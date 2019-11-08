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 Суспільство, За кордоном
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Все про:Євстратій (Зоря) (68) Епіфаній (192) ПЦУ (462)

 Олександрійський Патріарх Феодор II визнав автокефалію ПЦУ. ВIДЕО

Сьогодні, 8 листопада, Патріарх Олександрійський і всієї Африки Феодор II під час літургії в день Собору Архістратига Михаїла (за новим стилем) у храмі в столиці Єгипту під час Божественної літургії згадував ім'я Митрополита Київського і всієї України Епіфанія як Предстоятеля автокефальної Православної Церкви України.

Про це повідомив у фейсбуці представник ПЦУ архієпископ Євстратій (Зоря), передає Цензор.НЕТ.

"Під час Божественної літургії звучить ім'я Блаженнійшого Митрополита Епіфанія, яке Патріарх особисто проголошує під час поминання на Великому вході", - повідомив він.

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Таким чином, Олександрійський Патріархат долучився до церков, які визнають автокефалію ПЦУ.

Як відомо, Олександрійська церква має в диптихах друге після Вселенського патріархату місце. Таким чином, офіційно ПЦУ визнали Константинопольська, Елладська та Олександрійська церкви.

Олександрійський Патріарх Феодор II визнав автокефалію ПЦУ 01
Олександрійський Патріарх Феодор II визнав автокефалію ПЦУ 02
Олександрійський Патріарх Феодор II визнав автокефалію ПЦУ 03
Олександрійський Патріарх Феодор II визнав автокефалію ПЦУ 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3158548
 
 
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Отличная новость для пятницы.
Вот если бы к ней ещё по всем телеканалам Параши стали бы Шопена исполнять и показывать балет "Лебединое озеро", было бы совсем хорошо.
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Нельзя ждать милостей от природы как и спецуре без дела прохлаждаться
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Греция и Египет признали, будем там отдыхать.
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Как известно, Александрийская Церковь имеет в диптихах второе после Вселенского Патриархата место. Таким образом, официально ПЦУ признали Константинопольская, Элладская и Александрийская церкви. Источник: https://censor.net.ua/v3158548\\\\\

слово Бобу! чуть евстратихией не подавился творя таинство вероиспытания перед св. иконой св. Абдурахмалила Кавказского.
Пещерные людишки не могут без лобызания мощей и попы тут как тут.
Мощей у попов много. Одних только ребер св. Николя Чмудотворца есть около 400-т(и все - настоящие)
Невзоров смешной ролик снял - св. Николай оказывается, был..... удавом
https://www.youtube.com/watch?v=KF_gpQGoCjQ
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Процесс будет только ускорятся. И никакие анчурийские бабки это не остановят.
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Это отложенный мат Путлеру и Кириллу от Порошенко и народа Украины! Шаг был во время предоставления Томоса!
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