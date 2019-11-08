 Нова система оплати праці для педагогів буде введена до 2023 року, - Новосад. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це вона повідомила в місті Обухівка Дніпропетровської області в п'ятницю під час презентації "To do list" змін, які планується впровадити у сферах освіти і науки.

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Міністерка наголосила, що необхідно працювати над мотивацією та розвитком освітян. Звичайно, важливим в цьому питанні є фінансове забезпечення вчителів. За словами урядовця, підвищення зарплати вчителів відбуватиметься поступово. Нова система оплата праці для освітян буде запроваджена до 2023 року. Також міністерка підкреслила, що наступного року в Державний бюджет закладено майже 10 млрд грн додатково на індексацію заробітних плат і на підвищення виплат окремим категоріям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перед нами стоїть завдання створити таку систему освіти, яка б забезпечувала безперервні можливості навчання, - Новосад

"Ми вирішили підтримати молодих вчителів. Це ті, хто найчастіше отримує найменше. Тому в наступному році хочемо дати одноразову винагороду у формі 10 мінімальних прожиткових мінімумів майже 75 тисячам українських педагогів", - повідомила Ганна Новосад.

До слова, окремо кращі вчителі за результатами сертифікації отримають 20% надбавки.

Вона переконана, що "поряд з грошима кожен педагог повинен мати свободу для професійного розвитку". Тому в планах Міністерства демонополізація підвищення кваліфікації педагогів. Зокрема, держава визнаватиме недержавні курси. Крім того, буде запроваджений інститут супервізорів – морально-психологічний супровід, підтримка педагогів, зокрема, у реформі НУШ.