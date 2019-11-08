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 Політика України
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Все про:Зеленський (3505) СБУ (4871) Семенченко Роман (1)

 Дружина Уповноваженого президента з контролю за СБУ Семенченка веде спільний бізнес із близьким до Корбана Кошляком, - "Слідство.Інфо". ВIДЕО

Новим Уповноваженим Президента з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України став колишній чиновник спецслужби Роман Семенченко, дружина якого володіє значним майном, зокрема, дев'ятьма земельними ділянками, будинком і двома квартирами в Києві.

Про це повідомила журналістка "Слідство.Інфо" Євгенія Моторевська, передає Цензор.НЕТ.

"Президент нещодавно призначив нового "наглядача" за СБУ. Людину, яка від глави держави офіційно контролює роботу спецслужби. Подивилася я на Романа Семенченка. І якось все сумно. Майна на сотні тисяч доларів. І Михайло Кошляк, якого видання LB називало керівником силового блоку групи "Приват", у бізнес-партнерах дружини. Я дуже хотіла спитати у пана Романа навіщо йому квартира в Києві на ...498 квадратів, але він, як справжній офіцер, спочатку призначив зустріч, а потім відмовився від коментарів. Та ще й робив якісь непрозорі натяки на замовний характер. Дивіться наш новий блог та вітайте Андрія Богдана з посиленням впливу ще й на СБУ", - заявила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський звільнив Бухарєва, Пояркова, Дублика з посад заступника голови СБУ. Нескоромного призначено першим заступником голови СБУ, а Горбенка - заступником голови СБУ (оновлено)

Семенченко звільнився з СБУ за часів Порошенка. Все життя він працював на держслужбі.

"А ось його дружина - успішна бізнесвумен. Тому, майже все майно записано неї. А мова про 9 земельних ділянок, маєток під містом Дніпро, а також 2 квартири у Києві", - зазначила Моторевська.

Також родина володіє двома автомобілями на $ 400 тис. і декількома водними транспортними засобами.

За даними журналістки, дружина Семенченка веде спільний бізнес з дніпровським бізнесменом Михайлом Кошляком. Він, своєю чергою, був близький до Геннадія Корбана.

"З Кошляком пов'язана не тільки дружина нового наглядача за СБУ, а й сам Роман Семенченко. До недавнього часу він працював у компанії, співвласником якої є дніпровський бізнесмен", - зазначила журналістка.

Семенченко відмовився коментувати телефоном, який саме бізнес у його дружини і що приносить доходи, а також взаємини з Кошляком.

Дружина Уповноваженого президента з контролю за СБУ Семенченка веде спільний бізнес із близьким до Корбана Кошляком, - Слідство.Інфо 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3158562
 
 
 Топ коментарі
 
И что, что вы им сделаете? У них в ВР монобольшинство, клали они на всех большой и ЗЕленый, все справедливо...
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Опять привычная картина - тупой муж госслужащий в силовых структурах и гениальный бизнесмен жена.Даже у слуг тенденция не изменилась. Жена Уполномоченного президента по контролю за СБУ Семенченко ведет совместный бизнес с близким к Корбану Кошляком, - "Слідство.Інфо" - Цензор.НЕТ 2009
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Мене в цій країні вже ніщо не здивує.
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И что, что вы им сделаете? У них в ВР монобольшинство, клали они на всех большой и ЗЕленый, все справедливо...
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Опять привычная картина - тупой муж госслужащий в силовых структурах и гениальный бизнесмен жена.Даже у слуг тенденция не изменилась. Жена Уполномоченного президента по контролю за СБУ Семенченко ведет совместный бизнес с близким к Корбану Кошляком, - "Слідство.Інфо" - Цензор.НЕТ 2009
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"Слуги народа", нужно брать в кавычки...
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все по плану, пирог-то один, если 10 % съедают 90 % пирога, то остальным 90 % ничего не остается как подыхать за нищенскую оплату труда,или сваливать..
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Это тот Кошляк, который "смотрящий" по Днепру?
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таки да! сейчас банда Кошляков сильно голову подняла в городе...
и если Зеленский не знает ничего про Днепровских криминальных авторитетов, то он либо дурак либо в сговоре.
А уж поставить смотрящим над СБУ - человека от криминала, это значит полностью сделать службу (в которой все и так "не слава Богу") подконтрольной бандюкам.
Если "Зе" этого Семенченко срочно не заменит - то это начало конца.....
(хотя после назначений Хомчака и Авакяна - похоже и так все понятно)
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Это прям болезнь наверно какая то, у абсолютного большинства чиновников вторая половинка, даже бывшая, всегда бизнесмен и это заболевание так же передаётся детям чиновников.
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Мабуть чиновники по своїх природі та розуму є зебілами і використовуються лише для відтворення маленьких зебільчиків, а все інше роблять їхні жінки Жена Уполномоченного президента по контролю за СБУ Семенченко ведет совместный бизнес с близким к Корбану Кошляком, - "Слідство.Інфо" - Цензор.НЕТ 3011
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Де ж знаходять таких дружин, які розумні, красиві та багаті?
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Штучно чи була неконтрольована селекція?
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Зеленые борцуны с коррупцией...дурилки картонные.
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пеця моник уже списал с себя все наворованое)))
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заи ись для них .все открыто .это кто в мафии
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та не може такого бути щоб за Зеленського процвітало кумівство та корупція,його просто безсоромно підставили,він же ж "нелохякийсь.."
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Зелохи, прогуглите этот текст ОПГ-Нарик кубики АЕ1199 сайт прокуророская правда.
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это петушки боятся корбана и посадили ни за что
а я не вижу чтоб он был опаснее свиновора Дружина Уповноваженого президента з контролю за СБУ Семенченка веде спільний бізнес із близьким до Корбана Кошляком, - "Слідство.Інфо" - Цензор.НЕТ 8170
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Неможетбыть! Вывсеврети, бубочкахароший!
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