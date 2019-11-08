 Помічник Зеленського Шефір відвідував київський офіс Коломойського, - "Схеми". ВIДЕО

Про це йдеться в розслідуванні програми "Схеми", передає Цензор.НЕТ.

За даними журналістів, Шефір приїжджав в офіс Коломойського 28 жовтня пізно ввечері на службовому автомобілі Державного управління справами. Через годину після приїзду Шефіра офісний центр залишив кортеж, яким користується Коломойський.

У коментарі журналістам Шефір спочатку стверджував, що зустрічався там не з олігархом, а з іншою людиною. Шефір зазначив, що був там у справах студії "Квартал 95", а не через питання діяльності президента Зеленського.

"Я не штатний працівник, я - позаштатний помічник президента, і залишаюся працювати ще в студії "Квартал 95". Я працюю там. Вважається там. А як ви хотіли? Мені з чогось же жити треба. Треба зарплату отримувати", - заявив він.

Пізніше Шефір все ж таки визнав, що того вечора він зустрічався в офісі в центрі Києва саме з Коломойським.

Коломойський у коментарі журналістам не став визнавати, що перший помічник президента приїжджав саме до нього.

"Він до мене в офіс не приїжджав. Він приїжджав до товариша Міндіча. А я його зустрів у передпокої ... Так, хвилина, "привіт-пока". Він приїжджав у питаннях "квартальних". Я не веду ці питання. Ось вони там, наскільки я знаю, узгоджували плани на наступний рік. Пакет", - розповів олігарх.

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