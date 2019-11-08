 Зеленський призначив главою тернопільського УСБУ колишнього співробітника економічної контррозвідки Борейчука, який не пояснив походження грошей на придбання елітного Land Cruiser. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський призначив главою тернопільського управління СБУ колишнього співробітника економічної контррозвідки Юрія Борейчука, який раніше не зміг пояснити походження грошей на придбання елітного позашляховика Land Cruiser.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Борейчук став одним з героїв сюжету проєкту "Схеми", в якому йшлося про люксовий автопарк співробітників української спецслужби.
Під час спроби отримати пояснення від Борейчука він заперечував, що працює в СБУ і наполягав на тому, що він взагалі не Борейчук.
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Радует , что они все хоть какают так же как мы!!! А то они Боги - а мы то вонючки засранцы!!!