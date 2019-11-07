 Вибух автомобіля директора фармфірми Ігоря Сала в Києві. ВІДЕО реєстратора

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно спалах і чути звук вибуху, а через кілька секунд до підірваного автомобіля підбігає один з автолюбителів. Судячи з даних реєстратора, вибух стався о 21.39.

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