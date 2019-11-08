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Все про:контррозвідка (141) Росія (20472) СБУ (4871) ФСБ (790) вербування (101)

 ФСБ РФ, використовуючи погрози і шантаж, намагалася завербувати українця для збору розвідданих, - контррозвідка СБУ. ВIДЕО

Контррозвідники СБУ встановили, що житель одного з прикордонних населених пунктів Чернігівщини під час поїздки в Росію, до родичів, потрапив у поле зору ФСБ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Представники спецслужби країни-агресора, застосовуючи погрози та шантаж, залучили нашого співвітчизника до негласної співпраці. Вони змусили чоловіка підписати письмове зобов'язання про співпрацю з ФСБ РФ. Йому було присвоєно псевдонім і відпрацьовані завдання зі збору інформації щодо режиму охорони та особового складу військових об'єктів на території регіону. Згідно з наданими інструкціями, передавати зібрані дані розвідки він мав під час наступних візитів до Росії", - розповіли в СБУ.

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Усвідомлюючи протиправність такого співробітництва і його негативні наслідки після повернення додому, українець звернувся в Службу безпеки України. Він дав свідчення про обставини вербування і доручені йому розвідувальні завдання.

Зазначається, що з огляду на те, що чоловік не виконав злочинного завдання іноземної спецслужби і добровільно повідомив правоохоронним органам про спробу спецслужб РФ залучити його до конфіденційного співробітництва проти України, суд задовольнив клопотання органів і звільнив його від кримінальної відповідальності згідно з ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Контррозвідка Служби безпеки України вчергове застерігає, що в зоні ризику і підвищеної уваги спецслужб РФ перебуває широке коло наших співвітчизників - від державних чиновників і військовослужбовців, представників правоохоронних органів, учасників АТО (ООС), національно-патріотичних організацій до пересічних громадян України, які виїжджають в РФ або на тимчасово окуповані території для працевлаштування, з туристичною метою, відвідування родичів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3158586
 
 
 Топ коментарі
 
В НАТО разработали новую программу по отражению агрессии России : http://kavkazcenter.com/russ/content/2019/11/08/118560/v-nato-razrabotali-novuyu-programmu-po-otrazheniyu-agressii-rossii.shtml
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Помпео пройшовся по РФ: на чолі з колишнім кагебістом вторгається до сусідів...интересно что думают американцы за своего Президента Трампа, завербовали его ФСБ или нет? ФСБ РФ, используя угрозы и шантаж, пыталась завербовать украинца для сбора разведданных, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 8405 Кремлёвский Фюрер не понима, что свободные американцы не продаются рабам.
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Американцы во второй раз за последние 2 недели отработали ядерный удар возмездия по России : http://kavkazcenter.com/russ/content/2019/11/08/118565/amerikantsy-vo-vtoroj-raz-za-poslednie-2-nedeli-otrabotali-yadernyj-udar-vozmezdiya-po-rossii.shtml
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В НАТО разработали новую программу по отражению агрессии России : http://kavkazcenter.com/russ/content/2019/11/08/118560/v-nato-razrabotali-novuyu-programmu-po-otrazheniyu-agressii-rossii.shtml
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В Украине у пенсионеров нужно ещё часть денег забрать на вооружение Украинской армии.а то многие украинцы стали замечать ,что они занимаются откормкой диких голубей и собак с кошками не понимая ,что если вата зайдёт в Украину ,то им самим есть нечего будет
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Зебилы , надо только перестать стрелять ? Путин может начать ядерную войну в Балтии : http://kavkazcenter.com/russ/content/2019/11/08/118561/putin-mozhet-nachat-yadernuyu-vojnu-v-baltii.shtml
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Помпео пройшовся по РФ: на чолі з колишнім кагебістом вторгається до сусідів...интересно что думают американцы за своего Президента Трампа, завербовали его ФСБ или нет? ФСБ РФ, используя угрозы и шантаж, пыталась завербовать украинца для сбора разведданных, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 8405 Кремлёвский Фюрер не понима, что свободные американцы не продаются рабам.
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Анатолий Штирлиц‏ @Shtirlitz53 1 ч.1 час назад

Пишуть що на Барабашево у м. Харків придбали солоденький тортик виробництва ЛиНиРи. ФСБ РФ, используя угрозы и шантаж, пыталась завербовать украинца для сбора разведданных, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 7846 В коментарях пишуть що солодощів з Луганди на ринку тьма, але ніхто їх не бачить як завжди.

ФСБ РФ, используя угрозы и шантаж, пыталась завербовать украинца для сбора разведданных, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 8240
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сбушники - это безмозглые ыдыйоты...
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а сколько платят?
готов круглосуточно сочинять разведданные на любое пожелание, Шахерезада будет курить в сторонке
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вместо "подставы" они делают "разоблачение"... видать в рукойводстве малоумных хорошо пригрелась кацапская агентура...
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Там пытались , сям пытались...а вот любопытно, Янелох завербован или нет? При всех этих фсбэшних крысах вокруг него вопрос риторический.
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