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Теми дня: Справа Ярослава Дубневича Формула Штайнмаєра Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
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Все про:арешт (1022) ВР (6019) Дубневич (58) Слуга народу (438)

 Частина нардепів від СН не проголосували за арешт Дубневича, бо не розуміли, що це означає, - нардеп Грищук. ВIДЕО

Частина з депутатів від "Слуги народу" могли не проголосувати за дозвіл на арешт нардепа Ярослава Дубневича, бо не розуміли, що це означає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Bihus.Info" розповів нардеп від фракції "Слуга народу" Роман Грищук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Справа Дубневича абсолютно перспективна", - Рябошапка

"Там три було голосування. Причому за перше, наскільки я розумію, більшість проголосувала, якщо не всі. Арешт і притягнення до відповідальності ... Частина або не розуміла, що це ... Деякі думали, що, можливо, це прямо в залі буде. Або не зрозуміли, або не хотіли розуміти", - заявив він.

Також він підкреслив, що кожен з його колег несе відповідальність за те, як він проголосував. Однак Грищук акцентував і те, що за дозвіл на затримання і арешт Ярослава Дубневича також не проголосували й інші фракції.

Нагадаємо, генпрокурор Руслан Рябошапка вніс до Верховної Ради подання на зняття депутатської недоторканності з народного депутата Ярослава Дубневича. За даними Рябошапки, матеріали справи щодо Дубневича стосуються двох епізодів: неправдивого декларування та закупівель для "Укрзалізниці".

31 жовтня Рада зняла недоторканність із нардепа Дубневича і дала згоду на його затримання і арешт. Згоду на затримання за умови 226 необхідних голосів, зокрема, дали 220 "слуг народу" і 19 нардепів від "Голосу", а під час голосуванні за арешт Дубневича - 208 "слуг народу" і 19 нардепів від "Голосу". Також підтримали затримання і арешт Дубневича спікер ВР Дмитро Разумков і перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук.

2 листопада Вищий антикорупційний суд відмовив в арешті і обрав запобіжний захід Ярославу Дубневичу - 100 млн грн застави. Також нардеп зобов'язаний здати паспорти і носити електронний браслет.

Захист вирішив оскаржити цей запобіжний захід в апеляції. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відправила Дубневича в СІЗО з правом застави в 90 млн гривень.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3158530
 
 
 Топ коментарі
 
Ой не могу, а как же курсы в Трускавце? Не понимают за шо голосуют. Ой умора Часть нардепов от СН не проголосовала за арест Дубневича, потому что не понимали, что это значит, - нардеп Грищук - Цензор.НЕТ 6171
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- Где мы?
- К черту подробности. Кто мы?
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Первьій жрал, второй дрочил, третий = карандаш точил,
Єта губки красила, та в смартфоне лазила,
Тот билетьі продавал, єтот кнопки нажимал.
Шото приняли - а шо? Да какая разница!
Главное, шо лохторату єти Слуги нравятся!.
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Ой не могу, а как же курсы в Трускавце? Не понимают за шо голосуют. Ой умора Часть нардепов от СН не проголосовала за арест Дубневича, потому что не понимали, что это значит, - нардеп Грищук - Цензор.НЕТ 6171
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Понял и сделал скидку 10% на билеты "квартала" Часть нардепов от СН не проголосовала за арест Дубневича, потому что не понимали, что это значит, - нардеп Грищук - Цензор.НЕТ 9413
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Сказал, что парикмахеры не всегда понимают, чего от них хотят.
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Они вообще то хоть чего-то понимают? Или все на рефлексах? Как у "собаки Павлова"?!
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Я вам больше скажу: часть депутатов от СлугиУрода вообще не понимают, за что они голосуют. Часть нардепов от СН не проголосовала за арест Дубневича, потому что не понимали, что это значит, - нардеп Грищук - Цензор.НЕТ 2273
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Цирульники, фотографи, візажистки взагалі не розуміють як там опинились.
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Ну тупые...Есть вариант. Окропить трускавецкой водичкой не понявших, что к чему. Некоторым должно помочь. В теории, по крайней мере.
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Первьій жрал, второй дрочил, третий = карандаш точил,
Єта губки красила, та в смартфоне лазила,
Тот билетьі продавал, єтот кнопки нажимал.
Шото приняли - а шо? Да какая разница!
Главное, шо лохторату єти Слуги нравятся!.
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Даю установку: "До конца года голосовать только "ЗА"!" Далее- можно не голосовать вовсе, похоже. И в Раду можно не ходить будет.
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Не. Там только Киви такой самостоятельный. Остальные Аналытабу и Насосы пользуются услугами (с переменным успехом) жриц любви и помощниц депутатов, не способных связать вместе два слова и две силиконовых губы. Частина нардепів від СН не проголосували за арешт Дубневича, бо не розуміли, що це означає, - нардеп Грищук - Цензор.НЕТ 7167
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Борменталь, дайте слугам хурмы, да побольше...
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Частина нардепів від СН не проголосували за арешт Дубневича, бо не розуміли, що це означає, - нардеп

СН умние..
Очень..
но..

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Аааа, мамареготала! И эти уже депутуты.
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а они ВААЩЕ когда нить понимали ЗА ШО они голосуютЬ??? ))))))))))
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А когда у Слуг народа понимание происходящего в зале ВР и в стране появится? Или они так и будут находиться в прострации?
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И часто они свои косяки собираются оправдывать словами "не поняли"????? Они что дебилы, олигофрены, слабоумные? Справки пусть предоставят от психиатров что они здоровы. Нам больные на голову во власти уже надоели!
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Поясніть цим депутатам щоб у вазоны не сцяли, бо то для квітів. І все, не напрягайте їхній мозок, а не то вони наприкінці дня перетворюбться в якийсь організм дуже схожий на ЯНЕЛОХа
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Три голосования подряд, это огромная нагрузка, не все выдержали, и сошли с дистанции.
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