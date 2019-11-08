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 Політика України, Суспільство
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Все про:Зеленський (3486) корупція (2648) СБУ (4871) Тернопіль (110)

 Зеленський призначив главою тернопільського УСБУ колишнього співробітника економічної контррозвідки Борейчука, який не пояснив походження грошей на придбання елітного Land Cruiser. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський призначив главою тернопільського управління СБУ колишнього співробітника економічної контррозвідки Юрія Борейчука, який раніше не зміг пояснити походження грошей на придбання елітного позашляховика Land Cruiser.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Борейчук став одним з героїв сюжету проєкту "Схеми", в якому йшлося про люксовий автопарк співробітників української спецслужби.

Під час спроби отримати пояснення від Борейчука він заперечував, що працює в СБУ і наполягав на тому, що він взагалі не Борейчук.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Тернополі щонайменше 200 активістів зустріли Зеленського вигуками "Ганьба!". ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3158502
 
 
 Топ коментарі
 
Очередная минутка оргазмирования для ЗЕлефилов...)))
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А зебілам подобається. "Новиє ліца" Не повинні бути гіршим за "старих", щоб не оконфузитися.
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Да что вы престали к человек, ланкрузер у него на еврономерах, после страшной аварии, дажеподушек нету, просто подрихтованній. купил его за тыщу еврив и просто пока не растаможил, тем более бубочка продлил льготный период для бляхеров Зеленский назначил главой тернопольского УСБУ бывшего сотрудника экономической контрразведки Борейчука, не объяснившего происхождения денег на покупку элитного Land Cruiser - Цензор.НЕТ 7789
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Какие они все одинаковые!!!!
Радует , что они все хоть какают так же как мы!!! А то они Боги - а мы то вонючки засранцы!!!
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Не раскачивайте шапито. Это "новые лица" СлугУрода Зеленський призначив главою тернопільського УСБУ колишнього співробітника економічної контррозвідки Борейчука, який не пояснив походження грошей на придбання елітного Land Cruiser - Цензор.НЕТ 7687
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ПОСЛЕ ЭТИХ ПРОСМОТРОВ МНЕ КАЖЕТСЯ,что СВИНАРЧУК КРИСТАЛЬНО ЧИСТЫЙ ЧЕЛОВЕК !!!!!!!!
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Так в том и есть главная проблема Моники Зеленски , что нахождение в его команде это как черная метка куда круче чем работа при Хаме , по тому профи и не хотят к нему идти , бо прекрасно знают , что он хрен до выборов протянет . Вот по тому и идут к нему проходимцы , клоуны и воры всех мастей , правда есть еще не маленький процент дебилов , но их в отдельную категорию выделять нельзя , по тому что не кто не мешает быть проходимцу или клоуну дебилом.
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это не тот крышевальщик, чья жена курирует таможню с пятидесятью квартирами во Львове.?
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То він на Різдво наколядував,чого пристали до людини
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Господин Борейчук просто святой человек! Я не шучу, каким все-таки нужно быть скромным и порядочным человеком, фактически подвижником, чтобы пребывая на такой должности ездить на сраном Крузаке, а не Кайене СС или скажем Бентайге)))
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