступником голови АП (тоді ще АП). Але вона відмовилася через те, що бачить свою роботу насамперед у напрямку європейської інтеграції та захисті інтересів України у міжнародній політиці. Це вона пояснила у своєму фейсбуці. Про небажання працювати з новою владою там ані слова.
Але так жеж приємно мріяти, так?
Она работает там где и работала 5 лет до этого . Но в зеко.манду при этом не входит . Зеркаль уже неоднократно говорила то работает исключительно в интересах Украины , а не определённых лиц или политических сил .
Все залежить від НАС!
Невже Ми "не зробимо їх разом"
Прекрасний професіонал, працює на своєму місці і дуже навіть "ко двору".
Уяви собі - заступником Богдана призначали, це ж яким криворогим гівном треба бути, щоб під ци уйобком працювати?
тричі "Слава !"
НО! кацапо-фашисты понимают только силу!
нужно вооружаться до зубов!и восстанавливать ядерное оружие..и со временем так и будет
И Вам, леди, отдельное спасибо за то, что "процесс пошел".
Только вот сейчас новость прошла, что Трамп допускает возможность своего приезда в Москву на парад 9 мая.
Каково? Он допускает...
Понятно, что Конгресс станет на дыбы.
Но сама постановка вопроса в таком ключе...
Ох...
- А чё это название "Воронеж" так похоже на слово "воронка"?
А местный поп московского сатаната им и говорит:
- Вознесите молитву господу нашему и решение само упадет нам на голову!
Завів кацап християнина,
Зарізати хоче.
Зав'язав йому назад руки,
Ніж широкий точить.
А кацапчук семиліток: Мало не брикає:
Кругом скаче коло тата: Та все промовляє:
«Да полна уж тачать батька!..
Будєт с нєго, будєт!..
Режь же, батька! то-то любо: Как трепаться будєт!»
Степан Руданський
Степан РУДАНСЬКИЙ
РАБИН І ЗАПОРОЖЕЦЬ
Читав рабин свої книги
Двадцять і сім років,
Перечитав всіх талмудів
І усіх пророків…
Читав двадцять і сім років,
Ні з ким ані слова!..
З ним не сміла говорити
Й сама рабинова.
І чи то він свою мову
За той час забувся,
Чи з великої науки
З розуму схибнувся,
А як вийшов уже на світ
Жидову учити,
Він зачав уже на мигах
З нею говорити!..
Чудуються, дивуються
Жиди бородаті -
І давай по цілім світі
Гонців розсилати!
Ганяються гонці всюди,
Мудрих зволікають;
Та щось мови його й мудрі
Не дуже втинають.
Але іде запорожець
Та й почав питати:
«А що у вас, жиденята,
Доброго чувати?..»
Жиди й кажуть козакові:
«Таке й таке діло!..»
«Ет! Дурні ви, жиденята! -
Козак каже сміло.-
А скажіть-но,- каже,- тому
Величному пану,
Що я із ним хоть і зараз
До розмови стану!..»
Пішли жиди до рабина,
Разом повклякали,
Доткнулися його капців,
З страхом запитали,
Чи звелить він козакові
Мовити з собою…
Рабин тільки подивився,
Махнув бородою…
І вернулись жиденята
Козака просити,
Щоби козак із рабином
Ішов говорити…
Прийшов козак, поклонився,
Рабина вітає…
Але рабин встає з крісла,
Палець наставляє…
Наставляє - біс то знає,
Чого рабин хоче!..
Але козак йому сунув
Аж два перед очі!..
Кивнув рабин головою,
Махнув бородою;
Показує йому вгору
Правою рукою!..
«Він угору! Тра донизу!» -
Козак розважає
І нагнувся і рукою
В землю утикає!..
Махнув рабин головою,
Подивився всюди
І складає собі руки
Наохрест на груди!..
Тогді козак приступився -
Як заїде в пику!..
Ціле місто зворухнулось
З галасу та крику!..
Але рабин знов спокійно
Махнув бородою!
Поклонився козакові,
Пішов з жидовою.
Приступили жиденята,
Рабина питали:
«Що пан рабин з запорожцем
Розмовляти мали?»
І сів рабин коло школи
Та й став говорити:
«Я питався: хто б тебе мав
Такий сотворити?..»
А він мало так казати:
«Що питати много?
Той мене мав сотворити,
Хто тебе самого!..»
Я, герехт! Що правда, правда!
Я ще був питати:
Хто б то був, що мав над нами
Небо збудувати?
А воно пак так розумно
Мені відказало:
«Той і небо, хто і землю
Сотворити мало!..»
Я ще був йому казати,
Що бог не гнівливий,
А воно мені сказало,
Що і справедливий!..»
Підступили й наші люди,
Козака питали:
« А що то ви із рабином
Розмовляти мали?..»
«А що ж, люди? Та жид жидом!
Я лиш показався,
А він пальцем вже до ока
Мені добирався…
Та мене-то не схитрити,
Знаю чого хоче,
Та йому аж два козацьких
Сунув перед очі!..
Видить рабин - не злякає!
«Повішаю!» - каже.
А я тебе, йому кажу,
Закопаю, враже!
А він каже: «Зв'яжу руки!»
Чи чули огиду?..
А я його за то в пику:
«Брешеш, скурвий жиду!.
......" "Чи ж не диво з москалями, -
Баба промовляє,-
І в ікрі ще москалина,
А що виробляє?!"
говорят о теракте жидобандерофошистов на фекалоотстойниках
Мне вот интересно, если на суде, сделает подобное заявление преступник, конвоиры его выпустят?
В общем, глядя на международное право, судя по сбитому Боингу, пиратству на море в 21 веке со стороны наРФии, захватнические войны, уносящие десятки тысяч жизней в современном мире, это все относительно красивые слова за которыми прячется политика и деньги.
Не трогают и не принуждают к миру агрессора, хотя все понимают, что это все реально, при желании власть имущих держав и довольно в сжатые сроки и малой кровью!
Чуєте , порохоботи ? Не Петро який все життя був чиновником і став міліардером....
А Жінка, яка поставить на коліна ***** В.В. !
теперь главное, чтобы самое слабое звено Украины не подвело (а оно подведёт, и делает это постоянно) - Вошьдь зебилов..
по-прежнему смешной чувак (хотя как для преза это уже позорно) по-прежнему живёт в своём маленьком мирке ограниченого существа..
соответствующие государства дали согласие на то, чтобы стать стороной
разбирательства в Суде.Кроме того, другие органы ООН и специализированные учреждения, которым
Генеральная Ассамблея может дать в любое время разрешение на это, могут
также запрашивать консультативные заключения Суда по юридическим
вопросам, возникающим в пределах их круга деятельности.
Этот суд пшик.
Ребята с Elm Street.
Украина подала и выиграла многие международные суда. Не ее вина, что нет совершенного механизма, по привлечению страны-преступника к наказанию. Украина делает свое дело. Как вода камень точит, так и мы покажем всему миру, что эта Система не работает!
Систему необходимо менять! И изменим обязательно! И осудим преступника, несмотря на его нежелание быть осужденным! В результате он получит сначала настоящие санкции, а затем и репарации!
Через це її вигонять з МЗС... Обовязково вигонять; бо там лизоблюди потрібні...
Способно ли Государство Украина начать судебные тяжбы с государством россия, относительно нарушения большого договора о дружбе и сотрудничестве, с признанием парламентом россии государственных границ?
Начнёт ли тяжбы НБУ за утрату финансовых активов, которые оставались в Крыму?
МинОбороны - за имущество и активы?
И т.д.
В стране, где каждый десятый выпускник вуза - юрист, возможно ли начать полноценные юридические войны с рашей?
Украина подала в суды на Уйлостан и постоянно их выигрывает! И предприятия подают наРФию и выигрывают!
Проблема со странами в другом, что четкого механизма осуждения нет. Решат главы стран кого то наказать - накажут. Подтянут несколько решений ООН, для замыливания глаз населению земного шарика... Взять тот же Ирак, Сербию... Было бы желание.
Украина же этими выигранными судами покажет миру несовершенство мирового порядка и потребует внесения изменений. Т.к. это правильно. Есть легкий путь, а есть правильный.
Надеюсь, что мир поймет, что такое позволять нельзя в 21 веке любой стране!
"Нафтогаз" подал в Гаагский суд оценку ущерба от захвата Россией активов в Крыму - $ 5,2 млрд
ДТЭК собирается судиться с Россией за активы, оставшиеся в оккупированном Крыму, - глава компании Тимченко
Трибунал в Гааге подтвердил вину России в утрате "Нафтогазом" активов в оккупированном Крыму, -
Будут Законно (по решению суда) забирать все имущество ********* по всему миру!
Такие дела сроков давности не имеют, рано или поздно россияне за все заплатят. А решение суда нужно, без него никак.
ЕСПЧ обязал РФ выплатить компенсации за преследования в оккупированном Приднестровье
Россия обязана будет выплатить компенсацию жителям Приднестровья.
Дело касалось жалоб на давление, которое оказывала в 2013-14 годах власть самопровозглашенного Приднестровья на четыре румыноязычные школы в этом регионе, которые использовали латинский алфавит.
Заявителями были пять учеников, трое родителей и 10 сотрудников этих школ. Европейский суд по правам человека единогласно признал, что:
-Россия нарушила право на образование 8 заявителей (5 учеников и 3 родителей учащихся в соответствующих школах)
-Россия нарушила право на уважение частной жизни относительно 10 заявителей (сотрудников соответствующих школ) путем преследования со стороны властей Приднестровья
-Россия нарушила право на свободу и безопасность в отношении трех заявителей (сотрудников одной из соответствующих школ)
-Россия нарушила право на уважение частной и семейной жизни путем обысков у трех заявителей (сотрудников одной из соответствующих школ) и арест их собственности органами Приднестровья.
Суд также единогласно постановил, что Молдова не нарушала этих прав заявителей.
В частности, суд признал, что Российская Федерация осуществляла эффективный контроль над Приднестровской «республикой» в течение соответствующего периода, и, учитывая продолжение военной, экономической и политической поддержки Приднестровья, без которой последнее не могло бы выжить, ответственность была возложена на Россию. Решение окончательное.
Суд постановил, что Россия должна выплатить 120 тыс. евро каждому из трех заявителей по компенсации нематериального вреда; по 6 0тыс. евро каждому из 15 заявителей за моральный вред; и 5 тыс. евро совместно всем заявителям за связанные с процессом расходы.