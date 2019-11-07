 Невідомий зловмисник за 5 годин спробував пограбувати 85 будинків у Білогородці на Київщині. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН, грабіжник "працював" у котеджному містечку близько 5 годин і зумів украсти 20 тисяч гривень і флешку в одному з автомобілів. В одному з будинків під час візиту грабіжника спали люди. Зловмисник потрапив у поле зору багатьох камер спостереження. Поліція поки шукає грабіжника.
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+13
Який трудяга...
+10
На рекорд Гінеса йшов, падло!
+10
А что собаки сделают? У нас каждый третий дом обворовали и собаки были и даже хозяева некоторые дома были или застали ворюг. Собак потравили или застрелили, хозяев избивали или запугивали. Ето страна воров и законного бандитизма, Карл. Где вор защищен законом больше чем хозяин своего имущества и дома. Как говорил один знакомый мусор, а что с вора взять, и зачем их кормить в тюрьме за счет государства. А вот в тюрьму обычно садят тех с кого можно денег поиметь.
Г+Г верить - надо быть зебилоидом!
Але якось у цього "кримінального генія" не задалося усе ось оце.
По-перше, це добра справа.
По-друге, це буде просто еталоне, сферично-вакуумне ОГРОБЛЕНИЕ КОРОВАНОВ
5 часов или 300 минут/ 20 минут действия яда= ни о каких 85-ти ограблений и речи быть не может.
Охрану посёлка надо поменять нах всю, чтобы запомнили и другим рассказали.
Это как Дед-Мороз, которому нужно успеть все дома обойти, только наоборот.
За это время можно только подойти к дому постучать в дверь и попросить хозяев что-нибудь дать. Или второй вариант, за это же время выбивать дверь, и хватать первое что попалось за дверями под руки и бежать к следующему дому.
Тож премія Дарвіна жодним боком.