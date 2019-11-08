 Зеленський призначив главою тернопільського УСБУ колишнього співробітника економічної контррозвідки Борейчука, який не пояснив походження грошей на придбання елітного Land Cruiser. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Борейчук став одним з героїв сюжету проєкту "Схеми", в якому йшлося про люксовий автопарк співробітників української спецслужби.

Під час спроби отримати пояснення від Борейчука він заперечував, що працює в СБУ і наполягав на тому, що він взагалі не Борейчук.

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