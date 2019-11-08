 "Суд повністю відхилив всі заперечення РФ. Росія вперше відповідатиме за порушення міжнародного права", - Зеркаль про рішення суду ООН. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила заступник голови українського МЗС Олена Зеркаль після оголошення вердикту суду в Гаазі.

"Суд повністю відхилив всі заперечення Російської Федерації і не просто відхилив, а відхилив, іноді, повністю одностайно. Це рішення дозволяє нам рухатися далі і доводити всьому світу факти порушення Російською Федерацією міжнародного права... Росія вперше відповідатиме за порушення міжнародного права і за порушення прав людини", - сказала Зеркаль.

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