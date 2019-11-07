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Все про:Київська область (1051) пограбування (418)

 Невідомий зловмисник за 5 годин спробував пограбувати 85 будинків у Білогородці на Київщині. ВIДЕО

Невідомий зловмисник спробував відкрити і пограбувати 85 будинків у селі Білогородка Київської області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН, грабіжник "працював" у котеджному містечку близько 5 годин і зумів украсти 20 тисяч гривень і флешку в одному з автомобілів. В одному з будинків під час візиту грабіжника спали люди. Зловмисник потрапив у поле зору багатьох камер спостереження. Поліція поки шукає грабіжника.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Поліція затримала іноземця, який грабував киян за допомогою медпрепарату. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3158389
 
 
 Топ коментарі
 
А что собаки сделают? У нас каждый третий дом обворовали и собаки были и даже хозяева некоторые дома были или застали ворюг. Собак потравили или застрелили, хозяев избивали или запугивали. Ето страна воров и законного бандитизма, Карл. Где вор защищен законом больше чем хозяин своего имущества и дома. Как говорил один знакомый мусор, а что с вора взять, и зачем их кормить в тюрьме за счет государства. А вот в тюрьму обычно садят тех с кого можно денег поиметь.
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Так, считаем: 5 часов - 300 минут, делим на 85 домов - это меньше 4 минут на дом? Ой, врут!!!
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Так сказали же, - ПОПЫТАЛСЯ))))
Г+Г верить - надо быть зебилоидом!
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То ти кацапуро так и існуєш на своїй параші, завдяки крадіжкам, чи тебі язіГ годує?
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Показывали в новостях. Ни сигнализации, ни собак Неизвестный злоумышленник за 5 часов попытался ограбить 85 домов в Белогородке на Киевщине - Цензор.НЕТ 3959. А еще элитный поселок Неизвестный злоумышленник за 5 часов попытался ограбить 85 домов в Белогородке на Киевщине - Цензор.НЕТ 8218 называется
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А что собаки сделают? У нас каждый третий дом обворовали и собаки были и даже хозяева некоторые дома были или застали ворюг. Собак потравили или застрелили, хозяев избивали или запугивали. Ето страна воров и законного бандитизма, Карл. Где вор защищен законом больше чем хозяин своего имущества и дома. Как говорил один знакомый мусор, а что с вора взять, и зачем их кормить в тюрьме за счет государства. А вот в тюрьму обычно садят тех с кого можно денег поиметь.
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Собака поднимает тревогу, а АК наводит порядок.
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Надо ни ливреток и болонок держать, а пару ротвейлеров с парой дворняг. Проверено - лучшая сигнализация и охрана.
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Может поселок настолько элитный, что там окна не завешивают, двери не закрывают и ключи в замке зажигания оставляют? А если кошелек где выронишь, то через день вернешься - и будет на месте лежать.
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Фільм "Угнать за 60 секунд" отримав би сіквел...
Але якось у цього "кримінального генія" не задалося усе ось оце.
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В Белогородке? Когда ему лапти таки сплетут, закрывать- не надо. Дайте ему билет, на поезд до Белгорода и 85 визиток Яроша. Пусть всё гребет... Оставляя визитки. Пусть там оффуеют...
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если элитный то пусть грабит ))))) мусор какой то походу
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та хай парниша промышляет - эти, на котеджи крали не по 20 000 грн
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Можна запропонувати йому вибір: або , або закинути в ОРДЛО із завданням грабувати гумконвої з рашки.
По-перше, це добра справа.
По-друге, це буде просто еталоне, сферично-вакуумне ОГРОБЛЕНИЕ КОРОВАНОВ Неизвестный злоумышленник за 5 часов попытался ограбить 85 домов в Белогородке на Киевщине - Цензор.НЕТ 4756
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На этого идиота хотят повесить 85 нераскрытых дел . Браво !
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Чуствует безнаказанность даже если его поймают то отпустят. Только в одном Киево-Святошинском раене за 5 лет было ограблено тысячи домов и квартир. И в 90% никого мусора так и не поймали. А тех кого поймали суды отпустили под разными предлогами.
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Ето привет тем кто за запрет о огнестрельном оружии и защите частной собственности. Если бы ета тварь знала что хозяин нашпигует его свинцом то так бы нагло не действовал бы.
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Бесполезный кусок мяса. Поверь, он тебя не защитит когда придется.
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Яд действует минут двадцать.
5 часов или 300 минут/ 20 минут действия яда= ни о каких 85-ти ограблений и речи быть не может.
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Неужели так трудно поставить датчики движения ?
Охрану посёлка надо поменять нах всю, чтобы запомнили и другим рассказали.
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"за 5 часов попытался ограбить 85 домов"

Это как Дед-Мороз, которому нужно успеть все дома обойти, только наоборот.
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госпади, да флешко то тебе зачем? Упоротый нарик видимо.
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За 5 часов 85 домов - это рекорд, достойный книги рекордов Гинесса. Это же получается по 3,5 минуты на дом!
За это время можно только подойти к дому постучать в дверь и попросить хозяев что-нибудь дать. Или второй вариант, за это же время выбивать дверь, и хватать первое что попалось за дверями под руки и бежать к следующему дому.
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Я ж кажу - "Ограбить за 3.5 минут" (сіквел "Угнать за 60 секунд")
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85 домов! Грабитель хотел попасть в книгу рекордов Гиннеса
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Чому б це? Грабувальник не загинув, репродуктивні здатності не втратив, та й у турму сяде не дуже надовго. Вийде по УДО, і збсь.
Тож премія Дарвіна жодним боком.
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Аброськин такие приколы,ставят воры на сходках за корону.Давай Закон вже назревший. Неизвестный злоумышленник за 5 часов попытался ограбить 85 домов в Белогородке на Киевщине - Цензор.НЕТ 5107
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Деградация во всех сферах. Журналисты воровство не могут отличить от грабежа. Что же тогда хотеть от власти.
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