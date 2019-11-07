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 Волонтерів не допускають у зону розведення сил біля Золотого-4, - волонтер Воронкова. ВIДЕО

Голова ГО "Волонтерська сотня Добровілля" Наталія Воронкова заявила про те, що волонтерів не допускають до українських військ у Золотому

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона заявила в ефірі 5 каналу.

За її словами на постах Нацгвардії перед Золотим пропускають тільки з пропискою.

Воронкова заявила про те, що крім трьох місць, визначених для розведення сил - Золоте-4, Петрівське та Станиця Луганська, які позначені як "жовта зона" (підвищеної небезпеки) оголошення про те, що такий самий режим (жовтої зони) вводиться в населених пунктах Геївка і Передільське, в яких жодного розведення сил поки не планується.

За її словами біля Геївки є ТЕЦ і "яка міститься на нашому боці і ми прекрасно знаємо ситуацію, що та сторона нам платить за електроенергію".

Якщо ми проводимо розведення і ТЕЦ залишиться в сірій зоні, то виникає питання: хто кому тепер буде платити за електроенергію.

Читайте також: "Де є розведення - там вогню немає. Ось така статистика", - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3158456
 
 
 Топ коментарі
 
Г+Г кругом пускают, скажи ж? Там как раз скабейчучка кунги где-то вкапывает.
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Оказывается ТЭЦ продолжает окупантам поставлять електроенергию. Получается что сегодня боевики которым Зештанмаер поставляет електроенергию убили двоих и ранили еще троих наших парней. У Зеленского на руках кровь наших солдат.
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Это типа "оборудованные" позиции глубиной в 2 !!! метра. Называется - не верь глазам своим. А Моника и его слуга Мысягин заявляют про "полный шик". Дебилы. А теперь найдите и посмотрите фото старых позиций, созданных при "барыге" Порохе. Что там Мосийчучка на Г+Г про блиндажи пела еще весной?
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Пустите девку-волонтершу к хлопцам!

Пусть вони сбросят напругу, да и девка заработает Волонтерів не допускають у зону розведення сил біля Золотого-4, - волонтер Воронкова - Цензор.НЕТ 6142
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