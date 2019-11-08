 "Нам необхідно визначитися: або ми розводимо війська, або готові боротися за Донбас", - Бутусов. ВIДЕО

Про це сказав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".
"Наша історія за 27 років вчить, що довіряти якимось теоріям неможливо. У нас є Будапештський меморандум і договір про дружбу з Росією, але ми розуміємо, що навіть ці речі нічого не варті в сучасному світі. Мають бути якісь двосторонні зобов'язання. Мінські угоди - це одностороннє зобов'язання. Як можна взагалі йти цим шляхом на шостому році війни? У цьому документі майже все, що потрібно виконувати, - це односторонні зобов'язання України. А де Російська Федерація? Ми щось робимо, а вони кажуть: "А ми пізніше будемо нормандський формат проводити. Нас не влаштовує це". І все. Є прості речі, з яких потрібно починати будувати політику і будувати стратегію: або ми розводимо війська і кажемо, що ми за мирний шлях, або ми боремося за Донбас і кажемо, що готові повернути свою землю лише на тих умовах, які були до війни. Це просте питання, з якого потрібно почати... Якщо відповіді на це питання немає, то жодної стратегії ми не побудуємо", - сказав Бутусов.
""Я лично был на встрече с Дональдом Трампом. Коллектив весь говорит: ребята, вот у вас есть документ под исполнение. Либо его исполните, а они пускай не исполнят. Они должны продемонстрировать свою неспособность выполнять договоренности. После этого мы имеем полное право переформатировать уровень дискуссии",
Дополните это словами Зели про политический театр! Все эти отводы-приводы затеяны для того чтобы загнать Макрона-Меркель в угол со словами "мы такие хорошие, выполнили всё, что вы говорили, а теперь на НИХ посмотрите!"
Варто вам нагадати що, в 1967, коли араби поставили питання руба то, Франція відмовилася поставити Ізраїлю навіть вже оплачену зброю. Так працює міжнародна політика- ми самі по собі, а сусіди то, вже бонус.
З агресором, який реально має територію набагато більшу за територію України. Який має реально населення в рази більше українського. Який має реально на порядок більше ресурсів для ведення як гібридної, так і конвенціональної війни. Який веде неоголошену війну на чужій території і переважно чужими руками, а Україна - воює на своїй території і нищачи ворога, нищить власну інфраструктуру.
При будь-якому намаганні України перейти до широкомасштабного наступу, ворог негайно оголосить про "тероризм Києва і Вашингтона" і "надання військової допомоги донєцкім повстанцям, включая ввєдєніє огранічєнного контінгєнта рассійскіх войск". А потім оголосить про "атвєтниє мєри по защітє рассійскіх ваєннаслужащіх на Донбассє". І на Львів, Київ, Одесу, Харків, Дніпро, Вінницю, Запоріжжя, на військові підприємства, КБ, склади та залізничні вузли тощо полетять крилаті ракети. Сотні ракет. Скільки з них здатні збити ПВО України? 50%? 10%? Чи 1%?
Військовий потенціал та господарська інфраструктура України будуть паралізовані.
Але це дрібниці...
Буде багато вбитих і поранених.
І всі вони будуть не на совісті ворога - її у нього не існує, а на ВАШІЙ СОВІСТІ. Тому що з таким ворогом треба воювати по-іншому. Зовсім по-іншому. І це розуміє кожна адекватна людина. Той же, хто цього не розуміє і підбурює країну ТУПО піти і ТУПО загинути - той просто злочинець.
На рашу у травні 2014 припадало 46% товарообігу міжнародноъ торгівлі а у травні 2019 - 7%.
Як ви думаєте, що б сталося, якби у травні 2014 різко припинили будь-які економічні стосунки з кацапами?
Легше було б знайти гроші на відтворення армії чи важче?
Про переговори у Женевському форматі петріоти з гідністю забули в один тур?
Ну, припустімо. А що ж їм заважало виступити проти злочинно-переможних угод, згідно яких і відбувається нинішнє "развєдєніє лохов" - хороший фінансовий пайок, чи підтримка волонтерів? Що змінилося у розстановці сил за п'ять років нестримних реформ - хтось спромігся використати час для відновлення "добудапештського статусу"? Все що встигли - це відбити у ворога вкрай необхідне обладнання липецької конхветної фабрики.
Це вже якимось авторитаризмом *******. Як король Франції, самодержавець і тиран, колись казав: Держава - це я!
Но !!!!! Я разберусь!!!! В ЮТУБЕ смотрите штурм Грозного!!!!
И сразу легче все понять!!!!
Пусть сделает лучше, Порох не смотря ни на какие меморадумы не соглашался на формулу штаймайера.
Вогонь або Відставити.
Армия контрактная ,кто захочет - пойдет ,не сомневайся.
так я тебе еще раз повторю:
"хохлы (не украинцы) определились, их принцип "были бы гроши да харчи хороши"!
А потом выйти, и либо:
а) перестать писать тут подобную чушь.
б) попрощаться с семьей и ехать на линию фронта, как съедется таких как Вы человек 30, собраться и с криком "За Украину" начать наступление. Минут через 10 Вас не станет, но зато войдете в историю.
А писать месяцами что Зеленский козел не заставляет умирать кого то, при этом в соседней теме о погибшем воине: что Зеленский козел, т.к. это он его туда послал, это Андрей, подлое лицимерие.
В статье о разведении они пишут: это капитуляция, умрем но врагу Донбасс не отдадим.
В статье о восстановлении моста: это финансирование сепаров-нахер нам тот Донбасс нужен.
И это пишут одни и те же люди с одних и тех же ников.
Ребята, я конечно понимаю, что цель тупо срать, но не так же противоположно.