 ФСБ РФ, використовуючи погрози і шантаж, намагалася завербувати українця для збору розвідданих, - контррозвідка СБУ. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Представники спецслужби країни-агресора, застосовуючи погрози та шантаж, залучили нашого співвітчизника до негласної співпраці. Вони змусили чоловіка підписати письмове зобов'язання про співпрацю з ФСБ РФ. Йому було присвоєно псевдонім і відпрацьовані завдання зі збору інформації щодо режиму охорони та особового складу військових об'єктів на території регіону. Згідно з наданими інструкціями, передавати зібрані дані розвідки він мав під час наступних візитів до Росії", - розповіли в СБУ.

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Усвідомлюючи протиправність такого співробітництва і його негативні наслідки після повернення додому, українець звернувся в Службу безпеки України. Він дав свідчення про обставини вербування і доручені йому розвідувальні завдання.

Зазначається, що з огляду на те, що чоловік не виконав злочинного завдання іноземної спецслужби і добровільно повідомив правоохоронним органам про спробу спецслужб РФ залучити його до конфіденційного співробітництва проти України, суд задовольнив клопотання органів і звільнив його від кримінальної відповідальності згідно з ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Контррозвідка Служби безпеки України вчергове застерігає, що в зоні ризику і підвищеної уваги спецслужб РФ перебуває широке коло наших співвітчизників - від державних чиновників і військовослужбовців, представників правоохоронних органів, учасників АТО (ООС), національно-патріотичних організацій до пересічних громадян України, які виїжджають в РФ або на тимчасово окуповані території для працевлаштування, з туристичною метою, відвідування родичів.