 Невідомий зловмисник за 5 годин спробував пограбувати 85 будинків у Білогородці на Київщині. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН, грабіжник "працював" у котеджному містечку близько 5 годин і зумів украсти 20 тисяч гривень і флешку в одному з автомобілів. В одному з будинків під час візиту грабіжника спали люди. Зловмисник потрапив у поле зору багатьох камер спостереження. Поліція поки шукає грабіжника.

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