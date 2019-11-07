 Вибух автомобіля директора фармфірми Ігоря Сала в Києві. ВІДЕО реєстратора

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно спалах і чути звук вибуху, а через кілька секунд до підірваного автомобіля підбігає один з автолюбителів. Судячи з даних реєстратора, вибух стався о 21.39.
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Разве что анализ звука может что-то дать.
K04EGAR IV
@K04EGR
Новости США: ученые выжгли лазером фильм на фрагменте стекла. Новости Украины: взорвали Сало, Ляшко избил Геруса, рагуль, запитавший свою квартиру к соседям, расстрелял их из калаша. *********, за что мне это всё?