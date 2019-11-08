 Нова система оплати праці для педагогів буде введена до 2023 року, - Новосад. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це вона повідомила в місті Обухівка Дніпропетровської області в п'ятницю під час презентації "To do list" змін, які планується впровадити у сферах освіти і науки.
Відео телеканал НАШ
Міністерка наголосила, що необхідно працювати над мотивацією та розвитком освітян. Звичайно, важливим в цьому питанні є фінансове забезпечення вчителів. За словами урядовця, підвищення зарплати вчителів відбуватиметься поступово. Нова система оплата праці для освітян буде запроваджена до 2023 року. Також міністерка підкреслила, що наступного року в Державний бюджет закладено майже 10 млрд грн додатково на індексацію заробітних плат і на підвищення виплат окремим категоріям.
"Ми вирішили підтримати молодих вчителів. Це ті, хто найчастіше отримує найменше. Тому в наступному році хочемо дати одноразову винагороду у формі 10 мінімальних прожиткових мінімумів майже 75 тисячам українських педагогів", - повідомила Ганна Новосад.
До слова, окремо кращі вчителі за результатами сертифікації отримають 20% надбавки.
Вона переконана, що "поряд з грошима кожен педагог повинен мати свободу для професійного розвитку". Тому в планах Міністерства демонополізація підвищення кваліфікації педагогів. Зокрема, держава визнаватиме недержавні курси. Крім того, буде запроваджений інститут супервізорів – морально-психологічний супровід, підтримка педагогів, зокрема, у реформі НУШ.
може ця Нова де Сад рассчитает бюджет как на 2400 прожить и сюды выложит
зеленая влада продолжает Геноцид
Согласен заплатить деньги, кто даст пруф, где Зеленский обещает 4000 евро зарплату учителям.
А в тебе горопахо грошей вистачить?
Якщо ні - на, користуйся безкоштовно...
Зеленський. Про зарплатні вчителів по 4000$ / Зеленский. Зарплаты учителей по 4000 $
Дія перша. Вчора на відео зустрічі з Зеленським «експерт» Олександр Чубатенко розповів, що за його розрахунками для виплати українським вчителям зарплати в 4 тисячі доларів на місяць достатньо 200 мільйонів доларів на рік. Головний освітній «експерт команди Зе» Сергій Бабак підхопив: «Це абсолютно не є фантастикою, це абсолютно реальні цифри». Сам Зеленський слухав і радісно кивав. Проблема, звичайно, в тому, що якщо 450 000 українських вчителів помножити на 4000 доларів зарплати, то цифра 200 мільйонів на рік ніяк не складається - виходить 1.8 мільярди доларів на місяць чи більше 21.5 мільярдів на рік. «Експерти» так поспішали почати реформувати освіту, що забули вивчити шкільну арифметику. А кандидат в президенти не помітив помилку в 100 разів (!) в простих розрахунках. Відео поспіхом видалили з YouTube.»
https://nv.ua/ukr/opinion/tragikomediya-v-troh-diyah-pro-zelenskogo-ta-osvitu-50011016.html
ГДЕ ОБЕЩАНИЯ ЗЕЛЕНСКОГО, ПРИДУРЬ?
Зеленский такого не говорил - поэтому и платить я не буду.
чтоб твои дети под машину попали
Не благодарите! Офмциально от команды зеленского
https://nv.ua/ukr/opinion/tragikomediya-v-troh-diyah-pro-zelenskogo-ta-osvitu-50011016.html
Зеленский с самого начала сказал, что он: «НИКОМУ, НИЧЕГО НЕ ОБЕЩАЛ.»
https://nv.ua/ukr/opinion/tragikomediya-v-troh-diyah-pro-zelenskogo-ta-osvitu-50011016.html
в гугле вас забанили?
и, еще,
и еще раз,
тебе ПРУФ про $4000 учителям:
https://nv.ua/ukr/opinion/tragikomediya-v-troh-diyah-pro-zelenskogo-ta-osvitu-50011016.html
и, еще,
и еще раз,
Олександр Чубатенко розповів, що за його розрахунками для виплати українським вчителям зарплати в $4 тис. на місяць достатньо $200 млн на рік.
ГДЕ ОБЕЩАНИЯ ЗЕЛЕНСКОГО, ПРИДУРЬ?
Супервайзер это- надзиратель, как я понимаю. Интересное нововведение... он будет с плетью, надеюсь?
виплати українським вчителям зарплати в $4 тис. на місяць достатньо $200 млн на рік.
ГДЕ ОБЕЩАНИЯ ЗЕЛЕНСКОГО, ПРИДУРЬ?
14 марта, 22:02/ Большинство жаловалось что Порошенко алкоголик и заменило его наркоманом.
- вместо того, чтобы проводить занятие с детьми - залипаем в смартфон
- вместо того, чтобы следить за безопасностью детей во время активных игр - залипаем в смартфон
- вместо составления планов работы - списываем у опытных воспитателей, т.к. некогда будет залипать в смартфон.
И этому чуду 10 зарплат в качестве премии?? Оно на работе работает пока ему есть надбавка как молодому специалисту, в течение двух лет. А потом увольняется.
В то время как воспитатель со стажем работы зарабатывает как уборщица в этом же детском саду. Ставка - даже меньше чем минимальная зарплата. О чем вы говорите, какие повышения и надбавки! г. Днепр.
Держава яка не виділяє кошти на освіту в кінцевому результаті буде витрачати кошти із бюджету на:
а) тюрми!
б) на поліцію!
в) і на армію, бо в кінцевому результаті загниває і розвалюється, що і доводить Крим і Лугандон, бо там україноцентричної освіти абсолютно не було!
Нацгвардия больше армии