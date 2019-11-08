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 "Нам необхідно визначитися: або ми розводимо війська, або готові боротися за Донбас", - Бутусов. ВIДЕО

Українські чиновники і політики мусять озвучити свою відповідь у питанні подальшої політики на окупованому Донбасі і визначитися зі стратегією дій.

Про це сказав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".

"Наша історія за 27 років вчить, що довіряти якимось теоріям неможливо. У нас є Будапештський меморандум і договір про дружбу з Росією, але ми розуміємо, що навіть ці речі нічого не варті в сучасному світі. Мають бути якісь двосторонні зобов'язання. Мінські угоди - це одностороннє зобов'язання. Як можна взагалі йти цим шляхом на шостому році війни? У цьому документі майже все, що потрібно виконувати, - це односторонні зобов'язання України. А де Російська Федерація? Ми щось робимо, а вони кажуть: "А ми пізніше будемо нормандський формат проводити. Нас не влаштовує це". І все. Є прості речі, з яких потрібно починати будувати політику і будувати стратегію: або ми розводимо війська і кажемо, що ми за мирний шлях, або ми боремося за Донбас і кажемо, що готові повернути свою землю лише на тих умовах, які були до війни. Це просте питання, з якого потрібно почати... Якщо відповіді на це питання немає, то жодної стратегії ми не побудуємо", - сказав Бутусов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Припини вбивати українських солдатів, скотина", - Бутусов дав Шуфричу і Медведчуку тези для переговорів із Путіним. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3158571
 
   
 Топ коментарі
 
Пока что, разводим украинцев
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А до Бутусова до сих пор еще не дошло, что блаЗЕнь - малороський предатель и сливает Украину Уйлу?
Ну-ну, до "Нормандской капитуляции" уже не долго осталось.
Может хоть тогда у вас мозги прочистятся.
Хотя, возможно, уже будет поздно.
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Как-то не встречал еще ни одного пламенного соевого патриота, готового завтра брать в руки оружие и идти отвоевывать Донбасс. Наоборот, чем больше такое чмо выкладывает соевого гуано на форумах или зажигает на проплаченных мародером сходняках, тем с большей скоростью он передвигается в сторону польской границы после обьявления мобилизации "Нам необхідно визначитися: або ми розводимо війська, або готові боротися за Донбас", - Бутусов - Цензор.НЕТ 287
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Так пацаны в Золотое пришли с оружием воевать в окопы, так ты ЗЕбильный малоросский начал визжать шо то анархия и самоуправство, забыл что ли ЗЕбильный??? А твой кловун там визжал шо он не лох и ему 42 года и всем нужно сложить оружие и отступать..ну вспоминай зебильный.
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неудивительно. в пригожинских войсках они не водятся
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Какого ты порохобота могло встретить за поребриком ? Я голосовал за пороха и в 14 и 19, был в ато 28бр с 14 по 16 в самое тяжёлое время. А где был твой зелёный кумир в это время? Где был ты?
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Не мешаейте ЗЕбилам, они ждут когда Порошенко посадят и тарифы снизят. Каждый ЗЕбил прибегает и рассказывает ка кони когда то там в будущем посадят Петю, и в таком же светлом будущем снизят тарифы. Правда пока шо то буксует..и Петю не садят, и тарифы не снижают. Но скоро, вот- вот, на днях, уже точно в будущем всё будет. Зебильчики нужно только немножко подождать правда???
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Второе наблюдение - чем дальше соевый патриот проживает от Украины, тем рьяней он выступает за военное решение проблемы Донбасса
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Винторогий козломордый сепарок Wandal Winn предлагает мирно отводить войска до Львова???
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Они и за Придестровье и за Абхазию с Осетией переживают, а там как урегулировалось, не помните?
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Взрослыв вроде люди, а нихрена не понимают...
""Я лично был на встрече с Дональдом Трампом. Коллектив весь говорит: ребята, вот у вас есть документ под исполнение. Либо его исполните, а они пускай не исполнят. Они должны продемонстрировать свою неспособность выполнять договоренности. После этого мы имеем полное право переформатировать уровень дискуссии",

Дополните это словами Зели про политический театр! Все эти отводы-приводы затеяны для того чтобы загнать Макрона-Меркель в угол со словами "мы такие хорошие, выполнили всё, что вы говорили, а теперь на НИХ посмотрите!"
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Макрони з Меркелями вже пять років дивляться, ще не роздивились?
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все вони бачать, а рідний електорат всетаки ближчий. Макрон і Меркель в першу чергу вищі керівники Франції та Німеччини і вони відповідають виключно перед своїм електоратом.
Варто вам нагадати що, в 1967, коли араби поставили питання руба то, Франція відмовилася поставити Ізраїлю навіть вже оплачену зброю. Так працює міжнародна політика- ми самі по собі, а сусіди то, вже бонус.
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ВОЙНА в Украине это грустный итог ПРАВЛЕНИЯ страной с самого 1992 года до БЕГЛОГО овоща , от СЕЛЬГОЛОВЫ до ДЕПУТАТОВ всех уровней и ПРАВИТЕЛЬСТВА !!! МИРНУЮ нужду отгребал как и ВОЕННУЮ, украинский народ ((((( прыкро , панове ((((
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ми то готові, але шмаркля не готова захищати Україну. І ніколи не буде готова.
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Як " " "військовий експерт" " ", пане Бутусов, розкажіть детально, як ви збираєтесь "сражацца за Донбасс".
З агресором, який реально має територію набагато більшу за територію України. Який має реально населення в рази більше українського. Який має реально на порядок більше ресурсів для ведення як гібридної, так і конвенціональної війни. Який веде неоголошену війну на чужій території і переважно чужими руками, а Україна - воює на своїй території і нищачи ворога, нищить власну інфраструктуру.
При будь-якому намаганні України перейти до широкомасштабного наступу, ворог негайно оголосить про "тероризм Києва і Вашингтона" і "надання військової допомоги донєцкім повстанцям, включая ввєдєніє огранічєнного контінгєнта рассійскіх войск". А потім оголосить про "атвєтниє мєри по защітє рассійскіх ваєннаслужащіх на Донбассє". І на Львів, Київ, Одесу, Харків, Дніпро, Вінницю, Запоріжжя, на військові підприємства, КБ, склади та залізничні вузли тощо полетять крилаті ракети. Сотні ракет. Скільки з них здатні збити ПВО України? 50%? 10%? Чи 1%?
Військовий потенціал та господарська інфраструктура України будуть паралізовані.
Але це дрібниці...
Буде багато вбитих і поранених.
І всі вони будуть не на совісті ворога - її у нього не існує, а на ВАШІЙ СОВІСТІ. Тому що з таким ворогом треба воювати по-іншому. Зовсім по-іншому. І це розуміє кожна адекватна людина. Той же, хто цього не розуміє і підбурює країну ТУПО піти і ТУПО загинути - той просто злочинець.
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П'ять з лишнім років мала українська влада аби підготуватися але тільки нарощувала торгівлю з ворогом. Можемо ще сто років торгувати і розводити корупцію але міцніше ми від того не станемо. Будемо тільки втрачати людей, економіку і території. Новітня історія свідчить якраз про це. Перемога досягається єдиним шляхом.
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Не нарощувала, це єврейська брехня.
На рашу у травні 2014 припадало 46% товарообігу міжнародноъ торгівлі а у травні 2019 - 7%.
Як ви думаєте, що б сталося, якби у травні 2014 різко припинили будь-які економічні стосунки з кацапами?
Легше було б знайти гроші на відтворення армії чи важче?
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А що заважало невгамовним петріотам визначитися ще п'ять років тому, коли укладалися та підписувалися гібридно-переможні Мінські угоди? "Нам необхідно визначитися: або ми розводимо війська, або готові боротися за Донбас", - Бутусов - Цензор.НЕТ 4652
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Зрадойолопи від Йулі, на руку якої і грав Цензор, догралися...
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чисто кацапська тема: відповідати лайкою на питання. То, що вам заважало протягом п'яти попередніх років?
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"Цензор" ніколи не відзначався надмірним йуляфанством. Навіть коли це було справді потрібно. Тепер колишні противсіхи, а нині педроти, з гідністю заламуючи руки, глибокотрадиційно запитують "а шо било дєлать?"
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Це питання не до мене, а до йулєфанів і противсіхів. Мені доведеться жерти це лайно разом з вами, клоуни!
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А якби не підписувалися гібридно-переможні Мінські угоди, то щоб було?
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Було б продовження Майдану аж до чергової перемоги. Нищівної.
Про переговори у Женевському форматі петріоти з гідністю забули в один тур?
Ну, припустімо. А що ж їм заважало виступити проти злочинно-переможних угод, згідно яких і відбувається нинішнє "развєдєніє лохов" - хороший фінансовий пайок, чи підтримка волонтерів? Що змінилося у розстановці сил за п'ять років нестримних реформ - хтось спромігся використати час для відновлення "добудапештського статусу"? Все що встигли - це відбити у ворога вкрай необхідне обладнання липецької конхветної фабрики.
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Тому ви вирішили все просрати і обрали для цього блазня?
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А ще в цій передачі Мосійчук ляпнула відверту дурню: Хто проти Зе, той проти України...
Це вже якимось авторитаризмом *******. Як король Франції, самодержавець і тиран, колись казав: Держава - це я!
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Так Украина и есть держава,а вот Зеля явно не король,и Украина для него - порноактриса., зеленский скорее шут у короля,кремлевского.
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Свинособаки гавкают так же- кто против пороха, тот сепар, кацап, ольгинец...
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Якось пофіг на думку свинособак... Журналістам в прямому ефірі НЕ МОЖНА так говорити, причому пофіг - про Зе, Петю чи ще когось!
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..Мойсей-чика этот, шльондра это, вдвое усохшая, готова под любого лечь лишь бы у корытца заветного вкусно похрюкать......да и именьицо достроить нужно... "Нам необхідно визначитися: або ми розводимо війська, або готові боротися за Донбас", - Бутусов - Цензор.НЕТ 543
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Людовік 14, вроді. Там був король-сонце, А в нас свій король - клоун
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Він самий, це був пік абсолютистської монархії...
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Я знаю одно- что я нехрена не понимаю, что происходит!!!
Но !!!!! Я разберусь!!!! В ЮТУБЕ смотрите штурм Грозного!!!!
И сразу легче все понять!!!!
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С чем определятся, ты чего тормозишь то? Давно уже разведение войск, проснулся. Уже все определили давно, есть кому. Иди спи дальше
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Я для себе давно оприділився, що влюємо за територію без донбасят. Вони нам навіть із приданим не потрібні. Це вони привели до нас війну, смерті і розруху. Це такі раніше приводили голодомори і червоні терори.
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а территории Украины им подарить за успешное выполнение кремлевского заказа?
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...да не они войну привели, а синежопые вкупе с краснопузыми качали их и крым все 30 лет...а сейчас несторы всякие хитровы..аные, и пр. курвалевские в брендовых машинках да под гос. охраной к тому же, по киеву рассекают, да на кончах и в пентхаусах жируют...собрать всю эту наволочь, да на дамб-асс отправить, "паффстанцам" на десерт...ни одна же мерзость, поднимавшая этот дамб-асс на войну, там не оказалась...все или маацква или кыив...почему так, Порошенко и ко? ...это твой самый большой косяк с самого начала каденции допущенный....почему так случилось?!!!!!..
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А нахрен тогда вы клоуна выбрали? Оно что совсем не дееспособное?
Пусть сделает лучше, Порох не смотря ни на какие меморадумы не соглашался на формулу штаймайера.
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Та ну його на Путіна, того поросьонка. Шо, соєвих батончиків менше давати стали?
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Элементарно,во первых такого позорища при Порохе не было, второе ,если Пороха ненавидит кремль ,а зеля устраивает, понятно кто путлеру выгоден. Пороха полил грязью зеленский ,и вы же видите что это за источниик информации, ему что ли верить после всего?
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Хто вам казав що, Порошенка в кремлі не *******? Порох пролетів бо, за п'ять років ніфіга так і не зробив, крім власного збагачення. Він мав шанс стати українським Черчілем, але вибрав інший шлях і залишився баригою. Ніхто йому не винен в тому що пролетів. Його збагачення дуже дорого коштувало українцям.
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За Черчиля зробили роботу радянські війська а за Порошенко ні от вся різниця.
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Любое военное наступательное решение приведет к "принуждению к миру" со стороны рф, история тоже знает кучу примеров такого сценария. Ну а противостоять рф у нас нечем, ну так чтобы выйти аж до границы, поэтому если и воевать, то только экономически, а тут наш враг сидит внутри и потихоньку разедает страну - это коррупция.
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Почему же сдаться, об этом по моему вообще никто не говорит. Я вообще понял, что это разведение результат многолетних переговоров в Минске, может и ошибаюсь, но опять же разводятся две стороны, поэтому думаю что это не отступление, а скорее замораживание конфликта, то бишь цель прекратить горячую фазу. Да и вообще на эту тему должны военные офицеры давать комментарии, чтобы это не превращалось в пустословство и манипуляции.
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Військові коментувати ні чого не будуть, На йих планшетах лише дві кнопки для лайків:
Вогонь або Відставити.
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Коли не відвойовувати, то лише відступати? Це типовий демаґоґічний прийом "фальшивого вибору". Є ще третій шлях: тримати оборону.
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Война до победного конца.! Слава Украине! Все в окопы.
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Да вы хоть бы тех кто уже в окопах не делали мишенью со своими уступками путлеру.
Армия контрактная ,кто захочет - пойдет ,не сомневайся.
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В тому то і проблема. Контрактна армія це, армія мирного стану для підтримки кадрів та елементарної боєздатності. Під час війни з переважаючими силами противника армія має бути загальна, як в Ізраїлі.
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А вона така й буде, призвуть всіх як буде бажання і потреба. Як буде бажання...
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той, хто має дітей повинен сам діят, а не перекладати свою ношу на плечі дітей та онуків.
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шо, админка не нравиться, трёшь? "Нам необхідно визначитися: або ми розводимо війська, або готові боротися за Донбас", - Бутусов - Цензор.НЕТ 6652
так я тебе еще раз повторю:
"хохлы (не украинцы) определились, их принцип "были бы гроши да харчи хороши"!
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мировое правительство( мировой еврейский капитал) принуждает Украину к миру на условиях Путина.Военная доктрина мирового правительства озвучена гражданином Израиля Коломойским и его слугами. Это не война а " Внутренний гражданский конфликт. Никем не инспирированный, никакой Россией", - Коломойский."Заместитель руководителя Офиса президента Анна Коваленко обвинила ветеранов - участников боевых действий в развязывании войны на востоке Украины" .Коломойский назначил главнокомандующим четыреждыуклониста от армии, министром обороны назначил в армии не служившего, начальником СБУ назначил в армии не служившего , начальником генштаба назначил неизвестно за что.После ослабления Украины и экономически продажей земли и 800 заводов Путин может делать с Украиной всё что пожелает.
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З ким визначатися? Нвіть людина далека від політикі сьогодні розуміє, що відвід військ миру донбасу не принесе, але ускладнить життя населенню донбасу.
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Прежде всего, самим с собой. Не нужно громких патриотичных красивых комментариев на форуме. Нужно просто самому сесть на кухне, попить чаю, и решить ДЛЯ СЕБЯ:
А потом выйти, и либо:
а) перестать писать тут подобную чушь.
б) попрощаться с семьей и ехать на линию фронта, как съедется таких как Вы человек 30, собраться и с криком "За Украину" начать наступление. Минут через 10 Вас не станет, но зато войдете в историю.
А писать месяцами что Зеленский козел не заставляет умирать кого то, при этом в соседней теме о погибшем воине: что Зеленский козел, т.к. это он его туда послал, это Андрей, подлое лицимерие.
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Стратегия которую реализует нынешний режим Зеленского - сдача суверенитета Украины.
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Бутусову и его порохоботам самим бы сначала немешало определится с ответом на данный вопрос. А то на Цензоре одни и те же порохоботы пишут абсолютнопротиворечивые комментарии типа.

В статье о разведении они пишут: это капитуляция, умрем но врагу Донбасс не отдадим.
В статье о восстановлении моста: это финансирование сепаров-нахер нам тот Донбасс нужен.
И это пишут одни и те же люди с одних и тех же ников.
Ребята, я конечно понимаю, что цель тупо срать, но не так же противоположно.
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Бутусов всё сказал правильно. Должно быть решение нам нужно ОРДЛО или отдать его Московии. Я за то, чтобы отдать его Московии.
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А я за то чтобы никому его не отдавать, пусть гниет как Абхазия или Приднестровье, сами того хотели. Оградить минным полем и колючей проволкой, пущай живут как хотели.
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Свиняшенко дуже міцно звільняв Донбас,Зе також саме звільняє.
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Бутусов як мала дитина. То словесно сперечається з ригом бойком.... То це.... Видно, що теж орієнтується на те, що всі люди одинаково розумні і всіх можна переконати і з всіма домовитися. Так само то ниття з блокуванням на фейсбуці. При тому, що на цензорі теж блокують. Такий собі борець за свою правду. Кожна кухарка - президент. Ага.
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