 Олександрійський Патріарх Феодор II визнав автокефалію ПЦУ. ВIДЕО

Про це повідомив у фейсбуці представник ПЦУ архієпископ Євстратій (Зоря), передає Цензор.НЕТ.
"Під час Божественної літургії звучить ім'я Блаженнійшого Митрополита Епіфанія, яке Патріарх особисто проголошує під час поминання на Великому вході", - повідомив він.
Таким чином, Олександрійський Патріархат долучився до церков, які визнають автокефалію ПЦУ.
Як відомо, Олександрійська церква має в диптихах друге після Вселенського патріархату місце. Таким чином, офіційно ПЦУ визнали Константинопольська, Елладська та Олександрійська церкви.
Вот если бы к ней ещё по всем телеканалам Параши стали бы Шопена исполнять и показывать балет "Лебединое озеро", было бы совсем хорошо.
слово Бобу! чуть евстратихией не подавился творя таинство вероиспытания перед св. иконой св. Абдурахмалила Кавказского.
Пещерные людишки не могут без лобызания мощей и попы тут как тут.
Мощей у попов много. Одних только ребер св. Николя Чмудотворца есть около 400-т(и все - настоящие)
Невзоров смешной ролик снял - св. Николай оказывается, был..... удавом
https://www.youtube.com/watch?v=KF_gpQGoCjQ
Слава Украине!