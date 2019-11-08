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Все про:Зеленський (3486) Коломойський (633) Шефір (16)

 Помічник Зеленського Шефір відвідував київський офіс Коломойського, - "Схеми". ВIДЕО

Київський офіс олігарха Ігоря Коломойського відвідував перший помічник президента Володимира Зеленського та його бізнес-партнер і співвласник "Кварталу 95" Сергій Шефір.

Про це йдеться в розслідуванні програми "Схеми", передає Цензор.НЕТ.

За даними журналістів, Шефір приїжджав в офіс Коломойського 28 жовтня пізно ввечері на службовому автомобілі Державного управління справами. Через годину після приїзду Шефіра офісний центр залишив кортеж, яким користується Коломойський.

У коментарі журналістам Шефір спочатку стверджував, що зустрічався там не з олігархом, а з іншою людиною. Шефір зазначив, що був там у справах студії "Квартал 95", а не через питання діяльності президента Зеленського.

"Я не штатний працівник, я - позаштатний помічник президента, і залишаюся працювати ще в студії "Квартал 95". Я працюю там. Вважається там. А як ви хотіли? Мені з чогось же жити треба. Треба зарплату отримувати", - заявив він.

Помічник Зеленського Шефір відвідував київський офіс Коломойського, - Схеми 01

Пізніше Шефір все ж таки визнав, що того вечора він зустрічався в офісі в центрі Києва саме з Коломойським.

Коломойський у коментарі журналістам не став визнавати, що перший помічник президента приїжджав саме до нього.

"Він до мене в офіс не приїжджав. Він приїжджав до товариша Міндіча. А я його зустрів у передпокої ... Так, хвилина, "привіт-пока". Він приїжджав у питаннях "квартальних". Я не веду ці питання. Ось вони там, наскільки я знаю, узгоджували плани на наступний рік. Пакет", - розповів олігарх.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фірма, яка раніше частково належала Зеленському, відмовилася знімати фільм для РФ і повернула гроші, - "Схеми"

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3158526
 
 
 Топ коментарі
 
Шериф настоящий слуга народа. И как настоящего Шерифа его проблемы индейцев 73% не колышут Помощник Зеленского Шефир посещал киевский офис Коломойского, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 7047
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Враньё .. Я уверен то Шефир даже не знает кто такой -Коломойский . Помощник Зеленского Шефир посещал киевский офис Коломойского, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 5461 .
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Очередная оргазмическая пауза для ЗЕле@рочеров)))
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скорее мено пауза мозсха которого не блыо никогда.. .
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У них этот оргазм по продолжительности уже превзошел оргазм свиней Помощник Зеленского Шефир посещал киевский офис Коломойского, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 5042
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ЭТО ХАМОВАТОЕ,ПОРХАТОЕ ,ЗЕЛЕНОЕ КОДЛО ДОЖДЕТСЯ СУДНОГО ДНЯ !!!! ты посмотри как эта зеленая подстилка разговаривает,на исторической родине ОНО бы окопы рыло !!!!!!!!!
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Шериф настоящий слуга народа. И как настоящего Шерифа его проблемы индейцев 73% не колышут Помощник Зеленского Шефир посещал киевский офис Коломойского, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 7047
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от вам приклад зловживання службовим становищем. держ.посадовець використовуючи держ.власність займається лобіюванням комерційного бізнесу.чим вам не корупція? агов рябошапка, труба для вас є справа
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может хотел узнать как беня умудрился вогнать в минус центрэнерго и укрнафту?????????? так он скоро всю страну в минус вгонит
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срочно Шефира на полиграф!.. и бить полиграфом по голове, пока не признается!
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А в чем ему признаваться,если он только проведал президента и все Помощник Зеленского Шефир посещал киевский офис Коломойского, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 9697
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Следующая топ-новость от ********** будет о том, что повар Зеленского приготовил очень подозрительный пирог для Коломойского
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.Вот оно как !! Схемы уже соевые ?? Однако . Помощник Зеленского Шефир посещал киевский офис Коломойского, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 6423 .
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А що не так чмозелене? Правда не подобається? Не хочеш нічого чути крім Г+Г та 95-аналу? Звикай - так буде завжди бо свободу слова ще ніхто не забороняв у нас!
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Враньё .. Я уверен то Шефир даже не знает кто такой -Коломойский . .
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там все они из области Коломойской управляются...
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И что? В чем здесь нарушение чего либо, тем более все что нужно по договорнякам можно обсудить и без личных визитов.
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Ему надо с чего-то жить. А вы как хотели? Не-не, не вам, зебилята, ему. Вы здесь ни при чем.
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А зам Богдана, друг Портнова Смирнов, посещал офис Хорошковского.
Коломойский совершает длительные визиты к Авакову.
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"Посетил офис Коломойского" - ну и что? Разве что порохоботам подкинули очередную кость, чтобы погавкали.
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Це той, який казав що "***** умнєйший чілавєк"? - Яка несподіванка...
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Шефир посещал киевский офис Коломойского..

Ну а как клоун инструкции должен получать? По телефону? Прослушки боятся. Потому лично ездит за приказами.
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