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 Суспільство
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Все про:Макеєнко (9) Прямий_канал (14)

 "Люди поховалися. Вони не зрозуміли, що це жарт": "Прямий" показав постановочне "захоплення" телеканалу, не попередивши гостей у студії. ВIДЕО

Увечері 7 листопада під час ефіру в студію телеканалу "Прямий" увірвалися кілька людей у масках, камуфляжі і зі зброєю в руках, імітуючи "захоплення" телеканалу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Youtube-канал "Прямого".

Відразу після того, як озброєні люди "увірвалися" в студію ведучий Микола Вересень впав на підлогу.

"Стояти всім! Всім спокійно! Де Вересень? Де Вересень, я питаю? Микола? Живий?" - кричав один із "загарбників".

Потім "загарбники" зробили селфі з ведучими і втекли.

Все це відбувалося під час телемарафону "Наступ на свободу слова".

Зазначимо, що під час "захоплення" студії гості програми сиділи на своїх місцях, а глядачі явно не зрозуміли, що це інсценування і з переляку почали ховатися за бар'єри.

Читайте також: Влада продовжує будувати в Україні режим путінського зразка, - "Європейська Солідарність" про обшуки у власника каналу "Прямий" Макеєнка

У коментарях під цим відео люди, не соромлячись у своїх висловлюваннях, засудили це шоу.

Нагадаємо, раніше у власника телеканалу "Прямий" Володимира Макеєнка правоохоронці провели обшуки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3158491
 
   
 Топ коментарі
 
Зато бенинские пропагандоны с "Г+Г" молодцы.

Володимир Горковенко.


Порох давно не Президент, а «плюси» досі пучить.


«Критикувати Президента Володимира Зеленського означає воювати проти держави».
Це цитата ведучої ток-шоу «Право на владу» головного провладного каналу «1+1» Наталії Мосейчук...
Цей шедевр увійде у збірник «Найкраще про найвеличнішого лідера сучасності»....
При цьому, тепер, по четвергах, на кожній програмі провладного тв-каналу обговорюють якусь стратегію.
Зашквари «слуг» це нецікаво, це не стратегічно, це дрібно... Це при Порошенку можна було обговорювати щодня корупцію, мальдіви, ротердами, ліпецьки та купу різних фейків. Тоді було не до стратегії. А при Зеленському лише щось стратегічно-позитивне, бо «Вова устал от негатіва».
Наталя Мосейчук ще раз повторила, що критикувати Володимира Зеленського не можна, але сама далі критикує Петра Порошенка. Оце рівень! Порох давно не Президент, а «плюси» досі пучить.
Ведуча цілу програму нав'язує думку про те, що ми програли інформаційну війну. Нав'язує, бо міністр Володимир Бородянський гне іншу лінію, не по сценарію
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Вересень красава!!! Знатный троллинг зебилов "Люди попрятались. Они не поняли, что это шутка": "Прямой" показал постановочный "захват" телеканала, не предупредив гостей в студии - Цензор.НЕТ 239
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средний возраст "зрителей" примерно 60-70 лет...
опасно, однако... Мог и кондратий кого-нить схватить
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