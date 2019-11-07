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Все про:вибух (1799) Київ (6753) Сало Ігор (1)

 Вибух автомобіля директора фармфірми Ігоря Сала в Києві. ВІДЕО реєстратора

У розпорядженні Цензор.НЕТ опинився відеозапис автореєстратора, на якому зафіксований момент вибуху автомобіля директора фармфірми Ігоря Сала.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно спалах і чути звук вибуху, а через кілька секунд до підірваного автомобіля підбігає один з автолюбителів. Судячи з даних реєстратора, вибух стався о 21.39.

Дивіться також: За фактом вибуху автомобіля директора фармфірми Ігоря Сала відкрито кримінальне провадження: загиблий Єрченко був працівником поліції охорони. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3158376
 
 
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Где взрыв машины ? Только облако дыма. Толку от такоо видео.
Разве что анализ звука может что-то дать.
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жопа левой машины -очень информативное видео
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K04EGAR IV

@K04EGR
Новости США: ученые выжгли лазером фильм на фрагменте стекла. Новости Украины: взорвали Сало, Ляшко избил Геруса, рагуль, запитавший свою квартиру к соседям, расстрелял их из калаша. *********, за что мне это всё?
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Цук .. Перекрывайте шманайте раком ставте сколько гранат оружия ходит по Украине думайте думайте!! Рядом мог ехать любой из нас из за этой куеты...
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Все под Богом ходим! Ни один волос не может упасть с человека, без разрешения Бога!
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